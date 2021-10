Newsblog - Intensivmediziner: Geimpfte Corona-Patienten haben fast immer Vorerkrankungen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 18.300 (589.513 Gesamt – ca. 560.400 Genesene - 10.788 Verstorbene)

Baden-Württemberg: 10.788 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 84,8

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 119.500 (4.330.258 Gesamt – ca. 4.116.400 Genesene - 94.389 Todesfälle )

: 94.389 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 65,4

Das Wichtigste auf einen Blick:

Intensivmediziner: Kaum geimpfte Corona-Patienten ohne Vorerkrankung (06.35 Uhr)

(06.35 Uhr) RKI registriert 11.903 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 65,4 (06.12 Uhr)

(06.12 Uhr) 65 neue Coronafälle an einem Tag im Kreis Ravensburg (12.10., 19.02 Uhr)

++ Ende der kostenlosen Corona-Tests: Wo man sich in Aalen noch testen lassen kann

(07.23 Uhr) Seit Montag sind Corona-Bürgertests nicht mehr in jedem Fall kostenlos. Nur noch bestimmte Personen, wie zum Beispiel Kinder und Jugendliche, Schwangere und wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, bekommen ihren Test noch bezahlt.

++ Seit Montag nicht mehr kostenlos: Das kostet der Schnelltest in Lindau

(07.03 Uhr) Geimpft, genesen, getestet: Wer das letzte der sogenannten drei „G“ künftig mit einem Nachweis bescheinigen lassen will, der muss seit Montag, 11. Oktober, dafür zahlen.

Welche Testzentren mit dem Ende der kostenlosen Corona-Bürgertests im Kreis Lindau und im Bodenseekreis noch geöffnet haben, wie die ersten zwei Tage der kostenpflichtigen Testungen verlaufen sind und was ein Test jetzt genau kostet, darüber hat die Lindauer Zeitung vor Ort nachgefragt.

++ Intensivmediziner: Kaum geimpfte Corona-Patienten ohne Vorerkrankung

(06.35 Uhr) Auf den Corona-Intensivstationen in Deutschland gibt es nach Angaben von Medizinern fast keine gegen Covid-19 geimpften Patienten ohne Vorerkrankung. Die allermeisten seien gar nicht oder nicht vollständig geimpft, sagte Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Die geimpfte Minderheit bestehe zu großen Teilen aus älteren Patienten, deren zweite Impfung schon weit zurückliege. „Diese Menschen leiden in aller Regel zudem unter schweren chronischen Krankheiten.“

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums war ungefähr jeder zehnte der Patienten, die im August und September wegen Corona auf Intensivstationen behandelt wurden, vollständig geimpft. Das geht aus einer Ende September übermittelten Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht hervor, die am Dienstag bekanntgeworden war.

Die Kapazitäten für freie Betten auf den Intensivstationen bezeichnete der Divi-Präsident als aktuell relativ stabil. „Im Moment sind wir in einer Plateau-Phase, wir stagnieren bei etwa 1300 Covid-Intensivpatienten. Die Lage ist unter Kontrolle“, sagte Marx. „Wir sind inzwischen handlungsfähig und haben im Schnitt zwei freie Intensivbetten pro Standort.“

Von einer Entspannung könne aber keine Rede sein. Weiterhin sei Covid-19 für die Intensivmedizin eine große Belastung; die Lage auf den Intensivstationen werde inzwischen aber „nicht mehr immer und zu allererst von Corona bestimmt“, so Marx. „Wir sind in einer sehr offenen Situation, Prognosen für die kommenden Monate sind kaum möglich.“

++ RKI registriert 11.903 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 65,4

(06.12 Uhr) Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland gibt es wenig Dynamik. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 65,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 65,8 gelegen, vor einer Woche bei 62,3 (Vormonat: 81,9).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 11.903 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.23 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 11.547 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 92 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 76 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.330.258 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4.116.400 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 94.389.

Das waren die Meldungen von Dienstag:

++ 65 neue Coronafälle an einem Tag im Kreis Ravensburg

(19.02 Uhr) Mit sinkenden Temperaturen steigen die Inzidenzen: So viele Coronafälle sind im Kreis Ravensburg schon lange nicht mehr verzeichnet worden. Das Landesgesundheitsamt meldete am Dienstag 65 bestätigte Neuinfektionen mit Sars-2, die Sieben-Tages-Inzidenz stieg somit deutlich von unter 50 auf 61,6. Schlimmer ist die Lage allerdings in den oberschwäbischen Nachbarkreisen.

In Biberach liegt der Inzidenzwert nun bei 85,5, im Bodenseekreis bei 104,2 und im Kreis Sigmaringen bei 141,3. Die Stadt mit den meisten nachweislich Infizierten im Landkreis Ravensburg ist nach Auskunft des Landratsamtes Weingarten mit 109 Fällen, gefolgt von Ravensburg (92) und Bad Wurzach (78). Alle anderen 36 Städte und Gemeinden haben weniger als 50 Fälle. Coronafrei war am Dienstag nur Grünkraut.

++ Besonders hohe Inzidenzzahlen in oberbayerischen Landkreisen

(16.38 Uhr) Bei der Sieben-Tages-Inzidenz erreichen mehrere Landkreise aus dem südlichen Oberbayern bundesweite Spitzenwerte. Der Kreis Berchtesgadener Land hatte am Dienstag mit einer Corona-Inzidenz von rund 262 den höchsten Wert in ganz Deutschland. Es habe seit Montag 19 weitere bestätigte Covid-19-Fälle im Landkreis gegeben, berichtete das Landratsamt in Bad Reichenhall.

Laut Robert Koch-Institut folgte dann mit einer Inzidenz von 255 zwar die norddeutsche Stadt Bremerhaven, danach landeten mit dem Kreis Traunstein (238) sowie Stadt und Landkreis Rosenheim (223 und 208) weitere oberbayerische Kommunen auf den Plätzen drei bis fünf. Auch dahinter wiesen eine Reihe von bayerischen Landkreisen wie Miesbach (179), Cham (168), Freyung-Grafenau (166) oder Weißenburg-Gunzenhausen (164) noch eine weit überdurchschnittliche Zahl an neuen Infektionen auf. Im bundesweiten Durchschnitt lag die Inzidenz bei 65,8.

Mittlerweile ist für die Einleitung von Corona-Schutzmaßnahmen allerdings die Inzidenz nicht mehr der wichtigste Wert. Dies ist die Krankenhaus-Ampel, die laut Gesundheitsministerium in München im Freistaat weiterhin auf Grün steht. Bei der Ampel wird ausgewertet, wie viele Covid-19-Patienten in die Krankenhäuser kommen oder sogar auf die Intensivstationen müssen.

++ Curevac zieht Impfstoffkandidaten aus Zulassungsverfahren zurück

(14.07 Uhr) Das Biotechunternehmen Curevac zieht seinen ersten Impfstoffkandidaten aus dem Zulassungsverfahren bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) zurück. Wie das Unternehmen am Dienstag in Tübingen mitteilte, war man davon ausgegangen, dass eine Zulassung bei der EMA frühestens im zweiten Quartal 2022 erfolgt wäre.

Einen förmlichen Zulassungsantrag für den Impfstoffkandidaten CVnCoV gab es nicht, CVnCoV befand sich noch im sogenannten rollierenden Verfahren für eine Zulassung.

Ende Juni hatte Curevac bekannt gegeben, dass die Wirksamkeit seines Impfstoffkandidaten der ersten Generation niedriger sei als die einiger anderer Impfstoffe. Das Tübinger Biotechunternehmen war Anfang Juli davon ausgegangen, dass die EMA den Impfstoff trotz geringer Wirksamkeit zulassen werde.

Das Curevac-Präparat hatte einer finalen Analyse zufolge eine Wirksamkeit von 48 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung über alle Altersgruppen hinweg gezeigt. Damit ist es insgesamt deutlich weniger wirksam als andere Impfstoffe. Das Unternehmen will sich mit seinem britischen Partner GlaxoSmithKline (GSK) auf die Entwicklung eines weiteren Covid-19-Impfstoffs konzentrieren.

