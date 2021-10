Corona-Newsblog: US-Experten beraten über Biontech für Kinder

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 25.500 (614.089 Gesamt – ca. 577.700 Genesene - 10.891 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 10.891

Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 142,4

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 162.400 (4.472.730 Gesamt – ca. 4.215.200 Genesene - 95.117 Todesfälle )

Todesfälle : 95.117

Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 110,1

Hinweis: Bislang sind auf dem Dashboard des RKI noch keine neuen Zahlen für Dienstag, 26. Oktober, zu finden. Wir ergänzen die Zahlen im Laufe des Vormitags.

Das Wichtigste auf einen Blick:

US-Experten beraten über Biontech für Kinder - Was sagt die Stiko? (07.18 Uhr)

++ US-Experten beraten über Biontech für Kinder - Was sagt die Stiko?

(07.18 Uhr) Ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA soll am Dienstag über eine mögliche Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer bei Kindern diskutieren.

Eine Impfkampagne für die etwa 28 Millionen betroffenen Kinder in den USA könnte nach Angaben des Weißen Hauses schon im November starten.

Auch in Europa haben Biontech und Pfizer eine Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder dieser Altersgruppe beantragt.

Eine klinische Studie zeigte nach Angaben von Biontech/Pfizer, dass der Impfstoff für Kinder dieser Altersgruppe „gut verträglich“ sei und eine „starke Immunantwort“ einen Monat nach der zweiten Dosis hervorrufe. Verglichen mit Erwachsenen und Jugendlichen wurde den Fünf- bis Elfjährigen eine deutlich geringere Dosis des Vakzins verabreicht.

Für Deutschland sei die Frage der Bewertung des Impfstoffs für Kinder noch offen, sagte der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens. „Wir haben noch keine Datengrundlage für unsere Bewertung und Empfehlung.“ Erst einmal sei die Zulassung durch die EMA wichtig, der Zeitpunkt sei noch offen.

„Die Stiko hat die Daten aus der Zulassungsstudie zur Sicherheit und Wirksamkeit noch nicht gesehen und bewertet.“ Klar sei aber, dass eine solche Studie mit weniger als 3000 Probanden das Risiko seltener Nebenwirkungen nicht erfassen könne.

Für das Gremium stelle sich das gleiche Problem wie vor der Impfempfehlung für die 12- bis 17-Jährigen, sagte Mertens. „Kinder haben eine sehr geringe Krankheitslast durch Sars-CoV-2. Es gilt deshalb, erwartbare positive Effekte und denkbare unerwünschte Wirkungen durch die Impfung sehr genau gegeneinander abzuwägen.“ Die Stiko werde wieder eine eigene Datenanalyse durchführen.

Das waren die letzten Meldungen von Montag:

++ Bodenseekreis meldet vier Todesfälle in einer Woche im Zusammenhang mit Covid-19

(20.44 Uhr) Vier Menschen sind in der abgelaufenen Woche im Bodenseekreis im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das berichtet das Gesundheitsamt im Corona-Wochenrückblick. Die Zahl der Infektionsfälle steigt weiter stark an, dementsprechend auch die Sieben-Tage-Inzidenz.

Laut dem Gesundheitsamt des Bodenseekreises galten am Montag 567 Personen als akute Corona-Infektionsfälle. In der Vorwoche waren es 399. 20 Personen wurden demnach stationär in den Kliniken im Landkreis im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt, eine Person mehr als in der Woche zuvor.

++ Corona-Zahlen steigen weiter - Regierung mahnt zur Vorsicht

(18.39 Uhr) Angesichts weiter steigender Corona-Zahlen wirbt die Bundesregierung erneut für mehr Impfungen und mahnt zur Vorsicht im Herbst und Winter. Die Pandemie sei „überhaupt noch nicht vorbei“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

Man sei daher sehr gut beraten, bestehende Zugangsregeln nur für Geimpfte, Genesene und Getestete (3G) in Innenräumen durchzusetzen und Vorgaben zu Abstand und Masken ernst zu nehmen. Wer im Sommer glaubte, das sei jetzt nicht mehr so wichtig, werde vielleicht durch die steigenden Fallzahlen der vergangenen Tage und Wochen eines Besseren belehrt. Von möglichen zusätzlichen Schutzvorgaben war vorerst nicht die Rede.

Bei den Neuinfektionen und der Krankenhausbelastung gebe es eine „deutlich steigende Tendenz“, sagte der Regierungssprecher. Die Zahl der gemeldeten neuen Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bundesweit bei 110,1.

Am Vortag hatte diese Sieben-Tage-Inzidenz 106,3 betragen, vor einer Woche 74,4. Dabei gibt es große regionale Unterschiede - von jetzt 53,0 im Saarland bis 224,3 in Thüringen. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner in sieben Tagen stieg laut RKI auf 2,77. Einen einheitlichen Wert, ab wann die Lage kritisch ist, gibt es nicht. Der bisherige Höchstwert lag bei 15,5.

++ Rekord-Inzidenz bei bayerischen Kindern und Jugendlichen

(15.28 Uhr) Die Corona-Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen in Bayern sind so hoch wie nie zuvor. In der Altersgruppe sechs bis elf Jahre lag die Inzidenz vergangene Woche bayernweit bei 415, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Montag mitteilte. Das ist ein Anstieg um 157 binnen Wochenfrist und der höchste Wert für eine Altersgruppe, den das LGL seit Beginn der Pandemie ermittelt hat.

Für die Zwölf- bis 15-Jährigen meldet das LGL ebenfalls einen massiven Anstieg: Hier liegt die Inzidenz inzwischen bei 391. Bei den 16- bis 19-Jährigen sind es 324 Fälle pro Woche und 100 000 Einwohner. Der bisherige Inzidenz-Rekord für eine Altersgruppe stammte von Ende vergangenen Jahres und hatte in der Altersgruppe über 80 damals den Wert von 376 erreicht.

Über alle Altersgruppen gibt das LGL die aktuelle Inzidenz in Bayern mit 181,3 an. Das Robert Koch-Institut meldete am Montag die etwas niedrigere Zahl von 179,1 - allerdings mit einem leicht abweichenden Stichzeitpunkt. Demnach ist die Inzidenz in Bayern die dritthöchste in Deutschland hinter Thüringen und Sachsen. Allerdings sind die fünf Landkreise mit den höchsten Werten in Bayern, allen voran Mühldorf am Inn mit 522,8.

