Corona-Newsblog: Behörden registrieren 16.077 Neuinfektionen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 20.200 (602.872 Gesamt – ca. 571.800 Genesene - 10.857 Verstorbene)

Das Wichtigste auf einen Blick:

Behörden registrieren 16.077 Neuinfektionen (06.38 Uhr)

(06.38 Uhr) Umfrage zu Corona-Pandemie: Viele Ostdeutsche misstrauen RKI (06.01Uhr)

++ RKI registriert 16.077 Neuinfektionen — Inzidenz bei 85,6

(06.38 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist am achten Tag in Folge gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 85,6 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 80,4 gelegen, vor einer Woche bei 67,0 (Vormonat: 68,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 16 077 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.31 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 12 382 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 67 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 72 Todesfälle gewesen.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen — den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter — gab das RKI am Mittwoch mit 2,34 (Dienstag 2,13) an.

++ Umfrage zu Corona-Pandemie: Viele Ostdeutsche misstrauen RKI

(06.01 Uhr) In der Corona-Pandemie stößt die Arbeit des Robert Koch-Instituts in Ostdeutschland offensichtlich auf größeres Misstrauen als im Westen. In einer repräsentativen Yougov-Umfrage unter gut 3700 Berufstätigen erhielt das RKI von den ostdeutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Schnitt die Note 3,3, im Westen dagegen 2,9.

Gefragt wurde im Juni und Juli, die möglichen Gründe für RKI-Skepsis waren kein Thema der Umfrage. Ob es einen Zusammenhang mit der Stärke der rechtspopulistischen AfD im Osten gibt, die gegen die Corona-Politik der Bundesregierung Front machte, ist unter Politikern und Fachleuten umstritten.

Auftraggeber der Umfrage war der Versicherer HDI. „Insbesondere die Berufstätigen stellt die Corona-Situation vor besondere Herausforderungen“, sagte der Christopher Lohmann, der Vorstandsvorsitzende von HDI Deutschland. „Das reicht vom Einkaufen bis hin zu neuen Homeoffice-Regeln.“

++ Lindauer Hafenweihnacht ohne Masken und 3G-Nachweis

(20.21 Uhr) Das bayerische Wirtschaftsministerium hat am Dienstag grünes Licht für die Weihnachtsmärkte gegeben. Die einzigen Auflagen: Abstand einhalten und zu große Menschenansammlungen vermeiden. Weitere Bestimmungen, wie die 3-G-Regelung oder eine generelle Maskenpflicht erließ es nicht.

Lange Zeit war unklar, ob die Weihnachtsmärkte überhaupt stattfinden dürfen. Jetzt sollen sie fast ohne Auflagen über die Bühne gehen.

++ Inzidenz im Landkreis Ravensburg steigt steil an

(20.13 Uhr) Wie von Experten vorausgesagt, scheinen die Corona-Infektionen seit Mitte Oktober wieder stark zuzunehmen. Das gilt auch für den Landkreis Ravensburg, wo die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch noch einmal signifikant gestiegen ist.

++ Fast jeder zehnte Patient auf Intensivstationen leidet an Corona

Fast jedes zehnte der in Baden-Württemberg verfügbaren Intensivbetten ist derzeit mit Covid-19-Patienten belegt. Derzeit liegt der Anteil der Belegung bei 9 Prozent, wie das Landesgesundheitsamt am Mittwoch (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Covid-Fälle auf den Intensivstationen stieg binnen eines Tages um 4 weitere Infizierte auf 207.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag bei 3,14 (Dienstag: 3,04) - das ist die Zahl der Menschen, die pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche mit Corona-Symptomen in eine Klinik kommen. Die tatsächliche aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist aber in der Regel höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen, weil die vollständigen Werte oft erst nach ein bis zwei Wochen vorliegen.

Eine erste Warnstufe gilt nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes, sobald 250 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind oder 8 von 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen mit Corona-Symptomen in eine Klinik gebracht wurden. Dann brauchen Ungeimpfte negative PCR-Tests für viele öffentliche Veranstaltungen.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg machte am Mittwoch einen deutlichen Sprung von 103,3 am Vortag auf 114,2. Der Wert gibt an, wie viele neue Infektionen mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche den Behörden gemeldet wurden. „Nach der Stagnation der Fallzahlen in den vergangenen Wochen ist ein Wiederanstieg der übermittelten Neuinfektionen zu beobachten“, teilte das LGA dazu mit.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie stieg um 3285 auf 605 244601. Im Zusammenhang mit dem Virus sind 10 859 Menschen im Südwesten gestorben - das sind 4 mehr als am Vortag.

++ Kinderärztin sieht sich wegen Impfung Anfeindungen ausgesetzt

(18.49 Uhr) Seit gut zwei Monaten gibt es die Impfung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Stand heute haben 40,8 Prozent der 12- bis 17-Jährigen in Baden-Württemberg einen vollen Impfschutz.

Das die Impfungen gar nicht so leicht an die Jugendlichen zu bringen sind, davon berichten Kinderärzte im Landkreis Sigmaringen. Die Nachfrage nach dem Piks ist nicht so hoch. Außerdem müssen sich manche Ärzte auch Anfeindungen stellen wie unser Bericht zeigt.

