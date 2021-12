Corona-Newsblog: Ministerpräsidenten beraten erstmals mit neuem Kanzler Scholz

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 167.000 (895.772 Gesamt – ca. 716.700 Genesene - 12.079 Todesfälle)

: ca. 167.000 (895.772 Gesamt – ca. 716.700 Genesene - 12.079 Todesfälle) Inzidenz Baden-Württemberg: 507,6

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 961.900 (6.291.621 Gesamt – ca. 5.225.700 Genesene - 104.047 Tote)

: ca. 961.900 (6.291.621 Gesamt – ca. 5.225.700 Genesene - 104.047 Tote) Inzidenz Deutschland: 427,0

Das Wichtigste auf einen Blick:

Tägliche RKI-Zahlen: Meldung verzögert sich (06.07 Uhr)

++ Neue Corona-Teststation für Laichingen

(06.23 Uhr) Am Samstag, 11. Dezember, wird ein Coronatestzentrum auf dem Parkplatz der Waschstraße Häberle, Wilhelm-Maybach-Straße 1, in Betrieb gehen. Koordinator Daniel Hauke sagt:

Wir gehen von einer höheren Nachfrage aus.

Eigentlich sind Hauke und seine Kollegen auf Social-Media-Marketing spezialisiert und betreiben eine entsprechende Agentur in Ulm. „Wir hatten aber freie Kapazitäten und haben gesehen, dass in Laichingen auf der Alb Bedarf an einer solchen Teststation besteht“, erklärt er.

++ Wie Sie für die neue Teststation einen Termin buchen können und was Sie wissen müssen, wenn Sie eine Testung ohne Termin machen wollen, lesen Sie hier ++

++ Ampel-Koalition nimmt Arbeit im Kampf gegen Corona auf

(06.17 Uhr) Am Donnerstag kommen die Ministerpräsidenten der Länder erstmals mit dem neuen Kanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen. Die Regierungschefs und -chefinnen der Länder beraten am Nachmittag in einer Videokonferenz über bundes- und europapolitische Themen. Anders als beim außerordentlichen Bund-Länder-Gipfel vor einer Woche soll es bei dieser regulären Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) nicht ausschließlich um die Corona-Krise gehen, sondern – wie normalerweise üblich – um eine breitere Themenpalette.

Zu Beratungen treffen sich auch die Kultusminister der Länder. Die Ministerinnen und Minister der Länder beraten ebenfalls am Donnerstag unter anderem über die Lage an den Schulen in der Corona-Pandemie. Weitere Themen sind Maßnahmen gegen den Lehrkräftemangel und Qualitätsverbesserungen im Matheunterricht. Angestrebt wird bei der Kultusministerkonferenz (KMK) auch eine Einigung über die langfristige Sommerferienplanung von 2025 bis 2030. Die Länder versuchen hier seit zwei Jahren zu einer Lösung zu kommen. Wegen unterschiedlicher Vorstellungen bei den Ferienterminen und der Länge des Ferienkorridors gelang das bisher nicht.

++ Tägliche RKI-Zahlen liegen noch nicht vor

(06.07 Uhr) Eine technische Verzögerung führt dazu, dass die täglichen Zahlen des Robert-Koch-Instituts noch nicht aussagekräftig vorliegen. Ein Blick auf das Corona-Dashboard des Instituts verrät, dass die Sieben-Tage-Inzidenz wohl deutlich gesunken ist. Betrug der Wert am Vortag noch 427, weist das Dashboard am Donnerstag mit Stand 5.13 Uhr lediglich eine Inzidenz von 338,1 aus.

Da die anderen Zahlen im Dashboard aber genau die Werte des Vortags widerspiegeln, ist diese Angabe mit Vorsicht zu genießen. Sobald belastbare Zahlen vorliegen, informieren wir Sie an dieser Stelle über die genauen Werte. Darunter die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen, die Zahl der gesamten COVID-Fälle sowie die Zahl derere, welche binnen 24 Stunden an oder in Verbindung mit einer Corona-Infektion verstorben sind.

Das waren die letzten Meldungen am Mittwoch:

++ Erstmals über 900 000 bestätigte Corona-Fälle im Südwesten

(19.43 Uhr) Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle hat im Südwesten erstmals die Marke von 900 000 überschritten. Wie das Landesgesundheitsamt am Mittwoch in Stuttgart mitteilte, stieg die Zahl der bestätigten Infektionen im Vergleich zum Vortag um 11 351 auf nun 907 019. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging leicht auf einen Wert von 505,4 zurück. Am Vortag hatte die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner bei 507,6 gelegen.

Die Hospitalisierungsinzidenz (Krankenhauseinweisungen pro 100 000 Menschen und Woche) lag am Mittwoch bei 5,9, am Vortag betrug sie 6,5. Der Wert spielt eine bedeutende Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist aber in der Regel höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es in Baden-Württemberg 45 weitere Todesfälle. Die Gesamtzahl der Corona-Toten in der Pandemie stieg damit auf 12 119.

Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen des Landes ging leicht um 5 auf 666 zurück, die der Genesenen überschritt erstmals die Marke von 700 000. Hier gab es den Angaben zufolge ein Plus von 8010 auf nun 707 218 Menschen, die wieder gesund sind.

++ Profisportclubs im Südwesten veranstalten 24-Stunden-Impfaktion

(18.36 Uhr) Mehrere Profisportvereine wollen mit einer 24-Stunden-Impfaktion die Impfquote in Baden-Württemberg erhöhen. Unter dem Motto „Unsere Offensive: Impfen“ sollen am 15. und 16. Dezember möglichst viele Menschen in Stadien und Sporthallen geimpft werden, wie mehrere der beteiligten Vereine am Mittwoch mitteilten. Die Clubs unterstützen damit die landesweite Impfkampagne des Sozialministeriums.

Unter anderem wird die Heimstätte des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart, die Mercedes-Benz Arena, kurzzeitig zum Impfzentrum. „Die Impfung ist der kürzeste Weg aus der Pandemie. Das gilt für den Sport und es gilt für die gesamte Gesellschaft“, sagte VfB-Vorstandschef Thomas Hitzlsperger. Auch die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg beteiligen sich mit einem Impfbus an der Initiative. Bereits am vergangenen Sonntag konnten sich Fans des Bundesligisten vor der Arena eine Spritze geben lassen.

++ Polizei stellt Mann mit 50 Fake-Impfausweisen - Haftbefehl erlassen

(17.19 Uhr) Beamte der Kriminalpolizei haben in Karlsruhe einen Mann festgenommen, der 50 mutmaßlich gefälschte Impfausweise mit eingetragenen Corona-Impfungen offenbar verkaufen wollte. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch in Karlsruhe mit. Bei Durchsuchungen in Karlsruhe und Karlsbad seien zudem - neben sieben weiteren mutmaßlich gefälschten Impfausweisen – mehr als 700 Gramm Marihuana sowie eine Machete und eine Schreckschusswaffe sichergestellt worden.

Ob es sich bei den durchsuchten Objekten um Wohnungen des 25 Jahre alten Tatverdächtigen handelte, wollte eine Polizeisprecherin zunächst nicht mitteilen, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt. Wie es heißt, hatten Ermittler den Deutschen seit Monaten im Blick. Am Montag hätten sie ihn schließlich gestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Haftrichter mittlerweile Haftbefehl gegen den Mann. Die Ermittlungen dauern an.

