Newsblog: RKI registriert 4056 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 74,4

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 20.000 (597.885 Gesamt – ca. 567.100 Genesene - 10.827 Verstorbene)

: ca. 20.000 (597.885 Gesamt – ca. 567.100 Genesene - 10.827 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.827

Baden-Württemberg: 10.827 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 98,1

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 128.200 (4.377.845 Gesamt – ca. 4.155.000 Genesene - 94.618 Todesfälle )

nachgewiesene Infizierte : ca. 128.200 (4.377.845 Gesamt – ca. 4.155.000 Genesene - 94.618 ) Todesfälle : 94.628

: 94.628 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 74,4

Das Wichtigste auf einen Blick:

Frauenärzte rufen Schwangere zur Grippeschutz-Impfung auf (06.28 Uhr)

Corona senkt Optimismus und mehrt Stress(06.33 Uhr)

RKI registriert 4056 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 74,4 (06.13 Uhr)

++ Umfrage: Corona senkt Optimismus und mehrt Stress

(06.31 Uhr) Die Corona-Pandemie ist vielen Menschen in Deutschland offensichtlich auf das Gemüt geschlagen. Nach einer am Montag veröffentlichten repräsentativen Umfrage sank die Zahl der Optimisten in Deutschland bis zum Sommer stark, während das Stressempfinden ebenso deutlich zunahm.

Die Ergebnisse liegen allerdings schon etwas zurück: Das Umfrageinstitut Bilendi befragte im Juli im Auftrag der Versicherung Swiss Life gut 1000 Erwachsene im Alter von 18 bis 79 Jahren. Demnach sagten 24 Prozent der Befragten, dass sie vorbehaltlos optimistisch in die Zukunft blickten. In der Anfangsphase der Pandemie im Frühjahr 2020 war deren Zahl mit 44 Prozent sogar außerordentlich hoch gewesen, im Vorkrisenjahr 2019 waren es 37 Prozent.

Die Umfragemacher erklären sich das Auf und Ab mit der Vermutung, dass der Beginn der Pandemie neue Erfahrungen bedeutete und viele Menschen sich anfangs im Heimbüro möglicherweise sogar selbstbestimmter fühlten als am gewohnten Arbeitsplatz.

Das Stressempfinden jedoch stieg im Laufe der Pandemie: 26 Prozent sagten, dass sie sich oft unter Druck fühlten. Das waren erheblich mehr als in beiden Vorjahren: 2019 hatten 15 Prozent geantwortet, dass sie sich gestresst fühlten, im Frühjahr 2020 13 Prozent.

Laut Umfrage ist auch die finanzielle Zuversicht gesunken: 43 Prozent der Befragten bewerteten ihre finanziellen Aussichten für das Alter positiv, 2020 waren es noch 63 Prozent gewesen.

++ Frauenärzte rufen Schwangere zur Grippeschutz-Impfung auf

(06.28 Uhr) Für Schwangere ist eine Impfung gegen Grippe in diesem Herbst laut Experten besonders wichtig. Nach der quasi ausgefallenen Welle vergangene Saison sei in diesem Jahr wieder mit mehr Erkrankten zu rechnen, sagte Cornelia Hösemann aus dem Vorstand des Berufsverbands der Frauenärzte der Deutschen Presse-Agentur. „Denn das Immunsystem muss erst wieder trainiert werden. Außerdem fällt bei 2- oder 3G-Regelungen die Pflicht zum Tragen der Maske weg, so dass Infektionen, die über Tröpfchen verbreitet werden, generell wieder mehr vorkommen werden.“ Schwangere könnten sich durchaus überlegen, ob sie zum eigenen Schutz unabhängig von geltenden Vorgaben einen Mund-Nase-Schutz tragen möchten.

Schwangere sind laut der Medizinerin, die auch Mitglied in der Sächsischen Impfkommission (Siko) ist, besonders gefährdet, wenn sie sich mit bestimmten Krankheitserregern anstecken: „Eine echte Influenza in der Schwangerschaft kann lebensbedrohlich sein.“ Der Berufsverband spricht auch von möglichen stärkeren Fieberattacken und heftigeren Lungenentzündungen durch das Grippe-Virus sowie von Einweisungen ins Krankenhaus und auf die Intensivstation. Bei schweren fieberhaften Infektionen steige generell die Gefahr für frühzeitige Wehen und eine Frühgeburt, hieß es.

++ RKI registriert 4056 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 74,4

(06.13 Uhr) Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland ist am sechsten Tag in Folge gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 74,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 72,7 gelegen, vor einer Woche bei 66,5 (Vormonat: 72,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 4056 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.07 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 3111 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden zehn Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es sieben Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4 377 845 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - gab das RKI am Freitag mit 2,02 (Donnerstag 1,93) an.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4 155 000 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 94 628.

Das waren die Meldungen vom Wochenende:

++ Inzidenz im Kreis Ravensburg steigt am Wochenende deutlich

(18.58 Uhr) Die Inzidenz für den Kreis Ravensburg ist am Wochenende deutlich gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg am Sonntag meldete.

++ Mehr zum Thema lesen Sie hier. ++

++ Corona-Inzidenz steigt im Südwesten weiter leicht an

(18.42 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist am Sonntag leicht gestiegen und hat fast die Marke von 100 erreicht. Sie lag bei 98,4 (Samstag: 96,4).

Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen dagegen ist leicht gefallen. Am Sonntag lagen in den Kliniken nach Angaben des Landesgesundheitsamts 188 Covid-19-Kranke - und damit 2 weniger als am Vortag. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz stieg minimal von 2,27 auf 2,29 - das ist die Zahl der Menschen, die pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche mit Corona-Symptomen in eine Klinik kommen.

Allerdings ist die tatsächliche aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen in der Regel höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen, weil die vollständigen Werte oft erst nach ein bis zwei Wochen vorliegen.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie stieg um rund 600 auf 598.205. Im Zusammenhang mit dem Virus sind 10.827 Menschen im Südwesten gestorben - dies ist ein Mensch mehr als am Vortag.

++ Unis in Baden-Württemberg starten in den Studienbetrieb - Präsenz hat Vorrang

(17.35 Uhr) Diskutieren und Lernen mit anderen Studierenden, Lehre in Augenkontakt mit den Dozenten: Präsenz wird im Wintersemester an den Hochschulen groß geschrieben. Die Universitäten im Südwesten rufen die Studierenden nach eineinhalb Jahren Online-Lehre zur Rückkehr auf den Campus auf. An den meisten Universitäten beginnt an diesem Montag der Studienbetrieb.

„In diesem Wintersemester lohnt es sich für unsere Studierenden, wieder auf den Campus zu kommen“, umwirbt der Hohenheimer Rektor und Chef der Landesrektorenkonferenz (LRK), Stephan Dabbert, die jungen Leute. Sein Versprechen: Die Lehrveranstaltungen an den neun Unis im Land finden im Schnitt überwiegend wieder in Präsenz statt.

An den Landesuniversitäten gilt die 3G-Regel, die den Zugang auf Geimpfte, Genesene und Getestete beschränkt. In den Hörsälen und Veranstaltungsräumen gilt Maskenpflicht. Abnehmen darf man die Maske grundsätzlich nur bei einem Mindestabstand von 1,5 Metern. LRK-Chef Dabbert betont: „Wenn wir das immer im Hörsaal gewährleisten, müssten die meisten Studierenden draußen bleiben, was wir keinesfalls wollen.“

Als Orientierung für die Durchimpfung der Studierenden dient die Uni Mannheim, wo der Studienbetrieb bereits Anfang September begann: Dort sind 98 Prozent der Studierenden, die auf den Campus kommen, geimpft, ein Prozent genesen - und nur ein Prozent getestet.

Im Wintersemester 2019/20 waren an den baden-württembergischen Hochschulen 356.901 Studierende eingeschrieben, 0,2 Prozent weniger als im Wintersemester 2018/19.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog vom Wochenende

Plus oder kostenlos? Welche Inhalte kostenpflichtig sind – und warum

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹