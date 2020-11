Corona-Newsblog: Impfstoff-Hersteller Biontech will heute über „operativen Fortschritt“ informieren

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg : ca. 31.295 (96.602 Gesamt - ca. 63.200 Genesene - 2.107 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 2.107

Baden-Württemberg: Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland : ca. 234.494 (687.200 Gesamt - ca. 441.200 Genesene - 11.506 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 11.352

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

++ 15.332 Fälle: Corona-Neuinfektionen in Deutschland auf Vorwochenstand

(7.25 Uhr) — In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 15.332 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind knapp 2000 Fälle mehr als am Montag. Im Vergleich zum Dienstag vergangener Woche ist der Wert nahezu identisch. Damals wurden 15.352 Neuinfektionen gemeldet.

Der Höchststand war am Samstag mit 23.399 verzeichneten Fällen erreicht worden. Sonntags und montags sind die täglich vermeldeten Fallzahlen in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie insgesamt 687.200 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 10. November, 0 Uhr).

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Dienstag um 154 auf insgesamt 11.506. Am Montag betrug diese Steigerung 63 Fälle. Das RKI schätzt, dass rund 441.200 Menschen inzwischen genesen sind.

Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut RKI-Lagebericht vom Montag bei 0,98 (Vortag: 1,01). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch etwa 98 weitere Menschen ansteckten. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter eins, flaut das Infektionsgeschehen ab.

++ Kurz vor Antrag für Corona-Impfstoff: Biontech legt Zahlen vor

(07.20 Uhr) Mit vielversprechenden Nachrichten zu seinem Impfstoff hat das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech große Hoffnungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie geschürt. Nun informiert das Mainzer Unternehmen, wie es geschäftlich läuft und legt an diesem Dienstag Zahlen zum dritten Quartal vor. Zudem will Biontech um 14 Uhr in einer Telefonkonferenz „Informationen zum operativen Fortschritt“ geben.

Biontech und der US-Pharmakonzern Pfizer hatten am Montag als erste westliche Hersteller vielversprechende Ergebnisse einer für die Zulassung entscheidenden Impfstoff-Studie veröffentlicht. Ihr Impfstoff biete einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19, erklärten die beiden Unternehmen. Schwere Nebenwirkungen seien nicht festgestellt worden.

Biontech und Pfizer wollen nach eigenen Angaben voraussichtlich schon ab der kommenden Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen. Ein effektiver Corona-Impfstoff in Europa und den USA rückt damit in greifbare Nähe. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, er gehe von einer parallelen Beantragung der Zulassung bei FDA und der europäischen Arzneimittelbehörde EMA aus.

Mediziner zeigten sich überrascht von den Forschungsergebnissen von Biontech und Pfizer, Finanzanalysten sprachen von einem möglichen Durchbruch im Kampf gegen die Corona-Pandemie. An der Börse schossen die Aktien der beiden Unternehmen hoch.

Für Corona-Impfstoffe gilt wegen der besonderen Dringlichkeit ein beschleunigter Zulassungsprozess. Bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA können Arzneihersteller schon vor dem kompletten Zulassungsantrag einzelne Teile zu Qualität, Unbedenklichkeit und Wirksamkeit eines Präparats einreichen. Ein solches Verfahren hat neben Biontech auch das britisch-schwedische Unternehmen Astrazeneca für seinen Impfstoff-Kandidaten gestartet.

Biontech hatte den Impfstoff BNT162b2 im Projekt „Lightspeed“ (Lichtgeschwindigkeit) seit Mitte Januar entwickelt. Die für eine Zulassung entscheidende Phase-3-Studie begann Ende Juli in verschiedenen Ländern. Bis Montag haben mehr als 43.500 Menschen mindestens eine der beiden Impfungen bekommen, die im Abstand von drei Wochen verabreicht werden. Ein Impfschutz wird nach Angaben der Hersteller eine Woche nach der zweiten Injektion erreicht.

Biontech und Pfizer rechnen damit, noch in diesem Jahr weltweit bis zu 50 Millionen Impfstoff-Dosen bereitzustellen, im kommenden Jahr kalkulieren sie mit bis zu 1,3 Milliarden Dosen. Die EU-Kommission verhandelt bereits seit einiger Zeit mit Biontech und Pfizer über einen Rahmenvertrag zur Lieferung des Impfstoffs an alle EU-Staaten.

++ Hotellerie beherbergt nur einzelne Geschäftsreisende

(7.12 Uhr) — Die Ausnahme in der Corona-Verordnung für die Beherbergung von Geschäftsreisenden hat die prekäre Lage der Hotellerie im Land nicht verändert. „Die Belegungen sind sehr, sehr gering und weit entfernt von jeder Wirtschaftlichkeit“, sagte Daniel Ohl, Landessprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, eine Woche nach Beginn der jüngsten Corona-Verordnung.

Grund: Firmen hätten Präsenzveranstaltungen zugunsten von Online-Schalten abgesagt. Die Härtefälle — beispielsweise wenn Angehörige von Klinikpatienten übernachten müssen — fielen nicht ins Gewicht, fügte er in Stuttgart hinzu. Mit Plausibilitätskontrollen stellten die Hotels fest, ob es sich bei ihren Gästen um Geschäftsreisende handelt.

In normalen Zeiten beginne der Betrieb bei 45 Prozent, in großen Städten bei 50 Prozent Auslastung wirtschaftlich interessant zu werden, erläuterte Ohl. Von diesen Zahlen könnten die Hotels derzeit nur träumen. Einige von ihnen mit klarer Ausrichtung auf Urlauber hätten den Betrieb vorläufig eingestellt.

Der Verband fordere, dass die November-Nothilfe des Bundes schnell, unkompliziert und in vollem Umfang bei den Betrieben ankomme. „Niemand darf durch den Rost fallen.“ Sorge mache allen Gastronomen die Ungewissheit, ob sie im Dezember wieder öffnen dürfen. Viele treibe das Schicksal ihrer Mitarbeiter um.

++ Corona-Maßnahmen belasten Depressive stärker

(7.03 Uhr) — In Deutschland sind Menschen mit Depressionen nach einer neuen Studie stärker von den Folgen der Corona-Maßnahmen betroffen als die Allgemeinbevölkerung. So haben sie zum Beispiel den Lockdown im Frühjahr als deutlich belastender erlebt, heißt es im neuen „Deutschland-Barometer Depression“, das am Dienstagvormittag vorgestellt werden soll.

Für diese Untersuchung lässt die Stiftung Deutsche Depressionshilfe jährlich rund 5000 Menschen zwischen 18 und 69 Jahren mit unterschiedlichen Schwerpunkten repräsentativ online befragen, zuletzt im Juni und Juli.

Danach empfanden rund drei Viertel der Menschen mit Depressionen (74 Prozent) den Lockdown im Frühjahr als bedrückend. In der Allgemeinbevölkerung seien es 59 Prozent gewesen, heißt es in der Analyse. Menschen mit Depressionen hätten zum Beispiel fast doppelt so häufig unter einer fehlenden Tagesstruktur und Grübelei gelitten. Im Vergleich zur Bevölkerung insgesamt vermissten sie auch noch häufiger den Kontakt zu anderen.

Nach Angaben der Stiftung sind in Deutschland rund fünf Millionen Menschen depressiv erkrankt.

++ Plätzler sagen Großen Narrensprung und Kinderumzug ab

(6.57 Uhr) — Die Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten sagt die beiden größten Veranstaltungen der kommenden Fasnet wegen der Corona-Pandemie ab.

Sowohl der Große Narrensprung am Fasnetssonntag, wie auch der Kinderumzug am Fasnetdienstag werden nicht stattfinden. Das Risiko bei Tausenden Menschen in den Straßen sei einfach zu groß, meint Plätzler-Chefin Susanne Frankenhauser. Auch sei noch gar nicht klar, welche Auflagen der Politik im kommenden Februar gelten. Daher mache es keinen Sinn, an Narrensprung und Kinderumzug festzuhalten. „Bloß weil wir närrisch sind, haben wir ja nicht den Verstand verloren“, sagt Frankenhauser.

++ Bayern-Umfrage: Große Mehrheit zweifelt an Corona-Strategie

(6.24 Uhr) — Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen in Deutschland zweifelt laut einer neuen Umfrage die große Mehrheit der bayerischen Bürger an der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen. Drei Viertel halten die bisherigen Maßnahmen für wenig oder gar nicht wirksam, wie das Umfrageinstitut GMS im Auftrag von Sat.1 Bayern ermittelt hat. Zudem glaubt fast die Hälfte der Befragten (47 Prozent) nicht, dass der bis Ende November angeordnete Teil-Lockdown reicht, um die Lage wieder in den Griff zu bekommen.

Drei Viertel der befragten 1000 bayerischen Bürger befürworteten zudem schärfere Kontrollen. Das beinhaltet eine Mehrheit von 54 Prozent der AfD-Anhänger — obwohl gleichzeitig knapp zwei Drittel (63 Prozent) der AfD-Anhänger die Schutzmaßnahmen für übertrieben erklärten.

Die Umfrage förderte auch in anderer Hinsicht zutage, wie gespalten die Stimmung in der Bevölkerung in Hinblick auf die Epidemie ist. Einerseits zweifelt eine große Mehrheit an der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen, nahezu ebenso hoch ist jedoch die Zustimmung zur Linie der Staatsregierung: 72 Prozent sind mit deren Krisenmanagement und Maßnahmen grundsätzlich einverstanden.

Auffällig: Die größte Zustimmung findet der Kurs von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der CSU/Freie Wähler-Koalition bei den Anhängern der Freien Wähler mit 80 Prozent, gefolgt von Grünen-Wählern mit 77 Prozent. Die CSU-Wählerschaft dagegen ist mit 72 Prozent Zustimmung etwas zurückhaltender.

Der 17:30 Sat.1 Bayern Wählercheck soll am Dienstagabend gesendet werden. GMS befragte vom 4. bis 9. November 1004 Bürger per Telefon.

++ Hauk: Regionale Lebensmittel sichern Versorgung im Südwesten mit

(6.15 Uhr) — Der baden-württembergische Agrarminister Peter Hauk (CDU) hat die Bedeutung regional erzeugter Lebensmittel in Zeiten von Corona hervorgehoben. Da rücke die Versorgungssicherheit in den Mittelpunkt, sagte Hauk in Stuttgart. „Dabei kommt überdeutlich zum Ausdruck, dass gut gefüllte Lebensmittelregale keine Selbstverständlichkeit sind. Unsere bäuerlichen Familienbetriebe und die Ernährungswirtschaft im Land versorgen uns mit einwandfreien Lebensmitteln regionaler Herkunft.“

++ Vier weitere Corona-Tote in Laichinger Pflegeheimen

(19.53 Uhr) Das Landratsamt Alb-Donau meldet, dass vier weitere Bewohner des Laichinger Seniorenheims an oder im Zusammenhang mit Covid-19 verstorbenen sind. Damit erhöht sich die Zahl der Covid-19-Todesfälle dort auf 21, das ist ein Viertel der maximal 80 Bewohner.

Im Kurt-Christian-Planck-Spital in Blaubeuren ist zwischenzeitlich ebenfalls ein infizierter Bewohner verstorben. Außerdem sind am Montagabend einige Testergebnisse von mehreren Reihentestungen in von Corona betroffenen Pflegeheimen veröffentlich worden. Hier geht es zum Überblick.

++ 52 Infektionen in Nördlinger Einrichtung für Menschen mit Behinderungen

(19.41 Uhr) In einer Nördlinger Einrichtung für Menschen mit Behinderungen sind inzwischen 52 Personen positiv auf das Coronavirus getestet werden. Hiervon entfallen 33 positive Testergebnisse auf Bewohner und 19 auf Mitarbeiter. Gegenüber den ersten Testergebnissen vergangene Woche hat sich die Zahl damit um vier positiv Getestete erhöht. Aktuell wird in diesem Zusammenhang eine positiv getestete Person im Krankenhaus Nördlingen intensivmedizinisch behandelt.

Darüber hinaus meldet der Landkreis Donau-Ries einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Am Wochenende verstarb eine 66 Jahre alte, positiv auf Covid-19 getestete Person mit erheblichen Vorerkrankungen im Seniorenheim in Rain. Die Zahl der Corona-Todesfälle seit Beginn der Pandemie beläuft sich damit im Landkreis auf 28.

++ 1540 Neuinfektionen im Südwesten

(18.44 Uhr) In Baden-Württemberg haben sich nach jüngsten Angaben aus dem Landesgesundheitsamt 1540 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Damit ist die Zahl der nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckten Personen auf 102 288 gestiegen, wie die Behörde am Montag (Stand 16.00 Uhr) mitteilte. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen stieg um 13 auf 2132. Als genesen gelten den Angaben zufolge 64 515 Menschen.

Landesweit liegt der Wert für Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bei 135,7, das ist wieder etwas weniger als am Sonntag. Da war der Wert mit 139 angegeben worden. Alle 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen über dem Grenzwert von 50.

343 schwer Erkrankte befanden sich zuletzt in intensivmedizinischer Behandlung, 190 von ihnen wurden den Angaben zufolge invasiv — also etwa über einen Schlauch — beatmet.

++ Zwei kostenlose Corona-Schnelltests für Schul- und Kitapersonal

(18.15 Uhr) Bis zum Ende der Weihnachtsferien können sich Lehrer, Erzieher sowie alle anderen Mitarbeiter in Schule und Kita in Baden-Württemberg zwei Mal kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Ein ähnliches Angebot für das Schul- und Kitapersonal gab es bereits gegen Ende der Sommerferien.

Das jetzige Angebot bezieht sich indes auf Antigen-Schnelltests. Bis wann das Angebot gilt, lesen Sie hier.

++ Zentrallager im Südwesten: So will Lucha den Impfstoff verteilen

(17.25 Uhr) Auch wenn der ersehnte Impfstoff gegen das Coronavirus noch nicht vorliegt, laufen die Vorbereitungen für seine Verteilung in Baden-Württemberg auf Hochtouren. „Wir bereiten jetzt unter Hochdruck die Infrastruktur für das Impfen im Land auf, um an dem Tag startklar zu sein, an dem ein Impfstoff genehmigt wird“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne).

Sobald der Corona-Impfstoff zur Verfügung stehe, werde der Bund den baden-württembergischen Anteil zunächst an ein zentrales Lager im Südwesten liefern. Von dort werde der Impfstoff flächendeckend an einzelne Impfzentren gegeben, die dann später in einem zweiten Schritt auf alle Stadt- und Landkreise ausgeweitet werden sollen.

Geplant seien ein oder mehrere Zentren pro Regierungsbezirk. „Mittel- und langfristig soll die Impfung in den Arztpraxen stattfinden“, sagte Lucha. Zusätzlich seien mobile Teams geplant, die zum Beispiel Menschen in Altenheimen impfen.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass Anfang 2021 ein Impfstoff vorliegen könnte. Bundesweit soll es nun einheitliche Richtlinien zur Impfstrategie geben.

