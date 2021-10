Newsblog: Virologe Streeck warnt - Gehen erneut unvorbereitet in Herbst und Winter

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 29.500 (623.792 Gesamt – ca. 583.300 Genesene - 10.959 Verstorbene)

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 192.000 (4.534.452 Gesamt – ca. 4.247.000 Genesene - 95.485 Todesfälle )

Das Wichtigste auf einen Blick:

Sieben Corona-Fälle und Impfdurchbrüche beim SV Dettingen - Heimspiel abgesagt (19.43 Uhr)

beim SV Dettingen - Heimspiel abgesagt (19.43 Uhr) Söder plant Maskenpflicht im Unterricht nach den Ferien (17.02 Uhr)

im Unterricht nach den Ferien (17.02 Uhr) Corona-Warnstufe verzögert sich — Dehoga bemängelt Planbarkeit (13.24 Uhr)

bemängelt Planbarkeit (13.24 Uhr) Inzidenz in Bayern steigt erstmals seit Dezember 2020 über 200 (09.30 Uhr)

in Bayern steigt erstmals seit Dezember 2020 über 200 (09.30 Uhr) RKI registriert 28.037 Corona-Neuinfektionen — Inzidenz bei 130,2 (06.04 Uhr)

++ Patientenschützer fordern mehr Corona-Schutz für Pflegebedürftige

(06.34 Uhr) Patientenschützer fordern bessere Corona-Absicherungen für Pflegebedürftige im Herbst und Winter. „Die aktuelle Situation in der Altenpflege ist alarmierend“, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur. Die Immunisierung vieler Hochbetagter nehme ab, zugleich kämen Impfangebote und das Testen nicht voran. Daher müssten die möglichen künftigen Regierungspartner SPD, Grüne und FDP dafür sorgen, dass noch vor dem angepeilten Ende der gesetzlichen Sonderlage für Corona-Maßnahmen zum 25. November bundesweite Regelungen dazu kommen.

Brysch forderte ein Schutzkonzept für die 900 000 Pflegeheimbewohner und verbindliche Zusagen für eine Million Pflegebedürftige daheim, die auf ambulante Dienste angewiesen sind. Ohne verbindliche tägliche Tests, die von den Anbietern organisiert werden müssten, schlitterten die Menschen in der Altenpflege in ein Desaster. „Daher braucht es einen gesetzlichen Rechtsanspruch, dass Pflegebedürftige nur von getesteten Personal versorgt werden.“ Hier dürften sich Impfungen und Tests nicht ausschließen, es müsse gezielt beides eingesetzt werden.

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, riet zu einer Fortführung von Corona-Tests für Personal und Besucher in Pflegeeinrichtungen „auch über die Jahreswende hinaus“. „Es darf nicht noch einmal zu Besuchsverboten und anderen gravierenden Einschränkungen kommen, wie wir sie in den ersten Wellen der Pandemie erleben mussten“, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Deshalb sei es wichtig, möglichst bundesweit einheitliche Regelungen zu haben.

Unter anderem für ältere und pflegebedürftige Menschen sollen als zusätzlicher Schutz Auffrischungsimpfungen vorangebracht werden.

++ Virologe Streeck: Gehen erneut unvorbereitet in Herbst und Winter

(06.31 Uhr) Deutschland ist aus Sicht des Virologen Hendrik Streeck unzureichend für die nächsten Pandemiemonate gewappnet. "Wir gehen leider erneut sehr unvorbereitet in Herbst und Winter", sagte der Direktor des Virologie-Instituts der Universität Bonn der Deutschen Presse-Agentur. "Entspannt sehe ich das nicht: Die Kapazitäten auf Intensivstationen sind reduziert, wir können gegebenenfalls auch wieder mit einer Grippewelle rechnen, wir haben keine gute Erfassung des Infektionsgeschehens, aber wieder eine höhere Mobilität." Mit dem breiten Angebot kostenloser Schnelltests habe es ein gutes Standbein zum Erkennen von Infektionen gegeben, betonte Streeck. Nun darauf zu verzichten, halte er für falsch.

"Den Rat zur Impfung kann man nicht oft genug geben", sagte Streeck. Auch die berichteten Ansteckungen bei Geimpften seien kein Argument dagegen. "Das Ziel bei der Impfstoffentwicklung war nicht in erster Linie, eine Immunantwort auszulösen, die vor jeglicher Infektion schützt. Es ging immer im Kern um den Schutz vor schweren Verläufen." Wegen sogenannter Durchbruchinfektionen könne man keinesfalls von einem Versagen der Impfstoffe sprechen.

Eine Ausweitung des Angebots von Drittimpfungen auf die breite Bevölkerung hält Streeck derzeit nicht für nötig. "Booster sind sinnvoll für die Gruppen, denen dies bereits empfohlen wird", also etwa Immungeschwächten und Menschen ab 70. "Alle anderen sind nach der Zweitimpfung in der Regel sehr gut vor einem schweren Verlauf geschützt. Wichtiger als Auffrischungen bei ihnen ist das Schließen der Impflücken bei den über 60-Jährigen." Auch würden die Impfdosen in anderen Ländern dringlicher benötigt.

Das waren die Meldungen vom Donnerstag:

++ Sieben Corona-Fälle und Impfdurchbrüche beim SV Dettingen - Heimspiel abgesagt

(19.43 Uhr) Beim SV Dettingen sind mittlerweile sieben Spieler trotz Impfung positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sechs sind bereits in Quarantäne, der Siebte befindet sich nach einem positiven Schnelltest zu Hause, der PCR-Test steht noch aus. Das für Sonntag angesetzte Heimspiel der ersten Mannschaft gegen den SV Heinstetten in der Fußball-Landesliga ist deswegen abgesagt.

Die Misere der Dettinger begann bereits am Mittwoch vergangener Woche. Ein Spieler der ersten Mannschaft zeigte Symptome und machte daraufhin zwei Schnelltests und einen PCR-Test, die alle positiv ausfielen. Wo genau dieser sich das Virus eingefangen hatte, sei nicht klar, sagt Ernst Weiß, Spielleiter des SVD.

Da der betroffene Spieler im Training gewesen sei, hätten sich die Dettinger Fußballer daraufhin am Donnerstag alle mit einem Schnelltest getestet, wobei nochmals zwei Spieler positiv waren und in Quarantäne mussten.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Söder plant Maskenpflicht im Unterricht nach den Ferien

(17.02 Uhr) Angesichts stark steigender Corona-Zahlen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das geplante Auslaufen der „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ kritisiert.

„Was anderes als das, was jetzt stattfindet, ist eine epidemische Lage?“, fragte Söder in München mit Blick auf die bundesweit wieder steigenden Zahlen. Die Diskussion sei schwer nachzuvollziehen. Zugleich forderte er die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP möglichst bald zu Gesprächen mit den Ländern auf, wie es weitergehen soll.

Das Auslaufen der „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ war von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigt worden, die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP wollen dies im Bundestag auch vollziehen. Bis zum Frühjahr sollen den Ländern aber weniger umfassende Vorgaben möglich sein. Spätestens am 20. März soll es dann allerdings das Aus für sämtliche Corona-Beschränkungen geben.

Söder sagte dazu, es sei wenig zielführend, nun das Datum 20. März zu nennen. Schließlich könne keiner eine Gewähr dafür abgeben, was am 20. März sein werde. Die Ampel-Parteien sollten nun bald mit den Ländern reden: „Es wäre sinnvoll, dass wir möglichst bald zwischen Bund und Ländern zusammenkommen und beraten, wie das weitergeht.“

In Anbetracht der Lage sollen Schülerinnen und Schüler in Bayern nach den Herbstferien - also ab 8. November - voraussichtlich auch im Unterricht wieder Masken tragen.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹