Newsblog: Lehrerverband fordert einheitliche Corona-Regelungen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 20.000 (576.811 Gesamt – ca. 546.100 Genesene - 10.691 Verstorbene)

Baden-Württemberg: 10.691 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 84,4

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 129.200 (4.255.388 Gesamt – ca. 4.032.400 Genesene - 93.793 Todesfälle )

: 93.793 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 64,7

Das Wichtigste auf einen Blick:

Lehrerverband fordert einheitliche Corona-Regelungen (06.29 Uhr)

(06.29 Uhr) Der Deutsche Lehrerverband hat ein Ende der unterschiedlichen Corona-Regelungen an Schulen gefordert.

Vor der Tagung der Kultusministerkonferenz Ende der Woche forderte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger in der „Rheinischen Post“ einheitliche Kriterien für Testungen, Maskenpflicht und den erforderlichen Mindestabstand in Schulen bei stark steigenden Inzidenzen. Ebenso müssten die Infektions- und Quarantänezahlen wöchentlich bundesweit erfasst werden. „Das größte Ärgernis für uns als Lehrerverband ist die Tatsache, dass bei den Corona-Maßnahmen derzeit wieder ein Rückfall in die wildeste Kleinstaaterei stattgefunden hat“, sagte Meidinger der Zeitung.

Der Vertreter der Lehrerinnen und Lehrer kritisierte, dass die Maskenpflicht in einigen Bundesländern komplett, anderswo nur teilweise abgeschafft worden sei. Ebenso unterschiedlich würden Testungen der Schülerinnen und Schüler gehandhabt. In Thüringen seien neben der Maskenpflicht auch die Tests abgeschafft worden, wodurch die Schulen „zur Durchseuchung freigegeben werden“. In dem Bundesland gilt eine Maskenpflicht im Unterricht nur ab bestimmten Warnstufen, im Schulgebäude jedoch grundsätzlich. Verbindliche Tests sind lediglich ab der höchsten Warnstufe vorgeschrieben.

Der Virologe Klaus Stöhr unterstützt die Forderung nach Lockerungen an Schulen. Der Wissenschaftler sprach sich in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ für das Ende aller Corona-Maßnahmen - den „Freedom Day“ - für Minderjährige aus. „Sie sollten alle als geimpft oder genesen gelten und Masken in den Schulen und die Testpflicht für diese Gruppe verschwinden.“ Mit den Massentests von Kindern werde „einfach nur sinnlos Geld verbrannt“.

Der Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, sagte der „Passauer Neuen Presse“, Kinder seien „unter anderem als Folge der Corona-Maßnahmen inzwischen in erhöhtem Maße zu einer leichten Beute für Viren geworden, die ihnen früher kaum etwas anhaben konnten“. Eine Maskenpflicht in Schulen halte er nicht für nötig, wenn parallel getestet werde.

Das waren die letzten Meldungen vom Montag

++ AFP-Auswertung: Corona-Todesfälle auf niedrigsten Wert seit Herbst 2020 gesunken

(17.52 Uhr) Die Zahl der Corona-Todesfälle weltweit ist zuletzt auf den niedrigsten Wert seit dem Herbst 2020 gesunken. Das ergibt sich aus einer Auswertung der amtlichen Statistiken, die der Nachrichtenagentur AFP bis zum Montag vorlagen. Demnach wurden zwischen dem 27. September und dem 3. Oktober 53.245 Todesfälle registriert, im Schnitt also gut 7600 pro Tag.

Im November 2020 waren 50.000 Todesfällen in einer Woche registriert worden, in der letzten Januarwoche waren es mehr als 100.000. Dies war der höchste Wert, der in der Pandemie erreicht wurde. Die Entwicklungen danach waren uneinheitlich, unter anderem wegen des Aufkommens der hoch ansteckenden Delta-Variante des Virus.

Seit der Entdeckung des Coronavirus Ende Dezember 2019 in China fielen weltweit 4,8 Millionen Menschen der Pandemie zum Opfer. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht allerdings davon aus, dass es wegen der Begleiteffekte der Virus-Erkrankung doppelt oder dreimal so viele Tote geben könnte, wie es die offiziellen Statistiken ausweisen.

++ Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten sinkt leicht

(17.24 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist leicht gesunken. Wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Montag (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte, lag der Wert bei 80,4 (Freitag: 82,5).

Die Zahl der Corona-Patienten pro 100 000 Einwohner, die innerhalb einer Woche in eine Klinik aufgenommen wurden, betrug 2,2 (Freitag: 2,16). Diese sogenannte Hospitalisierungsinzidenz ist neben der Zahl der Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung ausschlaggebend für mögliche strengere Maßnahmen — vor allem für Ungeimpfte.

Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen liegt in der Regel höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor. Die Zahl der Corona-Patienten in Intensivbehandlung lag den Angaben zufolge bei 190.

++ Corona-Regeln in Ravensburger Clubs: Kontrolleure mischen sich unter die Gäste

(17.02 Uhr) Die Landesregierung hatte für das Wochenende verstärkt Kontrollen in Diskotheken angekündigt. Auch in Ravensburg waren zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts unterwegs. Das sind ihre Ergebnisse.

