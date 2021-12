Corona-Newsblog: Krankenhäuser in Baden-Württemberg unterstützen allgemeine Impfpflicht

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 165.100 (944.118 Gesamt – ca. 766.600 Genesene - 12.400 Todesfälle)

: ca. 165.100 (944.118 Gesamt – ca. 766.600 Genesene - 12.400 Todesfälle) Inzidenz Baden-Württemberg: 403,4

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 947.300 (6.613.730 Gesamt – ca. 5.559.700 Genesene - 106.680 Tote)

: ca. 947.300 (6.613.730 Gesamt – ca. 5.559.700 Genesene - 106.680 Tote) Inzidenz Deutschland: 353,0

Das Wichtigste auf einen Blick:

Krankenhausverband in Baden-Württemberg für allgemeine Impfpflicht (06.45 Uhr)

RKI registriert 51.301 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 353,0 (06.12 Uhr)

++ Krankenhausverband in Baden-Württemberg für allgemeine Impfpflicht

(06.45 Uhr) Die Krankenhäuser im Südwesten unterstützen die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. „Das ist aus unserer Sicht die einzige Möglichkeit, die Pandemie in den Griff zu bekommen“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft, Matthias Einwag, der Deutschen Presse-Agentur. Es gelte, vor allem vulnerable Gruppen, etwa Senioren, zu immunisieren.

Überzeugung sei zwar besser als Zwang. Aber trotz aller Aufklärungsbemühungen sei noch immer ein knappes Drittel der Menschen ungeimpft. Für rabiate Impfgegner habe er keinerlei Verständnis, sagte Einwag in Stuttgart. Bereits beschlossen ist die Impfpflicht für Personal in Kliniken und Pflegeheimen.

++ Behandlungsqualität durch hohe Zahl an Covid-Patienten in Gefahr

(06.36 Uhr) Sollte die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen im Südwesten noch deutlich ansteigen, hätte dies laut Baden-Württembergicher Krankenhausgesellschaft Auswirkungen auf die Behandlungsqualität. Die Kliniken müssten dann in einen „Katastrophenmodus“ gehen, teilte Hauptgeschäftsführer Matthias Einwag in Stuttgart mit.

Die Versorgung aller Patientinnen- und Patienten würde dann aufgrund der Abstriche bei der Personalausstattung nicht auf dem in Deutschland gewohnten Qualitätsniveau erfolgen können. Folge wären laut Einwag etwa noch mehr verschobene planbare Operationen. Das betreffe schon jetzt auch Patienten, die schwer krank seien und deren Zustand sich durch das Warten verschlechtere, teilte Einwag mit. Das seien etwa Tumorpatienten und Patienten, die auf eine Herzoperation oder eine große Bauchoperation warteten.

Um die große Zahl an Covid-Patienten auf Intensivstationen behandeln zu können, setzen die Kliniken im Südwesten laut Einwag schon jetzt auf die sogenannte Notfallreserve. Die Kliniken melden dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) damit ihre verfügbaren Kapazitäten an Intensivbetten und Mitarbeitern, die sie bei dringendem Bedarf innerhalb von sieben Tagen zusätzlich einsetzen können.

Die Angaben beruhen auf täglichen Meldungen der einzelnen Intensivstationen. Derzeit verzeichnet die Divi für Baden-Württemberg noch rund 950 Betten an Notfallreserve. Von den aktuell rund 2300 betreibbaren Intensivbetten im Land waren zuletzt rund 2100 belegt.

++ Bereits mehr als 800.000 Corona-Tote in den USA

(06.27 Uhr) Seit Beginn der Pandemie sind in den USA mehr als 800.000 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das ging am Dienstagabend (Ortszeit) aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore hervor. Die Schwelle von 700.000 Toten war Anfang Oktober überschritten worden.

Kein Land hat mehr Corona-Tote registriert als die Vereinigten Staaten, in denen rund 330 Millionen Menschen leben. Auf Platz zwei steht derzeit Brasilien mit gut 600.000 Toten, dahinter folgt Indien mit fast 500.000 Opfern. In Mexiko und Russland sind es nach offiziellen Zahlen jeweils rund 300.000 Tote. Experten gehen allerdings in allen Ländern von höheren Dunkelziffern aus, denn viele Todesfälle und Corona-Infektionen werden den Behörden gar nicht gemeldet.

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in den USA seit Beginn der Pandemie hatte erst am Montag die Schwelle von 50 Millionen überschritten. Aktuell werden dort pro Tag rund 120.000 Neuansteckungen gemeldet, fast ausschließlich mit der Delta-Variante. Jeden Tag sterben laut CDC im Durchschnitt rund 1100 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus.

++ RKI registriert 51 301 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 353,0

(06.12 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 353,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte die bundesweite Inzidenz bei 375,0 gelegen, vor einer Woche bei 427 (Vormonat: 319,5).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI nun binnen eines Tages 51.301 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 69.601 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 453 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 527 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 6.613.730 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen bezifferte das Institut am Mittwoch auf 5.559.700. An oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 starben demnach 106.680 Menschen.

Das waren die Nachrichten vom Dienstag:

++ Lauterbach: Haben Impfstoffmangel für das erste Quartal 2022

(20.27 Uhr) Für die weitere Booster-Impfkampagne Anfang kommenden Jahres fehlen nach Angaben des neuen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach ausreichende Mengen an Impfstoff. „Wir haben einen Impfstoffmangel für das erste Quartal“, sagte der SPD-Politiker den ARD-Tagesthemen am Dienstagabend. Dies habe in einer vorgenommenen Impfstoff-Inventur viele überrascht. „Mich auch“, sagte Lauterbach.

Der Minister arbeitet nach eigenen Worten bereits daran, den Mangel zu beseitigen. „Ich hoffe, dass ich da in den nächsten Tagen eine positive Botschaft übermitteln kann.“ Bemühungen liefen über alle Kanäle, auch direkt zu den Unternehmen, es müsse aber alles EU-konform sein. „Wir müssen hier Geschwindigkeit gewinnen.“

++ Bodenseekreis hebt Ausgangssperre für Ungeimpfte auf

(20.17 Uhr) Wer nicht geimpft oder genesen ist, darf ab Mittwoch, 15. Dezember, wieder nachts ohne Beschränkungen nach draußen. Der Bodenseekreis hebt die geltenden Ausgangsbeschränkungen für nicht-immunisierte Personen auf.

Mehr dazu erfahren Sie hier.

++ Inzidenz im Südwesten binnen einer Woche um mehr als 100 gesunken

(19.47 Uhr) Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Baden-Württemberg binnen einer Woche um mehr als 100 gesunken. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag (Stand: 16.00 Uhr) bei 403,4, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch bei 507,6 gelegen. Auch im Vergleich zum Vortag ging die Inzidenz erneut deutlich zurück: Am Montag hatte der Wert bei 429,4 gelegen.

Auch die Hospitalisierungsinzidenz sank leicht auf 4,8. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch bei 6,5 gelegen. Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen (664) blieb am Dienstag gegenüber dem Vortag fast konstant (655), am Montag war sie binnen eines Tages um 12 gestiegen. Einer Prognose der Universität Freiburg zufolge dürfte die Belegung der Intensivbetten in den kommenden Wochen aber wieder leicht abnehmen.

Das Landesgesundheitsamt verzeichnete 8268 neue Corona-Fälle und 63 weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 944 101 Menschen im Südwesten nachweislich angesteckt, die Zahl der Todesfälle stieg auf 12.400.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog vom Dienstag +++

Plus oder kostenlos? Welche Inhalte kostenpflichtig sind – und warum

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹