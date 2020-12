Corona-Newsblog: Impfzentren in der Region bereiten sich auf Immunisierungen vor

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

++ Auch Stuttgarter Impfzentrum rüstet sich für Betrieb (18.08 Uhr)

++ Impfzentren in Ravensburg und Friedrichshafen fast fertig (17.48 Uhr)

++ Gericht bestätigt Böllerverbot im öffentlichen Raum

(16.15 Uhr) Ein Gericht hat das coronabedingte Böllerverbot im öffentlichen Raum bestätigt. Ein Rechtsanwalt ist mit einem Eilantrag gegen die Regel in der Corona-Verordnung am Dienstag vor dem Verwaltungsgerichtshof gescheitert. Er wolle mit Familie und Freunden ins neue Jahr feiern und ohne Feuerwerk sei ihm das gänzlich unvorstellbar, hatte der Mann argumentiert. Das Verbot verletze sein Grundrecht auf allgemeine Handlungsfreiheit.

Die Mannheimer Richter verwiesen in ihrer Entscheidung auf das Infektionsschutzgesetz, auf dessen Basis das Verbot keine unverhältnismäßige Grundrechtsbeschränkung darstelle. Es solle verhindern, dass Menschen sich in geselliger Stimmung nach draußen begeben und sich dabei anstecken. Da reiche es nicht aus - wie vom Antragsteller vorgeschlagen - das Verbot auf „belebte Plätze“ zu begrenzen.

Im Südwesten beziehe sich das Verbot des „Abbrennens pyrotechnischer Gegenstände“ im Unterschied zu anderen Bundesländern nur auf den öffentlichen Raum. So bleibe es dem Antragsteller unbenommen, im eigenen Garten zu böllern. Die Entscheidung ist unanfechtbar.

++ Corona-Testzentren stoßen vor Weihnachten an Kapazitätsgrenzen

(16 Uhr) Wegen großen Andrangs vor den Feiertagen stoßen mehrere Testzentren in Bayern nach Angaben der örtlichen Gesundheitsämter an ihre Kapazitätsgrenzen. Die Behörden in München und Augsburg verwiesen die Einwohner deshalb für Corona-Tests an private Dienstleister und Hausärzte.

In der Landeshauptstadt waren für das Testzentrum auf der Theresienwiese am Dienstag sämtliche Termine bis einschließlich 27. Dezember ausgebucht - obwohl die Kapazitäten seit Montag auf 2500 Tests pro Tag ausgeweitet wurden. Gleichzeitig wurden nach Angaben des Gesundheitsreferats in der vergangenen Woche rund 2000 reservierte Testtermine nicht genutzt. Die Behörde rief deshalb dazu auf, in diesem Fall die Termine wieder zu stornieren.

Auch im Testzentrum auf der Augsburger Messe waren schon am Montag bis zum 28. Dezember keine Termine mehr reservierbar - obwohl der Betreiber die Kapazitäten von 1200 auf 1500 Tests pro Tag erhöht hatte. Die Wartezeiten bei der Übermittlung der Testergebnisse würden dadurch aber nicht länger, sagte ein Sprecher der Stadt.

++ Bayern führt Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten ein

(15.35 Uhr) Alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten unterliegen ab Mittwoch in Bayern einer Corona-Testpflicht. Spätestens 72 Stunden nach der Einreise müssen sie beim zuständigen Gesundheitsamt ein Testergebnis vorlegen, dies hat am Dienstag das bayerische Kabinett in München beschlossen. Die Urlaubs- und Familienrückkehrer können aber auch Corona-Tests vorlegen, die im Ausland vorgenommen wurden. Der Test darf aber maximal 48 Stunden alt sein.

Reisen in Risikogebiete sollten am besten überhaupt nicht stattfinden. So bleiben alle besser geschützt. Markus Söder

„Der Urlaub darf nicht zum Risiko werden. Die Sicherheit steht an erster Stelle. Dazu führt Bayern eine Testpflicht für Reiserückkehrer ein“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) laut Mitteilung. Söder befindet sich seit Montag wegen eines nachgewiesenen Corona-Falls in seinem Kabinett selbst in Quarantäne. „Reisen in Risikogebiete sollten am besten überhaupt nicht stattfinden. So bleiben alle besser geschützt.“

Darüber hinaus gilt für Einreisende aus Risikogebieten weiterhin eine strenge Quarantänepflicht. Sie müssen sich unmittelbar nach der Einreise in die eigene Wohnung oder eine geeignete Unterkunft begeben und sich dort für zehn Tage isolieren. Frühestens nach fünf Tagen kann die Quarantäne durch einen negativen Test beendet werden.

++ Krankenhäuser wollen Patienten bundesweit verlegen, um Triage zu vermeiden

(15.08 Uhr) In deutschen Krankenhäusern wird es zunehmend eng. Eine Triage - also die Auswahl von Patientinnen und Patienten, die bei knappen Ressourcen zuerst behandelt werden - soll dennoch um jeden Preis vermieden werden. Das teilte die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit.

Vielmehr wollen die Krankenhäuser nun mit einem Kleeblatt-Prinzip zusammenarbeiten und Patientinnen und Patienten gegebenenfalls in ein anderes Bundesland verlegen, sollten die Behandlungskapazitäten vor Ort nicht ausreichen.

Zum Impfstoff von Biontech sagte die DIVI, dass vor April kommenden Jahres nicht mit einer Herdenimmunität gerechnet werden könne. Zur Dauer des Impfschutzes konnten die Ärzte noch nichts Konkretes sagen, Schätzungen gehen von einem Jahr aus.

Patientinnen und Patienten sollen künftig in andere Bundesländer verlegt werden, wenn die Kapazitäten vor Ort nicht ausreichen. (Foto: Regio TV)

++ Corona-Folgen treiben mehr Menschen in Bayern in Hartz IV

(14.38 Uhr) Die Zahl der Hartz-IV-Empfänger in Bayern ist in diesem Jahr stark gestiegen. Schon bis Februar wuchs die Zahl der Leistungsempfänger aufgrund der Rezession auf 265.000. Nach dem ersten Corona-Lockdown im Frühjahr sprang die Zahl dann bis Juni auf 301.000, im August lag sie bei gut 295.000 Leistungsempfängern. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mit.

Zum Vergleich: Die Zahl der Hartz-IV-Empfänger in Bayern hatte im August 2019 noch bei knapp 272.000 gelegen - das waren fast 23.000 Leistungsempfänger weniger als 2020.

Zahlen für den Herbst 2020 lägen der Bundesagentur für Arbeit noch nicht vor und seien mit Blick auf die Novemberhilfen und den zweiten Lockdown auch schwer einzuschätzen, sagte eine Sprecherin am Dienstag in Nürnberg.

++ Buchhändler erwägt weiteren Schritt nach Beschluss zu Abholverbot

(13.52 Uhr) Eine Ulmer Buchhandlung erwägt, nach dem Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) zugunsten des Abholverbots im Handel ein Hauptsacheverfahren anzustrengen. Aus Sicht des Buchhändlers Rasmus Schöll ist die Ablehnung seines Eilantrags nicht verhältnismäßig.

Die Nachteile für die Buchhandlung durch eine „massive Einschränkung der Berufsfreiheit“ seien erheblich, teilte er am Dienstag mit. Zugleich werde das vom Verordnungsgeber angestrebte Ziel nicht erreicht, Ansammlungen von Menschen zu vermeiden. „Jetzt drängen sich die Menschen dafür auf der Post.“

Schöll betonte zudem, dass er sich frühzeitig Gedanken über eine möglichst sichere Abholstation gemacht habe. Vor dem Laden gebe es einen Bücherbus, damit Kunden ihre Bestellung nicht im Gebäude abholen müssen.

Der VGH argumentiert, dass die Ladenschließungen und das Verbot des Abholservice gerade auch im Hinblick auf Weihnachtseinkäufe ein erhöhtes Besucheraufkommen in den Innenstädten vermeiden sollen.

++ Baden-Württemberg schränkt kleinen Grenzverkehr ein

(13.30 Uhr) Baden-Württemberg will mit einer Quarantänepflicht den kleinen Grenzverkehr für Wintersportler und Einkaufstouristen nach Frankreich und in die Schweiz deutlich beschränken. „Die Gefahr, dass durch Ein- und Rückreisen nach Baden-Württemberg zusätzliche Infektionsherde im Inland entstehen, soll eingeschränkt werden“, hieß es am Dienstag in Stuttgart aus Regierungskreisen.

Die Verschärfung der Einreise-Quarantäne-Verordnung führt dazu, dass zum Beispiel weder die Baden-Württemberger in der Schweiz Ski fahren noch die Schweizer im Supermarkt in Baden-Württemberg einkaufen können. Hintergrund sei das Infektionsgeschehen im Südwesten und in den Grenzregionen. Zuerst hatte das „Badische Tagblatt“ über die Pläne berichtet.

Wie die Nachrichtenagentur dpa erfuhr, soll die Regelung weiterhin quarantänefreie Einreisen aus beruflichen, dienstlichen, geschäftlichen, schulischen, medizinischen oder familiär bedingten Gründen ermöglichen.

Die aktualisierte Verordnung sollte an diesem Dienstag beschlossen und anschließend verkündet und in Kraft gesetzt werden. Baden-Württemberg vollzieht mit der Verschärfung der Einreise-Verordnung einen Schritt, den Bayern schon Ende November gegangen war.

++ Nach Corona-Ausbruch in Heim sollen Ermittlungen eingestellt werden

(13.15 Uhr) Nach einem Corona-Ausbruch in einem Heim in Großwallstadt (Landkreis Miltenberg) mit acht Todesfällen will die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen einstellen. Man habe nicht feststellen können, wie sich die Heimbewohner infizierten, teilte die Behörde am Dienstag in Aschaffenburg mit.

In dem Pflegeheim für Senioren waren 39 von 41 Bewohnern positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Acht Menschen starben binnen zwei Wochen mit oder an einer Coronavirus-Infektion. Zudem waren 20 von 34 Pflegekräften positiv auf das Virus getestet worden.

Es sei beim Vorermittlungsverfahren gegen die Heimleitung wegen möglicher Straftaten geblieben, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Ob vorliegende Hygienemängel die Infektionen begünstigten, habe nicht festgestellt werden können. Die Hygienemängel seien mittlerweile behoben, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes.

++ Termine für Corona-Schnelltests vor Weihnachten fast ausgebucht

(12.56 Uhr) Für die landesweit angebotenen Corona-Schnelltests vor Weihnachten gibt es einen Tag vor Beginn der Aktion fast keine freien Termine mehr. „Die Nachfrage ist riesengroß“, sagte Udo Bangerter, Pressesprecher des baden-württembergischen Deutschen Roten Kreuzes, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

An den Standorten, bei denen die Testwilligen sich vorab anmelden müssten, seien die Slots ausgebucht. Bei den Johannitern, die ebenfalls Tests im Land anbieten, ist die Lage ähnlich. „Es gibt noch ein paar freie Kapazitäten, aber nicht mehr sehr viele“, sagte eine Sprecherin. Man werde seit Tagen von Interessenten „überrannt“. Hier lesen Sie mehr.

++ RKI: Verschlechterte Corona-Lage und dringender Appell für Weihnachten

(12.12 Uhr) Weihnachten steht vor der Tür, unmittelbar danach soll es mit den Impfungen gegen das Coronavirus in Deutschland losgehen. Grund genug für RKI-Chef Lothar Wieler und den Leiter der Abteilung Impfprävention am Institut, Ole Wichmann, ein Update zur aktuellen Lage in der Bundesrepublik zu geben.

Die Lage verschlimmert sich. Infektions- und Todeszahlen steigen seit Dezember weiter an, besonders betroffen sind Alten- und Pflegeheime und das dort arbeitende Personal.

Vielerorts sind Ärzte und Krankenhäuser am Limit. Manche Kliniken fahren laut Wieler schon Notprogramme. Nicht nur Intensivbetten seien belegt, auch andere Betten werden immer rarer. Hier lesen Sie mehr.

++ Reutlingen verbietet das Mitführen von Alkohol am „Heiligen Morgen“ in der Altstadt

(11.52 Uhr) Reutlingen verbietet per Allgemeinverfügung das Mitführen von Alkohol am 24. Dezember in der Altstadt. Von 8 bis 16 Uhr werden Polizistinnen und Polizisten die Einhaltung der Regel kontrollieren.

Mit dem Lockdown würden zwar weitreichende Regelungen gelten, die weitere Infektionen vermeiden sollten. Es gäbe in der Stadt Reutlingen allerdings eine Sondersituation, weshalb Stadt und Polizei auf Grund der Erfahrung der letzten Jahre eine Gefahreneinschätzung für den sogenannten „Heiligen Morgen“ vorgenommen hätten.

Wir können nicht ganz ausschließen, dass sich ein kleiner Teil der potenziellen Besucher aller Verbote zum Trotz in die Innenstadt begibt und wegen des Ausschankverbots selbst alkoholische Getränke mitbringt. Thomas Keck, Oberbürgermeister

„Ich gehe selbstverständlich davon aus, dass sich der allergrößte Teil der potenziellen Besucher des 'Heiligen Morgens' vernünftig verhält und sich an die geltenden Regeln wie das Verbot des Konsums alkoholischer Getränke und der Ansammlung im öffentlichen Raum hält, zumal ja auch der Ausschank alkoholischer Getränke verboten ist“, betont Oberbürgermeister Thomas Keck.

„Beim Heiligen Morgen gehe es aber seit vielen Jahren vor allem darum, alle Jahre wieder Freunde und Bekannte aus der Jugend zu treffen und Kontakte zu pflegen“, so Keck weiter. „Wir können daher nicht ganz ausschließen, dass sich ein kleiner Teil der potenziellen Besucher aller Verbote zum Trotz in die Innenstadt begibt und wegen des Ausschankverbots selbst alkoholische Getränke mitbringt. Gerade das müssen wir aber vermeiden, denn wir wissen, dass von feuchtfröhlichen Ansammlungen im öffentlichen Raum eine ganz erhebliche Infektionsgefahr ausgeht.“

++ + Eisenmann: Entscheidung über Schulöffnung fällt am 5. Januar

(11.25 Uhr) Die Entscheidung über den Weiterbetrieb der Schulen nach dem harten Corona-Lockdown am 11. Januar fällt erst wenige Tage vorher. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) teilte am Dienstag in Stuttgart mit, dass man die Konferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am 5. Januar abwarten wolle.

„Unser grundsätzliches Ziel ist, so viel Präsenzunterricht wie möglich anzubieten“, erklärte die Ministerin, die sich kürzlich mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zu dem Thema beraten hatte. Denkbar ist, dass der Lockdown verlängert wird, sollten die Infektionszahlen nicht deutlich sinken.

Eisenmann betonte: „Der Lernerfolg ist im Präsenzunterricht am größten. Zudem dürfen wir soziale und psychologische Aspekte nicht vergessen. Schule gibt Kindern und Jugendlichen gerade in der schwierigen Pandemiesituation Struktur und Halt.“

Das Ministerium bereite ein Konzept für den Wiedereinstieg nach dem 10. Januar vor. „Dieses Konzept soll ein flexibles Handeln ermöglichen, je nach regionaler Infektionslage und nach Alter der Kinder.“ Dies habe sie den Schulen am Montag in einem Schreiben mitgeteilt.

+++ RKI betont Sicherheit von Impfstoff - Mutiertes Virus wohl „schon unerkannt“ in Deutschland

(10.20 Uhr) Der Corona-Impfstoff von Biontech ist laut aktueller Datenlage sicher und äußerst wirksam. Das gaben der Leiter des Robert-Koch-Institus (RKI) Roland Wieler, und der Leiter der Abteilung Impfprävention, Ole Wichmann, am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt.

Demnach traten bei keiner Testperson schwerwiegende Nebenwirkungen auf. Leichtere wie Schmerzen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen und Fieber verschwanden nach kurzer Zeit wieder. Zudem habe der Impfstoff keinen Einfluss auf das menschliche Erbgut.

Wieler zufolge wirkt die Impfung auch gegen die in Großbritannien aufgetretene Variante des Coronavirus. Diese ist nach seiner Einschätzung wohl schon unerkannt in Deutschland.

++ Experte zu Corona-Variante: Blicke „relativ gelassen“ auf Impfung

(9.53 Uhr) Der Düsseldorfer Diagnostik-Experte Ortwin Adams sieht trotz der neuen Variante des Coronavirus „relativ gelassen“ den bevorstehenden Corona-Impfungen entgegen. Das Virus habe sich zwar verändert und das brauche Aufmerksamkeit, sagte er am Dienstagmorgen dem Radiosender WDR5.

„Aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass man jetzt als Immunantwort auf diesen Impfstoff nur eine einzige Form von Antikörpern produziert. Man bildet eine ganze Armee aus“, sagte der Experte vom Institut für Virologie des Universitätsklinikums Düsseldorf. Wenn „mal ein einzelner Soldat“ ausfalle, gebe es noch genügend andere für den Angriff.

Die in Großbritannien entdeckte Mutation könnte nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler um bis zu 70 Prozent ansteckender sein als die bisher bekannte Form. Die neue Variante wurde auch schon in anderen Ländern entdeckt.

Die B.1.1.7-Linie hat zwei evtl. verstärkende und eine wohl abschwächende Mutation (ORF8). Weitere unklare Mutationen. Ursprungsvirus/Mutante noch nicht im Labor verglichen. Verbreitung kann Zufall sein, nicht zwingend Selektionsvorteil, aber möglich. In D bisher nicht gesehen. https://t.co/gn6xl2Xrl3 — Christian Drosten (@c_drosten) December 20, 2020

++ Erneut Corona-Ausbruch in Würzburger Pflegeheim

(9.33 Uhr) In einem Würzburger Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt haben sich etwa ein Viertel der Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Betroffen seien mindestens 49 der gut 200 Frauen und Männer, sagte Einrichtungsleiter Robert Keppner am Dienstag. Zuvor hatte die „Main-Post“ darüber berichtet. Auch mindestens 15 der gut 185 Mitarbeiter seien positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Eine 85-Jährige starb mit oder an dem Virus.

Wie das Virus in das Haus gelangte, ist noch unklar. Derzeit gelte ein Besuchsverbot in dem Heim. „Wir testen wie die Weltmeister“, sagte Keppner. Infizierte Bewohner seien isoliert worden.

++ Zahl der Todesfälle in BaWü auf neuem Höchststand - erste Region kratzt an 400er-Inzidenz

(9.02 Uhr) Noch nie seit Beginn der Pandemie hat das Landesgesundheitsamt an einem Tag so viele Todesfälle mit Covid-19 gemeldet. Am Montagabend starben laut SWR 132 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus - so hoch war der Tageswert noch nie.

Besonders betroffen ist der Kreis Rottweil. Die Inzidenz kratzt dort an der 400er-Marke (399,6). Auch der Neckar-Odenwald-Kreis, der Kreis Calw und die Städte Heilbronn und Pforzheim liegen aktuell bei Inzidenzen von mehr als 300.

Insgesamt kann keiner der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg derzeit eine Inzidenz von unter 100 aufweisen.

++ Tafeln in Corona-Zeiten - neue Kunden und Risikopatienten im Ehrenamt

(8.47 Uhr) In den Monaten der Corona-Krise ist die Zahl der Bedürftigen bei den Tafeln in Baden-Württemberg gestiegen. „Auf einmal kommen Menschen, die vorher sich noch nie mit Tafeln auseinandergesetzt haben“, teilte der Landesverband der Tafeln Baden-Württemberg mit. Während aber die Zahl der Kunden gestiegen sei, gehe die Menge der Menschen in den Läden der Tafeln insgesamt zurück, sagte Verbandssprecher Udo Engelhardt.

Er registriere etwa zehn Prozent mehr beantragte Kundenkarten für die Tafeln als im vergangenen Jahr, sagt auch Sven Jaissle, der Leiter der Tafel-Region Neckar-Alb. Darunter seien etwa Betroffene in Kurzarbeit.

Gleichzeitig kämen insgesamt weniger Kunden unter anderem wegen der Wartezeiten und auch aus Angst vor einer Infektion. Viele kauften lieber in einem preiswerten Supermarkt in der Nähe ein, weil sie im Discounter schneller einkaufen könnten. Stammkunden schauten jetzt nur noch einmal pro Woche vorbei.

++ Fast 330 Corona-Verfahren beim VGH — neuer Senat soll entlasten

(8.25 Uhr) Vom Gastronom bis zur Bordellbetreiberin, vom reiselustigen Privatier bis zum „Querdenker“ — sie alle sind 2020 gegen Corona-Regeln vor den Kadi gezogen. Der Widerstand gegen die Verordnungen der baden-württembergischen Landesregierung beschäftigt vor allem den Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim.

„Das Thema hat uns 2020 sehr auf Trab gehalten“, sagt Sprecher Matthias Hettich in einer Bilanz. Beim VGH sind knapp 330 Verfahren eingegangen, der Großteil davon Normenkontrollverfahren. Dabei überprüfen die Richter, ob Rechtsnormen wie Satzungen und Verordnungen mit höherrangigem Recht — etwa dem Grundgesetz — vereinbar sind. Hier lesen Sie mehr.

++ Psychotherapeut empfiehlt „radikale Akzeptanz“ zum Pandemie-Weihnachtsfest

(7.55 Uhr) Das Weihnachtsfest birgt bei vielen Familien auch ohne Pandemie ein hohes Konfliktpotenzial - in diesem Jahr ergeben sich durch die Kontaktbeschränkungen ganz neue Probleme.

Um das Weihnachtsfest friedlich über die Bühne zu bringen, empfiehlt der Mediziner und Psychotherapeut Christoph Theiling „radikale Akzeptanz“: „Wir müssen die Tatsache akzeptieren, dass wir dieses Jahr ein anderes Weihnachten haben“, sagte er der Nachrichtenagentur AFP.

Es könne sein, dass dieses Mal wichtige Familienmitglieder an Weihnachten fehlten. Verletzte Gefühle und Konflikte mit Verwandten ließen sich am besten mit offenen Gesprächen über die Sondersituation vermeiden, sagte Theiling.

Dabei solle auch der „fürsorgliche Aspekt“ in den Vordergrund gestellt werden: „Man sollte nicht drum herum reden, sondern frühzeitig und offensiv sagen: 'Ich will dich schützen'“, empfahl der Psychotherapeut. Das sorge für Verständnis.

Auch im engsten Kreis könne das Thema Corona zu Streit führen. Sollten sich Familienmitglieder als sogenannte Querdenker verstehen, rät der Psychotherapeut dazu, nicht „mit diesen Menschen an Weihnachten zu diskutieren“. Weihnachten sei nicht dazu da, um „solche Thesen“ zu verbreiten. „Wenn jemand völlig unversöhnlich ist, wäre ich vorsichtig, solche Menschen überhaupt einzuladen.“

++ Verdi will Schuldenbremse abschaffen, um Krise besser zu bewältigen

(7.35 Uhr) Verdi-Landeschef Martin Gross hat angesichts der Corona-Krise eine Abschaffung der Schuldenbremse gefordert. „Wer eine gute Zukunft will, muss auch in die Zukunft investieren“, sagte Gross der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

2021 und in den Wahlkämpfen in Baden-Württemberg und im Bund gehe es um die zentrale Frage, wer welchen Preis für die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zahlen müsse. „Ob wenige Vermögende über eine gerechtere Steuerpolitik etwas mehr beitragen. Oder ob alle anderen unter einem Rückbau des Sozialstaats leiden müssen.“

Die Regelung ist seit Mai in der Landesverfassung aufgenommen. Die gleichfalls im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse besagt, dass das Land grundsätzlich keine neuen Schulden aufnehmen darf. Sie sieht aber Ausnahmen für die Kreditaufnahme für Naturkatastrophen und besondere Notsituationen vor — vorausgesetzt, es gibt einen Plan zur Tilgung der neuen Schulden.

Während der Coronakrise berief sich die grün-schwarze Koalition auf den Ausnahmetatbestand, um die Kosten der Pandemie über neue Schulden finanzieren zu können. Ein Sprecherin des Finanzministeriums sagte: „Es ist ausdrücklicher politischer Wille, schnellstmöglich wieder einen Haushalt zu haben, der ohne neue Schuldenaufnahme auskommt.“

++ Biontech erwartet, dass Impfstoff auch gegen Mutation wirkt

(6.46 Uhr) Biontech-Chef Ugur Sahin ist zuversichtlich, dass der Corona-Impfstoff seines Unternehmens auch gegen die in Großbritannien aufgetauchte neue Mutation des Virus wirkt. Aus wissenschaftlicher Sicht sei die Wahrscheinlichkeit dafür hoch, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben den Impfstoff bereits gegen circa 20 andere Virusvarianten mit anderen Mutationen getestet. Die Immunantwort, die durch unseren Impfstoff hervorgerufen wurde, hat stets alle Virusformen inaktiviert.“

Das Virus sei jetzt etwas stärker mutiert, sagte Sahin. „Wir müssen das jetzt experimentell testen. Das wird etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen. Wir sind aber zuversichtlich, dass der Wirkungsmechanismus dadurch nicht signifikant beeinträchtigt wird.“

Das Antigen, das das Mainzer Unternehmen und sein US-Partner Pfizer für den Impfstoff nutzen, besteht laut Sahin aus über 1270 Aminosäuren. Davon seien jetzt neun mutiert, also noch nicht einmal ein Prozent. „Unser Impfstoff sieht das ganze Protein und bewirkt multiple Immunantworten. Dadurch haben wir so viele Andockstellen, dass das Virus schwer entkommen kann. Das bedeutet aber nicht, dass die neue Variante harmlos ist.“

Der Biontech-Impfstoff auf Basis des Botenmoleküls mRNA könne prinzipiell schnell an neue Varianten angepasst werden. Hier lesen Sie mehr.

++ Etwa 19.500 neue Fälle und 731 Tote - Zahlen weiter auf hohem Niveau

(6.32 Uhr) Die Zahl der Todesfälle und der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt auf hohem Niveau. Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 19.528 neue Fälle und 731 Todesfälle binnen eines Tages übermittelt, wie das RKI am Dienstag bekanntgab. Am Dienstag der Vorwoche waren 14.432 Neuinfektionen und 500 Todesfälle gemeldet worden - allerdings fehlten damals Daten aus Sachsen, die später nachgemeldet wurden.

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) gab das RKI am Dienstag mit 197,6 an. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Pandemie.

Die Zahl der Todesfälle war in der Tendenz zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen auch erwartet worden war. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg bis Dienstag auf 27.006.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Montagabend bei 0,98 (Vortag: 1,04). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 98 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

++ Bund stoppt Einreisen aus Großbritannien und Südafrika

(6.26 Uhr) Wegen der neuen Variante des Coronavirus schränkt die Bundesregierung den Reiseverkehr aus Großbritannien und Südafrika weiter ein. Die Passagierbeförderung von dort per Flugzeug, Schiff, Bahn oder Bus nach Deutschland ist Transportunternehmen von diesem Dienstag an weitgehend verboten, wie eine am Montag im Bundesanzeiger veröffentlichte Verordnung des Gesundheitsministeriums festlegt.

Sie gilt bis 6. Januar. Ressortchef Jens Spahn (CDU) erklärte am Abend auf Twitter, dies erfolge „als Vorsichtsmaßnahme“, bis man mehr über die berichteten Coronavirus-Mutationen in beiden Ländern wisse.

Als erste Schutzvorkehrung hatte das Verkehrsministerium schon ab Montag fast alle Flüge aus Großbritannien nach Deutschland vorerst bis 31. Dezember untersagt. Die Bundesregierung hatte am Wochenende weitere Beschränkungen auch für Einreisen aus Südafrika angekündigt.

Menschen mit Wohnsitz und Aufenthaltsrecht in Deutschland dürfen der neuen Verordnung zufolge von Verkehrsunternehmen ab 1. Januar aus Großbritannien und Südafrika befördert werden. Dafür geplante Flüge sind aber beim Bundesinnenministerium oder einer seiner Behörden drei Tage vorher anzuzeigen und zu genehmigen. Ausgenommen vom generellen Beförderungsverbot sind demnach unter anderem reine Frachttransporte, Rückführungen von Flugzeugen, Schiffen und Crews sowie Transporte mit medizinischem Personal oder aus humanitären Gründen.

Das waren die letzten Meldungen am Montag:

++ Land: Fünf Millionen Schnelltests sind bis Ende des Jahres im Lager

(19.47 Uhr) Das Land Baden-Württemberg wird nach eigenen Angaben sein Ziel erreichen, bis Ende des Jahres fünf Millionen Corona-Schnelltests zu beschaffen. Stand jetzt seien bereits etwas mehr als 3,4 Millionen Schnelltests im Lager, sagte am Montag ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

„Noch in dieser Woche bekommen wir die restliche Lieferung, sodass wir schon Ende dieser Woche und damit noch vor Jahresende unser Ziel von etwa fünf Millionen beschafften Tests erreicht haben“, sagte der Sprecher weiter.

Die Schnelltests hatte das Land als Notreserve geordert. Vorwürfe, sich bei der Bestellung zuviel Zeit gelassen zu haben, hatte die Landesregierung zurückgewiesen. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hatte Mitte November verkündet, die Antigen-Tests könnten beispielsweise bei großen Ausbrüchen in Pflegeheimen oder Krankenhäusern genutzt werden.

Zudem seien sie unter anderem für Personal, Bewohner oder Patienten in pflegerischen und medizinischen Einrichtungen, Arztpraxen und Kliniken gedacht.

++ 2241 Corona-Neuinfektionen im Südwesten — 132 weitere Todesfälle

(18.17 Uhr) Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um 2241 Fälle gestiegen. Nach Angaben vom Montag (Stand 16.00) verzeichnete das Landesgesundheitsamt zudem 132 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Am vergangenen Montag waren 2177 neue Infektionen und 99 zusätzliche Todesfälle gemeldet worden.

Die Zahl der bisher nachgewiesenen Fälle im Land stieg damit auf aktuell 214.454. Als genesen gelten den Angaben zufolge 152 198 Menschen im Südwesten. 4100 Menschen starben bisher mit einer Corona-Infektion.

In intensivmedizinischer Behandlung sind nach Daten des Divi-Intensivregisters derzeit 602 Erkrankte, wie die Behörde weiter mitteilte. Davon werden 330 (54,82 Prozent) künstlich beatmet.

Der 7-Tage-Wert für die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner beträgt für das ganze Land aktuell 207,8. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen weiterhin deutlich über dem Wert von 100. Ab 50 gilt ein Kreis als Risikogebiet.

++ Intensivtransport-​Bus bringt Patienten aus Heidelberg nach Ulm und Stuttgart

(17.15 Uhr) Vier intubierte Patienten kommen nach Stuttgart und Ulm um die wegen Corona überbelegte Klinik Heidelberg zu entlasten. Im Einsatz: Der größte medizinische Transportwagen der Region, der sogenannte Intensivbus aus Ulm.

An vier vollständig ausgestatteten Plätzen können Patienten, die intensivmedizinisch versorgt werden müssen, in dem Fahrzeug über größere Strecken transportiert werden. In normalen Zeiten kommt das Fahrzeug eher selten zum Einsatz. Während der Corona-Pandemie ist aber alles anders.

Das Video zu der Aktion sehen Sie hier.

++ Steinmeier optimistisch über bevorstehenden Start der Corona-Impfungen

(16.30 Uhr) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich optimistisch über den bevorstehenden Start der Corona-Impfungen geäußert. „Heute ist ein entscheidender Tag im Kampf gegen das Coronavirus“, sagte Steinmeier am Montag nach einem Besuch im größten Berliner Impfzentrum im Stadtteil Alt-Treptow.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) empfahl am Montag die bedingte Zulassung des Corona-Impfstoffs der Mainzer Firma Biontech und des US-Pharmariesen Pfizer in der EU.

Die aktuelle Situation sei angesichts der hohen Infektionszahlen schwierig, sagte Steinmeier nach seinem Rundgang durch das Impfzentrum in der Arena Treptow. „Aber der heutige Tag ist auch ein Tag der Hoffnung, weil mit dem Beginn des Impfens das Licht am Ende des Tunnels ein klein bisschen heller wird.“

Gleichzeitig mahnte das Staatsoberhaupt, weiter vorsichtig zu bleiben: „Wir müssen Rücksicht nehmen, wir müssen die Hygienemaßnahmen weiterhin beachten.“

