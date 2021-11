Corona-Newsblog: RKI meldet erneuten Höchststand bei Inzidenz

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 95.700 (747.366 Gesamt – ca. 640.200 Genesene - 11.411 Todesfälle) Inzidenz Baden-Württemberg: 421,3

Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI meldet erneuten Höchststand bei Inzidenz (09.11 Uhr)

(09.11 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut auf einen Höchststand gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 362,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 340,7 gelegen, vor einer Woche bei 277,4 (Vormonat: 80,4).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 63.924 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.02 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 45.081 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 248 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 228 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5.312.215 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - gab das RKI am Freitag mit 5,34 an (Donnerstag: 5,30). Bei dem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teils mit Verzug gemeldet werden. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit des Vorjahres bei rund 15,5.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4.610.300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 98.987.

Das waren die letzten Meldungen vom Freitag

++ Sachsen schränkt weite Teile des öffentlichen Lebens ein

(20.32 Uhr) Sachsen macht wegen der dramatisch steigenden Coronazahlen große Teile des öffentlichen Lebens dicht. Alle Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Diskotheken, Klubs und Bars werden geschlossen, auch Großveranstaltungen wie Weihnachtmärkte und Messen werden landesweit abgesagt, wie Landessozialministerin Petra Köpping (SPD) am Freitag in Dresden sagte. Für Ungeimpfte in den sächsischen Corona-Hotspots mit einer Inzidenz von über tausend gilt ab Montag eine nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr.

Zudem ist jeglicher Alkoholausschank untersagt. Der Tourismus wird heruntergefahren - Urlauber können vorerst nicht mehr in sächsischen Hotels und Ferienwohnungen übernachten. Die Schulen und Kindergärten sollen offen bleiben, Vereinssport ist für Kinder bis 16 Jahren weiterhin möglich.

„Die Situation ist hochdramatisch“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) mit Blick auf die rasant steigenden Infektionszahlen im Freistaat. Was Sachsen erlebe, werde in vielen Teilen Deutschlands in den kommenden Wochen und Monaten eintreten. Reine 2G- oder 2G-Plus-Regeln reichten nicht mehr aus, nötig sei ein „Wellenbrecher“, sagte Kretschmer.

Grundsätzlich müssten die Geimpften weniger Einschränkungen hinnehmen, aber auch diese Menschen müssten „solidarisch“ einbezogen werden. „Wir brauchen zur Bekämpfung der Pandemie mehr Wir und weniger Ich“, betonte Kretschmer. „Hier geht es ganz klar um Solidarität.“

++ Rentner sollen sich melden: Lindauer Kliniken suchen händeringend nach Intensivpflegern

(19.12 Uhr) Die Lage ist ernst, die Prognosen sogar noch ernster: Die Intensivstationen im Landkreis Lindau sind voll, und die Verantwortlichen rechnen damit, dass sich die Zahl der Patienten dort in den kommenden zwei Wochen verdoppelt. Um dem Herr zu werden, suchen die Kliniken händeringend nach Pflegekräften.

Vor allem Intensivpfleger werden dringend benötigt. Wer den Beruf gelernt hat, aber nicht mehr im Dienst ist, soll sich schnell melden. Lindauerinnen und Lindauer sollen den Rettungsdienst und Krankenhaus nur noch im absoluten Notfall nutzen.

Wie ernst und dramatisch die Lage in Lindau ist, können Sie hier in einer Reportage von Yvonne Roither nachlesen. Sie hat die Intensivstation besucht und darüber auch mit Julia Baumann in der aktuellen Ausgabe des Lindau-Podcasts gesprochen.

