Newsblog: Klinikverband hält Lockdown nicht für nötig, aber Beschränkungen für Ungeimpfte

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 173.400 (932.965 Gesamt – ca. 747.300 Genesene - 12.268 Todesfälle)

: ca. 173.400 (932.965 Gesamt – ca. 747.300 Genesene - 12.268 Todesfälle) Inzidenz Baden-Württemberg: 457,5

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 990.200 (6.531.606 Gesamt – ca. 5.435.700 Genesene - 105.754 Tote)

: ca. 990.200 (6.531.606 Gesamt – ca. 5.435.700 Genesene - 105.754 Tote) Inzidenz Deutschland: 389,2

Lieferung des Corona-Impfstoffs für Kinder in den Südwesten beginnt (06.32 Uhr)

in den Südwesten beginnt (06.32 Uhr) RKI registriert 21.743 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 389,2 (06.11 Uhr)

++ Thüringen und Sachsen mit höchster Corona-Inzidenz über 1000

(09.28 Uhr) Thüringen ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) das Bundesland mit der höchsten Corona-Inzidenz in Deutschland. Das RKI gab den Wert am Montag mit 1032,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und sieben Tage an. Im Nachbarbundesland Sachsen, das zuletzt stets die bundesweit höchste Inzidenz aufgewiesen hatte, lag diese bei 1024,5. Bundesweit wurde die Inzidenz am Montag mit 389,2 angegeben.

In Thüringen wurden innerhalb eines Tages 1477 neue Ansteckungen mit dem Sars-CoV-2-Virus und neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion gemeldet. Sechs der zehn Landkreise mit der höchsten Corona-Inzidenz bundesweit lagen dem RKI-Dashboard zufolge am Montag in Thüringen. Für den Landkreis Hildburghausen wurde ein Wert von 1793,9 ausgewiesen, für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 1720,2 - nirgendwo in Deutschland gab es höhere Werte.

Die Gesundheitsämter in Sachsen meldeten dem RKI binnen 24 Stunden 4956 Neuinfektionen. Zudem wurden den Statistiken zufolge 57 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erfasst.

An Wochenenden kann es zu Meldeverzögerungen kommen. Zudem sind viele Gesundheitsämter schon seit Wochen überlastet und kommen mit der Erfassung neuer Fälle kaum noch hinterher.

++ Klinikverband: Beschränkungen für Ungeimpfte nötig, kein Lockdown

(08.59 Uhr) Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hält ein völliges Herunterfahren des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens vorerst nicht für nötig, um eine Überlastung der Kliniken in der Corona-Pandemie zu verhindern.

„Ein Lockdown für alle ist in der jetzigen Situation zumindest aus unsere Sicht nicht erforderlich, aber konsequente Kontaktbeschränkungen insbesondere für die Ungeimpften“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Das hat auch nichts mit Schikane zu tun, sondern es geht wirklich darum, Vorsorge zu treffen, und deswegen ist das richtig.“

Die bereits beschlossene Impfpflicht für Personal in Kliniken und Pflegeheimen hält Gaß für eher unproblematisch. Die Impfquote in den Krankenhäusern sei mit über 90 Prozent sehr hoch, sagte er. Man sei zuversichtlich, dass die anderen durch Aufklärung noch zu überzeugen seien. „Wir hoffen, dass es nur sehr wenige sind, die am Ende sich wirklich nachhaltig verweigern und die wir dann in letzter Konsequenz vielleicht auch verlieren werden.“ Neues Personal sei dann aber nicht so schnell zu rekrutieren, weil Intensiv-Pflegekräfte eine zweijährige Weiterbildung durchlaufen müssten.

Die Notwendigkeit einer derzeit politisch erst angestrebten allgemeinen Impfpflicht machte Gaß von der Entwicklung des Virus abhängig. „Die allgemeine Impflicht wäre eine logische Konsequenz aus unserer Sicht, wenn sich tatsächlich zeigt, dass (die Virus-Variante) Omikron so ansteckend ist, dann brauchen wir eben eine noch viel höhere Impfquote, als wir sie ganz am Anfang für (die Variante) Alpha prognostiziert haben.“

++ Lauterbach: Booster-Impfung „unfassbar wertvoll“

(06.54 Uhr) Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat zu Booster-Impfungen aufgerufen, auch wenn die aktuell verfügbaren Impfstoffe noch nicht auf die Omikron-Variante ausgerichtet sind. Geboosterte hätten mit den jetzigen Impfstoffen bereits einen Schutz von 75 Prozent. „Das ist sehr nennenswert“, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in der ARD-Sendung „Anne Wil“. Entsprechend Geimpfte, die sich infizieren, erkrankten in der Regel nicht schwer. „Somit ist die Booster-Impfung unfassbar wertvoll“, betonte Lauterbach. Sie könne die Delta-Welle brechen und eine Omikron-Welle abwenden.

Lauterbach rechnet damit, dass ab April/Mai Anti-Omikron-Impfstoffe verfügbar sind. Wenn die Delta-Welle bis dahin gebrochen werden und mit dem Boostern eine Omikron-Welle abgewendet werden könne, „kommen wir ganz gut durch“. Auf die Frage, ob später eine vierte Impfung nötig sein könnte, sagte der Minister, es gebe bislang keine Studie mit Anhaltspunkten dafür.

Lauterbach warb zugleich für ein Ende der Corona-Testpflicht für Geboosterte. Den Vorschlag wolle er der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) unterbreiten. Der Schutz für diese Gruppe sei um ein Vielfaches höher. Derart Geimpfte noch zum Testen zu schicken, sei medizinisch nicht sinnvoll. Zudem könne ein Ende der Testpflicht ein Anreiz sein, sich die Boosterimpfung verabreichen zu lassen. Die Gesundheitsministerkonferenz berät am Dienstag darüber.

++ Lieferung des Corona-Impfstoffs für Kinder in den Südwesten beginnt

(06.32 Uhr) An diesem Montag beginnen die Lieferungen des Corona-Impfstoffs für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren nach Baden-Württemberg. Nach Angaben von Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) erhält der Südwesten ab dieser Woche bis Jahresende rund 300.000 Dosen des Impfstoffs für Kinder. Eine weitere Lieferung soll im Januar folgen.

Den Beginn der Impfungen erwartet das Ministerium ab Mittwoch. Es könne durchaus zwei Tage dauern, bis der Impfstoff in den Praxen angekommen sei, teilte eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage mit.

Für die Impfungen der Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren sieht das Gesundheitsministerium zunächst vor allem die Kinderarztpraxen am Zug. Diese kennen ihre Patientinnen und Patienten am besten und wüssten, welche Kinder prioritär geimpft werden sollten, hieß es. „Das sind vor allem Kinder mit Vorerkrankungen.“

Neben den Arztpraxen soll es auch Impfaktionen der Stadt- und Landkreise sowie in Kliniken geben. Konzepte für spezielle Angebote für Kinder und deren Eltern gibt es den Angaben zufolge etwa im Rems-Murr-Kreis und in Tübingen.

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen für Kinder ist für das Ministerium demnach schwer abzuschätzen. Laut Statistischen Landesamt gibt es im Südwesten rund 612.000 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. „Inwieweit sich der Bedarf an Impfstoff mit dieser Zahl deckt, wird abzuwarten sein“, teilte das Ministerium mit. Nach aktuellen Untersuchungen des Robert Koch-Instituts wollten etwa 40 Prozent aller Eltern ihre Kinder zwischen fünf und elf Jahren impfen lassen.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte am Donnerstag die Empfehlung für Corona-Impfungen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren angekündigt und so den Weg für die Impfkampagne für die Jüngeren frei gemacht. Die Stiko möchte Impfungen für jüngere Kinder mit Vorerkrankungen und Kontakt zu Risikopatienten empfehlen. Aber auch gesunde Kinder sollen bei individuellem Wunsch geimpft werden können, wie es in einer Mitteilung des Expertengremiums zu einem Beschlussentwurf hieß. Impfempfehlungen der Stiko gelten als medizinischer Standard und sind für viele Ärzte eine wichtige Richtschnur.

Für Fünf- bis Elfjährige wird ein niedriger dosiertes und anders abgefülltes Präparat im Vergleich zum herkömmlichen Biontech/Pfizer-Impfstoff verwendet. Von dem mRNA-Vakzin sollen laut Stiko zwei Dosen im Abstand von drei bis sechs Wochen gegeben werden. Für jüngere Kinder gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff.

++ RKI registriert 21.743 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 389,2

(06.11 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 389,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 390,9 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 441,9 (Vormonat: 277,4).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 21.743 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 27.836 Ansteckungen.

Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 116 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 81 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 6.531.606 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Montag mit 5.435.700 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 105.754.

++ Freude über Skifahren ohne Test — Hoffnung auf weitere Lockerungen

(17.38 Uhr) Ski- und Snowboardfahrer konnten sich am Wochenende gleich dreifach freuen — über frischen Neuschnee, die Öffnung mehrerer bayerischer Skigebiete und den Wegfall der Testpflicht für Geimpfte und Genesene. „Das ist eine superschöne Nachricht“, sagte die Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn, Verena Altenhofen. „Aber wir haben auch ein weinendes Auge.“ Sorgen bereite einigen Liftbetreibern gerade nach den Erfahrungen vom Wochenende nämlich die Kapazitätsbeschränkung für große Seilbahn-Gondeln.

In Großkabinen mit Platz für mehr als zehn Besucher dürfe derzeit maximal ein Viertel der möglichen Gäste mitfahren, sagte Altenhofen. „Da ist klar, dass sich die Wartezeit dadurch vervierfacht.“ An der Zugspitze habe es deshalb am Wochenende trotz des durchwachsenen Wetters teils lange Schlangen gegeben, sagte Altenhofen. „Wir haben am Samstagvormittag den Ticketverkauf stoppen müssen.“ Ob so ein wirtschaftlicher Betrieb möglich sei, müsse man nun prüfen.

„Die aktuelle Corona-Verordnung gilt aber nur bis 15. Dezember“, sagte Altenhofen. „Wir hoffen, dass auch das nur eine temporäre Einschränkung war.“ Schließlich dürften in Österreich auch große Gondeln voll besetzt werden. Dass dies in Bayern wie schon bei der jüngst wieder weggefallenen 2G-plus-Regelung für Skilifte strikter geregelt sei, sei „einfach schade“, sagte Altenhofen.

Am Wochenende starteten nicht nur die oberbayerischen Skigebiete Sudelfeld und Spitzingsee in die Saison, sondern auch die Lifte am Schwarzwaldeck in Berchtesgaden und in Balderschwang im Allgäu.

Am kommenden Wochenende sollen weitere Gebiete an den Start gehen, unter anderem am Jenner bei Berchtesgaden, am Geißkopf im Bayerischen Wald sowie am Fellhorn und am Nebelhorn bei Oberstdorf. Die Lifte waren in den Skigebieten dort zuletzt mehr als eineinhalb Jahre stillgestanden: Im vergangenen Winter durften die Skigebiete in Bayern wegen der Corona-Pandemie überhaupt nicht öffnen.

++ Impfaktionen im Südwesten ziehen Tausende Menschen an

(16.15 Uhr) Um sich in der vierten Corona-Welle vor Infektion und Erkrankung zu schützen, haben am Wochenende Tausende Baden-Württemberger eine Impfung erhalten. Bei zahlreichen Aktionen wurde so die Impfquote im Land weiter erhöht.

Allein in Pforzheim wurden bei einem 24-stündigen Impfmarathon mehr als 5000 Impfungen verabreicht, wie die Pforzheimer Pandemiebeauftragte und Ärztin Nicola Buhlinger-Göpfarth am Sonntag sagte. Bei der Aktion im Zuge der baden-württembergischen Kampagne #dranbleibenBW packte auch Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) mit an.

Die Stimmung bei den Menschen sei den ganzen Tag über gut gewesen, sagte Buhlinger-Göpfarth. Sie und ihre Helfer hätten zudem viel Lob bekommen, das habe gut getan. Der Großteil der Impfungen in Pforzheim waren demnach Auffrischimpfungen, doch auch der Anteil der Erstimpfungen habe im zweistelligen Bereich gelegen.

Auch bei einem Impftag in Mannheim wurden zahlreiche Impfungen verabreicht. So erhielten etwa allein bei einer Impfaktion im Einkaufszentrum „Q6 Q7“ rund 1000 Menschen eine Corona-Impfung, wie ein Sprecher des Einkaufszentrums am Sonntag mitteilte.

Der Anteil der mindestens einmal gegen Corona geimpften Menschen in Baden-Württemberg liegt bei rund 70 Prozent. Etwa ein Fünftel der Bevölkerung hat schon eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Mehrere Profisportvereine wollen zudem kommende Woche ebenfalls mit 24-Stunden-Impfaktionen die Impfquote erhöhen. Unter dem Motto „Unsere Offensive: Impfen“ sollen am Mittwoch und Donnerstag möglichst viele Menschen in Stadien und Sporthallen geimpft werden.

Der Landkreis Esslingen, der Malteser Hilfsdienst und die Messe Stuttgart veranstalten kommendes Wochenende einen „Drive-In-Impfmarathon“. In Anspielung an die neue Marketingkampagne des Landes wollen sie unter dem Motto „Wir impfen The Länd“ binnen 48 Stunden bis zu 20 000 Menschen impfen.

