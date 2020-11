Corona-Newsblog: Gesundheitsämter haben laut Lucha keine volle Kontrolle mehr

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg : ca. 24.797 (85.442 Gesamt - ca. 58.600 Genesene - 2.045 Verstorbene)

: ca. (85.442 Gesamt - ca. 58.600 Genesene - 2.045 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 2.045

Baden-Württemberg: Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland : ca. 178.218 (560.379 Gesamt - ca. 371.500 Genesene - 10.661 Verstorbene)

: ca. (560.379 Gesamt - ca. 371.500 Genesene - 10.661 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 10.661

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

15.352 Corona-Neuinfektionen in Deutschland (06.45 Uhr)

in Deutschland (06.45 Uhr) DIVI: Angaben zu freien Intensivbetten nicht immer korrekt (08.02 Uhr)

++ Lucha: Gesundheitsämter haben keine volle Kontrolle mehr

(08.19 Uhr) Die Gesundheitsämter in Baden-Württemberg haben nach Einschätzung von Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) noch nicht völlig die Kontrolle beim Nachvollziehen von Coronainfektionen verloren.

„Aber wir haben keine komplette Kontrolle mehr“, sagte er der „Stuttgarter Zeitung“ (Dienstag). Im Südwesten könne bei etwa 60 Prozent der Infektionen der Ursprung nicht mehr festgestellt werden. Das Robert-Koch-Institut (RKI) geht bundesweit von 75 Prozent aus.

Die Landesregierung unternehme alles, um die Gesundheitsämter mit mehr Personal auszustatten, sagte der Minister. „Am 1. Dezember müssen wir jede Infektionslage kennen, einschätzen und nachvollziehen können.“

++ DIVI: Angaben zu freien Intensivbetten nicht immer korrekt

(08.02 Uhr) Die Angaben der Kliniken zur Zahl belegbarer Intensivbetten sind der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) zufolge nicht immer korrekt.

Für manche freie Intensivebtten gibt es gar kein Personal. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Hinweise und Stichproben zeigten, dass mitunter auch Betten als frei gemeldet würden, für die gar kein Pflegepersonal verfügbar sei, sagte DIVI-Präsident Uwe Janssens. Das Ausmaß der fehlerhaften Meldungen sei unklar. Krankenhäuser sind seit dem Frühjahr verpflichtet, die Zahl belegbarer Intensivbetten täglich an die DIVI zu melden. Dabei zählt ausdrücklich die Zahl der Betten, für die ausreichend Intensivkräfte für die Betreuung und Behandlung zur Verfügung stehen.

++ 15.352 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

(06.45 Uhr) Die lokalen Behörden in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 15.352 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet.

Heute vor einer Woche hatte die Zahl bei 11.409 gelegen. Mit 19.059 Neuinfektionen war am Samstag ein neuer Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland erreicht worden.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Corona-Krise 560.379 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI am frühen Dienstagmorgen meldete (Datenstand 03.11., 00.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Dienstag um 131 auf insgesamt 10.661. Das RKI schätzt, dass rund 371.500 Menschen inzwischen genesen sind.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag in Deutschland laut RKI-Lagebericht vom Montag bei 1,07 (Vortag: 1,13). Das bedeutet, dass zehn Infizierte knapp elf weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

++ Betroffene ziehen gegen Corona-Beschränkungen vor Gericht

(19.23 Uhr) Gegen die strengen Corona-Beschränkungen im November sind bereits in mehreren Bundesländern etliche Klagen eingegangen. So kamen allein beim Berliner Verwaltungsgericht nach den Worten eines Sprechers bis zum Montagnachmittag 39 Eilanträge an, überwiegend von Gastronomen.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München registrierte zu Beginn des Teil-Lockdowns bereits mehr als ein Dutzend Klagen gegen die Vorschriften. Dem Gericht zufolge betreffen die Verfahren hauptsächlich die Schließung von Hotels für Touristen sowie das Verbot, Gäste in Restaurants zu bewirten.

In Brandenburg gehen ebenfalls die ersten Betriebe gegen die schärferen Beschränkungen vor. Zwei Eilanträge seien beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg eingetroffen, sagte eine Gerichtssprecherin am Montag. Dabei handle es sich um ein Tattoo- und ein Sonnen-Studio.

Gegen die neue Corona-Verordnung in Schleswig-Holstein sind drei Anträge beim Oberverwaltungsgericht eingegangen. Einer komme von einer Gesellschaft, die auf der Insel Sylt eine Anlage mit 24 Ferienwohnungen betreibt, sagte eine Gerichtssprecherin am Montag in Schleswig.

In Niedersachsen wandten sich unter anderem Gastronomiebetriebe, Tattoo- und Piercingstudios, ein Kosmetikstudio, ein Schwimmbad, eine Spielhalle und ein Wettannahmebüro ans Oberverwaltungsgericht in Lüneburg.

In Hamburg müssen sich die Verwaltungsgerichte derzeit in 35 Verfahren mit Corona-Regeln befassen — dabei geht es allerdings mehrheitlich nicht um die jüngsten Verschärfungen, sondern um schon zuvor verfügte Einschränkungen.

++ 1851 Menschen im Südwesten neu mit dem Coronavirus infiziert

(18.56 Uhr) In Baden-Württemberg haben sich nach jüngsten Angaben aus dem Landesgesundheitsamt 1851 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Damit steigt die Zahl der nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckten Personen auf 85.448, teilte die Behörde am Montag mit (Stand 16 Uhr).

247 schwer Erkrankte befinden sich demzufolge derzeit in intensivmedizinischer Behandlung. Davon würden 132 invasiv beatmet. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Verstorbenen stieg um 14 auf 2044. Als genesen gelten den Angaben zufolge 56.935 Menschen.

Landesweit liegt der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen inzwischen bei 116,7, etwas höher als am Vortag (116,3). Den höchsten Wert weist den Angaben zufolge weiterhin der Stadtkreis Heilbronn mit 186,4 auf.

++ Schäuble sieht Chance auf Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts

(18.14 Uhr) Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) sieht in der Corona-Pandemie die Chance auf eine Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. "Wir sollten jetzt nicht anfangen, in Pessimismus oder Panik zu verfallen", sagte er dem "SWR" am Montag.

"Wenn wir jetzt ein paar Wochen nicht essen gehen können, wenn wir jetzt ein paar Wochen keine privaten Feiern machen können, wenn beispielsweise auch die Sylvester-Partys nicht so stattfinden können, wie in früheren Jahren, dann ist es bedauerlich, aber es ist nicht so furchtbar schlimm." Wenn dafür die Familien wieder ein bisschen stärker zusammenrückten, sich Nachbarn wieder stärker umeinander kümmerten, dann stärke das wieder die Kräfte in der Gesellschaft.

++ Rätsel um Corona-Toten im Kreis Ravensburg

(17.57 Uhr) Das Coronavirus verbreitet sich immer stärker im Kreis Ravensburg. In den vergangenen drei Tagen wurden 82 Neuinfektionen gemeldet, und über das Wochenende mussten fünf weitere Menschen wegen einer Corona-Infektion in den Krankenhäusern der Oberschwabenklinik (OSK) aufgenommen werden.

Nun werden dort 17 Männer und Frauen behandelt, sechs davon auf der Intensivstation. Wie OSK-Pressesprecher Winfried Leiprecht sagte, gebe es fünf weitere Verdachtsfälle, bei denen das Testergebnis allerdings noch aussteht, davon zwei auf den Intensivstationen und drei auf den Normalstationen.

Gestorben ist am Samstag entgegen einer Meldung des Landesgesundheitsamts jedoch niemand im Kreis.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹