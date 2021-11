Corona-Newsblog: Nächste Wochen entscheiden über zweites Corona-Weihnachten, sagt Spahn

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 44.339 (650.452 Gesamt – ca. 595.045 Genesene)

: ca. 44.339 (650.452 Gesamt – ca. 595.045 Genesene) Todesfälle Baden-Württemberg: 11.068

Baden-Württemberg: 11.068 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 193,1

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 270.542 (4.709.488 Gesamt – ca. 4.342.600 Genesene)

: 96.346 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 169,9

Das Wichtigste auf einen Blick:

Corona- Risiko für Ungeimpfte „sehr hoch“

„sehr hoch“ Gesundheitsminister tagen in Lindau

Corona-Weihnachten: Nächste Wochen entscheidend (6.30 Uhr)

Nächste Wochen entscheidend (6.30 Uhr) Mehr als 300 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt (Donnerstag, 20.09 Uhr)

++ Corona-Inzidenz in Bayern über 250

(9.31 Uhr) Die bayernweite Corona-Inzidenz hat am Freitag die 250er-Marke geknackt. Nach Angaben des Robert Koch-Institutes (RKI) lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100 000 Einwohner bei 256,8 und damit deutlich über der bundesweiten Inzidenz von 169,9. Bundesweiter Spitzenreiter blieb der oberbayerische Landkreis Miesbach mit einer Inzidenz von 715,7.

Auf den Intensivstationen der bayerischen Krankenhäuser wird es wegen der stark steigenden Zahl von Corona-Fällen inzwischen eng. Landesweit waren mehr als über 90 Prozent der Betten belegt, wie aus dem Intensivregister Divi hervorgeht.

++ Warnstufe: Clubbetreiber am Rand der Verzweiflung

(6.35 Uhr) Seit Beginn der Pandemie ist im Disco-Geschäft nichts mehr, wie es einmal war. Doch immerhin dürfen die Feierwilligen im Kreis Sigmaringen die Tanzfläche unter Auflagen wieder betreten.

Noch bis Dienstag hatten Discobetreiber in Baden-Württemberg dabei noch die Wahl zwischen 2G und 3G. Mit Erreichen der Warnstufe am Mittwoch ist 3G nun nicht mehr erlaubt – und die nun verschärften Hygieneauflagen für 2G bringen die Diskobetreiber an den Rand der Verzweiflung. Lesen Sie hier den ganzen Bericht der Kollegen aus Sigmaringen über die Lage.

Der Discobetrieb unter den Regeln der Warnstufe hat seine Tücken. Auf der Tanzfläche darf die Maske abgenommen werden – aber längst nicht überall. (Foto: Patrick Pleul/dpa)

++ Spahn zu zweitem Corona-Weihnachten: Nächste Wochen entscheidend

(6.30 Uhr) Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zeigt sich vorsichtig mit Blick auf die Entwicklung der vierten Pandemie-Welle. Ob es auch 2021 wieder ein Weihnachten in kleinem Kreis geben könnte, entscheide sich in den nächsten Wochen, sagte er im Interview der ARD-Tagesthemen (Donnerstag). Für Geimpfte und Genesene werde es jedoch keine Einschränkungen geben. Es sei durch die Impfungen „jetzt viel mehr Alltag möglich als sonst bei diesen Inzidenzen“, so der Minister. „Ich kann ihnen noch nicht sagen, wie das wird an Weihnachten.“

In der Debatte um neue Corona-Regeln, Impfungen in Alten- und Pflegeheimen sowie Auffrischungsimpfungen dringt Spahn auf eine Testpflicht. Es sei ihm unverständlich, dass Menschen, die mit Kranken und Pflegebedürftigen arbeiten, wenn sie sich selbst nicht impfen lassen, „diese ja auch unnötig ein Stück ins Risiko bringen“. Er wolle dafür werben, dass eine Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen per Bundesgesetz eingeführt werde.

Bei einer allgemeinen Impfpflicht sei er „sehr zurückhaltend“, auch weil er erlebe, „dass da viele Spannungen in der Gesellschaft sind beim Thema Impfen“, so Spahn weiter. „Meine Sorge ist, dass bei einer verpflichtenden Impfung aus Spannungen Spaltungen werden.“ Er wolle für alle Auffrischungsimpfungen anbieten. Dass diese Booster-Impfung „einen echten Unterschied macht für den Impfschutz“, sehe man etwa durch die Daten aus Israel. Dort sei es gelungen, auf diese Weise die vierte Welle zu brechen. Deshalb sei „mehr Tempo beim Boostern“ gefragt, erklärte der Minister.

++ Corona-Risiko für Ungeimpfte „sehr hoch“ — Minister tagen in Lindau

(6 Uhr) - Vor dem Hintergrund einer verschärften Risikobewertung durch das Robert Koch-Institut setzen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Freitag ihre Beratungen über Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung fort.

Am frühen Nachmittag (13.00 Uhr) wollen sie in Lindau am Bodensee nach Möglichkeit Beschlüsse verkünden. Lesen Sie hier alle Details und welche Ergebnisse erwartet werden.

Das waren die wichtigsten News vom Donnerstag:

++ Mehr als 300 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt

(20.09 Uhr) Die Belegung der Intensivstationen im Südwesten mit Covid-19-Patienten ist am Donnerstag auf 308 gestiegen. Damit werden nun 13 Covid-Erkrankte mehr auf einer Intensivstation behandelt als noch am Vortag, wie das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart mitteilte. Von den betreibbaren Intensivbetten sind damit 13,5 Prozent mit Corona-Infizierten belegt.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche stieg auf 193,1 nach 173,3 am Vortag. Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der Corona-Infizierten pro 100.000 Einwohner, die innerhalb einer Woche in Kliniken eingeliefert wurde, stieg auf 4,0.

Zuvor hatte der Wert bei 3,9 gelegen. Durch einen Meldeverzug liegen die vollständigen Werte für die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz in der Regel erst ein bis zwei Wochen später vor. Laut einer Schätzung des LGA, in der dieser Meldeverzug berücksichtigt wird, liegt der Wert aktuell zwischen 6 und 8.

Sowohl die Zahl der Covid-Intensivpatienten als auch die Hospitalisierungsinzidenz sind ausschlaggebend für strengere Corona-Maßnahmen der Landesregierung. Nachdem am Dienstag dieser Woche den zweiten Werktag in Folge die Schwelle von 250 bei der Intensivbettenbelegung überschritten wurde, gilt seit Mittwoch die Warnstufe im Land.

++ Baden-Württemberg fordert Impfpflicht für Pflegekräfte

(17.31 Uhr) Angesichts der riskanten Lage in den Krankenhäusern und der schleppenden Corona-Impfrate fordert Baden-Württemberg eine Impfpflicht für Beschäftigte zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen. „Wir haben immer gesagt - je nach Entwicklung der Pandemie muss man bei bestimmten Berufsgruppen darüber nachdenken“, sagte eine Sprecherin des Staatsministeriums am Donnerstag in Stuttgart.

Trotz hoher Impfquote bei den Gesundheitsberufen gebe es zunehmend Fälle von Impfdurchbrüchen in Heimen. „Und weil wir hier von einem hoch sensiblen Bereich und einer sehr vulnerablen Gruppe sprechen, müssen wir alles dafür tun, diese Menschen zu schützen“, sagte die Sprecherin. „Deshalb halten wir eine Impfpflicht in diesem Bereich für sinnvoll und verantwortbar.“

Allerdings liegt die Einführung einer solchen Pflicht nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Händen des Bundes. Die Länder können darüber nicht selbst entscheiden.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Mehr Sterbefälle in Baden-Württemberg: 5800 Covid-Todesfälle

(15.56 Uhr) In Baden-Württemberg ist die Zahl der Sterbefälle 2020 um 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das Statistische Landesamt verzeichnete einen Anstieg um rund 4400 auf 116.000 Todesfälle, wie ein Sprecher der Behörde in Stuttgart am Donnerstag mitteilte.

Zu den häufigsten Todesursachen zählen Kreislauferkrankungen mit einem Anteil von 35 Prozent an allen Sterbefälle und Krebsleiden (23 Prozent). Die Erkrankung Covid-19 in Folge einer Coronavirus-Infektion war 2020 den Angaben zufolge für 5800 und damit rund 5 Prozent aller Todesfälle verantwortlich.

Männer starben demnach mit 55,6 Sterbefällen pro 100.00 Einwohner häufiger an der Krankheit als Frauen (48,5). Zugleich zeigen die Daten das Sterberisiko älterer Menschen in Folge einer Corona-Infektion. Von den an Covid-19 gestorbenen Männern waren 62 Prozent älter als 80 Jahre, bei den Frauen lag der Anteil bei 80 Prozent.

In die Sterbefälle nach einer Covid-19-Erkrankung fließen laut Landesamt auch sogenannte Verdachtsfälle ein, bei denen der Verdacht auf eine Infektion bestand oder das Testergebnis noch ausstand. Der Anteil der Verdachtsfälle an allen Covid-19-Sterbefällen beträgt demnach 5,5 Prozent.

++ Landesweit mehr als 90 Prozent der Intensivbetten belegt

(10.22 Uhr) Auf den Intensivstationen der bayerischen Krankenhäuser sind nach rasch steigenden Corona-Infektionszahlen nun landesweit über 90 Prozent der Betten belegt. Kurz vor der bevorstehenden Verschärfung der Corona-Regeln an diesem Wochenende lagen laut Divi-Intensivregister am Donnerstagmorgen bereits 513 Covid-Patienten auf den bayerischen Intensivstationen. Das waren fast 60 mehr als noch am Dienstag.

Auch die Zahl der Corona-Todesopfer ist in Bayern derzeit sehr hoch: Das Robert-Koch-Institut meldete 38 neue Todesfälle im Freistaat.

Im Landkreis Miesbach stieg die sieben-Tage-Inzidenz auf einen neuen deutschlandweiten Höchstwert von 715,7 Infektionen pro 100 000 Einwohner. Fünf bayerische Landkreise haben mittlerweile eine Inzidenz von 500 überschritten, der landesweite Schnitt liegt mit 234,8 weit über dem Bundesdurchschnitt von 154,5. Als ein Grund gilt in den Krankenhäusern die unterdurchschnittliche Impfquote in Süddeutschland. In Norddeutschland sind die Impfquoten höher, dort ist auch die Lage in den Krankenhäusern derzeit weniger kritisch.

Die Staatsregierung hatte am Mittwoch wegen des raschen Anstiegs der Infektionszahlen eine Verschärfung der Hygienevorschriften beschlossen: Unter anderem müssen ab 8. November Schülerinnen und Schüler wieder Masken in den Schulgebäuden tragen.

