Newsblog: In Bayern entfällt in vielen Bereichen die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 10.806 (593.546 Gesamt – ca. 563.300 Genesene - 10.806 Verstorbene)

: ca. 10.806 (593.546 Gesamt – ca. 563.300 Genesene - 10.806 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.806

Baden-Württemberg: 10.806 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 88,5

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 125.600 (4.354.158 Gesamt – ca. 4.134.100 Genesene - 94.526 Todesfälle )

nachgewiesene Infizierte : ca. 125.600 (4.354.158 Gesamt – ca. 4.134.100 Genesene - 94.526 ) Todesfälle : 94.526

: 94.526 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 68,7

Das Wichtigste auf einen Blick:

In Bayern entfällt die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung in vielen Bereichen (07.09 Uhr)

in vielen Bereichen (07.09 Uhr) US-Staatsanwälte hinterfragen Facebooks Umgang mit Impfgegnern (06.52 Uhr)

(06.52 Uhr) RKI registriert 11.518 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 68,7 (06.18 Uhr)

++ In Bayern entfällt die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung in vielen Bereichen

(07.09 Uhr) In Gastronomie und Kultur und auch in vielen weiteren Bereichen in Bayern entfällt ab sofort die bisherige coronabedingte Pflicht zur Kontaktdatenerfassung.

Von diesem Freitag an müssen Kunden und Besucher keine persönlichen Daten mehr angeben, wenn sie essen gehen oder ins Kino wollen. Das Einchecken per App oder das Ausfüllen von Kontaktformularen entfällt damit.

Kontaktdaten müssen laut Kabinettsbeschluss vom Dienstag nur noch in Schwerpunktbereichen „mit hohem Risiko von Mehrfachansteckungen (Spreading)“ erfasst werden. Dazu zählen demnach alle geschlossenen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen, Clubs, Diskotheken, Bordelle „und vergleichbare Freizeiteinrichtungen“ sowie gastronomische Angebote mit Tanzmusik.

Auch bei körpernahen Dienstleistungen und in Gemeinschaftsunterkünften (etwa Schlafsäle in Jugendherbergen oder Berghütten) müssen Kontakte auch weiterhin erfasst werden. In allen anderen Bereichen entfällt die Vorschrift.

++ US-Staatsanwälte hinterfragen Facebooks Umgang mit Impfgegnern

(06.52 Uhr) Generalstaatsanwälte aus 14 US-Bundesstaaten wollen von Facebook wissen, ob prominente Impfgegner bei dem Online-Netzwerk von einer Sonderbehandlung profitiert haben.

In einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an Facebook-Chef Mark Zuckerberg beziehen sie sich auf Medienberichte, wonach das Online-Netzwerk für bekannte Nutzer Ausnahmen bei der Durchsetzung seiner Inhalte-Regeln gemacht hatte. Das System, das dies möglich gemacht haben soll, heißt Cross-Check und bringt Facebook schon seit Wochen Ärger.

Die Generalstaatsanwälte fragen nun, ob unter den prominenten Nutzern, für die es Ausnahmen bei Cross-Check gab, auch Impfgegner mit vielen Facebook-Abonnenten waren. Speziell interessieren sie sich für das sogenannte „Desinformations-Dutzend“. Das sind die wenigen Personen, von denen nach Analysen ein Großteil der Falschinformationen über Corona-Impfstoffe in den USA verbreitet wurde.

Facebook betonte stets, dass das Online-Netzwerk konsequent gegen Falschinformationen über Corona-Impfstoffe vorgehe. Die Staatsanwälte verweisen auf Fälle, in denen Beiträge von Impfgegnern auf der Plattform geblieben seien - und wollen auch wissen, ob dabei finanzielle Überlegungen eine Rolle gespielt hätten.

Das nun umstrittene System mit dem Namen „Cross-Check“ wurde laut Facebook eingeführt, um Fehler beim Entfernen von Inhalten zu vermeiden. Dabei werden solche Entscheidungen in einigen Fällen einer zweiten Prüfung unterzogen - zum Beispiel um zusätzlichen Kontext oder andere Faktoren wie Nachrichtenwert zu berücksichtigen.

++ Frankreich: Corona-Tests für nichtgeimpfte Erwachsene kostenpflichtig

(06.40 Uhr) In Frankreich sind Corona-Tests für nichtgeimpfte Erwachsene von diesem Freitag an nicht mehr kostenlos, es sei denn, medizinische Gründe sprechen gegen eine Impfung.

Das Ziel sei, die Menschen zur Impfung anzuspornen, da diese den besten Schutz biete und einen dauerhaften Ausweg aus der Corona-Krise weise, erklärte die Regierung in Paris. Die Tests würden als Impfersatz missbraucht, dies müsse die Öffentlichkeit nicht länger finanzieren.

Ein Schnelltest kostet künftig zwischen 22 und 30 Euro, ein PCR-Test 44 Euro. In Deutschland greift eine ähnliche Regelung mit einem Ende kostenloser Tests für alle bereits seit Montag dieser Woche.

++ RKI-Chef Wieler: Bekomme Morddrohungen

(06. 29 Uhr) Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, sieht sich massiven Bedrohungen ausgesetzt. „Ich wünschte, die Lage wäre angenehmer, aber ich bekomme immer noch Drohungen“, sagte Wieler den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag).

Wenn etwa öffentlich behauptet werde, er sei dafür verantwortlich, dass Schulen geschlossen würden, oder wenn irgendwo die Behauptung stehe, er wolle Lockdown statt Freiheit, „dann nehmen die Drohungen, auch die Morddrohungen, massiv zu“. Das hindere ihn aber nicht an seiner Arbeit. „Das Risiko hält mich aber nicht ab von meiner Pflicht. Solange ich Beamter dieses Staates bin, werde ich ihm verantwortungsvoll dienen“, sagte Wieler.

++ RKI registriert 11.518 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 68,7

(06.18 Uhr) Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland gibt es wenig Dynamik. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 68,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 67,0 gelegen, vor einer Woche bei 63,8 (Vormonat: 77,9).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 11.518 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.21 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 10.429 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 65 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 86 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.354.158 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4.134.100 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 94.526.

Das waren die Nachrichten vom Donnerstag:

++ Corona-Zahlen im Bodenseekreis steigen

(20.44 Uhr) Die Coronazahlen im Bodenseekreis steigen wieder. Das Robert Koch-Institut meldete am Mittwoch 82 neue Infektionsfälle, am Donnerstag sind es 44 Neuinfektionen. Kontinuierlich legte seit Anfang August auch die Sieben-Tage-Inzidenz zu. Zwar kam es in der zweiten Septemberhälfte zu einem Rückgang auf den Inzidenzwert von 72,1 am 30. September. Doch seitdem steigt diese Kurve wieder steil an.

Allein vom 12. auf den 13. Oktober legte der Inzidenzwert von 104,2 auf 112,4 zu. Worauf ist das zurückzuführen, und mit welchen weiteren Entwicklungen muss gerechnet werden? Das Landratsamt Bodenseekreis nimmt Stellung.

Nach Darstellung des Landratsamts handelte es sich beim ersten Teil der aktuellen Coronawelle vor allem um Reiserückkehrer. Seit Montag, 13. September, gäbe es dann eine deutliche Zunahme der Fälle, die in einem Bezug zu Kinder- und Jugendeinrichtungen stehen - also etwa zu Kitas und Schulen. „Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass die Übertragungen auch zwingend in den Einrichtungen erfolgt sind“, schränkt das Landratsamt ein.

Dass die Schulen geöffnet wurden und die Menschen wieder reisen, scheint zusammengefasst aber zu einer Erhöhung der Coronafälle zu führen. Insgesamt 646 Menschen im Bodenseekreis befinden sich derzeit in Quarantäne.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Hospitalisierungsinzidenz im Südwesten steigt leicht

(19.19 Uhr) Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz, die bei der Einschätzung der Corona-Lage eine wichtige Rolle spielt, ist in Baden-Württemberg leicht gestiegen. Am Donnerstag (Stand 16.00 Uhr) betrug sie nach Angaben des Landesgesundheitsamts 2,2 nach 2,05 am Vortag.

Der Wert gibt die Zahl der Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner an, die innerhalb einer Woche in einer Klinik im Südwesten aufgenommen wurden. Er ist neben der Zahl der Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung ausschlaggebend für mögliche strengere Maßnahmen - vor allem für Ungeimpfte. Die Zahl der Covid-Fälle auf Intensivstationen sank seit Mittwoch um 15 auf 173.

Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen liegt in der Regel aber höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg sank ebenfalls: von 85,8 auf nunmehr 80,4. Dabei handelt sich um die Zahl der neuen Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie stieg um 2023 auf 593.853. Im Zusammenhang mit dem Virus sind 10.806 Menschen im Südwesten gestorben - dies sind zehn mehr als am Vortag. Geschätzt gelten 559.886 Erkrankte als genesen (plus 1778).

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts gelten 7.321.383 Menschen in Baden-Württemberg als mindestens einmal gegen Corona geimpft, was einer Quote von 65,9 Prozent entspricht. Vollständig geimpft sind den Daten zufolge 7.071.994 Menschen oder 63,7 Prozent.

Eine erste Warnstufe gilt nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes, sobald 250 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind oder 8 von 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen mit Corona-Symptomen in eine Klinik gebracht wurden. Dann brauchen Ungeimpfte negative PCR-Tests für viele öffentliche Veranstaltungen.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog vom Donnerstag +++

Plus oder kostenlos? Welche Inhalte kostenpflichtig sind – und warum

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹