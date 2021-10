Corona-Newsblog: Nachfrage nach Schnelltests deutlich zurückgegangen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 25.500 (614.089 Gesamt – ca. 577.700 Genesene - 10.891 Verstorbene)

Baden-Württemberg: 10.891 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 142,4

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 162.400 (4.472.730 Gesamt – ca. 4.215.200 Genesene - 95.117 Todesfälle )

: 95.117 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 110,1

Das Wichtigste auf einen Blick:

Nachfrage nach Corona- Schnelltests deutlich zurückgegangen (07.10 Uhr)

deutlich zurückgegangen (07.10 Uhr) RKI registriert 6573 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 110,1 (06.12 Uhr)

++ Nachfrage nach Corona-Schnelltests deutlich zurückgegangen

(07.10 Uhr) Die Nachfrage nach Corona-Schnelltests ist in den Städten im Südwesten in den vergangenen zwei Wochen deutlich gesunken.

So ging etwa in Stuttgart die Zahl der Corona-Schnelltests in der Woche ab dem 11. Oktober mit 1380 auf rund ein Fünftel im Vergleich zur Vorwoche (12.000) zurück, wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte.

Einen deutlichen Rückgang der Testzahlen verzeichnete auch die Stadt Mannheim. Wurden in der Woche ab dem 4. Oktober noch rund 44 000 Schnelltests gemeldet, waren es nach Angaben der Stadt in der Woche darauf und damit nach dem Ende der Kostenübernahme nur noch rund 7200 Schnelltests.

In Ulm ging die Nachfrage nach Schnelltests im gleichen Zeitraum um rund zwei Drittel zurück, wie eine Sprecherin mitteilte.

Die Schnelltests würden in Ulm vor allem von Menschen genutzt, für die es noch keine Impfempfehlung gebe oder von Menschen, die mit einem in Deutschland nicht anerkannten Impfstoff geimpft seien, so die Sprecherin.

Landesweite Zahlen zur Nachfrage nach Corona-Schnelltests liegen dem Gesundheitsministerium nicht vor, wie eine Sprecherin mitteilte.

Aus Sicht des Epidemiologen Dietrich Rothenbacher von der Universität Ulm ist der Rückgang der Schnelltests kein Grund zur Sorge. Diese seien nur als Überbrückungsstrategie gedacht gewesen, bis es bessere Möglichkeiten der Pandemiekontrolle gebe und etwa das Impfen in ausreichendem Maße zur Verfügung stehe.

Die 7-Tage-Inzidenz hat, was Einschränkungen angeht, keinen Stellenwert mehr im Land. Sie wurde von der Hospitalisierungsinzidenz abgelöst. Dennoch ist sie nach wie vor ein wichtiges Instrument, um die Entwicklung der Pandemie zu verfolgen. Seit dem 7.September 2021 weist das Landesgesundheitsamt neben der 7-Tage-Inzidenz für Baden-Württemberg die Inzidenzen für vollständig Geimpfte und unvollständig Geimpfte aus. Dieser Wert dient der reinen Information.

++ RKI registriert 6573 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 110,1

(06.12 Uhr) Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland hat den Wert von 110 erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 110,1 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 106,3 gelegen, vor einer Woche bei 74,4. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 6573 Corona-Neuinfektionen.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 17 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 10 Todesfälle gewesen.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - gab das RKI am Freitag mit 2,68 an (Donnerstag 2,45).

Am Wochenende werden keine Zahlen dazu bekannt gegeben. Bei dem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teils mit Verzug gemeldet werden. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Das waren die letzten Meldungen vom Wochenende:

++ Kaum Bewegung bei den Corona-Werten in Baden-Württemberg

(20.34 Uhr) Die für weitere Einschränkungen wichtigen Corona-Werte sind am Sonntag in Baden-Württemberg stabil geblieben. Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen in Baden-Württemberg ging nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) minimal zurück um einen Fall.

Sie blieb am Samstag aber mit 220 Covid-19-Erkrankten (Stand 16.00 Uhr) weiter unter der Marke von 250, die für das Ausrufen der sogenannten Warnstufe mit strengeren Regeln vor allem für Ungeimpfte wichtig ist.

Allerdings warnt das Sozialministerium bereits seit längerem davor, dass dieser Wert im Laufe der kommenden Tage erreicht werden könnte. Wird die 250 an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen erreicht oder überschritten, treten die strengeren Maßnahmen landesweit in Kraft.

Dann würden wieder Kontaktbeschränkungen gelten: Ein Haushalt dürfte sich nur noch mit fünf weiteren Personen treffen. Ausgenommen davon wären Genesene und Geimpfte, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und Menschen, die sich zum Beispiel aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.

Zudem müssten Menschen, die weder gegen das Virus geimpft noch von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, in vielen Bereichen negative PCR-Tests vorweisen.

++ Inzidenz erstmals seit Mai wieder dreistellig

(17.03 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen liegt erstmals seit Monaten wieder im dreistelligen Bereich. Die Forderung nach einem baldigen Ende der epidemischen Lage von nationaler Tragweite sorgt deshalb weiter für Diskussionen.

Während sich Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Wochenende hinter die entsprechende Forderung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stellte, warnte Städtetagspräsident Burkhard Jung vor einem „Flickenteppich“ bei der Bekämpfung der Pandemie.

Hans sagte der „Bild am Sonntag“, er begrüße den Vorstoß Spahns. „Die Pandemie ist zwar nicht vorbei, aber sie hat durch die Impfungen ihren Schrecken verloren“, sagte er. „Dem müssen wir Rechnung tragen.“

Die Bundesländer müssten auch nach dem Ende der epidemischen Lage die Möglichkeit haben, Maßnahmen zu beschließen, sagte Hans weiter. „Aber man darf nicht alle Länder über einen Kamm scheren“, fügte er hinzu. „Bundesländer mit einer hohen Impfquote müssen sich ihre Freiheiten zurückerobern können“, sagte der saarländische Ministerpräsident, in dessen Bundesland am Freitag sämtliche Maßnahmen im Freien aufgehoben werden sollen.

++ Maskenpflicht wird für geimpfte Gäste aufgehoben - unter einer Bedingung

(14.02 Uhr)Vom kommenden Donnerstag an können geimpfte und genesene Beschäftigte und Gäste zum Beispiel in der Gastronomie oder bei Veranstaltungen auf den Maskenschutz verzichten, wenn dort die sogenannte 2G-Option gilt.

Die Corona-Verordnung werde entsprechend angepasst, teilte das Sozialministerium am Sonntag mit.

Mehr dazu lesen Sie hier.

