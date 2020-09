Corona-Newsblog: Friedrichshafen rechnet nur noch mit einem Corona-Loch von vier Millionen Euro

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg : ca. 3.255 (45.323 Gesamt - ca. 40.200 Genesene - 1.868 Verstorbene)

: ca. 3.255 (45.323 Gesamt - ca. 40.200 Genesene - 1.868 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 1.868

Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland : ca. 17.800 (261.762 Gesamt - ca. 234.600 Genesene - 9.362 Verstorbene)

: ca. (261.762 Gesamt - ca. 234.600 Genesene - 9.362 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 9.362

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

++ Friedrichshafen rechnet nur noch mit einem Corona-Loch von vier Millionen Euro

Allem Anschein nach kommt der Haushalt der Stadt Friedrichshafen mit einem blauen Auge durchs Corona-Jahr 2020. Kämmerer Stefan Schrode rechnet nur noch mit einem Minus von rund vier Millionen Euro, 17 Millionen Euro weniger als vor der Sommerpause.

Hauptgrund hierfür: Coronahilfen des Staates in Höhe von gut zwölf Millionen Euro. Am angekündigten Sparkurs werde man aber festhalten müssen, so die Verwaltung.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Biberacher Filmfestspiele 2020 sollen stattfinden

(12.14 Uhr) Die 42. Biberacher Filmfestspiele sollen trotz der Corona-Pandemie vom 27. Oktober bis 1. November stattfinden. Tobias Meinhold, Vorsitzender des Filmfestvereins, bestätigte das gegenüber Schwäbische.de. Was die Organisatoren planen.

Die Biberacher Filmfestspiele 2020 sollen trotz Corona stattfinden. (Foto: Gerd Mägerle)

++ 1407 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland

(08.45 Uhr) Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Dienstagmorgen 1407 neue Corona-Infektionen gemeldet.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich demnach mindestens 261.762 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 15.9., 0.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9362. Seit dem Vortag wurden zwölf Todesfälle mehr gemeldet. Bis Dienstagmorgen hatten etwa 234.600 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland laut Mitteilung vom Montagabend bei 1,18 (Vortag: 1,18). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwas mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

++ Massentest-Ergebnisse in Garmisch erwartet

(06.34 Uhr) Nach einem Corona-Ausbruch in Garmisch-Partenkirchen haben sich Hunderte Menschen auf das Virus testen lassen.

Erste Ergebnisse der rund 1000 Tests, die von Freitag bis Montag genommen wurden, sollen heute Nachmittag vorliegen. Eine 26-jährige US-Amerikanerin, die in Garmisch-Partenkirchen lebt, soll trotz Krankheitszeichen und Quarantäneauflage durch Kneipen gezogen sein - und könnte dabei mehrere Menschen angesteckt haben.

Eine 26-jährige US-Amerikanerin, die in Garmisch-Partenkirchen lebt, soll trotz Krankheitszeichen und Quarantäneauflage durch Kneipen gezogen sein. (Foto: Lino Mirgeler / DPA)

Die Staatsanwaltschaft München II ermittelt gegen die Frau, die so möglicherweise zur „Superspreaderin“ (deutsch: Superverbreiterin) wurde. Es gehe um den Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung, sagte eine Sprecherin. Im Raum stehe eine mögliche Verletzung der Quarantänevorschriften.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Kabinett beschließt Konzept für zweite Welle

(06.01 Uhr) Die grün-schwarze Landesregierung will am heutigen Dienstag ihr Konzept für den Umgang mit einer zweiten Corona-Infektionswelle präsentieren.

Bei der ersten Regierungspressekonferenz nach den Sommerferien mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und Sozialminister Manne Lucha (Grüne) soll es unter anderem um eine Strategie für den Fall gehen, dass die Infektionen wieder deutlich zunehmen.

++ Fan-Rückkehr in der Bundesliga doch schneller als gedacht?

(20.41 Uhr) Der Eindruck der glückseligen Fans im DFB-Pokal wirkte noch nach, als selbst CSU-Chef Markus Söder einlenkte. Nach wochenlanger Abwehrhaltung sieht der einflussreiche bayerische Ministerpräsident inzwischen „eine Chance“ für eine schnelle Rückkehr der Zuschauer in die Fußball-Stadien.

Schon am Dienstag (16 Uhr) beraten nach dpa-Informationen die Chefs der Staatskanzleien der Länder über eine bundeseinheitliche Lösung, die früher kommen soll als Ende Oktober. Man wolle in dieser Woche versuchen, einen Kompromiss zu finden für einen Probebetrieb mit Zuschauern, verkündete Söder nach einer Kabinettssitzung in München. Dies könne möglicherweise schon zum Start der Bundesliga an diesem Wochenende erfolgen.

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) bezeichnete dies am Montag nach Gesprächen mit den Bundesländern als mögliches Szenario. „Die Annäherung ist schon sehr weit fortgeschritten“, sagte Braun auf einer Klausur der CSU-Fraktion im Landtag in München. Dies hänge aber von den entscheidenden Gesprächen der Länder am Dienstag ab.

Mehr lesen Sie hier.

++ Baden-Württemberg will Kontingent an freien Intensiv-Betten reduzieren

(18.23 Uhr) In Baden-Württemberg sollen künftig weniger Intensiv- und Beatmungsplätze für Corona-Patienten frei gehalten werden, um wieder mehr Platz für andere Patienten zu schaffen.

Das geht aus einem Konzept der Landesregierung hervor, das mit Experten erarbeitet wurde und am Mittwoch von der Corona-Lenkungsgruppe des Landes verabschiedet werden soll, wie „Heilbronner Stimme“ und „Mannheimer Morgen“ berichten. Die bisherige Freihaltequote der Intensiv- und Beatmungsplätze von 30 bis 35 Prozent soll demnach wegen der aktuell geringen Belegung auf 10 Prozent reduziert werden.

Aktuell werden in den baden-württembergischen Kliniken 212 Covid-19-Patienten behandelt, 32 von ihnen werden beatmet. „Dieses Niveau hat sich seit Wochen nicht verändert und es macht daher Sinn, die Freihaltequote bei den Intensivbetten zu reduzieren“, sagte Matthias Einwag von der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft den Zeitungen. Dann könnten mehr Patienten operiert werden, die schon lange auf eine Operation warteten.

