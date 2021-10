Corona-Newsblog: RKI registriert 28.037 Neuinfektionen — Inzidenz bei 130,2

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 29.500 (623.792 Gesamt – ca. 583.300 Genesene - 10.959 Verstorbene)

: ca. 29.500 (623.792 Gesamt – ca. 583.300 Genesene - 10.959 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.959

Baden-Württemberg: 10.959 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 161,3

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 192.000 (4.534.452 Gesamt – ca. 4.247.000 Genesene - 95.485 Todesfälle )

nachgewiesene Infizierte : ca. 192.000 (4.534.452 Gesamt – ca. 4.247.000 Genesene - 95.485 ) Todesfälle : 95.485

: 95.485 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 130,2

Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI registriert 28.037 Corona-Neuinfektionen — Inzidenz bei 130,2 (06.04 Uhr)

++ Montgomery warnt vor Kliniküberlastung durch ungeimpfte Corona-Kranke

(07.16 Uhr) Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen hat der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, vor einer Überlastung der Krankenhäuser durch ungeimpfte Patienten gewarnt. „Die Krankheit tobt sich jetzt bei den Ungeimpften aus, während die Geimpften recht zuverlässig vor schweren Verläufen geschützt sind“, sagte Montgomery der „Augsburger Allgemeinen“ (Donnerstag).

Das Pflegepersonal der Intensivstationen und die Ärzte arbeiteten längst am Anschlag. „Wer sich jetzt nicht impfen lässt, obwohl er es machen könnte, riskiert sein Leben und das seiner Mitmenschen.“

Die gegenwärtige Entwicklung mache ihm große Sorge. „Wir müssen alles in unserer Macht Stehende versuchen, um die Impfraten zu erhöhen“, sagte Montgomery. „Das Nutzen-Risiko-Verhältnis hat sich daher dramatisch zugunsten der Impfungen verschoben — trotz Impfdurchbrüchen.“ Nach wie vor seien die Inzidenzzahlen und die Krankenhausaufnahmen eng miteinander verknüpft.

Nur der Faktor habe sich dabei geändert. „Bei hoher Durchimpfung der Bevölkerung gibt es sehr viel mehr milde Verläufe — die müssen nicht ins Krankenhaus, aber viele Ungeimpfte erkranken nach wie vor schwer“, warnte er. Viele Pflegekräfte und Ärzte hätten die Arbeit im Intensivbereich aufgegeben — auch, weil sie es leid seien, sich für die Unvernunft von Impfgegnern abzurackern.

++ RKI registriert 28 037 Corona-Neuinfektionen — Inzidenz bei 130,2

(06.04 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut deutlich angestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 130,2 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 118,0 gelegen, vor einer Woche bei 85,6. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 28 037 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.39 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 16 077 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 126 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 67 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4 534 452 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen — den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter — gab das RKI am Mittwoch mit 3,07 an (Dienstag: 2,95). Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Das waren die letzten Meldungen am Mittwoch:

++ Corona-Lage im Kreis Ravensburg immer angespannter: Fast 150 Neuinfektionen an einem Tag

(18.44) Die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Mittwoch hat den zuvor in die Höhe geschnellten Wert noch einmal getoppt: 148 neue Infektionen mit dem Coronavirus wurden im Kreis Ravensburg festgestellt. Das geht aus der tagesaktuellen Meldung des Landesgesundheitsamtes hervor.

Am Dienstag waren es 141 Fälle gewesen, neunmal so viele wie noch am Montag. Die explosionsartige Entwicklung ist auch an der Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Ravensburg abzulesen. Der Wert stieg am Mittwoch auf 178,7 (Vortag 151,5). Laut dem DIVI-Intensivregister des RKI liegen im Landkreis acht Covid-Patienten auf Intensivstationen, gleich viele wie am Vortag.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Einschränkungen sollen schrittweise auslaufen

(16.59 Uhr) SPD, Grüne und FDP wollen die Rechtsbasis für drastische Corona-Einschränkungen wie Ausgangssperren zum 25. November auslaufen lassen.

Die „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ soll nach dem Willen der möglichen künftigen Koalitionspartner nach rund 20 Monaten enden. Bis zum Frühjahr sollen den Ländern aber weniger umfassende Vorgaben möglich sein. Spätestens am 20. März soll es das Aus für sämtliche Corona-Beschränkungen geben. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese versprach den Bundesländern am Mittwoch einen „sicheren Rechtsrahmen“. Aus deren Reihen kam Kritik: Die Pläne seien zu weitreichend.

„Schulschließungen, Lockdowns und Ausgangssperren wird es jedenfalls mit uns nicht mehr geben und sind auch in der aktuellen Situation unverhältnismäßig“, sagte Wiese bei einem Auftritt mit Grünen und FDP. Auflagen für Schulen sind in einem Eckpunktepapier der drei Fraktionen allerdings ausdrücklich weiter als mögliche Maßnahmen vorgesehen. Weiter anordnen können sollen die Länder zudem: Maskenpflicht, Zugangsregeln nur für Geimpfte, Genesene und Getestete, Hygienekonzepte, Abstandsgebote, Kontaktdaten-Erfassung.

Bisher knüpfen Corona-Vorgaben laut Infektionsschutzgesetz daran an, dass der Bundestag die epidemischen Lage feststellt. Das Parlament hatte dies erstmals im März 2020 getan und mehrfach bestätigt. Als Hauptgrund für den Lockerungskurs nannten die drei Fraktionen den Fortschritt der Impfungen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Was die drohende Warnstufe für die Menschen im Land bedeutet

(09.26 Uhr) Das Corona-Infektionsgeschehen in Baden-Württemberg nimmt wieder an Fahrt auf und auch die Zahl der Infizierten auf den Intensivstationen im Land steigt. Damit drohen durch die Warnstufe schon bald strengere Regeln vor allem für Ungeimpfte. Wir beantworten folgende Fragen dazu an dieser Stelle:

Was ist die Warnstufe?

Was ist der Zweck dahinter?

Was bedeutet das für mich?

Wann ist die Warnstufe zu Ende?

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog von Mittwoch +++

Plus oder kostenlos? Welche Inhalte kostenpflichtig sind – und warum

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹