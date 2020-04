Corona-Newsblog: Grüne wollen Kitas und Schulen schrittweise öffnen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Zum Aktualisieren hier klicken

Aktuelle Zahlen für Deutschland und die Region:

Infizierte Deutschland: 125.098 (¹), 130.072 (³)

Geheilte Deutschland: 68.200 (¹)

Todesfälle Deutschland: 2969 (¹), 3194 (³)

bestätigte Infizierte Baden-Württemberg: 24.898 (⁴)

Todesfälle Baden-Württemberg: 702 (⁴)

bestätigte Geheilte Baden-Württemberg: 11.045 (⁴)

Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

Die Lage im Überblick:

Grüne wollen Kitas schrittweise öffnen

Mehr als 20.000 Corona-Tote in Italien — Infektionskurve flacht ab

Frankreich lässt Grenzen mit Nicht-EU-Staaten weiter geschlossen

Coronavirus auf Schwäbische.de: Welche Inhalte kostenpflichtig sind - und warum

Wer-Wie-Was: Alle Regeln, Tipps, Fragen und Antworten zu Corona im XXL-Überblick

Hintergründe und Informationen im Coronavirus-Dossier

6.21 Uhr: Grüne wollen Kitas und Schulen schrittweise öffnen

Die Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck haben einen Brief an die Parteimitglieder geschrieben. Darin heißt es: „Abschlussklassen sollten als erste wieder in die Schulen“. Auch die Klassen eins bis sechs sollten Priorität haben, weil die Betreuung der jüngeren Schüler besonders wichtig sei.

„Kitas sollten schrittweise geöffnet werden“, so Baerbock und Habeck - erst für Kinder mit einem Elternteil in sogenannten systemrelevanten Berufen, dann auch für andere, vor allem an Orten mit geringen Infektionszahlen. Sowohl für Schüler als auch Kita-Kinder schlagen die beiden vor, Gruppen aufzuteilen, um sie zu verkleinern. Die Nationalakademie Leopoldina hatte empfohlen, Kitas bis zu den Sommerferien im Notbetrieb zu lassen, und nur Fünf- bis Sechsjährige mit höchstens fünf Kindern im Raum auf den Übergang in die Grundschule vorzubereiten.

Das war am Montag wichtig:

Mehr als 20.000 Corona-Tote in Italien — Infektionskurve flacht ab

Frankreich lässt Grenzen mit Nicht-EU-Staaten weiter geschlossen

+++ Hier geht es zum Newsblog von Montag +++

21.26 Uhr - Mehr als 20.000 Corona-Tote in Italien — Infektionskurve flacht ab

Italien, Rom: Monica Carfora, stellvertretende Leiterin der Notaufnahme des Krankenhauses Santo Spirito, hält ein Osterei aus Schokolade in der Hand, während sie mit ihrem Team eine Pause für eine kleine Osterfeier vor dem Eingang des Notfallzentrums einlegt. (Foto: Alessandra Tarantino)

In Italien ist die Zahl der Corona-Toten auf mehr als 20 000 geklettert. Wie der Zivilschutz am Ostermontag meldete, kamen innerhalb von 24 Stunden 566 neue Todesfälle hinzu. Am Vortag waren es mit 431 weniger Opfer gewesen. Italien gehört zu den weltweit am härtesten von der Lungenkrankheit getroffenen Ländern. Insgesamt starben seit Februar in dem Mittelmeerland 20 465 Menschen im Zusammenhang mit der Covid-19-Krankheit, wie die Behörde in Rom mitteilte.

Die Gesamtzahl der registrierten Infizierten stieg um rund zwei Prozent auf 159 516 Fälle. Dieser Anstieg war etwas geringer als am Vortag. Die Dunkelziffer dürfte weiter hoch sein. Insgesamt sprechen Experten in Italien seit Tagen von positiven Signalen. Die Infektionskurve sei abgeflacht. Auch am Montag ließ der Druck auf die Intensivstationen weiter nach: Dort lagen etwas weniger Menschen als am Vortag. Das ist wichtig, weil die Krankenhäuser besonders im Norden überfüllt sind.

In Italien gilt ein strenges Maßnahmenpaket im Kampf gegen die Corona-Krise. Es umfasst Ausgangsverbote und Betriebsschließungen. Es wurde vor Ostern bis zum 3. Mai verlängert.

21.23 Uhr - Frankreich lässt Grenzen mit Nicht-EU-Staaten weiter geschlossen

Frankreich will seine Grenzen mit Nicht-EU-Staaten wegen der Covid-19-Pandemie weiter geschlossen halten. Das kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Montagabend in einer TV-Ansprache an. Einen Termin nannte er dabei nicht. Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie hatten sich Mitte März alle EU-Staaten außer Irland sowie die Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island darauf geeinigt, alle nicht zwingend notwendigen Reisen in die EU zunächst für 30 Tage einzuschränken.

Die EU-Kommission hatte in der vergangenen Woche eine Verlängerung des Einreisestopps bis zum 15. Mai vorgeschlagen. Macron hatte sich von Anfang an für strengere Kontrollen und Einreisebeschränkungen an den Grenzen des Schengenraums ausgesprochen.