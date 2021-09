Corona-Newsblog: RKI meldet 3022 Corona-Neuinfektionen, Inzidenz bei 61,7

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 21.100 (567.108 Gesamt – ca. 535.400 Genesene - 10.646 Verstorbene)

: ca. 21.100 (567.108 Gesamt – ca. 535.400 Genesene - 10.646 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.646

Baden-Württemberg: 10.646 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 80,9

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 139.300 (4.199.400 Gesamt – ca. 3.966.700 Genesene - 93.403 Todesfälle )

nachgewiesene Infizierte : ca. 139.300 (4.199.400 Gesamt – ca. 3.966.700 Genesene - 93.403 ) Todesfälle : 93.403

: 93.403 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 61,7

Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI meldet 3022 Corona-Neuinfektionen, Inzidenz bei 61,7 (06.51 Uhr)

++ RKI meldet 3022 Corona-Neuinfektionen, Inzidenz bei 61,7

(06.51 Uhr) Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland hat es im Vergleich zum Vortag kaum Dynamik gegeben.

Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 61,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 61,4 gelegen, vor einer Woche bei 71,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 3022 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.36 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 3736 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden zehn Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 13 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.199.400 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI zuletzt am Freitag mit 1,58 an, ein Rückgang um 0,3 im Vergleich zum Vorwochenwert.

Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen.

Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.966.700 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 93 403.

++ Das waren die letzten Meldungen vom Sonntag

++ Computer-Software in allen bayerischen Impfzentren ausgefallen

(14.29 Uhr) In allen bayerischen Impfzentren ist am Sonntagmorgen das Computersystem ausgefallen. Das bestätigte eine Sprecherin des Landesgesundheitsministeriums in München. Ein Netzwerkproblem im Rechenzentrum sei die Ursache gewesen, sagte sie. „Es konnte vorübergehend nicht auf das System zugegriffen werden.“ Am Sonntagmittag seien das Programm und damit auch die Impfzentren wieder im Normalbetrieb gelaufen.

Zuvor hatte die Stadt Rosenheim von der Panne berichtet. Demnach galt zeitweise: „Alles muss händisch vorgenommen werden. Das bedeutet, dass im Impfablauf mit Wartezeiten zu rechnen ist.“

++ Seehofer warnt vor Radikalisierung der „Querdenker“-Szene

(10.15 Uhr) Nach der Tötung eines Tankstellenmitarbeiters in Idar-Oberstein wegen eines Streits um die Maskenpflicht hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vor einer Radikalisierung der „Querdenker-“ Szene gewarnt. „Die politisch motivierte Gewalt in Deutschland durch Querdenker ist gefährlich für unser Land“, sagte Seehofer der „Bild am Sonntag“. Auch in den Innenministerien mehrerer Bundesländer wird vor wachsender Gewaltbereitschaft in der Szene der Corona-Leugner gewarnt.

Seehofer sagte: „Die Gruppe der Querdenker wird zwar immer kleiner, aber leider auch immer radikaler und brutaler.“ Sie könnten „unser Land zersetzen“, wenn der Rechtsstaat sie nicht mit allen Mitteln bekämpfe.

Vor einer Radikalisierung der Anti-Corona-Proteste warnen laut einer Abfrage der Zeitungen der Funke Mediengruppe an alle 16 Innenministerien auch Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen; Niedersachsen berichte von „Forderungen nach einem Regierungssturz“ in der Szene. Das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg sieht laut Bericht insbesondere ein Gefahrenpotenzial durch extremistische Verschwörungsideologien, die wiederum von „zahlreichen“ Akteuren aus der „Querdenker“-Bewegung heraus gestreut würden.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog von Freitag +++

Plus oder kostenlos? Welche Inhalte kostenpflichtig sind – und warum

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹