Corona-Newsblog: RKI registriert 8854 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 64,4

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 19.400 (584.728 Gesamt – ca. 554.500 Genesene - 10.758 Verstorbene)

: ca. 19.400 (584.728 Gesamt – ca. 554.500 Genesene - 10.758 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.758

Baden-Württemberg: 10.758 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 82,7

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 126.400 (4.302.661 Gesamt – ca. 4.082.100 Genesene - 94.178 Todesfälle )

nachgewiesene Infizierte : ca. 126.400 (4.302.661 Gesamt – ca. 4.082.100 Genesene - 94.178 ) Todesfälle : 94.178

: 94.178 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 64,4

Das Wichtigste auf einen Blick:

Sieben-Tage- Inzidenz im Südwesten geht weiter nach oben (18.48 Uhr)

im Südwesten geht weiter nach oben (18.48 Uhr) Schließung des KIZ belastet Spaichinger Praxen ganz unterschiedlich (13.21 Uhr)

ganz unterschiedlich (13.21 Uhr) RKI registriert 8854 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 64,4

++ Mehr als 600 000 Corona-Tote in Brasilien

(09.42 Uhr) Brasilien hat die Marke von 600 000 Corona-Toten überschritten. Seit Beginn der Pandemie sind 600 425 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília am Freitagabend (Ortszeit) hervorgeht. Nur in den USA wurden bislang mehr Tote als in Brasilien registriert. Am Tag kommen in Brasilien derzeit rund 500 Tote dazu.

Seit Juni, als das Land insgesamt eine halbe Million Corona-Tote zählte, ist die tägliche Opferzahl auch wegen des Impf-Fortschritts zurückgegangen. Seit Beginn der landesweiten Impfkampagne im Januar sind nun fast 242 Millionen Impfdosen verabreicht worden. Über 45 Prozent der erwachsenen Brasilianer sind vollständig geimpft.

Nach den Vereinigten Staaten und Indien verzeichnet das größte und bevölkerungsreichste Land Lateinamerikas zudem mit fast 22 Millionen Fällen die meisten Infektionen. In Brasilien leben 210 Millionen Menschen; das Land ist 24 mal so groß wie Deutschland.

Der rechte Präsident Jair Bolsonaro hat das Coronavirus von Anfang an verharmlost und Schutzmaßnahmen sowie Einschränkungen abgelehnt. Auch den Sinn von Impfungen zieht er in Zweifel und hat mehrmals betont, dass er selbst noch nicht gegen Corona geimpft sei. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zum Corona-Krisenmanagement seiner Regierung läuft.

++ RKI registriert 8854 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 64,4

(09.29 Uhr) Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland gibt es momentan wenig Dynamik. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 64,4 an. Am Vortag hatte der Wert bei 63,8 gelegen, vor einer Woche ebenfalls bei 64,4 (Vormonat: 83,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 8854 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.56 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 8517 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 65 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 66 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4 302 661 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - gab das RKI am Freitag mit 1,67 an. Das entspricht in etwa dem Wert der Vorwoche. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen.

Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4 082 100 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 94 178.

Das waren die Meldungen vom Freitag:

++ Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten geht weiter nach oben

(18.48 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Baden-Württemberg weiter gestiegen. Wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Freitag (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte, lag der Wert bei 82,8. Am Donnerstag hatte er 80,4 betragen, am Mittwoch 78,4.

Auch die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz kletterte von 2,13 auf nun 2,22. Sie gibt die Zahl der Corona-Patienten pro 100 000 Einwohner an, die innerhalb einer Woche in eine Klinik im Südwesten aufgenommen wurden. Neben der Zahl der Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung ist der Wert ausschlaggebend für mögliche strengere Maßnahmen — vor allem für Ungeimpfte.

Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen liegt in der Regel aber höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

Die Zahl der Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung betrug 199, das waren 8 mehr als am Tag zuvor.

++ Schnelltests gibt es nicht mehr umsonst

(17.24 Uhr) Immer mehr Menschen sind vollständig gegen Corona geimpft, immer weniger brauchen deshalb den Nachweis eines Negativ-Schnelltests. Doch wer sich aus persönlichen Gründen gegen eine Impfung entschieden hat oder dies sogar aus diversen Gründen gar nicht kann, der scheint vom öffentlichen Leben ein großes Stück isoliert.

Fast überall gilt die 3G-Regelung, ab einer bestimmten Warnstufe gilt landesweit sogar 2G. Doch soweit ist es noch nicht, weiterhin können Nicht-Geimpfte auch mit einem Schnelltest-Nachweis ins Fitnessstudio, zum Essen ins Restaurant oder ins Kino.

Doch wo bekommt man so einen Schnelltest, wenn die Nachfrage danach kontinuierlich sinkt?

Meine Kolleginnen und Kollegen haben diese Frage für den Alb-Donau-Kreis und Ulm sowie den Kreis Biberach beantwortet.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹