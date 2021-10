Corona-Newsblog: RKI meldet 8517 Neuinfektionen und leicht steigende Inzidenz

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 20.600 (575.027 Gesamt – ca. 543.700 Genesene - 10.691 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 10.691

Baden-Württemberg: 10.691 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 82,4

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 133.900 (4.246.136 Gesamt – ca. 4.018.500 Genesene - 93.777 Todesfälle )

Todesfälle : 93.777

: 93.777 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 64,4

Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI: 8517 Neuinfektionen - Inzidenz wieder rauf (09.00 Uhr)

++ RKI registriert 8517 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz wieder rauf

(09.00 Uhr) Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland ist am vierten Tag in Folge etwas gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 64,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 64,3 gelegen, vor einer Woche bei 60,6 (Vormonat: 76,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 8517 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.14 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 7211 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 66 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 62 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4 246 136 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - gab das RKI zuletzt am Freitag mit 1,65 an. Der Vergleichswert der Vorwoche ist geringfügig niedriger. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4 018 500 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 93 777.

Das waren die letzten Meldungen am Freitag:

++ Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten auf gleichem Niveau

(18.13 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg bewegt sich auf gleichem Niveau. Wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Freitag (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte, hatte sie mit 82,5 denselben Wert wie am Donnerstag. Am Mittwoch lag sie bei 82,9.

Die Zahl der Corona-Patienten pro 100 000 Einwohner, die innerhalb einer Woche in eine Klinik aufgenommen wurden, betrug 2,16 nach 2,29 zuvor. Diese sogenannte Hospitalisierungsinzidenz ist neben der Zahl der Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung ausschlaggebend für mögliche strengere Maßnahmen — vor allem für Ungeimpfte.

Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen liegt in der Regel höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor. Die Zahl der Corona-Patienten in Intensivbehandlung lag den Angaben zufolge bei 182.

++ Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt sich weltweit

(18.07 Uhr) Das weltweite Pandemie-Geschehen hat sich in der fünften Woche in Folge verlangsamt. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ging um elf Prozent auf 457.000 zurück, wie aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage offizieller Daten vom Donnerstag hervorgeht. Seit Mitte Juni waren die Infektionszahlen wegen der hochansteckenden Delta-Variante gestiegen, seit über einem Monat sind sie jedoch wieder rückläufig.

Die bestätigten Fälle spiegeln allerdings nur einen Bruchteil der tatsächlichen Infektionen wider, da sich Zählweise und Testpraktiken der einzelnen Länder unterscheiden. Dennoch ist in weiten Teilen der Welt eine Verbesserung der Lage festzustellen: In Lateinamerika und der Karibik wurde ein Rückgang der Infektionsfälle um 31 Prozent verzeichnet, im Nahen Osten um 21 Prozent und in Asien um 15 Prozent. In den Vereinigten Staaten und Kanada gab es ein Zehntel weniger Fälle, in Afrika und Europa blieb das Infektionsgeschehen auf einem stabilen Niveau.

Den stärksten Zuwachs an Neuinfektionen verzeichnete Litauen mit 62 Prozent, gefolgt von Rumänien mit 60 Prozent.

Das schnellste Impftempo unter den Ländern mit mehr als einer Million Einwohnern legte Kuba mit seinem selbst entwickelten Vakzin an den Tag. Pro Tag werden dort 2,16 Prozent der Bevölkerung geimpft. Danach folgen Südkorea mit 1,49 Prozent und Taiwan mit 1,21 Prozent.

++ Ab 18. Oktober keine Maskenpflicht mehr an Unterrichtsplätzen

(17.02 Uhr) Im Südwesten müssen die Schüler im Unterricht an ihren Plätzen ab dem 18. Oktober keine Mund- und Nasenschutzmasken mehr tragen. Dies bestätigte am Freitag das Kultusministerium. Zuvor hatten die „Heilbronner Stimme“ und der „Südkurier“ (Samstag) darüber berichtet.

„Die Maskenpflicht an den Schulen am Platz wird wegfallen. Überall sonst im Schulgebäude muss aber weiterhin eine Maske getragen werden“, sagte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) im Gespräch mit den Zeitungen. In den Pausen im Freien müsse weiter keine Maske getragen werden, wenn die Abstände eingehalten werden könnten.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Russischer Pharmakonzern bekommt Genehmigung für Impfstoffproduktion

(16.58 Uhr) Der russische Pharmakonzern R-Pharm hat bei der geplanten Produktion von Corona-Impfstoff in Schwaben eine Hürde genommen. Das Landratsamt Neu-Ulm hat am Freitag den sogenannten immissionsschutzrechtlichen Antrag der deutschen R-Pharm-Tochter in Illertissen genehmigt.

Dieses Verfahren sei zwingend für die Herstellung von Impfstoff im industriellen Umfang vorgeschrieben, berichtete die Kreisbehörde. Zudem seien dem Unternehmen bereits frühzeitig nötige Abbrucharbeiten genehmigt worden, damit die Produktion vorbereitet werden kann. Das Projekt sei bei der Genehmigungsbehörde „mit oberster Priorität behandelt“ worden.

Im März hatte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) das Werk besucht. Aus diesem Anlass hatte R-Pharm bekanntgegeben, mehr als 30 Millionen Euro in eine impfstofftaugliche Biotech-Produktion in Schwaben zu investieren. Dabei geht es auch darum, ob der russische Impfstoff Sputnik V in Illertissen produziert werden kann.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte im April erklärt, sich 2,5 Millionen Sputnik-Impfdosen sichern zu wollen. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat bislang aber den Impfstoff noch nicht zugelassen, so dass er in Deutschland nicht verwendet werden kann. Es gibt in der EU nur nationale Zulassungen in Ungarn und der Slowakei.

Neben Bayern hatte auch Mecklenburg-Vorpommern geplant, den russischen Impfstoff anzukaufen. Mittlerweile wurden dort die Pläne aber wieder auf Eis gelegt.

Der Firmensitz von R-Pharm Germany. (Foto: Stefan Puchner/dpa / DPA)

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹