Corona-Newsblog: Mehrheit für 2G-Regel in allen Fußballstadien

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 32.600 (639.130 Gesamt – ca. 595.500 Genesene -11.019 Verstorbene)

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 227.300 (4.638.419 Gesamt – ca. 4.315.100 Genesene - 96.027 Todesfälle )

Das Wichtigste auf einen Blick:

Starke Nachfrage nach mobilen Impfteams in und um Ulm (07.51 Uhr)

in und um Ulm (07.51 Uhr) Umfrage: Mehrheit für 2G-Regel in allen Fußballstadien (07.20 Uhr)

Mehrheit für 2G-Regel in allen Fußballstadien (07.20 Uhr) Bayerisches Kabinett berät über verschärfte Corona-Maßnahmen (06.15 Uhr)

berät über verschärfte Corona-Maßnahmen (06.15 Uhr) Strengere Corona-Regeln für Ungeimpfte in Baden-Württemberg (06.10 Uhr)

++ Starke Nachfrage nach mobilen Impfteams in und um Ulm

(07.51 Uhr) Die beiden mobilen Impfteams aus dem ehemaligen Ulmer Impfzentrum sind gut nachgefragt. Wie aus einer Pressemitteilung des Impfzentrums Ulm, das weiterhin für den Betrieb der mobilen Teams zuständig ist, hervorgeht, wurden im vergangenen Monat 5655 Impfdosen verabreicht. 4600 davon alleine in Einkaufszentren. Das entspricht knapp 90 Prozent. Leiter Bernd Kühlmuß spricht von einem Trend: „Einkaufszentren werden zur wichtigsten Anlaufstelle für Impfungen.“

Als Beispiel nannte der Mediziner das Blautalcenter Ulm. Dort werden zur Zeit pro Termin knapp 200 Impfungen durchgeführt. Freitags und samstags erhöht sich diese Zahl auf bis zu 400 Impfungen. Neben einigen "Booster-Impfungen" sind hier auch viele Erstimpfungen zu verzeichnen.

Die mobilen Impfteams in Ulm sind an sechs Tagen in der Woche unterwegs. Bei den Terminen werden alle Impfstoffe angeboten und Impfwillige können ohne vorherige Terminvereinbarung zur Impfung kommen. Der hohe Ansturm bei den Terminen sorgt sogar teilweise dazu, dass Impfwillige abgewiesen werden müssen, so der Leiter in der Mitteilung.

Wie hoch die Nachfrage ist, zeigt auch das Aufkommen an Anfragen für die beiden Teams. Täglich kommen neue Anfragen, u.a. von Gemeinden, die gerne ihre Bürger*innen mit einem Impfangebot vor Ort versorgen würden. Im November sind aktuell kaum noch Termine für solche „Pop-Up Impfungen“ möglich, flexible Disponierung ist ebenfalls nicht möglich.

Entspannung soll ein weiteres mobiles Impfteam bringen. Das Sozialministerium Baden-Württemberg schaffte gestern den Rahmen, ein weiteres, drittes Impfteam zu bilden, dass künftig in den Landkreisen Alb-Donau und Heidenheim unterwegs ist. Wann das neue Team loslegen kann, ist nicht bekannt.

++ Umfrage: Mehrheit für 2G-Regel in allen Fußballstadien

(07.20 Uhr) In die deutschen Fußballstadien sollten nach dem Wunsch einer Mehrheit der Bundesbürger nur geimpfte und genesene Zuschauer Einlass erhalten. 60 Prozent der Befragten sprachen sich in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur dafür aus, ausschließlich die 2G-Regel für den Zugang zu den Arenen anzuwenden. 29 Prozent der Deutschen würden dies demnach nicht richtig finden.

Bei den Proficlubs in Bundesliga und 2. Liga gibt es keine einheitliche Regel für die Zulassung von Zuschauern. Während einige Vereine auf das 2G-Modell setzen, wechselte unter anderem Borussia Dortmund zuletzt wieder auf ein 3G-Modell. Dabei dürfen auch negativ auf das Coronavirus getestete Fans ins Stadion. Es genügt ein negativer Bürgertest. Zuvor hatte es Kritik aus der Ultra-Szene an den Corona-Beschränkungen gegeben.

Der FC Bayern ist einer der Clubs mit einem 3G-Plus-Konzept. Dabei müssen Fans, die weder geimpft noch genesen sind, einen negativen PCR-Test vorlegen. Dafür entfallen dann Maskenpflicht, Obergrenzen bei der Personenzahl, Alkoholverbot und Mindestabstandsgebot.

Bei anderen Vereinen gibt es Zwischenlösungen oder Optionsmodelle. Die Clubs sind dabei abhängig von den jeweiligen Regelungen in ihren Bundesländern, die für einen Flickenteppich sorgen. Angesichts drastisch steigender Corona-Infektionen hatte zuletzt Sachsen angekündigt, die Schutzmaßnahmen zu verschärfen und 2G-Regeln auch für Fußballspiele einzuführen.

++ Lauterbach: Corona-Lage bedeutet nichts Gutes für Vorweihnachtszeit

(06.20 Uhr) Angesichts der angespannten Corona-Lage sieht SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach größeren Weihnachtsfeiern mit Sorge entgegen. „Obwohl bereits viele Menschen geimpft sind, kann es immer noch zu einer Überlastung der Krankenhäuser kommen. Erste Intensivstationen sind bereits am Limit“, sagte er der „Rheinischen Post“.

Für geselliges Beisammensein in der Vorweihnachtszeit bedeutet das nichts Gutes.

Deswegen sollten seiner Meinung nach jetzt Restaurants, Kinos und andere Einrichtungen strenge 2G-Vorschriften (Zugang für Geimpfte und Genesene) durchsetzen und die Bundesländer rasch die Auffrischungsimpfung für Ältere ermöglichen. „Nur dann wären Menschenansammlungen bei Weihnachtsfeiern mit vielen Mitarbeitern vertretbar“, sagte Lauterbach. Bei den Auffrischungsimpfungen sollten zuerst die Menschen über 70 dran sein, genauso wie Menschen mit Vorerkrankungen oder Mitarbeiter aus dem Gesundheitssektor.

++ Bayerisches Kabinett berät über verschärfte Corona-Maßnahmen

(06.15 Uhr) Die bayerische Staatsregierung will am Mittwoch auf die drastisch gestiegenen Corona-Infektionszahlen reagieren und Verschärfungen bei den Eindämmungsmaßnahmen beschließen. Unter anderem soll die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler im Unterricht wieder eingeführt und die Krankenhaus-Ampel als Indikator für die Auslastung der Kliniken — bisher nur landesweit verfügbar – regionalisiert werden.

Außerdem hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vorgeschlagen, den Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen in den Hotspots nur noch für Geimpfte und Genesene (2G) zuzulassen. Hierbei kamen ihm die besonders betroffenen Kommunen der Landesregierung allerdings bereits zuvor.

Am Freitag hatten bereits mehrere besonders stark betroffene Landkreise Südbayerns und die Stadt Rosenheim entsprechende Maßnahmen beschlossen, am Dienstag zogen die Landkreise und kreisfreien Städte im gesamten Regierungsbezirk Niederbayern nach. In den betroffenen Kommunen ist die Auslastung der Krankenhäuser und ihrer Intensivstationen bereits wieder am Anschlag, die Kommunalpolitiker sprachen von einer Situation, die „zunehmend dramatisch“ werde.

++ Strengere Corona-Regeln für Ungeimpfte in Baden-Württemberg

(06.10 Uhr) Angesichts der angespannten Corona-Lage verschärfen manche Bundesländer die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. In Baden-Württemberg gelten ab heute strengere Regeln für Menschen ohne Corona-Impfung.

In Bayern berät das Kabinett über Verschärfungen. So soll unter anderem soll unter anderem die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler im Unterricht wieder eingeführt. Sachsen will die 2G-Regel etwa für Gastronomie und Veranstaltungen drinnen einführen.

In Baden-Württemberg gilt: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss nun für zahlreiche Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen einen teuren PCR-Test vorweisen. Einen Überblick, welche Verschärfungen, für wen im Südwesten nun gelten, lesen Sie hier.

Das waren die letzten Meldungen am Dienstag:

++ Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen steigt auf 284

(21.43 Uhr) In Baden-Württemberg ist mit 284 Covid-Patienten auf den Intensivstationen ein neuer Höchststand in der Infektionswelle in diesem Herbst erreicht worden. Im Vergleich zum Vortag stieg die Intensivbettenbelegung um sechs weitere Patienten, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Dienstag mitteilte.

Weil damit die Zahl der Covid-Intensivpatienten an zwei Werktagen in Folge über 250 gestiegen ist, gilt laut der Corona-Verordnung des Landes ab Mittwoch die Warnstufe mit strengeren Regeln vor allem für Ungeimpfte.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche lag am Dienstag (Stand: 16.00 Uhr) mit 165,7 dagegen unter dem Wert der vergangenen Tage. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 195,7 am Sonntag und 189,3 am Montag sanken die Fallzahlen am Dienstag weiter. Durch das Wochenende und den darauffolgenden Feiertag am Montag könnte der Rückgang mit einer geringeren Zahl an Corona-Tests zusammenhängen.

Die Behörde verzeichnete zudem am Dienstag 1683 neue Corona-Infektionsfälle und 19 neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. Damit beträgt die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie 639 118, die der Todesfälle 11 019. Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der Einweisungen von Corona-Infizierten pro 100 000 Einwohner in Kliniken innerhalb einer Woche, betrug 3,6.

Der Anteil der mindestens einmal Geimpften an der Bevölkerung lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Dienstag im Südwesten bei 66,7 Prozent, der Anteil der vollständig Geimpften bei 64,9 Prozent (Stand: 8.00 Uhr).

++ Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Lindau ist so hoch wie seit Dezember nicht mehr

(18.41 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Lindau ist so hoch wie seit Dezember 2020 nicht mehr. Am Dienstag liegt sie bei 207,1. Weil die Corona-Ampel in Bayern aber weiter auf Grün steht, hat das keine Konsequenzen. Eine weitere Person im Landkreis ist gestorben.

Zwischen Freitag, 29. Oktober, und Montag, 1. November, wurden 81 Menschen im Landkreis Lindau positiv auf das Coronavirus getestet, das teilt das Landratsamt auf Anfrage mit. 36 waren es am Freitag und Samstag, acht Personen am Sonntag und eine Person am Montag. Größere Ausbrüche hat es aber nicht gegeben. „Aktuell handelt es sich bei den Infektionen um Einzelfälle, Familien, die sich untereinander anstecken“, schreibt das Landratsamt.

Die Inzidenz ist im Landkreis erstmals seit vergangenem Dezember wieder auf über 200 angestiegen. Das letzte Mal war sie vom 13. Dezember 2020 (252,5) bis 23. Dezember 2020 (200,05) so hoch. Danach lagen die Zahlen unter 200.

++ Kliniken Friedrichshafen, Tettnang, Ostalb schränken Besuche ein

(16.08 Uhr) Der Medizin Campus Bodensee (MCB) sowie die Kliniken Ostalb reagieren auf den Anstieg bei den stationären Corona-Patienten und verschärfen Regeln für Besucher.

„Innerhalb einer Woche hat sich die Zahl der Corona-Patienten im Klinikum Friedrichshafen nahezu verdoppelt“, wird Bertrand Muller, Hygienebeauftragter Arzt des Klinikverbunds am Bodensee, in einer Pressemitteilung zitiert. Am Dienstag wurden dort insgesamt 21 Covid-19-Patienten stationär versorgt, vier davon intensiv. Die Lage auf der Ostalb wird ähnlich beschrieben.

