Corona-Newsblog: RKI registriert 4971 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 65,8

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 17.600 (587.012 Gesamt – ca. 558.600 Genesene - 10.771 Verstorbene)

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 117.700 (4.318.355 Gesamt – ca. 4.106.300 Genesene - 94.297 Todesfälle )

Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI registriert 4971 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 65,8 (06.23 Uhr)

(06.23 Uhr) Zahl der Corona-Infektionsfälle im Bodenseekreis steigt wieder (19.35 Uhr)

++ RKI registriert 4971 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 65,8

(06.23 Uhr) Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland gibt es wenig Dynamik. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 65,8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 66,5 gelegen, vor einer Woche bei 63,6 (Vormonat: 80,2).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 4971 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.19 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 4799 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 88 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 90 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.318.355 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4.106.300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 94.297.

++ Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten bei 82,5

(21.10 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist auf den Stand von vergangener Woche gefallen. Wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Montag (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte, lag der Wert bei 82,5 - nach 86,3 am Sonntag und 86,0 am Samstag. Dabei handelt sich um die Zahl der neuen Corona-Krankheitsfälle pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Pforzheim und Heidelberg markierten die beiden extremen Pole mit 177,8 und Heidelberg mit 39,1.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz sank auf 2,05 nach zuletzt 2,06 und 2,12. Sie gibt die Zahl der Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner an, die innerhalb einer Woche in einer Klinik im Südwesten aufgenommen wurden. Neben der Zahl der Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung ist der Wert ausschlaggebend für mögliche strengere Maßnahmen - vor allem für Ungeimpfte. Die Zahl der Covid-Fälle auf Intensivstationen ging um neun auf 177 zurück.

Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen liegt in der Regel aber höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

Eine erste Warnstufe gilt nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes, sobald 250 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind oder 8 von 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen mit Corona-Symptomen in eine Klinik gebracht wurden. Dann brauchen Ungeimpfte negative PCR-Tests für viele öffentliche Veranstaltungen.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie stieg um 553 auf 587.485 . Im Zusammenhang mit dem Virus sind 10.778 Menschen im Südwesten gestorben - das heißt, seit dem Vortag gab es 15 weitere Todesfälle.

++ Zahl der Corona-Infektionsfälle im Bodenseekreis steigt wieder

(19.35 Uhr) 204 neue Corona-Infektionsfälle innerhalb einer Woche verzeichnet das Gesundheitsamt des Bodenseekreises im Corona-Wochenrückblick. Das bedeutet einen Anstieg zur Vorwoche um 28. Auch die Zahl der akuten Fälle ist von 261 auf 293 gestiegen. 15 Personen müssen derzeit in den Kliniken im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt werden.

Fünf neue labordiagnostisch bestätigte Coronafälle meldet das Landesgesundheitsamt am Montag für den Bodenseekreis und damit eine Sieben-Tage-Inzidenz von 89,0. Laut der Kreisverwaltung galten am Montag, 11. Oktober, im Bodenseekreis 293 Personen als akute Corona-Infektionsfälle, in der Vorwoche lag der Wert bei 261.

15 Personen wurden demnach stationär in den Kliniken im Landkreis im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt, in der Vorwoche waren es zwölf. Vier von ihnen mussten auf der Intensivstation behandelt werden.

++ Behörden erwarten steigende Corona-Zahlen an Schulen im Kreis Sigmaringen

(16.43 Uhr) Das Gesundheitsamt des Landkreises Sigmaringen befürchtet, dass sich mehr Schüler mit dem Coronavirus infizieren könnten, wenn in der kommenden Woche die Maskenpflicht teilweise entfällt. Wenn Schüler im Unterricht an ihrem Platz sitzen, dürfen sie die Maske abnehmen. Wenn sie im Klassenzimmer oder in der Schule unterwegs sind, muss die Maske weitergetragen werden. Ein nennenswerter Teil der Corona-Fälle im Kreis Sigmaringen geht auf Schulen zurück.

Laut aktuellen Zahlen des Landratsamt sind seit dem 20. September 150 Corona-Fälle in Schulen in Kindergärten gezählt worden, wie eine Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ am Montag ergab. Das Infektionsgeschehen verteilt sich dabei auf viele Schulen und Kindergärten im Kreis. Insgesamt seien 40 Schulen und 26 Kindergärten betroffen. In der vergangenen Woche meldeten 28 Schulen und 15 Kindergärten Corona-Fälle.

Insgesamt wurden seit dem Ende der Sommerferien zwei Schulklassen und eine Kindergartengruppe aufgrund von mehreren Corona-Infektionen in Quarantäne gesetzt. „Wir beobachten, dass die Einrichtungen die Hygienevorgaben routiniert und gewissenhaft umsetzen“, sagt Dr. Ulrike Hart, stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamts, „dennoch sind diese Einrichtungen ein Schwerpunkt, da viele Menschen eng zusammen sind und sich viele Kinder und Jugendliche noch nicht impfen lassen können oder wollen“.

