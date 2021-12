Corona-Newsblog: Lauterbach will Wissenschaft stärker einbinden

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 166.800 (935.850 Gesamt – ca. 756.700 Genesene - 12.337 Todesfälle)

: ca. 166.800 (935.850 Gesamt – ca. 756.700 Genesene - 12.337 Todesfälle) Inzidenz Baden-Württemberg: 429,4

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 958.900 (6.562.429 Gesamt – ca. 5.497.300 an Genesene - 106.227 Tote)

: ca. 958.900 (6.562.429 Gesamt – ca. 5.497.300 an Genesene - 106.227 Tote) Inzidenz Deutschland: 375,0



Das Wichtigste auf einen Blick:

Die Inzidenzen sinken bundesweit weiter langsam ab (6.31 Uhr)

bundesweit weiter langsam ab (6.31 Uhr) Gesundsheitsminister Lauterbach will die Wissenschaft bei der Pandemiebekämpfung stärker einbinden (6.29 Uhr)

(6.29 Uhr) Nach Ausschreitungen: Maskenpflicht und Alkoholverbot in Reutlingen (18.16 Uhr)

++ RKI registriert 30 823 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 375,0

(6.31 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 375,0 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 389,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 432,2 (Vormonat: 312,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 30 823 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.54 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 36 059 Ansteckungen.

Das RKI hatte am Montag darauf hingewiesen, dass aufgrund technischer Probleme am Samstag und Sonntag keine Daten aus Niedersachsen übermittelt wurden.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 473 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 399 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 6 562 429 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 5,17 (Sonntag 5,47) an. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Dienstag mit 5 497 300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 106 227.

++ Lauterbach will Wissenschaft in Pandemiebekämpfung enger einbinden

(6.29 Uhr) Vor der ersten Beratung eines Corona-Expertengremiums hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Bedeutung des Austausches mit Wissenschaftlern hervorgehoben. „Politik in der Pandemie braucht wissenschaftliche Beratung“, sagte der SPD-Politiker der „Rheinischen Post“ (Dienstag).

Der stärkere Einbezug der Wissenschaft wird meine Arbeit prägen.

„Der Austausch mit den früheren Kolleginnen und Kollegen wird Basis meines Krisenmanagements und der gesamten Bundesregierung sein.“

Gerade in dieser schwierigen Phase komme der Einschätzung des Expertenrates eine ganz zentrale Rolle zu. „Um politisch entscheidungsfähig zu sein, werden wir unter anderem darüber diskutieren, wie gefährlich die neue Omikron-Variante ist, wie stark Boostern hilft und wie wir die aktuelle Welle weiter brechen“, sagte Lauterbach weiter.

Das Gremium berät sich am Dienstag erstmals. Ihm gehören unter anderem Virologen und Vertreter von Intensivmedizinern und des Robert Koch-Instituts (RKI) an.

++ Schaden mit Subventionsbetrug durch falsche Corona-Hilfen nimmt zu

(6.11 Uhr) Seit dem Start der Corona-Soforthilfen für Unternehmen hat der Betrug mit erschlichenen Subventionen in Baden-Württemberg massiv zugenommen. Hunderte Verdachtsfälle beschäftigen bereits die baden-württembergischen Behörden, der Schaden ist im vergangenen Jahr und im Vergleich zum Vorjahr geradezu explosionsartig gestiegen. Nach Angaben des Landesinnenministeriums wurden im Jahr 2019 noch 21 Fälle von Subventionsbetrug in Schadenshöhe von insgesamt 160 724 Euro registriert. Ein Jahr später waren es bereits 333 Fälle, die Höhe des Schadens wird mit mehr als 3,873 Millionen Euro angegeben - das ist das 24-fache des Werts im Jahr zuvor.

Zwar trennt die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) nicht die Fälle, die mit Corona zu tun haben, von anderen Betrugsfällen. „Es lässt sich aber sehr wohl die Aussage treffen, dass der deutliche Anstieg im Jahr 2020 durchaus auf den Missbrauch von Corona-Soforthilfen zurückzuführen ist“, sagt ein Ministeriumssprecher in Stuttgart. Der Trend bleibt ungebremst: „Für das aktuelle Jahr 2021 lässt sich im Bereich des Subventionsbetrugs ein weiterer Anstieg sowohl bei den Fällen als auch beim Schaden feststellen“, sagt der Sprecher. Allerdings kommen Betrüger nur selten unentdeckt davon: Im vergangenen Jahr wurden 97 Prozent der Fälle aufgeklärt.

„Die Corona-Pandemie kriminell auszunutzen, ist überhaupt nicht in Ordnung, dafür gibt es keinerlei Rechtfertigung“, warnt Innenminister Thomas Strobl (CDU). „Wer hier betrügt, begeht eine Straftat an allen ehrlichen Steuerzahlern.“

Nach früheren Angaben des Justizministeriums haben Ermittler in Baden-Württemberg allein zwischen April 2020 und Ende Februar 2021 rund 798 Verfahren wegen Betrugs mit Corona-Soforthilfen eingeleitet. Beispielhaft dafür steht ein Fall, der von Dienstag an vor dem Landgericht Mannheim verhandelt wird. Ein angeklagter Unternehmer soll im April eine Soforthilfe des Bundes in Höhe von 9000 Euro beantragt und angegeben haben, er betreibe ein Unternehmen für Klimatechnik in Weinheim.

Das war allerdings nach Angaben des Gerichts zu keinem Zeitpunkt der Fall, dennoch wurde die beantragte Summe ausgezahlt. Die Masche soll der Mann wiederholt unter anderem auch in Hessen angewandt haben, bevor er aufflog.

Nach Angaben des Justizministeriums handelt es sich auch um Subventionsbetrug, wenn tatsächlich kein Geld gezahlt wurde und damit auch kein Schaden entstanden ist - zum Beispiel, wenn der Betrug vor der Auszahlung bemerkt wird. Bei den Taten lassen sich unterschiedliche Vorgehensweisen unterscheiden.

Die Betrüger gingen zum Beispiel so vor, dass sie im Namen eines tatsächlich existierenden Unternehmens Soforthilfe beantragten und das Geld dann umlenkten. Oder, und das sei die weit überwiegende Mehrzahl der Fälle, ein Antragsteller wie der in Mannheim angeklagte mutmaßliche Betrüger mache falsche Angaben, um unberechtigt Hilfen zu kassieren.

Das sind die Nachrichten von Montag:

++ Stiko-Mitglied verteidigt eingeschränkte Impfempfehlung für Kinder

(19.24 Uhr) Das Mitglied der Ständigen Impfkommission (Stiko) Eva Hummers hat die eingeschränkte Corona-Impfempfehlung für fünf- bis elfjährige Kinder verteidigt. „Ich würde immer dazu raten, dass sich erwachsene Menschen vorrangig impfen lassen sollten, dass alles, was es im Moment an Impfkapazität und -logistik gibt, dafür eingesetzt wird. Denn die Älteren sind diejenigen, die am schwersten an Covid-19 erkranken“, sagte die Ärztin dem „Mannheimer Morgen“ (Dienstag).

Auch seien Daten aus den USA, wo bereits mehrere Millionen Kinder immunisiert wurden, nicht abschließend zu interpretieren. „Diese Kinder sind alle erst im letzten Monat geimpft worden, und wir wissen von Jugendlichen, dass seltene schwere Nebenwirkungen meist erst nach der zweiten Impfung auftreten“, so das Stiko-Mitglied.

Zugleich verwies die Medizinerin darauf, dass die Stiko kein Impfverbot für gesunde Kinder ausgesprochen habe. Die Nicht-Empfehlung solle nicht als Impfverbot interpretiert werden. Von politischer Seite habe es viel Druck gegeben und es seien Erwartungen geweckt worden, so dass man explizit dazugeschrieben habe, dass Eltern, die den dringenden Wunsch haben, ihre gesunden Kinder gegen Covid-19 zu impfen, dies auch tun könnten, sagte Hummers.

++ Inzidenz im Südwesten sinkt weiter - mehr Covid-Intensivpatienten

(18.49 Uhr) Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus geht in Baden-Württemberg weiter zurück. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag (Stand: 16.00 Uhr) bei 429,4, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. Am Tag zuvor hatte der Wert bei 457,5 gelegen.

Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen nahm dagegen um 12 auf nun 665 im Vergleich zum Vortag zu. Die Hospitalisierungsinzidenz leicht auf 5,0. In der Woche zuvor lag der Wert noch bei 6,6.

Die Behörde verzeichnete 2882 neue Corona-Fälle und 69 weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 935 833 Menschen im Südwesten nachweislich angesteckt, die Zahl der Todesfälle stieg auf 12 337.

Die Impfquote der vollständig gegen Corona Geimpften beträgt in Baden-Württemberg nach Angaben des Robert Koch-Instituts derzeit 76,4 Prozent. Im Vergleich zum Vortag kamen 23 813 Zweitimpfungen und 25 128 Erstimpfungen hinzu. Über eine Auffrischimpfung verfügen bereits 28,6 Prozent der Menschen im Land.

++ Nach Ausschreitungen: Maskenpflicht und Alkoholverbot in Reutlingen

(18.16 Uhr) Als Reaktion auf die Ausschreitungen bei einer Demo gegen Corona-Maßnahmen am Samstag gilt in Reutlingen seit Montag Maskenpflicht und ein Alkoholverbot für bestimmte Bereiche der Innenstadt. Dort muss von Montag bis Freitag von 16.00 bis 23.00 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen zwischen 10.00 und 23.00 Uhr auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen eine medizinische Maske getragen werden. Zudem gilt ein Alkoholverbot.

Werden die Vorgaben, die bis zum 15. Januar gelten sollen, nicht beachtet, drohten Bußgelder. Das Infektionsschutzgesetz sehe hier im Einzelfall Bußgelder in Höhe von bis zu 25 000 Euro vor. Für Montagabend seien im Internet in Reutlingen und Tübingen Kundgebungen gegen Corona-Maßnahmen angekündigt, sagte ein Polizeisprecher.

An der Veranstaltung am Samstag unter dem Motto „Für Freiheit, Wahrheit und Selbstbestimmung“ hatten nach Angaben der Polizei rund 1500 Menschen teilgenommen. Aufforderungen zum Tragen einer Maske seien ignoriert worden, hieß es. Infolgedessen wurde die Versammlung aufgelöst. Beim Versuch der Polizei, die Versammlung zu stoppen, durchbrachen Teilnehmer nach Polizeiangaben mit Gewalt die Kette der Beamten, so dass diese Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzten.

