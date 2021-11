Corona-Newsblog: Mehr als 100 000 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 117.400 (785.416 Gesamt – ca. 656.400 Genesene - 11.586 Todesfälle)

: ca. 117.400 (785.416 Gesamt – ca. 656.400 Genesene - 11.586 Todesfälle) Inzidenz Baden-Württemberg: 476,5

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 729.200 (5.573.756 Gesamt – ca. 4.744.400 Genesene - 100.119 Tote)

: ca. 729.200 (5.573.756 Gesamt – ca. 4.744.400 Genesene - 100.119 Tote) Inzidenz Deutschland: 419,7

Das Wichtigste auf einen Blick:

Mehr als 100 000 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben (06.10 Uhr)

++ 3G-Regel in Bus und Bahn - so wird in Biberach kontrolliert

(06.27 Uhr) Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie werden immer drastischer. So gilt seit Mittwoch die 3G-Regel für Fahrgäste in allen Bussen und Bahnen, dies teilte das Verkehrsministerium mit.

Geregelt ist das über das Bundesinfektionsschutzgesetz, welches bundesweit gilt. Fahrgäste sind also ab sofort verpflichtet, auf Nachfrage einen Nachweis über eine Impfung, Genesung oder ein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen.

Auch in Biberach wird künftig stichprobenartig kontrolliert. Zu Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) soll es deshalb nicht kommen.

++ Mehr als 100 000 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben

(06.10 Uhr) In Deutschland sind nach offizieller Zählung mehr als 100 000 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben. Das Robert Koch-Institut gab die Zahl am Donnerstagmorgen mit 100 119 an. Das gibt den Stand des RKI-Dashboards von 03.47 Uhr wieder.

Die Zahl der binnen eines Tages übermittelten Corona-Neuinfektionen überschritt erstmals die Schwelle von 70 000 Neuinfektionen. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben 75 961 Fälle in 24 Stunden. Vor genau einer Woche waren es 65 371 erfasste Neuinfektionen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag demnach bei 419,7 - ebenfalls ein Höchstwert seit Beginn der Pandemie. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 404,5 gelegen, vor einer Woche bei 336,9 (Vormonat: 110,1).

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 351 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 264 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5 573 756 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Mittwoch mit 5,74 an (Dienstag: 5,60). Der Wert spielt eine wesentliche Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Bei Überschreitung der Grenzwerte 3, 6 und 9 in den Bundesländern können dort jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Donnerstag mit 4.744.400 an.

Das waren die letzten Meldungen am Mittwoch:

++ Aalen: Impfstützpunkt mit Sieben-Tage-Betrieb

(20.23 Uhr) Ab dem kommenden Dienstag wird es in Aalen einen dauerhaften Corona-Impfstützpunkt im Kunden-Informationszentrum (KIZ) der Stadtwerke in der Gmünder Straße geben, der nach derzeitiger Planung bis Ende März an sieben Tagen in der Woche geöffnet sein wird. Landrat Joachim Bläse hat am Mittwoch das Konzept der Impfstrukturen im Kreis vorgestellt, wie sie zunächst einmal bis zum Ende des ersten Quartals 2022 bestehen sollen.

++ Neu-Ulmer Hausarzt Kröner: „Brauchen einen Lockdown“

(20.13 Uhr) Bald ein Jahr ist es her, dass Hausarzt Dr. Christian Kröner mit einem Infozettel zur Corona-Impfung für Furore sorgte. Der Allgemeinmediziner machte aber noch mehr bundesweite Schlagzeilen. Über den Sommer wurde es ruhig um ihn und seine Praxis im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl. Das hat sich inzwischen geändert.

++ FC Bayern bestätigt: Joshua Kimmich positiv auf Corona getestet

(18.18 Uhr, aktualisiert: 19:09 Uhr) Der Fußballspieler Joshua Kimmich wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das bestätigte am Abend sein Verein FC Bayern München. Als Erstes hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Kimmich muss nun in häuslicher Isolation bleiben, kann sich dann mit einem negativen PCR-Test freitesten. Damit dürfte er den Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund am 4. Dezember verpassen.

Kimmich stand zuletzt im Zentrum einer Debatte um das Impfen, weil er öffentlich erklärte, noch nicht geimpft zu sein. Er musste zudem mehrfach in Quarantäne, weil er mit infizierten Personen in Kontakt war.

Der Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting wurde ebenfalls positiv getestet, gab der Verein schon am Nachmittag bekannt. Der 32-Jährige befinde sich in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt in häuslicher Isolation. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Wie Kimmich war auch Choupo-Moting bereits in Quarantäne. Darum hatte der Angreifer am Dienstagabend beim Champions-League-Sieg in Kiew gefehlt.

Joshua Kimmich in Aktion. (Foto: Sven Hoppe / DPA)

