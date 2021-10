Corona-Newsblog: RKI registriert 23 212 Neuinfektionen — Inzidenz bei 118,0

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 26.700 (619.212 Gesamt – ca. 581.600 Genesene - 10.936 Verstorbene)

: ca. 26.700 (619.212 Gesamt – ca. 581.600 Genesene - 10.936 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.936

Baden-Württemberg: 10.936 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 148,3

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 174.000 (4.506.415 Gesamt – ca. 4.237.100 Genesene - 95.359 Todesfälle )

nachgewiesene Infizierte : ca. 174.000 (4.506.415 Gesamt – ca. 4.237.100 Genesene - 95.359 ) Todesfälle : 95.359

: 95.359 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 118,0

Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI registriert 23 212 Corona-Neuinfektionen — Inzidenz bei 118,0 (06.12 Uhr)

++ Auswertung: Videosprechstunden nehmen in Corona-Krise stark zu

(07.07 Uhr) In der Corona-Krise haben ärztliche Beratungen per Videosprechstunde stark zugenommen. Im ersten Halbjahr 2021 gab es bei Praxen von Ärzten und Psychotherapeuten mehr als 2,25 Millionen solcher digitalen Kontakte, wie eine Auswertung des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) ergab.

Vor der Pandemie waren im ganzen Jahr 2019 keine 4000 Videosprechstunden abgerechnet worden. Die größte Nachfrage gab es demnach im April 2020 mit fast 604 000 Videosprechstunden. In den ersten drei Monaten 2021 waren es jeweils mehr als 400 000, seit März gingen die Zahlen wieder etwas zurück.

Auffällig habe die Inanspruchnahme von Psychotherapie-Leistungen für Kinder und Jugendliche zugelegt, erläuterte das Institut. Im ersten Halbjahr 2021 habe sie acht Prozent über dem Niveau des Zeitraums von 2019 gelegen.

Dies gebe Anlass zur Besorgnis und müsse eng beobachtet werden. Weil es bei Kindern und Jugendlichen kaum schwere Corona-Verläufe gab, hätten sie sich lange unterhalb des politischen und gesellschaftlichen Radars befunden. Psychische Belastungen bei unter 18-Jährigen machten sich zunehmend in der Versorgung bemerkbar.

++ RKI registriert 23 212 Neuinfektionen — Inzidenz bei 118,0

(06.12 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist deutlich angestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 118,0 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 113,0 gelegen, vor einer Woche bei 80,4. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 23 212 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.28 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 17 015 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 114 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 92 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4 506 415 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Dienstag mit 2,95 an (Montag: 2,77). Bei dem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teils mit Verzug gemeldet werden.

Das waren die letzten Meldungen von Dienstag:

++ Höchster Stand an Neuinfektionen im Landkreis Ravensburg seit Anfang Januar

(21.39 Uhr) Die Zahl an neuen Coronainfektionen im Landkreis Ravensburg hat sich laut Daten des Landesgesundheitsamts im Vergleich zum Vortag fast verneunfacht und liegt bei 141. Das ist der höchste Tageswert seit dem 5. Januar dieses Jahres. Damals hatten sich 174 Menschen innerhalb von 24 Stunden mit dem Coronavirus infiziert.

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis klettert damit von 125,6 auf 151,5. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 78,7. In den benachbarten Kreisen sind die Inzidenzwerte noch höher. So liegt er im Kreis Sigmaringen aktuell bei 261,9 im Kreis Biberach bei 218 und im Bodenseekreis bei 204,7.

Laut Dashboard des Landratsamts sind in der Stadt Ravensburg gegenwärtig 170 Menschen mit Corona infiziert, 40 mehr als am Vortag. In Weingarten stieg die Zahl um fünf auf 102. Auch im Gemeindeverwaltungsverband Altshausen (von 82 auf 86) und in Aulendorf (von 77 auf 83) nimmt die Zahl aktuell Infizierter zu.

++ Inzidenz im Bodenseekreis steigt auf über 200

(18.37 Uhr) 148 neue Corona-Infektionsfälle meldet das Landesgesundheitsamt am Dienstag für den Bodenseekreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt dadurch über 200, zuletzt wurde dieser Wert auf dem Höhepunkt der zweiten Welle im Januar 2021 erreicht.

Rund 15 Prozent der neuen Fälle sind davon laut Gesundheitsamt Impfdurchbrüche. Der Anstieg sei Folge der gelockerten Bestimmungen, aber auch Resultat der systematischen Tests an Schulen.

++ Corona-Patienten auf der Lindauer Intensivstation sind nicht geimpft

(16.15 Uhr) Eine Person, die sich mit dem Coronavirus infiziert hat, wurde vergangene Woche auf der Intensivstation in der Lindauer Klinik behandelt. Auch diese Woche liegt dort ein Corona-Patient. Beide sind nicht geimpft. Das hat das Landratsamt in Lindau auf Nachfrage mitgeteilt.

Eine weitere Person ist am Dienstagnachmittag dazugekommen. Das meldet die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Ob diese Person geimpft ist oder nicht, konnte das Landratsamt noch nicht sagen.

