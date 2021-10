Corona-Newsblog: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf 95,1 gestiegen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 23.500 (607.974 Gesamt – ca. 573.600 Genesene - 10.873 Verstorbene)

: ca. 23.500 (607.974 Gesamt – ca. 573.600 Genesene - 10.873 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.873

Baden-Württemberg: 10.873 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 122,8

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 150.200 (4.437.280 Gesamt – ca. 4.192.000 Genesene - 94.991 Todesfälle )

nachgewiesene Infizierte : ca. 150.200 (4.437.280 Gesamt – ca. 4.192.000 Genesene - 94.991 ) Todesfälle : 94.991

: 94.991 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 95,1

Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf 95,1 gestiegen (06.12 Uhr)

++ EU-Gipfel: Desinformation über Corona-Impfung stärker bekämpfen

(07.01 Uhr) Angesichts der teils dramatischen Corona-Lage in einigen EU-Staaten will die EU mehr gegen Impf-Skepsis tun. Insbesondere Desinformationen in sozialen Netzwerken müssten bekämpft werden, hieß es in der Nacht zum Freitag in den Schlussfolgerungen des EU-Gipfels in Brüssel.

Zwar hätten die Impfkampagnen in Europa erheblichen Fortschritt gebracht. Dennoch bleibe die Lage in einigen Ländern sehr ernst. In Rumänien etwa lag die 14-Tage-Inzidenz nach Angaben der EU-Gesundheitsbehörde ECDC zuletzt fast bei 1000. Nur gut ein Drittel der Rumänen ist vollständig geimpft.

In der Gipfel-Erklärung dringen die Staats- und Regierungschefs zudem darauf, Einreisen in die EU sowie das Reisen innerhalb der Staatengemeinschaft weiter zu koordinieren. Auch die Vorbereitung auf künftige Krisen dieser Art müsse vorangetrieben werden. Bei der Führung der neuen EU-Behörde Hera zur Vorsorge von Gesundheitskrisen müssten die Mitgliedstaaten angemessen beteiligt werden.

Zudem sollten Hürden bei der globalen Versorgung mit Impfstoff beseitigt werden. Dazu solle sich die EU-Kommission direkt mit den Herstellern auseinandersetzen. So könnten die EU-Staaten die Lieferungen an die bedürftigsten Länder beschleunigen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel verlässt nach dem ersten Sitzungstag des EU-Gipfels den Raum. Auf der Tagesordnung für den Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs stehen Diskussionen über die zuletzt stark gestiegenen Energiepreise in der EU, den digitalen Wandel und die Entwicklung der Corona-Pandemie. (Foto: Olivier Hoslet)

++ RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf 95,1 gestiegen

(06.12 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut stark gestiegen und liegt nun bei 95,1. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen eines Tages 19.572 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert.

Am Vortag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 85,6 gelegen, vor einer Woche hatte sie 68,7 betragen. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an.

Die Zahl der Todesfälle in Deutschland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg um 116 Fälle auf 94.991. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen seit Pandemiebeginn liegt laut RKI bei 4.437.280, die Zahl der Genesenen bei rund 4.192.000.

Das waren die letzten Meldungen am Donnerstag:

++ Sehr hohe Inzidenz auch im Bodenseekreis

(20.16 Uhr) Der Bodenseekreis belegt hinsichtlich der Corona-Inzidenz leider einen Spitzenplatz in Baden Württemberg. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165,2 hat der Bodenseekreis den sechsthöchsten Wert – hinter Sigmaringen (247,4), Pforzheim (230,1) , Heidenheim (214,6), Ulm (185,9) und Biberach (167,6).

Diese Zahlen beziehen sich auf die Veröffentlichung des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg am Donnerstag. Die durchschnittliche Inzidenz in Baden-Württemberg liegt aktuell bei 122,9.

In den letzten sieben Tagen wurden insgesamt 360 Fälle von Covid 19 im Bodenseekreis gemeldet. Auch weitere Todesfälle kamen hinzu.

++ Mehr zur Lage im Bodenseekreis, lesen Sie hier ++

++ Covid-Fälle auf Intensivstationen steigen rapide

(19.28 Uhr) Nach der Stagnation der Fallzahlen in den vergangenen Wochen gibt es wieder einen deutlichen Anstieg der Corona-Neuinfektionen. Zudem stieg die Zahl der Covid-Fälle auf den Intensivstationen binnen eines Tages um 15 weitere Infizierte auf 222, wie das Landesgesundheitsamt am Donnerstag (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte.

„Die Ärzteschaft auf den Intensivstationen ist in Habachtstellung, die Zahl der Patientinnen und Patienten dort steigt derzeit kontinuierlich und könnte schon Ende kommender Woche den kritischen Wert von 250 erreichen“, erklärte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) dazu in Stuttgart.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag bei 3,4 und ist im Vergleich zum Donnerstag vor einer Woche stark gestiegen — das ist die Zahl der Menschen, die pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche mit Corona-Symptomen in eine Klinik kommen.

Eine erste Warnstufe gilt nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes, sobald 250 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind oder 8 von 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen mit Corona-Symptomen in eine Klinik gebracht wurden. Dann brauchen Ungeimpfte negative PCR-Tests für viele öffentliche Veranstaltungen. Allerdings ist die tatsächliche aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen in der Regel höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen, weil die vollständigen Werte oft erst nach ein bis zwei Wochen vorliegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg liegt bei 122,9 (Mittwoch: 114,2/Dienstag: 103,3). Der Wert gibt an, wie viele neue Infektionen mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche den Behörden gemeldet wurden.

Die 7-Tage-Inzidenz hat, was Einschränkungen angeht, keinen Stellenwert mehr im Land. Sie wurde von der Hospitalisierungsinzidenz abgelöst. Dennoch ist sie nach wie vor ein wichtiges Instrument, um die Entwicklung der Pandemie zu verfolgen. Seit dem 7.September 2021 weist das Landesgesundheitsamt neben der 7-Tage-Inzidenz für Baden-Württemberg die Inzidenzen für vollständig Geimpfte und unvollständig Geimpfte aus. Dieser Wert dient der reinen Information.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie stieg um 2998 auf 608 242. Im Zusammenhang mit dem Virus sind 10 873 Menschen im Südwesten gestorben — das sind 14 mehr als am Vortag.

++ Inzidenz im Landkreis Sigmaringen steigt auf 212,3

(17.23 Uhr) Nach Informationen des Landratsamts hat der Kreis Sigmaringen mit 212,3 aktuell die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in ganz Baden-Württemberg. 396 Menschen aus dem Kreis Sigmaringen sind aktuell mit Corona infiziert, vier von ihnen liegen auf der Intensivstation im Sigmaringer Krankenhaus, weitere zwölf befinden sich nach Informationen der SRH-Kliniken auf der regulären Corona-Station. Wie konnte es so weit kommen?

„Bis Ende September lag der Kreis ungefähr im Landesmittel, seither infizierten sich bei uns mehr Menschen als im Landesschnitt“, sagt Dr. Ulrike Hart, stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes.

Worin die Ursache dafür liege, könne sie nicht mit Sicherheit sagen. „Wir konnten kein einzelnes großes Infektionsereignis als Stein des Anstoßes fest machen“, sagt Hart. Vielmehr verteile sich das Infektionsgeschehen gleichmäßig über den Landkreis.

++ Worin die Medizinerin noch Gründe für die hohe Inzidenz sieht, lesen Sie hier ++

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog von Mittwoch +++

Plus oder kostenlos? Welche Inhalte kostenpflichtig sind – und warum

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹