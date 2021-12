Corona-Newsblog: RKI meldet Inzidenz von 439,2

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 152.300 (847.047 Gesamt – ca. 682.900 Genesene - 11.843 Todesfälle)

: ca. 152.300 (847.047 Gesamt – ca. 682.900 Genesene - 11.843 Todesfälle) Inzidenz Baden-Württemberg: 519,5

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 895.300 (5.977.208 Gesamt – ca. 4.979.700 Genesene - 102.178 Tote)

: ca. 895.300 (5.977.208 Gesamt – ca. 4.979.700 Genesene - 102.178 Tote) Inzidenz Deutschland: 439,2

++ Inzidenz sinkt auf 439,2

(06.43 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist zum dritten Mal in Folge leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 439,2 an.

Am Montag war ein Höchstwert von 452,4 erreicht worden, am Dienstag hatte der Wert bei 452,2 gelegen, am Mittwoch bei 442,9. Im Vormonat hatte der Wert bei 154,5 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 73.209 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.51 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 75.961 Ansteckungen gewesen.

Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist dabei zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 388 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 351 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5.977.208 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Mittwoch mit 5,61 an (Dienstag: mit 5,73). Der Wert spielt eine wesentliche Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Bei Überschreitung der Grenzwerte 3, 6 und 9 in den Bundesländern können dort jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Donnerstag mit 4.979.700 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 102.178.

Das waren die letzten Meldungen vom Mittwoch

++ Joko und Klaas richten eindringlichen Impfappell an Zuschauer - Olaf Scholz kommt zu Wort

(21.11 Uhr) Mit ihren 15 Minuten Sendezeit auf dem Sender ProSieben haben sich die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit einem Impfaufruf an ihr Publikum gewandt. In der Sendung berichtet ein Intensivmediziner vom Leid seiner Patienten, eine junge Corona-Patientin von ihrem schweren Verlauf. Auch der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz wendet sich an die Zuschauer und fordert zum Impfen gegen das Virus auf.

++ Kreis Ravensburg verzeichnet so viel Neuinfizierte an einem Tag wie noch nie

(20.06 Uhr) Das Landesgesundheitsamt meldet bei den Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden einen neuen Tagesrekord, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt. Die meisten aktive Coronafälle gibt es derzeit in Ravensburg.

