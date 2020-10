Corona-Newsblog: Immer mehr Schüler in Baden-Württemberg müssen zu Hause bleiben

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg : 3918 (50.105 Gesamt - ca. 44.300 Genesene - 1.887 Verstorbene)

: 3918 (50.105 Gesamt - ca. 44.300 Genesene - 1.887 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 1.887

Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland : ca. 25.387 (294.395 Gesamt - ca. 259.500 Genesene - 9.508 Verstorbene)

: ca. (294.395 Gesamt - ca. 259.500 Genesene - 9.508 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 9.508

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Immer mehr Schüler in Baden-Württemberg müssen zu Hause bleiben (06.42 Uhr)

(06.42 Uhr) Drei Wochen nach dem Start des neuen Schuljahres müssen immer mehr Schüler wegen Corona-Infektionen und Verdachtsfällen zu Hause bleiben. Derzeit sind 304 Schulklassen im Südwesten wegen Infektionen oder Verdachtsfällen aus dem Präsenzunterricht genommen worden, wie das Kultusministerium unter Berufung auf die Rückmeldung aus den Regierungspräsidien auf Anfrage angab.

Die Schüler dieser Klassen werden nun nur noch per Fernunterricht unterrichtet. Vor einer Woche waren es noch 172 Klassen. Zwei Schulen - eine in Ulm und eine in Mannheim - seien vollständig geschlossen.

Betroffen seien insgesamt 194 Schulen im Land, heißt es aus dem Ministerium. Bei insgesamt 4500 Schulen bedeutet das aber, dass derzeit nicht einmal jede zwanzigste Schule betroffen ist.

++ Todesfall auf der Ostalb

(22.35 Uhr) Im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat es im Ostalbkreis einen weiteren Todesfall gegeben. Das geht aus den Zahlen hervor, die die dortige Kreisverwaltung täglich auf ihrer Webseite aktualisiert. Demnach sind mittlerweile 44 Menschen im Kreis im Laufe der Pandemie gestorben, die positiv auf das Virus getestet worden waren.

Laut der Daten wurde der letzte Todesfall am 20. Juli registriert. Seither blieb die Zahl stabil. Derzeit sind 56 Menschen im Ostalbkreis positiv auf das Virus getestet. Der niedrigste Wert der aktiven Fälle lag im vergangenen Monat bei 31, der höchste bei 94.

++ Bayerischer Landkreis Rhön-Grabfeld über kritischem Grenzwert

(22.04 Uhr) Der Landkreis Rhön-Grabfeld hat die kritische Marke von 50 Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten. Das teilte der Landkreis am Donnerstagabend mit. Laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit liegt der Wert bei 51,45.

Wegen der Überschreitung sollen laut dem Landkreis etwa Beschränkungen von Gästezahlen bei privaten Feiern statt bis zum 3. bis zum 10. Oktober verlängert werden, hieß es. Ein Schwerpunkt der neu festgestellten Infektionen liege in einem Wohnheim in Mellrichstadt, berichtete der Bayerische Rundfunk unter Berufung auf das zuständige Landratsamt.

Laut dem Robert-Koch-Institut ist der Landkreis Rhön-Grabfeld damit derzeit der einzige über dem kritischen Corona-Grenzwert.

++ Deutlicher Anstieg: Fast 400 neue Corona-Infektionen im Südwesten

(19.45 Uhr) Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen hat sich in Baden-Württemberg im Vergleich zum Mittwoch deutlich um fast 400 Fälle erhöht. Insgesamt haben sich im Land nun mindestens 50.097 Menschen nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um einen auf 1887, wie das Landesgesundheitsamt unter Berufung auf Zahlen von Mittwoch (Stand: 16 Uhr) mitteilte.

Als genesen gelten 43.859 Menschen — 254 mehr als am Vortag.

Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert liegt laut Landesgesundheitsamt bei geschätzt 1,06. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt.

