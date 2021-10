Corona-Newsblog: Betriebsärzte gehen von 1,5 Millionen nicht gemeldeten Impfungen aus

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 24.500 (610.383 Gesamt – ca. 575.000 Genesene - 10.882 Verstorbene)

: ca. 24.500 (610.383 Gesamt – ca. 575.000 Genesene - 10.882 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.882

Baden-Württemberg: 10.882 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 127,9

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 157.400 (4.452.425 Gesamt – ca. 4.200.000 Genesene - 95.077 Todesfälle )

nachgewiesene Infizierte : ca. 157.400 (4.452.425 Gesamt – ca. 4.200.000 Genesene - 95.077 ) Todesfälle : 95.077

: 95.077 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 100,0

Das Wichtigste auf einen Blick:

Betriebsärzteverband : 1,5 Millionen Corona-Impfungen vermutlich nicht gemeldet (10.49 Uhr)

: 1,5 Millionen Corona-Impfungen vermutlich nicht gemeldet (10.49 Uhr) RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf 100 gestiegen (08.07 Uhr)

++ Betriebsärzteverband: 1,5 Millionen Corona-Impfungen vermutlich nicht gemeldet

(10.49 Uhr) Der Verband deutscher Betriebs- und Werksärzte geht davon aus, dass rund 1,5 Millionen Corona-Impfungen in Deutschland vorerst nicht gemeldet wurden. Die meisten Impfungen seien über das kassenärztliche System eingegangen - wie viele nicht gemeldet wurden, sei aber unklar, sagte Verbandsvizepräsidentin Anette Wahl-Wachendorf dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Samstagsausgaben).

Wie das RND unter Berufung auf eine Schätzung des Betriebsärzteverbandes berichtete, könnte sich die Zahl auf 1,5 Millionen belaufen.

„Wir haben in alle Richtungen erklärt und sensibilisiert“, sagte Wahl-Wachendorf den Zeitungen. Sie erwarte klärende Gespräche mit dem Robert-Koch-Institut (RKI). Auch bei den Kassenärzten seien vereinzelt Meldungen ausgeblieben, sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Roland Stahl.

„Wir haben keine echte Impfquote, das ist ein riesiges Problem, ein strukturelles Problem“, sagte der Kölner Infektiologe Gerd Fätkenheuer dem RND. „Ich fürchte, dass es am Ende erst über die Abrechnungen sichtbar wird.“

++ Kassenärzte-Chef unterstützt Forderung nach Beendigung der epidemischen Lage

(09.12 Uhr) Kassenärzte-Chef Andreas Gassen unterstützt die Forderung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach einem baldigen Ende der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Spahns Vorstoß sei „letztlich folgerichtig“, sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) der „Rheinischen Post“ (Samstagsausgabe). „Das bedeutet auch nicht das sofortige Ende aller Maßnahmen“, fügte Gassen hinzu.

„Wir werden aber erleben, dass es regional unterschiedliche Herangehensweisen geben wird, die natürlich auch von regionalen Faktoren wie Impfquote, Infektionszahlen, Altersverteilung und Krankenhausbelegungen abhängig sind.“

Ab einem bestimmten Punkt und mit ausreichender Vorlaufzeit sei es dann möglich, dazu überzugehen, „die notwendigen Schutz- und Abwehrmaßnahmen in die Hände der Bürger zu legen“, sagte Gassen.

Bundesgesundheitsminister Spahn hatte zuletzt erklärt, die derzeit geltende epidemische Notlage von nationaler Tragweite Ende November auslaufen lassen zu wollen. Die Ministerpräsidentenkonferenz der Länder forderte am Freitag aber vom Bund weiterhin bundeseinheitliche Regeln für die Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Andreas Gassen (Foto: imago images)

++ RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf 100 gestiegen

(08.07 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen liegt erstmals seit Monaten wieder im dreistelligen Bereich. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen mitteilte, stieg der Wert auf 100,0. Binnen eines Tages wurden demnach 15.145 Neuinfektionen registriert.

Die Zahl der Todesfälle in Deutschland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg um 86 Fälle auf 95.077. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen seit Beginn der Pandemie liegt laut RKI bei 4.452.425, die Zahl der Genesenen bei rund 4.200.000.

Der Inzidenzwert, der die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen angibt, steigt seit anderthalb Wochen kontinuierlich an. Alleine von Dienstag bis Freitag erhöhte er sich von 75,1 auf 95,1.

Das waren die letzten Meldungen am Freitag:

++ Wichtige Corona-Zahl sinkt und bleibt unter Grenzwert für Warnstufe

(17.56 Uhr) Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen in Baden-Württemberg bleibt unter der Marke von 250, die für das Ausrufen der sogenannten Warnstufe mit strengeren Regeln vor allem für Ungeimpfte wichtig ist. Nach Daten des Landesgesundheitsamts vom Freitag (Stand 16.00 Uhr) waren 211 Covid-19-Erkrankte in Intensivbehandlung, elf weniger als am Vortag. Wird die 250 an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen erreicht oder überschritten, treten die strengeren Maßnahmen landesweit in Kraft.

Dann würden wieder Kontaktbeschränkungen gelten: Ein Haushalt dürfte sich nur noch mit fünf weiteren Personen treffen. Ausgenommen davon wären Genesene und Geimpfte, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und Menschen, die sich zum Beispiel aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Zudem müssten Menschen, die weder gegen das Virus geimpft noch von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, in vielen Bereichen negative PCR-Tests vorweisen.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag am Freitag bei 3,38 nach 3,4 am Vortag. Sie gibt die Zahl jener Menschen an, die pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche mit Corona-Symptomen in eine Klinik kommen. Liegt sie an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen bei 8,0 oder darüber, ist das ebenfalls ein Kriterium für die Corona-Warnstufe. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen liegt allerdings in der Regel aber höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

Die noch schärfere Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den Wert von 12,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen bei 390 oder mehr liegt. Samstage gelten nicht als Werktag im Sinne der baden-württembergischen Corona-Verordnung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen lag am Freitag bei 128,0 und war damit im Vergleich zum Vortag (122,9) gestiegen. Der Wert gibt an, wie viele neue Infektionen mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche den Behörden gemeldet wurden.

Die 7-Tage-Inzidenz hat, was Einschränkungen angeht, keinen Stellenwert mehr im Land. Sie wurde von der Hospitalisierungsinzidenz abgelöst. Dennoch ist sie nach wie vor ein wichtiges Instrument, um die Entwicklung der Pandemie zu verfolgen. Seit dem 7.September 2021 weist das Landesgesundheitsamt neben der 7-Tage-Inzidenz für Baden-Württemberg die Inzidenzen für vollständig Geimpfte und unvollständig Geimpfte aus. Dieser Wert dient der reinen Information.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie stieg um 3398 auf 610 640. Im Zusammenhang mit dem Virus sind 10 882 Menschen im Südwesten gestorben — das sind neun mehr als am Vortag. Nach Schätzungen gelten 571 515 Menschen als genesen (plus 1513).

Nach Daten des Robert Koch-Instituts sind 7 142 119 Menschen im Südwesten vollständig geimpft. Das entspricht einem Anteil von 64,3 Prozent. Einmal geimpft sind 7 360 138 Personen oder 66,3 Prozent. Allerdings wird vermutet, dass die tatsächlichen Zahlen höher sind.

++ Über 400 Corona-Infizierte im Kreis Sigmaringen

(17.19 Uhr) Im Landkreisk Sigmaringen gibt es derzeit die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg. Gestern lag diese bei 247,4. Auch heute steigt die Zahl der Neuinfektionen weiter an.

Am Freitag zählte das Landratsamt Sigmaringen 66 Neuinfektionen, 40 Entlassungen aus der Quarantäne und einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit steigt die Zahl der Infizierten im Kreis auf insgesamt 421 an.

++ Alles Wichtige zur Lage im Landkreis Sigmaringen, lesen Sie hier ++

++ Kultusministerium stuft Testverweigerer als Schulschwänzer ein

(17.10 Uhr) Ungeimpfte Schülerinnen und Schüler müssen sich in Baden-Württemberg vor dem Schulbesuch auf das Corona-Virus testen lassen. Eine kleine Gruppe verweigert diese Tests und darf deshalb die Schulen nicht betreten. Die Betroffenen bleiben trotz Präsenzpflicht zu Hause.

Jetzt stellt das Kultusministerium in Stuttgart auf Anfrage von Schwäbische.de klar: Das verstößt gegen die Schulpflicht. Die Betroffenen werden wie Schulschwänzer behandelt.

Aus dem Ministerium heißt es: „Diese Schülerinnen und Schüler können die Schulpflicht auch nicht durch die Teilnahme am Fernunterricht erfüllen“, wie das etwa bei Schülern der Fall sei, die zu einer Risikogruppe für schwere Verläufe gehören. Für die Testverweigerer sei das Hindernis für die Teilnahme am Präsenzunterricht in der Regel „zumutbar und ohne weiteres möglich.“

++ Welche Folgen das für betroffene Schülerinnen und Schüler hat, lesen Sie hier ++

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog von Mittwoch +++

Plus oder kostenlos? Welche Inhalte kostenpflichtig sind – und warum

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹