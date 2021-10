Corona-Newsblog: RKI meldet 11.644 Neuinfektionen, Inzidenz steigt leicht

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 19.000 (581.329 Gesamt – ca. 551.600 Genesene - 10.715 Verstorbene)

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 124.700 (4.283.378 Gesamt – ca. 4.064.600 Genesene - 94.027 Todesfälle )

Das Wichtigste auf einen Blick:

++ RKI meldet 11.644 Neuinfektionen, Inzidenz steigt leicht

(06.25 Uhr) Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland gibt es derzeit wenig Dynamik. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 62,6 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 62,3 gelegen, vor einer Woche bei 63,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 11 644 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.38 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 12.150 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 68 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 67 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.283.378 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - hatte das RKI am Mittwoch mit 1,65 (Dienstag 1,68) angegeben. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 94 027.

Das waren die letzten Meldungen vom Mittwoch

++ Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten sinkt weiter

(20.30 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Baden-Württemberg weiter leicht gesunken. Wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Mittwoch (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte, lag der Wert bei 78,4 (Dienstag: 78,7).

Gleiches gilt für die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz, die von 2,11 auf 1,98 zurückging. Sie gibt die Zahl der Corona-Patienten pro 100 000 Einwohner an, die innerhalb einer Woche in eine Klinik im Südwesten aufgenommen wurden. Neben der Zahl der Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung ist der Wert ausschlaggebend für mögliche strengere Maßnahmen — vor allem für Ungeimpfte.

Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen liegt in der Regel aber höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor. Die Zahl der Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung betrug nach den Angaben vom Mittwoch 194.

++ So äußert sich der Hotel-und Gaststättenverband zum 2G-optionsmodell in Baden-Württemberg

++ Impfen wird für Hausärzte nach dem Aus der Impfzentren zur Herausforderung

(18.05 Uhr) Seit Anfang des Monats hat auch das Impfzentrum in Ulm geschlossen. Wer sich nun gegen Corona impfen lassen will, findet in seinem Hausarzt einen guten Ansprechpartner. Doch für die niedergelassenen Ärzte ist das Impfen eine logistische Herausforderung.

Was vielen nicht klar ist: Ist eine Ampulle geöffnet, muss der Inhalt innerhalb von wenigen Stunden gespritzt werden.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹