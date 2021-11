Newsblog: Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen steigt auf 295

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 40.858 (644.294 Gesamt – ca. 592.388 Genesene)

: ca. 40.858 (644.294 Gesamt – ca. 592.388 Genesene) Todesfälle Baden-Württemberg: 11.048

Baden-Württemberg: 11.048 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 173,3

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 227.300 (4.638.419 Gesamt – ca. 4.315.100 Genesene - 96.027 Todesfälle )

: 96.027 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 146,6

Das Wichtigste auf einen Blick:

Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen in BaWü steigt auf 295 (6.14)

in BaWü steigt auf 295 (6.14) Kreis Ravensburg entwickelt sich zum Corona-Hotspot im Land (Mittwoch)

im Land (Mittwoch) RKI-Chef warnt vor vierter Welle und „viel Leid“ (Mittwoch)

(Mittwoch) Appell an Bevölkerung statt strenger Kontrollen wegen Warnstufe (Mittwoch)

++ Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen steigt auf 295

(6.14 Uhr) In Baden-Württemberg ist die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen auf 295 gestiegen. Im Vergleich zum Vortag nahm die Intensivbettenbelegung um elf Patienten zu, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Mittwoch mitteilte. Weil die Zahl der Covid-Intensivpatienten an zwei Werktagen in Folge schon ab Dienstag über 250 gestiegen war, gilt laut der Corona-Verordnung des Landes seit Mittwoch die Warnstufe mit strengeren Regeln vor allem für Ungeimpfte.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche war am Mittwoch (Stand: 16.00 Uhr) mit 173,3 wieder ansteigend. Am Dienstag hatte sie bei 165,7 gelegen. Wegen des Feiertags Allerheiligen wurden zuletzt womöglich weniger Infektionen gemeldet. In den Tagen davor war die Inzidenz stets merklich gestiegen — das aber mit etwa gleichbleibender, nicht zunehmender Dynamik.

Die Behörde verzeichnete zudem am Mittwoch 5176 neue Corona-Infektionsfälle und 29 neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. Damit beträgt die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie 644 294, die der Todesfälle 11 048. Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der Einweisungen von Corona-Infizierten pro 100 000 Einwohner in Kliniken innerhalb einer Woche, betrug 3,9 (Vortag: 3,6).

Der Anteil der mindestens einmal Geimpften an der Bevölkerung lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Mittwoch im Südwesten bei 66,7 Prozent, der Anteil der vollständig Geimpften bei 65 Prozent.

Das waren die wichtigsten Meldungen vom Mittwoch:

++ Kreis Ravensburg entwickelt sich zum Corona-Hotspot im Land

(19.44 Uhr) Die Zahl der registrierten Corona-Fälle im Kreis Ravensburg ist wieder deutlich angestiegen. 220 neue Infektionen hat das Landesgesundheitsamt am Mittwoch in die Statistik aufgenommen.

Das sind ausgesprochen viele Fälle für einen Tag, die Zahl muss jedoch vor dem Hintergrund des vorausgegangenen langen Wochenendes betrachtet werden – an Wochenenden wird weniger getestet. Gegebenenfalls erfolgten Meldungen an die Behörde in Stuttgart auch erst nach dem Feiertag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 221,4 und zählt somit zu den höchsten im Land. In einigen Landkreisen ist die Lage allerdings noch angespannter, etwa in den Kreisen Biberach (293,2) und Sigmaringen (298,6).

++ RKI-Chef warnt vor vierter Welle und „viel Leid“

(15.37 Uhr) Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) warnt vor einer weiteren Verschärfung der Corona-Lage in Deutschland.

„Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, wird diese vierte Welle wieder viel Leid bringen. Es werden viele Menschen schwer erkranken und sterben, und das Gesundheitswesen wird wieder stark belastet“, sagte RKI-Chef Lothar Wieler am Mittwoch in Berlin.

Die Welle entwickle sich leider genau wie befürchtet, da nicht genügend Menschen geimpft seien und Verhaltenshinweise zum Schutz vor Ansteckungen sowie die 2- und 3G-Regeln nicht mehr ausreichend umgesetzt würden. „Das sind erschreckende Zahlen“, sagte Wieler mit Blick auf die erfassten Todesfälle in Deutschland.

++ Wieder Maskenpflicht an bayerischen Schulen

(13.45 Uhr) Zur Eindämmung der stark gestiegenen Corona-Infektionen hat die bayerische Staatsregierung die vorübergehende Wiedereinführung der Maskenpflicht an Bayerns Schulen beschlossen. Nach den Herbstferien müssen in den Grundschulen für eine Woche und in den weiterführenden Schulen für zwei Wochen wieder Masken auch am Platz und unabhängig vom Mindestabstand getragen werden, wie das Kabinett am Mittwoch in München beschloss.

„Ab dem 8. November wird die Maskenpflicht im Unterricht und auf den sogenannten Begegnungsplätzen im Schulgebäude gelten, nicht dagegen aber unter freien Himmel, also im Pausenhof“, erläuterte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Für die weiterführenden Schulen sind dann medizinische Masken vorgeschrieben, für die Grundschüler reichen Alltagsmasken. Piazolo appelierte zudem an die Eltern, unmittelbar vor dem ersten Schultag Selbsttests bei sich und ihren Kindern durchzuführen.

Die Maskenpflicht im Unterricht war in Bayern erst Anfang Oktober aufgehoben worden. Doch die Corona-Infektionszahlen waren zuletzt in Bayern stark gestiegen. Über das Wochenende wurde sogar ein Allzeithoch bei der Sieben-Tage-Inzidenz erreicht. Mehrere Landkreise und die Stadt Rosenheim in Oberbayern sowie der gesamte Regierungsbezirk Niederbayern hatten deshalb bereits die Notbremse gezogen und die Eindämmungsmaßnahmen in ihren Regionen verschärft.

++ Appell an Bevölkerung statt strenger Kontrollen wegen Warnstufe

(13.07 Uhr) Ordnungsämter in Baden-Württemberg wollen trotz der neuen Corona-Warnstufe zunächst nicht umfangreicher kontrollieren, ob die schärferen Einschränkungen für Ungeimpfte auch umgesetzt werden. „Es geht nicht darum, Menschen zu kontrollieren, sondern wieder verstärkt Aufmerksamkeit zu schaffen“, sagte eine Sprecherin der Stadt Stuttgart am Mittwoch.

Wie bisher auch solle es auf der Straße und in Gaststätten stichprobenartige Kontrollen geben. Auch Auffälligkeiten und Hinweisen wollten Polizei und Ordnungsämter weiter nachgehen, bestätigte ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes in Mannheim.

Die Warnstufe war am Mittwoch ausgelöst worden, weil zu viele Corona-Patienten auf den baden-württembergischen Intensivstationen behandelt werden. Für Ungeimpfte gelten deshalb strengere Corona-Maßnahmen.

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss für zahlreiche Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen einen teuren PCR-Test vorweisen — etwa im Restaurant, Kino, Schwimmbad, Museum oder in der Kantine. Im Freien ist dort künftig ein 3G-Nachweis gefordert, dann genügt aber meist ein Schnelltest. Auch die Kontaktbeschränkungen kehren zumindest für Ungeimpfte wieder zurück.

++ Corona-Lage in der Region: Drei weitere Todesfälle im Bodenseekreis - steigende Inzidenz im Kreis Ravensburg

(09.00 Uhr) Die Corona-Zahlen im Bodenseekreis steigen. Das geht aus dem Corona-Wochenrückblick des Landratsamts hervor. Demnach galten am Montag, 1. November, im Landkreis 734 Personen als akute Corona-Infektionsfälle.

Auch im Landkreis Ravensburg steigt die Anzahl positiver Corona-Fälle immer weiter. Allerdings sieht das Landratsamt nicht den Unterricht, sondern vielmehr die Impfquote bei den Erwachsenen als Problem an. Dennoch betont die Pressesprecherin des Landratsamtes Ravensburg: „Das wesentliche Infektionsgeschehen spielt sich aktuell vor allem an den Schulen ab.“

++ RKI registriert 20 398 Corona-Neuinfektionen — Inzidenz bei 146,6

(08.48 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 146,6 an. Am Vortag hatte der Wert bei 153,7 gelegen, vor einer Woche bei 118,0.

Wegen des Feiertags Allerheiligen in fünf Bundesländern wurden zuletzt womöglich weniger Infektionen gemeldet. In den Tagen davor war die Inzidenz stets merklich gestiegen — das aber mit etwa gleichbleibender, nicht zunehmender Dynamik. Weitere mögliche Gründe für die sinkenden Neuinfektionszahlen nannte das RKI zunächst nicht.

Binnen eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI 20 398 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.20 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 23 212 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 194 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 114 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4 638 419 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen — den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter — gab das RKI am Dienstag mit 3,29 an (Montag: 3,46). Bei dem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teils mit Verzug gemeldet werden. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4 315 100 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 96 027.

++ Starke Nachfrage nach mobilen Impfteams in und um Ulm

(07.51 Uhr) Die beiden mobilen Impfteams aus dem ehemaligen Ulmer Impfzentrum sind gut nachgefragt. Wie aus einer Pressemitteilung des Impfzentrums Ulm, das weiterhin für den Betrieb der mobilen Teams zuständig ist, hervorgeht, wurden im vergangenen Monat 5655 Impfdosen verabreicht. 4600 davon alleine in Einkaufszentren. Das entspricht knapp 90 Prozent. Leiter Bernd Kühlmuß spricht von einem Trend: „Einkaufszentren werden zur wichtigsten Anlaufstelle für Impfungen.“

Als Beispiel nannte der Mediziner das Blautalcenter Ulm. Dort werden zur Zeit pro Termin knapp 200 Impfungen durchgeführt. Freitags und samstags erhöht sich diese Zahl auf bis zu 400 Impfungen. Neben einigen "Booster-Impfungen" sind hier auch viele Erstimpfungen zu verzeichnen.

Die mobilen Impfteams in Ulm sind an sechs Tagen in der Woche unterwegs. Bei den Terminen werden alle Impfstoffe angeboten und Impfwillige können ohne vorherige Terminvereinbarung zur Impfung kommen. Der hohe Ansturm bei den Terminen sorgt sogar teilweise dazu, dass Impfwillige abgewiesen werden müssen, so der Leiter in der Mitteilung.

Wie hoch die Nachfrage ist, zeigt auch das Aufkommen an Anfragen für die beiden Teams. Täglich kommen neue Anfragen, u.a. von Gemeinden, die gerne ihre Bürger*innen mit einem Impfangebot vor Ort versorgen würden. Im November sind aktuell kaum noch Termine für solche „Pop-Up Impfungen“ möglich, flexible Disponierung ist ebenfalls nicht möglich.

Entspannung soll ein weiteres mobiles Impfteam bringen. Das Sozialministerium Baden-Württemberg schaffte gestern den Rahmen, ein weiteres, drittes Impfteam zu bilden, dass künftig in den Landkreisen Alb-Donau und Heidenheim unterwegs ist. Wann das neue Team loslegen kann, ist nicht bekannt.

++ Umfrage: Mehrheit für 2G-Regel in allen Fußballstadien

(07.20 Uhr) In die deutschen Fußballstadien sollten nach dem Wunsch einer Mehrheit der Bundesbürger nur geimpfte und genesene Zuschauer Einlass erhalten. 60 Prozent der Befragten sprachen sich in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur dafür aus, ausschließlich die 2G-Regel für den Zugang zu den Arenen anzuwenden. 29 Prozent der Deutschen würden dies demnach nicht richtig finden.

Bei den Proficlubs in Bundesliga und 2. Liga gibt es keine einheitliche Regel für die Zulassung von Zuschauern. Während einige Vereine auf das 2G-Modell setzen, wechselte unter anderem Borussia Dortmund zuletzt wieder auf ein 3G-Modell. Dabei dürfen auch negativ auf das Coronavirus getestete Fans ins Stadion. Es genügt ein negativer Bürgertest. Zuvor hatte es Kritik aus der Ultra-Szene an den Corona-Beschränkungen gegeben.

Der FC Bayern ist einer der Clubs mit einem 3G-Plus-Konzept. Dabei müssen Fans, die weder geimpft noch genesen sind, einen negativen PCR-Test vorlegen. Dafür entfallen dann Maskenpflicht, Obergrenzen bei der Personenzahl, Alkoholverbot und Mindestabstandsgebot.

Bei anderen Vereinen gibt es Zwischenlösungen oder Optionsmodelle. Die Clubs sind dabei abhängig von den jeweiligen Regelungen in ihren Bundesländern, die für einen Flickenteppich sorgen. Angesichts drastisch steigender Corona-Infektionen hatte zuletzt Sachsen angekündigt, die Schutzmaßnahmen zu verschärfen und 2G-Regeln auch für Fußballspiele einzuführen.

