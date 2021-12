Newsblog: Bayaz und Lucha fordern steuerfreie Corona-Prämie für Arzthelfer und Pfleger

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 163.600 (952.661 Gesamt – ca. 776.700 Genesene - 12.447 Todesfälle)

: ca. 163.600 (952.661 Gesamt – ca. 776.700 Genesene - 12.447 Todesfälle) Inzidenz Baden-Württemberg: 382,3

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 944.600 (6.670.407 Gesamt – ca. 5.618.600 Genesene - 107.202 Tote)

: ca. 944.600 (6.670.407 Gesamt – ca. 5.618.600 Genesene - 107.202 Tote) Inzidenz Deutschland: 340,1

++ Impfstoff-Aufseher Cichutek: Warten auf Omikron-Impfstoff ist „ganz schlechte Idee“

(12.58 Uhr) Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, hat im Podcast von BR24 empfohlen, nicht auf einen möglicherweise angepassten Impfstoff für die Omikron-Variante zu warten.

++ Bayaz und Lucha fordern steuerfreie Prämie für Arzthelfer und Pfleger

(11.52 Uhr) Die baden-württembergische Landesregierung pocht gegenüber dem Ampelbündnis darauf, den Pflegerinnen und Pflegern in Deutschland nun rasch eine Prämie für den Einsatz in der Corona-Pandemie zu zahlen. Finanzminister Danyal Bayaz und Gesundheitsminister Manne Lucha (beide Grüne) haben sich in der Sache mit einem Brief an Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gewandt.

In dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, plädieren die beiden Minister dafür, auch Arzthelferinnen und -helfern eine steuerfreie Prämie zu zahlen. Die Impfungen und die ambulante Behandlung von Corona-Patienten in den Praxen wären ohne die engagierte Tätigkeit der Medizinischen Fachangestellten nicht zu bewältigen, schreiben die beiden Minister aus dem Südwesten.

Bayaz und Lucha fordern, den geplanten Pflegebonus zeitnah und steuerfrei umzusetzen. In Baden-Württemberg seien bereits Pflegeprämien von bis zu 3000 Euro in der Krise gewährt worden. Die beiden Minister sprachen sich dafür aus, die Prämien rückwirkend zum 1. Januar 2021 von der Steuer zu befreien.

Bayaz und Lucha schlugen zudem eine Staffelung der Prämie vor. Der Pflegebonus solle auch zur Aufnahme einer Tätigkeit in den durch die Corona-Pandemie besonders betroffenen Stationen motivieren. „Daher sollte der Bonus für in diesem Bereich tätige Pflegekräfte am höchsten sein.“

„Die Pflegekräfte vor allem auf den Intensiv- und Coronastationen arbeiten seit Beginn der Pandemie unter stark erschwerten Bedingungen bis an ihre Belastungsgrenzen, um Menschenleben zu retten“, schreiben die beiden Minister. Viele seien aus Überlastung längerfristig erkrankt oder nicht mehr an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. Eine Bonuszahlung sei ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung und könne Anreiz sein, zur Bekämpfung der vierten Welle auf besonders von der Pandemie betroffenen Stationen auszuhelfen.

SPD, Grüne und FDP haben in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, dass es einen Corona-Bonus für Pflegekräfte geben soll. Dafür will die Ampel-Regierung eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen.

++ Klinikbetreiber kritisiert Impfpflicht für einzelne Gruppen

(10.34 Uhr) Eine Corona-Impfpflicht nur für einzelne Berufsgruppen ist nach Ansicht des Klinikbetreibers SRH nicht sinnvoll. „Ich persönlich glaube nicht, dass eine Impfpflicht nur für eine Teilgruppe der Bevölkerung am Ende eine gesellschaftliche Akzeptanz finden wird“, sagte der Chef des Heidelberger Stiftungsunternehmens, Christof Hettich, der „Rhein-Neckar-Zeitung“.

Im März 2022 wird eine Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen wie Pflegeheimen und Kliniken eingeführt. Hettich hält wenig davon, vor allem, da diese Berufsgruppe in der Pandemie schon lange überbeansprucht sei und es Personalengpässe gebe.

Er prognostizierte, dass separate Impfpflichten nicht durchzuhalten seien. „Man wird sonst immer Arbeitnehmer haben, die sagen, dann lasse ich mich nicht impfen und arbeite eben in meinem Job nicht weiter“. Es hätten bereits Mitarbeiter angekündigt, bei einer Impfpflicht das Unternehmen zu verlassen. Die SRH Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen beschäftigen rund 17.000 Mitarbeiter, viele davon in Krankenhäusern. Die Impfquote in der Belegschaft liegt laut Hettich bei 80 Prozent, bei großen regionalen Unterschieden.

++ Viele Gottesdienste zu Weihnachten in Aalen

(10.18 Uhr) Trotz der Corona-Pandemie möchte die evangelische Kirchengemeinde Aalen in der Weihnachtszeit ein breites Angebot an Gottesdiensten machen. Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Sigmaringen: Ausgangssperre für Ungeimpfte fällt weg

(09.54 Uhr) Seit Donnerstag, 16. Dezember, 0 Uhr gibt es im Landkreis Sigmaringen keine weitergehenden lokalen Beschränkungen und Ausgangsbeschränkungen für nicht-immunisierte Personen mehr. Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Ministerin Bauer rechnet nicht mit Hochschulschließungen wegen Corona

(08.27 Uhr) Trotz der steigenden Inzidenzen und strenger Corona-Regelungen rechnet Wissenschaftsministerin Theresia Bauer nicht mit Hochschulschließungen in größerem Umfang. „Ich sehe nicht, dass wir in einer Situation sind, in der pauschal ganze Hochschulen geschlossen werden müssten“, sagte die Grünen-Ministerin der Deutschen Presse-Agentur. „Der Anteil an Präsenz wird auf einem relevanten Niveau zu halten sein, damit man den Campus erleben kann“, versicherte sie.

Universitäten und Fachhochschulen würden aber nicht ausgeschlossen, gäbe es eine wirklich dramatische gesamtgesellschaftliche Entwicklung und einen mehrwöchigen Lockdown. Bauer betonte auch: „Ich halte nichts davon, die Hochschulen allein zuzuschließen und hier härtere Eingriffe vorzunehmen als in anderen gesellschaftlichen Bereichen.“

Unter den Studierenden seien nach den ihr vorliegenden Zahlen etwa 90 Prozent geimpft, deutlich mehr als der bundesweite Durchschnitt. „Wir haben eine sehr große Impfbereitschaft und deshalb kann man den Campus auch gestalten als einen Ort, an dem man sich bewegen kann“, sagte Bauer. Natürlich sei der Hochschulalltag durch die Pandemie belastet, es gebe aber auch spürbare Verbesserungen.

Nach drei Semestern vor allem vor den Computerbildschirmen hat mit dem Wintersemester Mitte Oktober an den meisten Universitäten der Studienbetrieb nach mehr oder weniger normalen Regeln begonnen. Mit der neuen „Alarmstufe II“ Ende November ist an den baden-württembergischen Hochschulen die 2G-Regel eingeführt worden. Ausnahmen gelten für Praxisveranstaltungen, wie Laborpraktika, Prüfungen und das Besuchen von Bibliotheken. Die Hochschulen sind dazu verpflichtet, die Nachweise zu kontrollieren.

Im Gegensatz zur Impfquote bei den Studenten ist Wissenschaftsministerin Bauer allerdings unzufrieden mit der Impfbereitschaft von Professoren und Hochschulmitarbeitern. „Wir können ja erst seit kurzem erste Rückmeldungen dazu einsammeln. Und die ersten Rückmeldungen, die wir zu den Impfquoten bei den Beschäftigten erhalten, gefallen mir nicht“, sagte sie. Die Quoten lägen allenfalls im Bevölkerungsdurchschnitt und deutlich unter der Impfquote der Studierenden.

Die Gruppe der Mitarbeiter umfasse neben den Professoren auch das Verwaltungspersonal, Handwerker und Stallpfleger oder Reinigungskräfte, sagte Bauer. „Wir haben die gesamte Palette an Qualifikationen und an Zusammensetzung der Bevölkerung auch an den Hochschulen“, sagte die Ministerin. „Ich würde mir dennoch wünschen, dass die Hochschulen auch insgesamt Vorbilder in Sachen Impfen sind.“

++ Inzidenz sinkt weiter: Bayern unter Bundesdurchschnitt

(07.54 Uhr) Die Corona-Inzidenz in Bayern sinkt seit fast drei Wochen. Am Donnerstag gab das Robert Koch-Institut den Wert mit 322,5 an. Am Mittwoch waren es noch 356. Bayern liegt damit erstmals seit Monaten wieder unter dem Bundesdurchschnitt, den das RKI mit 340,1 angab.

Allerdings stieg auch die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen um 79. Seit Pandemiebeginn zählt das RKI in Bayern insgesamt 18.850 Tote.

Die höchste Inzidenz in Bayern weist aktuell der Landkreis Bamberg mit 663,7 auf, dahinter folgen der Landkreis Coburg mit 593,7 und Freyung-Grafenau mit 567,9. Die niedrigste Inzidenz wird für die Stadt Weiden gemeldet: 134.

Auf den Intensivstationen ist die Situation weiterhin angespannt, wenn auch nicht mehr ganz so sehr wie vor kurzem. Die Zahl der Corona-Patienten dort lag dem bundesweiten Intensivregister zufolge mit Stand 7.05 Uhr bei 978. Davon mussten 583 invasiv beatmet werden.

++ Gesundheitsminister Lauterbach: Weniger Biontech lieferbar als Ärzte abrufen

(06.54 Uhr) Bei der Impfkampagne gegen das Coronavirus ist nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) der Biontech-Impfstoff bereits derzeit knapp bemessen.

„Wir können in der nächsten Woche 1,2 Millionen Dosen Biontech für ganz Deutschland ausliefern, in der Woche darauf 800.000 Dosen und dann noch einmal 1,2 Millionen Dosen“, sagte Lauterbach am Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz - Das Jahr 2021“. „Das ist aber viel weniger als das, was die Ärztinnen und Ärzte jede Woche abrufen.“

++ FDP-Abgeordnete lehnen in Antragsentwurf Corona-Impfpflicht ab

(06.42 Uhr) In der Debatte um eine Impfpflicht gegen das Coronavirus liegt im Bundestag der Entwurf für einen ersten Antrag vor. Das von mehr als 20 FDP-Abgeordneten unterschriebene Papier spricht sich klar gegen eine solche Pflicht aus.

Nach dem Entwurf soll der Bundestag bekräftigen, „dass es in der Bundesrepublik Deutschland keine allgemeine Impfpflicht gegen Sars-CoV-2 geben wird“. Der Bundestag verbinde dies „mit dem Appell, dass sich weiter möglichst viele Menschen bestmöglich gegen Covid-19 schützen, indem sie die empfohlenen Angebote einer Coronaschutzimpfung wahrnehmen“.

Prominentester Unterzeichner des Antragsentwurfs, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt, ist Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki. Die Bundesregierung wird darin unter anderem gebeten, „die Anstrengungen unterhalb des Grundrechtseingriffs einer Impfpflicht oder sog. 2G-Maßnahmen zu intensivieren“.

Vorgeschlagen werden beispielsweise „mehrsprachige Aufklärungs- und Werbespots und eine breite, von relevanten gesellschaftlichen Akteuren wie Kirchen, muslimischen Verbänden, Gewerkschaften, Sportvereinen mit getragene Kampagne für das Impfen“.

Die Bundesregierung wird ferner dazu angehalten, weitere niedrigschwellige Impfangebote aufrechtzuerhalten und zu intensivieren, etwa Impfaktionen bei Großveranstaltungen oder zu Kernzeiten vor Baumärkten und in Einkaufszentren. Zu prüfen sei zudem das persönliche Anschreiben mit dem Angebot eines Impftermins für jeden Bürger und jede Bürgerin.

In dem Antragsentwurf wird auch auf die Impfpflicht gegen Pocken und Masern hingewiesen. In beiden Fällen sei bei einer planmäßigen Impfung der Bevölkerung ein Stopp der Ausbreitung zu erwarten oder bereits erwiesen. „Ähnliche Zielmarken – also ein Erlöschen der Übertragung von Sars-CoV-2 - sind mit den derzeit zur Verfügung stehenden Impfstoffen nicht definierbar, weil nicht erreichbar“.

++ Caritas: Corona macht Armutsrisiken sichtbar

(06.28 Uhr) Die Corona-Pandemie hat nach Einschätzung der Caritas lange angelegte Armutsrisiken sichtbar gemacht. „Einmal arm, immer arm - das ist für immer mehr Menschen eine reale Bedrohung“, sagte Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. An diesem Donnerstag will der Paritätische Wohlfahrtsverband einen Bericht zur Armutsentwicklung in der Pandemie veröffentlichen.

Welskop-Deffaa sagte, im Lebenslauf verfestigte Armut dürfte nicht hingenommen werden. So müsse das bewilligte Existenzminimum dem entsprechen, was gebraucht werde. Sondersanktionen für junge Menschen müssten abgeschafft werden. Und es brauche Angebote, „die Menschen unverzüglich helfen, wenn sie, aus welchen Gründen auch immer, in eine Lebenskrise geraten“.

Aus der Koalition kam der Hinweis auf Vorhaben der neuen Ampel-Regierung zur Armutsbekämpfung. Kinder aus einkommensschwachen Haushalten litten am meisten unter der Pandemie, sagte SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt der dpa. Diese Familien sollten mit einem Sofortzuschlag unterstützt werden. Schmidt verwies außerdem auf die geplante Kindergrundsicherung und den einmaligen Heizkostenzuschlag für alle Haushalte, die Wohngeld beziehen.

++ RKI registriert 56 677 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 340,1

(06.15 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Donnnerstagmorgen mit 340,1 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 353,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 422,3 (Vormonat: 312,4).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 56.677 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 70.611 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 522 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 465 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 6.670.407 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Mittwoch mit 5,27 (Dienstag mit 5,21) an. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Donnerstag mit 5.618.600 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 107.202.

++ Johnson: Omikron-Welle schwappt durch gesamtes Land

(20:31 Uhr) Der britische Premierminister Boris Johnson hat vor einer massiven Welle an Infektionen mit der Omikron-Variante des Coronavirus in Großbritannien gewarnt. „Die Omikron-Welle schwappt weiterhin durch das ganze Vereinigte Königreich“, sagte der konservative Politiker bei einer Pressekonferenz im Regierungssitz Downing Street am Mittwochabend. Er bat die Briten fast flehend darum, sich eine Booster-Impfung zu holen.

Großbritannien verzeichnete am Mittwoch mit 78.610 Fällen die höchste je innerhalb eines Tages registrierte Zahl an Neuinfektionen. Die Zahl von Fällen mit der Omikron-Variante verdopple sich nach derzeit in weniger als zwei Tagen, fuhr Johnson fort. Auch bei den Krankenhauseinweisungen sei ein Anstieg zu verzeichnen.

Der medizinische Chefberater der Regierung, Chris Whitty, fügte hinzu, das Land sei derzeit mit zwei verschiedenen Corona-Epidemien konfrontiert, einer mit der Delta-Variante und einer zweiten, sehr viel schneller fortschreitenden mit der Omikron-Variante.

Die britische Regierung hatte erst am Dienstag gegen massiven Widerstand in der konservativen Regierungspartei schärfere Corona-Maßnahmen vom Parlament absegnen lassen. Dazu gehören Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln und 3G-Regeln für Discos und bestimmte Großveranstaltungen.

++ Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten weiter rückläufig

(19.42 Uhr) Die Sieben-Tage-Corona-Inzidenz ist im Südwesten weiter gesunken. Wie das Landesgesundheitsamt am Mittwochabend in Stuttgart mitteilte, lag der Wert bei 382,3 Menschen, die sich in einer Woche pro 100.000 Einwohner infizierten. Am Dienstag hatte der Wert noch 403,4 betragen, am Montag 429,4.

Die Hospitalisierungsinzidenz (Krankenhauseinweisungen von Corona-Infizierten pro 100.000 Menschen und Woche) blieb stabil bei 4,8. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist in der Regel höher als in der Inzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

Die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen sank im Vortagesvergleich um 29 auf nun 635. Das Landesgesundheitsamt berichtete über 8.543 neue Corona-Fälle, damit erhöhte sich die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 952.644. Die Zahl der Todesfälle stieg um 47 auf nun 12.447.

++ Vorarlberg: Omikron-Variante in vier Fällen nachgewiesen

(19.18 Uhr) Bei vier der in Vorarlberg bekannten Verdachtsfälle von Reiserückkehrern aus dem südlichen Afrika hat die die AGES (Österreichische Agentur für Ernährungssicherheit) die neue Omikron-Variante nachgewiesen. Bei einem weiteren Reiserückehrer hat sich der Verdacht nicht bestätigt. Insgesamt sind mit dem heutigen Tag 39 Personen in Vorarlberg als Reiserückkehrende aus dem südlichen Afrika bekannt.

Voralrberg verfolgt verschärft die Kontaktpersonen der Reiserückkehrer und hat sowohl die Erkrankten als auch deren Kontaktpersonen unter strengen Auflagen unter Quarantäne gestellt. Ein Freitesten aus der Isolation ist für die Kontaktpersonen nicht möglich. Für Erkrankte selbst gelten nur wenige Änderungen. Sie benötigen jedenfalls einen negativen PCR-Test, um die Quarantäne zu beenden, bei anderen Mutationen reicht am Ende des Zeitraums, dass der Infizierte keine Symptome mehr hat.

