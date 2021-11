Corona-Newsblog: Sieben-Tage-Inzidenz bei 263,7 - Höchster Wert seit Pandemie-Beginn

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 58.900 (689.512 Gesamt – ca. 619.400 Genesene- 11.203 Todesfälle)

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 395.300 (4.942.890 Gesamt – ca. 4.450.200 Genesene - 97.389 Tote)

Das Wichtigste auf einen Blick:

Schärfere Regeln erhöhen Impfbereitschaft in Österreich deutlich (06.37 Uhr)

Sieben-Tage-Inzidenz bei 263,7 - Höchster Wert seit Pandemie-Beginn (06.30 Uhr)

Intensivmediziner befürchten Überlastung durch Covid-Kranke (06.26 Uhr)

++ Impfpflicht für Pflegekräfte? Das Für und Wider in Zeiten steigender Inzidenzen

(07.36 Uhr) In den Pflegeheimen wächst die Angst vor einem kräftezehrenden Winter. Einen Corona-Ausbruch mit vielen Toten will man nicht noch einmal erleben. Besonders zwei Maßnahmen sollen dies verhindern. Wir haben uns die Situation in den Heimen angeschaut und mit den Menschen vor Ort gesprochen.

++ Schärfere Regeln erhöhen Impfbereitschaft in Österreich deutlich

(06.37 Uhr) Die deutliche Verschärfung der Regeln für Ungeimpfte hat in Österreich die Zahl der Corona-Impfungen spürbar nach oben klettern lassen. In den ersten zehn Tagen nach Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz wurden insgesamt mehr als 420 000 Impfungen verzeichnet, wie aus Zahlen der Ministerien hervorgeht. In den zehn Tagen davor waren es rund 157 000. Seit 8. November gilt obendrein eine 2G-Regel, die Ungeimpfte aus weiten Teilen des öffentlichen Lebens ausschließt.

Ein Großteil der Impfungen (235 000) entfiel seit 1. November auf Auffrischungsimpfungen. Zum ersten Mal ließen sich 123 000 Menschen gegen das Coronavirus durch die Injektion schützen. Eine zweite Dosis holten sich den Zahlen zufolge 64 000 Bürger. Die Impfquote liegt in Österreich bei aktuell etwa 65 Prozent der Gesamtbevölkerung, das ist etwas schlechter als der deutsche Wert.

Der Druck auf Ungeimpfte wird sich noch erhöhen. Eine Übergangsfrist, in der ungeimpfte Arbeitnehmer ersatzweise ganztags eine FFP2-Maske tragen dürfen, endet am 15. November. Die Arbeitgeber sind aufgerufen, stichprobenartig zu kontrollieren, ob ihre Beschäftigten geimpft, genesen oder getestet sind.

++ Sieben-Tage-Inzidenz bei 263,7 - Höchster Wert seit Pandemie-Beginn

(06.30 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut angestiegen und hat den fünften Tag in Folge einen Höchstwert erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 263,7 an. Bereits seit Montag hatte es Rekorde bei den tagesaktuell vom RKI berichteten Inzidenzen gegeben. Am Donnerstag lag der Wert bei 249,1. Vor einer Woche hatte der Wert bei 169,9 (Vormonat: 65,8) gelegen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 48 640 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.40 Uhr wiedergeben. Dies ist der zweithöchste seit Beginn der Pandemie erreichte Wert. Einen Rekordwert hatte die Zahl der Neuinfektionen am Vortag mit 50 196 erreicht. Vor genau einer Woche hatte der Wert bei 37 120 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 191 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 154 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4 942 890 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - gab das RKI am Donnerstag mit 4,65 an (Mittwoch: 4,61). Bei dem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teils mit Verzug gemeldet werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4 450 200 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 97 389.

++ Intensivmediziner befürchten Überlastung durch Covid-Kranke

(06.26 Uhr) Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) warnt vor einer Überlastung der Intensivstationen durch Covid-19-Patienten. „Wenn sich diese Dynamik fortsetzt, können wir sehr bald nur noch Notfall- und Covid-Patienten behandeln. Das müssen wir dringend verhindern“, sagte Divi-Präsident Gernot Marx dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Er fordert sofort deutliche Verbesserungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf den Intensivstationen. „Die Teams, allen voran die Pflegekräfte, brauchen endlich ernsthafte Unterstützung“, sagte Marx. „Zum Beispiel: Nacht- und Wochenendarbeit sind ab sofort steuerfrei. Wir brauchen Verbesserungen, die jetzt und sofort spürbar sind.“

Eine Impfpflicht sieht Marx dennoch kritisch. „Als Divi sind wir dagegen, denn wir müssen die Menschen überzeugen, nicht verpflichten“, sagte er mit Blick auf Forderungen nach einer Impfpflicht für das Gesundheitswesen. „Sonst ziehen sich die Zweifler noch weiter zurück aus der Gesellschaft. Große Kampagnen wären jetzt wünschenswert.“

Das waren die Meldungen vom Donnerstag

++ RKI: Veranstaltungen absagen und Kontakte reduzieren

(19.54 Uhr) Das Robert Koch-Institut (RKI) stuft die aktuelle Corona-Entwicklung weiter als „sehr besorgniserregend“ ein. Es rät „dringend dazu, größere Veranstaltungen möglichst abzusagen oder zu meiden, aber auch alle anderen nicht notwendigen Kontakte zu reduzieren“.

Das geht aus dem Wochenbericht des Instituts vom Donnerstagabend hervor. „Sofern sie nicht gemieden werden können, sollte man unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus vorher einen Test machen und die Corona-Warn-App nutzen.“

Auch Geimpfte und Genesene sollten Masken tragen, Abstand halten und Räume, in denen mehrere Menschen sind, regelmäßig lüften. Bei Atemwegserkrankungen wie etwa Schnupfen oder Husten sei es für alle Menschen, auch geimpfte, „unbedingt erforderlich“, daheim zu bleiben, zudem jedoch einen Hausarzt zu kontaktieren und dort einen PCR-Test machen zu lassen.

++ Rund um Ravensburg fallen viele Weihnachtsmärkte aus, einige finden abgespeckt statt

(19.22 Uhr) Die Corona-Infektionszahlen steigen, die Krankenhäuser verzeichnen immer mehr Covid-19-Patienten. Wegen dieser aktuellen Entwicklung haben einige Städte ihre Advents- und Weihnachtsmärkte abgesagt. Andere planen abgespeckte Versionen. Einen Überblick über die aktuellen Pläne finden Sie hier.

++ Corona-Zahlen im Kreis Ravensburg bleiben hoch

(18.49 Uhr) Der Corona-Inzidenzwert im Kreis Ravensburg bleibt nach wie vor sehr hoch. Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg bezifferte ihn am Donnerstagabend auf 386,9. Am Vortag lag er bei 361,0, im Land liegt der derzeit bei 332,3. Das Gesundheitsamt berichtet in seinem aktuellen Beitrag erneut von einem „starken Anstieg“ der Zahlen. Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Corona-Lage: Krankenhäuser im Kreis Sigmaringen stellen auf Notbetrieb um

(18.23 Uhr) Aufgrund der kritischen Corona-Lage stellen die SRH-Kliniken im Kreis Sigmaringen ab sofort auf Notbetrieb bei der stationären Versorgung um. Mehr dazu lesen Sie hier.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹