Corona-Newsblog: Sieben-Tage-Inzidenz steigt über 400 - fast 67.000 Neuinfektionen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 110.600 (774.735 Gesamt – ca. 652.600 Genesene - 11.538 Todesfälle)

: ca. 110.600 (774.735 Gesamt – ca. 652.600 Genesene - 11.538 Todesfälle) Inzidenz Baden-Württemberg: 470,0

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 685.100 (5.497.795 Gesamt – ca. 4.712.900 Genesene - 99.768 Tote)

: ca. 685.100 (5.497.795 Gesamt – ca. 4.712.900 Genesene - 99.768 Tote) Inzidenz Deutschland: 404,5

RKI registriert 66884 Neuinfektionen – Inzidenz bei 404,5 (06.00 Uhr)

++ Pfuhler Arzt macht seinem Ärger über Pandemie-Politik Luft

(06.37 Uhr) Dr. Christian Kröner macht seinem Ärger Luft. Und dazu hat der Neu-Ulmer Hausarzt allen Grund. Das neue Infektionsschutzgesetz der Ampel-Koalition sieht ab heute eine tägliche Testpflicht für Angestellte, Beschäftigte im Gesundheitswesen und Besucher vor.

Patienten sind von der Nachweispflicht ausgenommen. Das hat der Kassenärztliche Bundesverband (KBV) am Dienstagabend bekannt gegeben und beruft sich damit auf das nun gültige Infektionsschutzgesetz.

Kröner findet für diese kurze Vorlaufzeit von gerade einmal 12 Stunden deutliche Worte. Außerdem stört sich der Mediziner daran, dass immer neue Vorschriften und immer kurzfristigere Manöver der Politik, die Arbeit der niedergelassenen Ärzte massiv behindern. Er droht sogar damit, seine Praxis einfach zu schließen.

++ RKI registriert 66 884 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 404,5

(06.00 Uhr) Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten Corona-Neuinfektionen hat abermals einen neuen Höchststand erreicht. Zudem stieg die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des RKI vom frühen Mittwochmorgen erstmals seit Beginn der Pandemie über 400.

Den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche gab das Institut mit 404,5 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 399,8 gelegen, vor einer Woche bei 319,5 (Vormonat: 106,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 66 884 Corona-Neuinfektionen – im Vergleich zu 52 826 Ansteckungen vor genau einer Woche. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.05 Uhr wiedergeben.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 335 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 294 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5 497 795 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Dienstag mit 5,60 an (Montag: 5,28). Der Wert spielt eine wesentliche Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Bei Überschreitung der Grenzwerte 3, 6 und 9 in den Bundesländern können dort jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4 712 900 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 99 768.

Das waren die letzten Meldungen am Dienstag:

++ Bis zur Triage fehlt nicht mehr viel – Schlechte Aussichten für Ungeimpfte

(21.31 Uhr) Deutschland befindet sich mitten in der vierten und bislang heftigsten Welle der Corona-Pandemie. „Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch eine Welle ist. Vielleicht wird es eher eine Steilwand“, sagt Winfried Dotterweich, OP-Manager am Medizin Campus Bodensee.

Am Dienstag wurden im Klinikum Friedrichshafen 45 Patienten stationär versorgt, die positiv auf Covid-19 getestet worden sind, darunter 21 Nichtgeimpfte zwischen drei und 95 Jahren. Sechs Patienten sind intensivpflichtig.

Wenn man die Prognosen anschaue, werde sich in zwei Wochen die Zahl der stationären Aufnahmen verdreifacht und die Zahl der intensivpflichtigen Patienten verdoppelt haben, sagt Dotterweich. Und dann fehlt nicht mehr viel, bis die Ärzte am Klinikum Friedrichshafen zur Anwendung der ethisch problematischen Triage gezwungen wären.

++ Impfpflicht: Juristen sehen keinen Widerspruch zum Grundgesetz

(20.34 Uhr) Ob die Impfpflicht gegen das Coronavirus kommt, ist zwar noch unklar. Im Bundesjustizministerium hält man sie aber für „verfassungsrechtlich vorstellbar“, wie ein Sprecher sagt.

Auch aus Sicht des Bochumer Professors für Öffentliches Recht, Stefan Huster, ist eine Impfpflicht mit dem Grundgesetz vereinbar. „Es geht darum, eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Die Alternative wäre, die gesamte Gesellschaft in den Lockdown zu schicken. Da erscheint mir in der Abwägung die Impfpflicht als das kleinere Übel“, sagt das Mitglied der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina.

++ Im Kreis Sigmaringen gilt ab Mittwoch eine Ausgangssperre für Ungeimpfte

(19.54 Uhr) Die Corona-Lage im Landkreis Sigmaringen spitzt sich zu, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Am Dienstag liegt sie bei 566,6 und damit deutlich über dem Landesschnitt von 470.

++ Hospitalisierungsinzidenz überschreitet Grenzwert

(19.21 Uhr) Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz in Baden-Württemberg hat den Grenzwert von 6 eingelieferten Corona-Patienten in Krankenhäusern je 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschritten. Das ist eines der Kriterien für die neue Alarmstufe II mit verschärften Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie.

Ein anderes Kriterium ist, wenn die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen im Südwesten über 450 liegt. Das tut sie schon seit Sonntag. Am Dienstag meldete das Landesgesundheitsamt 510 solcher Fälle, 21 mehr als am Vortag.

Die grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg wollte am Dienstag die neue Corona-Verordnung mit schärferen Maßnahmen beschließen. Mit der Alarmstufe II soll 2G plus bei Veranstaltungen mit Gesang oder Blasmusik, auf Weihnachtsmärkten, in Bars und Clubs sowie bei körpernahen Dienstleistungen gelten. Das heißt, dass nur Geimpfte und Genesene jeweils mit aktuellem negativen Test zugelassen werden.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹