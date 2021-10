Corona-Newsblog: RKI meldet 10.429 Neuinfektionen, Inzidenz bei 63,8

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 19.100 (583.050 Gesamt – ca. 553.300 Genesene - 10.732 Verstorbene)

Baden-Württemberg: 10.732 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 80,2

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 125.400 (4.293.807 Gesamt – ca. 4.074.300 Genesene - 94.113 Todesfälle )

: 94.113 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 63,8

Das Wichtigste auf einen Blick:

41 Prozent der Nichtgeimpften in Baden-Württemberg sind harte Impfgegner (12.51 Uhr)

Telefonseelsorge mit mehr Online-Kontakten während Corona (14.11 Uhr)

während Corona (14.11 Uhr) Kassenärzte dürfen Patienten ohne Corona-Test nicht abweisen (15.48 Uhr)

dürfen Patienten ohne Corona-Test nicht abweisen (15.48 Uhr) Stiko empfiehlt Auffrischungsimpfung für über 70-Jährige (14.40 Uhr)

für über 70-Jährige (14.40 Uhr) Impfkommission: Impfschutz bei Johnson & Johnson "ungenügend" (15.06 Uhr)

++ RKI meldet 10.429 Neuinfektionen, Inzidenz bei 63,8

(06.25 Uhr) Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland gibt es derzeit wenig Dynamik. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 63,8 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 62,6 gelegen, vor einer Woche bei 64,3 (Vormonat: 82,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 10 429 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.01 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 10.118 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 86 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 73 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.293.807 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - gab das RKI am Donnerstag mit 1,61 an. Das entspricht in etwa dem Wert der Vorwoche. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen.

Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4.074.300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 94 113.

Das waren die letzten Meldungen vom Donnerstag

++ Schule verwundert über Häufung positiver Schnelltests

(18.59 Uhr) Seit Ende August zieht die Corona-Lage im Landkreis Tuttlingen wieder an. Allerdings müssen im Klinikum derzeit nur wenige Patienten behandelt werden.

Im Fokus des Gesundheitsamt stehen derzeit unter anderem die Homburgschule in Neuhausen sowie die Realschule in Gosheim-Wehingen. Dort gab es ungewöhnlich viele Corona-Fälle auf einmal.

++ Umfrage: Mehrheit der Deutschen gegen Maskenpflicht im Unterricht

(18.27 Uhr) Die Mehrheit der Bürger ist einer Umfrage zufolge für die Abschaffung der Maskenpflicht im Klassenzimmer. 57 Prozent sind der Meinung, dass die Maskenpflicht im Unterricht abgeschafft werden sollte, wie eine Befragung von Infratest-dimap für den ARD-Deutschlandtrend ergab.

Bei den Eltern mit schulpflichtigen Kindern sind es sogar 71 Prozent. Lediglich 37 Prozent sind für eine Beibehaltung der Maskenpflicht an Schulen - und nur 27 Prozent der Eltern schulpflichtiger Kinder.

In Berlin müssen jüngere Schüler bis zur sechsten Klasse seit Montag im Unterricht keine Maske mehr tragen, in Bayern entfiel die Tragepflicht im Klassenzimmer zum Wochenbeginn für alle Schüler. Solche oder ähnliche Regelungen gelten auch in anderen Bundesländern oder sind dort in Planung.

Die Sorgen der Bürger vor einem Anstieg der Corona-Infektionszahlen ist der Umfrage zufolge im Vergleich zum Sommer kleiner geworfen. Aktuell treibt diese Sorge 42 Prozent um – im Juli gab noch eine Mehrheit von 62 Prozent an, sehr große oder große Sorgen zu haben, dass die Infektionen wieder steigen könnten. Wie zu Beginn des Sommers bezeichnen sechs von zehn Befragten (60 Prozent) die bestehenden Corona-Maßnahmen grundsätzlich als angemessen.

++ Auffällig viel Positiv-Fälle an Schule: PCR-Tests zeigen nun andere Ergebnisse

(17.35 Uhr) In der Realschule in Ochsenhausen wurden am Mittwochmorgen 28 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen bei der turnusmäßigen Testung positiv auf das Coronavirus getestet.

Nachdem alle betroffenen Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt und im Nachgang einem PCR-Test unterzogen wurden, sorgen nun die ersten Ergebnisse für Erleichterung.

