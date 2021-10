Corona-Newsblog: Sieben-Tage-Inzidenz leicht angestiegen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 20.000 (576.811 Gesamt – ca. 546.100 Genesene - 10.691 Verstorbene)

: ca. 20.000 (576.811 Gesamt – ca. 546.100 Genesene - 10.691 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.691

Baden-Württemberg: 10.691 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 84,4

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 129.200 (4.255.388 Gesamt – ca. 4.032.400 Genesene - 93.793 Todesfälle )

nachgewiesene Infizierte : ca. 129.200 (4.255.388 Gesamt – ca. 4.032.400 Genesene - 93.793 ) Todesfälle : 93.793

: 93.793 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 64,7

Das Wichtigste auf einen Blick:

Sieben-Tage-Inzidenz leicht angestiegen (06.33 Uhr)

++ Sieben-Tage-Inzidenz leicht angestiegen

(06.33 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist am fünften Tag in Folge etwas gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 64,7 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 64,2 gelegen, vor einer Woche bei 61,7. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 3088 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 3022 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden sieben Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es zehn Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.255.388 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - gab das RKI zuletzt am Freitag mit 1,65 an. Der Vergleichswert der Vorwoche ist geringfügig niedriger. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4.032.400 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 93.793.

Das waren die letzten Meldungen vom Sonntag

++ Rund 200 Menschen protestieren in Laichingen gegen Corona-Maßnahmen

(18.14 Uhr) Am Sonntag, dem Tag der Deutschen Einheit, haben sich auf dem Laichinger Marktplatz rund 200 Menschen – so die Schätzung der Polizei – zusammengefunden, um von dort aus zu einem Demonstrationszug durch die Stadt aufzubrechen.

++ Mehr zum Thema lesen Sie hier. ++

++ Verdacht auf gefälschte Impfzertifikate: Patienten werden zu Reihentestungen aufgerufen

(17.21 Uhr) Im Fall des Wemdinger Arztes, der im Verdach steht, gefälschte Impfzertifikate ausgestellt zu haben, werden jetzt Reihentestungen durchgeführt. So teilt das Donau-Rieser Landratsamt am Sonntag mit, dass bei den betroffenen Patienten eine Antikörperbestimmung nötig sei.

++ Mehr dazu lesen Sie hier hier. ++

++ Kontrollen in Clubs: Kaum Verstöße gegen Corona-Auflagen

(15.06 Uhr) Bei Kontrollen in Clubs und Discos haben sich die Menschen vielerorts im Südwesten an die Corona-Auflagen gehalten. Die Nächte am Wochenende seien ohne Regelverstöße verlaufen, teilten Polizeisprecher mit. In Stuttgart wurde am Samstagabend kontrolliert - die Menschen hielten sich an die Regeln. Ähnlich war es laut Polizei in Mannheim.

Wegen der drohenden vierten Corona-Welle hatte die Landesregierung Schwerpunktkontrollen angekündigt. Da das Infektionsrisiko in Clubs als besonders hoch eingeschätzt werde, sei eine Öffnung nur unter strengen Auflagen möglich. Eine wichtige Rolle bei den Auflagen spielen die Belüftung des jeweiligen Clubs und die Beachtung der 3G-Regel (Zutritt für Geimpfte, Genesene und Getestete).

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog von Samstag und Sonntag +++

Plus oder kostenlos? Welche Inhalte kostenpflichtig sind – und warum

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹