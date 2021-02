Corona-Newsblog: 17 Millionen Euro mehr für Kreise zur Kontaktnachverfolgung

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 14.313 (309.937 Gesamt - ca. 287.715 Genesene - 7.909 Verstorbene)

: ca. 14.313 (309.937 Gesamt - ca. 287.715 Genesene - 7.909 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 7.909

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 41,9

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 126.200 (2.369.719 Gesamt - ca. 2.176.300 Genesene - 67.206 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 126.200 (2.369.719 Gesamt - ca. 2.176.300 Genesene - 67.206 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 67.206

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 56,8

Das Wichtigste auf einen Blick:

17 Millionen Euro mehr für Kreise zur Corona-Kontaktnachverfolgung (9.14 Uhr)

++ Wichtige Corona-Kennziffer zur Ansteckung gestiegen

(6.21 Uhr) In Deutschland mehren sich die Hinweise auf eine mögliche neue Verschärfung der Corona-Pandemie. Nachdem die sogenannte Reproduktionszahl des Coronavirus über Wochen hinweg unter eins lag, hat sie nach Angaben des Robert Koch-Instituts diese wichtige Schwelle jetzt erstmals wieder überschritten.

Das RKI gab den bundesweiten Sieben-Tage-R-Wert am Freitagabend mit 1,01 an. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 101 weitere Menschen anstecken. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich die ansteckenderen Virusvarianten trotz des Lockdowns rascher ausbreiten.

RKI-Präsident Lothar Wieler hatte am Freitag erklärt, der Anteil der Virusvariante B 1.1.7., die nach konservativen Schätzungen 35 Prozent ansteckender ist, steige in Deutschland rasant an. „Wir stehen möglicherweise erneut an einem Wendepunkt. Der rückläufige Trend der letzten Wochen setzt sich offenbar nicht mehr fort“, sagte Wieler.

Bei den Neuinfektionen und der Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in den vergangenen Tagen kaum Veränderungen gegeben — trotz des anhaltend strengen Lockdowns. Der Anstieg des R-Werts lässt nun aufhorchen. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Liegt er über 1, gewinnt es an Dynamik. Noch am Mittwoch hatte das RKI den R-Wert mit 0,85 angegeben.

++ 17 Millionen Euro mehr für Kreise zur Corona-Kontaktnachverfolgung

(9.14 Uhr) In Baden-Württemberg erhalten die Stadt- und Landkreise 17,32 Millionen Euro zusätzlich für den Einsatz externer Kräfte bei der Corona-Kontaktnachverfolgung. Wie aus einer Kabinettsvorlage von Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) für die Sitzung des grün-schwarzen Ministerrats am Dienstag hervorgeht, sollen die Kreise mit dem Geld mehr Personal rekrutieren. Die „Heilbronner Stimme“ hatte zuerst berichtet.

Wie es in der Kabinettsvorlage weiter heißt, befinden sich die Infektionszahlen nach wie vor — wenn auch derzeit sinkend — auf einem hohen Niveau und das Ausbruchsgeschehen sei weiterhin diffuser als noch im Frühjahr des vergangenen Jahres. Gleichzeitig bestehe die Besorgnis einer weitläufigen Ausbreitung der hoch ansteckenden Corona-Mutationen B.1.1.7 und B.1.351.

Die Virusvarianten, die sich auch im Land zunehmend ausbreiteten, bedeuteten einen deutlich erhöhten Arbeitsaufwand. Neben der eigentlichen Nachverfolgung von Kontaktpersonen müssten zusätzlich auch deren Haushaltsangehörige der ersten Kategorie ermittelt und in häusliche Isolation geschickt werden. Mit den anstehenden Lockerungen des bestehenden Lockdowns sei mit einem Anstieg des Infektionsgeschehens zu rechnen. Der Personalbedarf werde daher bis auf Weiteres unverändert hoch bleiben.

Das Land unterstütze die Finanzierung externer Aushilfskräfte in den regionalen Gesundheitsämtern bislang mit rund acht Millionen Euro - befristet bis zum 30. April 2021.

Aktuell sind in Baden-Württemberg laut Zeitung 555 Teams zur Kontaktnachverfolgung mit mehr als 2700 Personen im Einsatz. Haben die Gesundheitsämter nicht genügend Personal, können sie extern Hilfe beantragen. Dies geschieht unter anderem durch Abordnungen des Landes oder durch die befristete Beschäftigung externer Kräfte. Auch die Bundeswehr verstärkt die Gesundheitsämter vor Ort — hier müssen die Kreise für die Unterbringungs- und Sachkosten aufkommen.

Das waren die letzten Meldungen am Freitag:

++ Inzidenz im Landkreis Ravensburg nähert sich wieder 50

(21.37 Uhr) Mit 35 neu gemeldeten Corona-Infektionen steigt der Inzidenzwert im Landkreis Ravensburg nach Berechnungen der „Schwäbischen Zeitung“ wieder auf 49,8 und liegt damit nur noch knapp unter der 50er-Grenze zum Risikogebiet, in dem nächtliche Ausgangsbeschränkungen verfügt werden müssten.

Der Sprung nach oben ist dadurch zu erklären, dass es am Freitag vergangener Woche nur zehn neue Fälle gegeben hatte. Das Landratsamt selbst gibt mit 37,5 noch einen veralteten Wert von Donnerstag, 16 Uhr, an.

++ 9113 Corona-Neuinfektionen und 508 neue Todesfälle gemeldet

(20.33 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9113 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 508 weitere Todesfälle verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Freitag hervorgeht. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 05.30 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Am Freitag vergangener Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9860 Neuinfektionen und 556 neue Todesfälle verzeichnet. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden, er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 56,8 - und damit geringfügig niedriger als am Vortag (57,1). Schon in den Tagen zuvor hatte es keinen deutlichen Rückgang der Inzidenz mehr gegeben. Vor vier Wochen, am 21. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 119,0 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

++ Erneut taucht im Landkreis Lindau eine Mutation auf

(18.40 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz in Lindau liegt schon seit einiger Zeit konstant um die 50. Trotzdem sind in der vergangenen Woche leider sechs Menschen gestorben. Außerdem ist erneut eine Virusvariante im Landkreis aufgetaucht.

Dieses Mal handelt es sich um die englische Variante. „Die betroffene Person wohnt und arbeitet im Landkreis“, schreibt das Landratsamt.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹