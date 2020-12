Corona-Newsblog: Finanzspritzen für Unternehmen sollen deutlich großzügiger ausfallen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 42.700 (168.265 Gesamt - ca. 122.500 Genesene - 3.098 Verstorbene)

: ca. 42.700 (168.265 Gesamt - ca. 122.500 Genesene - 3.098 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 3098

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg : 152,1

Baden-Württemberg Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 296.500 (1.197.709 Gesamt - ca. 881.800 Genesene - 19.342 Verstorbene)

: ca. 296.500 (1.197.709 Gesamt - ca. 881.800 Genesene - 19.342 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 19.342

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 147,2

Das Wichtigste auf einen Blick:

Baden-Württemberg verbietet Alkoholausschank im Freien (13.10 Uhr)

im Freien (13.10 Uhr) Kretschmann für drastische Corona- Einschränkungen (11.22 Uhr)

für drastische Corona- (11.22 Uhr) Sachsen schließt ab Montag Schulen und Einzelhandel (13.53 Uhr)

schließt ab Montag Schulen und Einzelhandel (13.53 Uhr) Acht Kreise im Südwesten gelten als Hotspots - Strengere Maßnahmen drohen (8.32 Uhr)

- Strengere drohen (8.32 Uhr) Erste Britin bekommt neuen Impfstoff (8.56 Uhr)

++ Warten auf Corona-Hilfen: Regierung will nachbessern

(16.05 Uhr) — Die Bundesregierung will nach massiver Kritik aus der Wirtschaft bei den Novemberhilfen für Firmen im Teil-Lockdown nachlegen. Abschlagszahlungen sollen erhöht werden — also erste Gelder, die an Betroffene fließen. Unternehmen sollen statt bisher maximal 10.000 Euro künftig maximal 50.000 Euro bekommen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Regierungskreisen nach einer Einigung zwischen Finanz- und Wirtschaftsministerium erfuhr.

Dieser Vorschlag liege nun den Ländern zur Prüfung vor, hieß es. Die Abschlagszahlungen sind ein Vorschuss auf spätere Zahlungen. Soloselbstständige sollen weiter eine Abschlagszahlung von bis zu 5000 Euro bekommen. Stand Dienstag wurden nach Angaben des Wirtschaftsministeriums bisher mehr als 400 Millionen Euro an Vorschüssen ausgezahlt.

Vor allem aus den Ländern war die Forderung gekommen, die Abschlagszahlungen massiv zu erhöhen, und zwar auf bis zu 500.000 Euro — weil ansonsten viele Firmen in Liquiditätsengpässe kämen. In der Bundesregierung war aber dem Vernehmen nach die Sorge groß, dass es bei deutlich höheren Abschlagszahlungen vermehrt zu Missbrauchsfällen kommen könnte.

++ Söder unterstützt Forderung der Leopoldina nach „hartem Lockdown“

(14.35 Uhr) Bayerns Ministerpräsident Markus Söder unterstützt den von der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina geforderten „harten Lockdown“ mit Geschäftsschließungen ab Weihnachten.

Wenn das eine Empfehlung der Ministerpräsidentenkonferenz werde, werde Bayern dies auch machen, sagte der CSU-Chef am Dienstag in seiner Regierungserklärung im bayerischen Landtag. Er habe sich mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) lange darüber ausgetauscht und beide seien zu diesem Schritt bereit.

++ Kreise: Regierung will Abschlagszahlungen bei Novemberhilfen erhöhen

(14.11 Uhr) Die Bundesregierung will die Abschlagszahlungen bei den Novemberhilfen erhöhen. Unternehmen sollen statt bisher maximal 10 000 Euro künftig maximal 50 000 Euro bekommen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Regierungskreisen nach einer Einigung zwischen Finanz- und Wirtschaftsministerium erfuhr.

Dieser Vorschlag der Bundesregierung liege aktuell den Ländern zur Prüfung vor, hieß es. Die Abschlagszahlungen sind ein Vorschuss auf spätere Zahlungen. Soloselbstständige sollen weiter eine Abschlagszahlung von bis zu 5000 Euro bekommen. Stand Dienstag wurden nach Angaben des Wirtschaftsministeriums bisher mehr als 400 Millionen Euro an Abschlagszahlungen ausgezahlt.

++ Sachsen schließt ab Montag Schulen und Einzelhandel

(13.53 Uhr) Das derzeit besonders stark vom Coronavirus getroffene Sachsen geht ab dem kommenden Montag in einen harten Lockdown. Schulen, Kindergärten, Horte und der Einzelhandel mit Ausnahme der lebensnotwendigen Versorgung sollen geschlossen werden, wie Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Dresden ankündigte. Der Lockdown soll demnach bis zum 10. Januar gelten.

Kretschmer sagte, die Landesregierung wolle Sachsen „jetzt zur Ruhe bringen“. Dies sei die einzige Möglichkeit, das Infektionsgeschehen zu stoppen. Obwohl die Lage schwieriger sei als im Frühjahr, würden die Menschen die Situation bei Weitem nicht so ernst nehmen, sagte Kretschmer. Auch deshalb müsse die Politik jetzt reagieren.

Kretschmer sagte, er habe das Sozialministerium beauftragt, eine Kabinettsvorlage zu verfassen, die am Freitag beschlossen werden solle und ab Montag gelten solle. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) sagte, die Lage sei dramatisch. Er kündigte ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum an. In Alten- und Pflegeheime solle es nur Zugang mit Maske und Schnelltests geben, Sport in geschlossenen Räumen werde verboten.

++ Eisenmann für Lockdown nach den Feiertagen

(13.52 Uhr) Die baden-württembergische CDU-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, Susanne Eisenmann, drängt ebenfalls auf einen harten Lockdown nach den Feiertagen. „Wenn die schweren und tödlichen Infektionsverläufe sich so fortsetzen, scheint ein harter Lockdown unausweichlich“, sagte sie am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

„In der Zeit vom 27. Dezember bis 10. Januar ergäbe ein radikales Herunterfahren des öffentlichen Lebens mit schärferen Kontaktbeschränkungen absolut Sinn, weil Schulen und Kitas ohnehin geschlossen sind und viele Menschen Urlaub genommen haben.“ Die Entscheidung über einen harten Lockdown müsse nun zügig getroffen werden.

Außerdem müsse man sich dringend Gedanken machen, wie es eigentlich im Januar, Februar und März weitergehe. Eisenmann, die auch Kultusministerin ist, warnte aber davor, sich in den Tagen bis nach Weihnachten noch einmal auszutoben und mit vielen Freunden wild zu feiern.

Wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen mehren sich bundesweit die Forderungen, das öffentliche Leben deutlich stärker als bisher einzuschränken. Ein harter Lockdown rücke nach den Weihnachtsfeiertagen näher, sagte auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag.

++ BaWü: Hartnäckige Quarantäneverweigerer sollen eingewiesen werden

(13.44 Uhr) Uneinsichtige Quarantäneverweigerer sollen künftig in einem von zwei bis drei ausgewählten Krankenhäusern im Südwesten untergebracht werden. Darauf einigten sich Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag nach langen Debatten. Das Innenministerium hatte auf eine strikte Zwangseinweisung solcher Personen in eine zentrale Klinik im Land gedrängt. Lucha hatte dafür plädiert, dass sich die Kommunen dezentral darum kümmern, da es sich um Einzelfälle handle. Lucha will nun bis Ende der Woche die zuständigen Kliniken benennen.

Strobl sagte, er sei froh, dass man sich darauf verständigt habe, „hartnäckige Quarantäneverweigerer abzusondern“. Es sei aber nur das letzte Mittel, wenn solche Menschen sich auch durch Bußgelder nicht zur Vernunft bringen ließen.

++ Bayern: Keine Schulaufgaben und kein Sportunterricht mehr

(13.27 Uhr) In Schulklassen, die sich wegen Corona im Wechsel- oder Distanzunterricht befinden, werden vor Weihnachten keine Schulaufgaben, Kurzarbeiten oder ähnliches mehr geschrieben. Das teilte das bayerische Kultusministerium am Dienstag in München mit. Dies gilt somit unter anderem ab Klassenstufe acht aufwärts — mit Ausnahme der jeweils letzten Jahrgangsstufen der jeweiligen Schularten.

„Schriftliche Leistungsnachweise“ könnten in den betreffenden Klassen beziehungsweise Kursen bis Weihnachten nicht stattfinden. Details zu gegebenenfalls notwendigen Nachhol- oder Härtefallregelungen würden derzeit erarbeitet. Mündliche Leistungsnachweise bleiben möglich.

Angesichts der unverändert hohen Corona-Zahlen entfällt voraussichtlich bis Weihnachten an allen bayerischen Schulen auch der praktische Sportunterricht. Lediglich „sporttheoretische Inhalte“ sollen weiterhin unterrichtet werden können, wie das Kultusministerium am Dienstag in München mitteilte. Und auch in den 11. und 12. Klassen an Gymnasien bleibt Sport unter Auflagen möglich.

++ Thüringen: Keine gelockerten Corona-Regeln zu Feiertagen

(13.15 Uhr) Die Thüringer sollen Weihnachten und Silvester nur im engsten Familienkreis feiern. Das Land wolle die Corona-Kontaktbeschränkungen an den Weihnachtsfeiertagen wegen der hohen Infektionszahlen nicht lockern, sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) am Dienstag in Erfurt.

Darauf habe sich die rot-rot-grüne Minderheitsregierung verständigt. An einer endgültigen Entscheidung per Verordnung würden aber Landtag und Kommunen beteiligt. Dazu gäbe es Gespräche.

++ Baden-Württemberg verbietet Alkoholausschank im Freien

(13.10 Uhr) Die baden-württembergische Landesregierung will den Alkoholausschank unter freiem Himmel insbesondere aufgrund des hohen Andrangs an Glühweinständen im Land verbieten. Man werde ein flächendeckendes Alkoholverbot in die nächste Corona-Verordnung aufnehmen, kündigte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Dienstag in Stuttgart an. Die Kommunen sollten das schon zum 3. Advent umsetzen.

Lucha hatte bereits am Montag im Radioprogramm „SWR Aktuell“ für ein solches Verbot geworben. „Wir haben jetzt gerade am Wochenende in den großen Innenstädten gesehen, dass im Prinzip die Weihnachtsmärkte über die Hintertür kommen, dass wir Riesenschlangen an Glühweinständen hatten“, hatte der Minister gesagt. „Das kann und darf nicht sein.“ Die Verkaufsstände seien Anziehungspunkte, und die Kunden hielten sich dort beispielsweise nicht mehr an Abstandsregeln.

Die Landesregierung stellte zudem am Dienstag eine erhebliche Verschärfung der Maßnahmen gegen die Pandemie in Aussicht. Man werde noch diese Woche für Regionen mit mehr als 300 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen drastische Maßnahmen beschließen müssen, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Stuttgart.

Er hoffe, dass die Maßnahmen für die extremen Hotspots Anfang nächster Woche in Kraft treten könnten. Bislang sei nur Pforzheim davon betroffen. Auch ein harter Lockdown nach den Weihnachtsfeiertagen rücke näher. Das sei gut denkbar, sagte Kretschmann.

++ Kretschmann spricht von „kurzem, scharfem Lockdown“

(12.53 Uhr) Angesichts wieder steigender Corona-Infektionszahlen hält Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) einen „kurzen, scharfen Lockdown“ für wahrscheinlich. „Ich möchte die Bevölkerung darauf vorbereiten, dass das kommen könnte“, sagte er am Dienstag in Stuttgart.

Als Grund verwies er auf die „außerordentlich dramatische Lage“ im Südwesten, die in anderen Ländern wie Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen ähnlich sei. „Wir haben die höchste Landes-Inzidenz seit Pandemiebeginn, haben die höchste Zahl an Todesfällen seit Pandemiebeginn und die höchste Anzahl an Kreisen über 200 seit Pandemiebeginn“, erklärte Kretschmann. „Es deutet sich an, dass das exponenzielle Wachstum zurück sein könnte.“

Der R-Wert sei nun mehrere Tage wieder deutlich über 1. Der Wert gibt an, wie viele andere Menschen ein Infizierter ansteckt. Kretschmann kündigte an, noch diese Woche Regeln für Kreise mit einer Sieben-Tages-Inzidenz über 300 einzuführen. Einen solchen Wert gibt es derzeit lediglich in Pforzheim.

Über schärfere Maßnahmen werde sich die Landesregierung diese Woche verständigen, sie sollen bereits am Montag in Kraft treten. Der Ministerpräsident stellte infrage, ob derlei Einzelmaßnahmen reichten, um die Ansteckungen mit dem Coronavirus tatsächlich einzudämmen. „Die Frage, ob wir nicht einen kurzen, scharfen Lockdown machen müssen, rückt näher“, sagte er. „Es kann sein, dass wir dazu greifen müssen. Nach den Weihnachtsfeiertagen ist das gut denkbar.“

Nun hänge es von jedem einzelnen ab, ob es zu schärferen Maßnahmen komme. Diese könnten laut Kretschmann schärfere Ausgangsbeschränkungen, mehr Fernunterricht an Schulen und Schließungen weiterer Einrichtungen beinhalten. Rückendeckung erhielt Kretschmann von seinem Stellvertreter, dem Innenminister und CDU-Landeschef Thomas Strobl.

Der hatte im Oktober für einen öffentlichen Aufschrei gesorgt, als er für einen kurzen und strengen Lockdown plädiert hatte. „Es ist eine Position gewesen, bei der ich zwar politisch sehr alleine war. Weite Teile der Wissenschaft haben uns das allerdings schon seit Wochen gesagt“, so Strobl.

++ Ärztin muss wegen Attesten zu Befreiung von Maskenpflicht vor Gericht

(12.37 Uhr) Weil sie ohne Untersuchung Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht ausgestellt haben soll, muss eine Ärztin aus dem baden-württembergischen Offenburg vor Gericht. Im Juni und Juli soll die Medizinerin fünf solcher Atteste ausgestellt haben, wie die Staatsanwaltschaft Offenburg am Dienstag mitteilte.

Die Ermittlungsbehörde wollte es in dem Fall bei einem Strafbefehl wegen des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse belassen. Dagegen legte die Ärztin aber Einspruch ein, so dass es nun vermutlich zu einem Prozess vor dem Amtsgericht kommen wird. Ein Termin stehe noch nicht fest, im Fall einer Verurteilung drohen eine Geldstrafe oder bis zu zwei Jahre Haft.

Der Staatsanwaltschaft zufolge räumte die Frau bei einer Razzia in ihrer Praxis im September ein, die Atteste ausgestellt und teilweise auch per Post verschickt zu haben. Die Patienten hätten ihr gegenüber aber glaubhaft Symptome geschildert, welche die Ausstellung der Atteste gerechtfertigt hätten.

++ Leopoldina fordert Schulpflicht-Aufhebung bis Weihnachten

(10.42 Uhr) Angesichts anhaltend hoher Neuinfektionen fordert die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die Corona-Maßnahmen drastisch zu verschärfen. Die Schulpflicht sollte bereits ab nächster Woche bis zu den Weihnachtsferien aufgehoben und Kontakte „auf das absolute Mindestmaß reduziert“ werden, heißt es in einer Pressemitteilung vom Dienstag.

An der Stellungnahme haben zahlreiche Wissenschaftler mitgewirkt, darunter neben der Virologe Christian Drosten und der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler.

„Ab dem 24. Dezember 2020 bis mindestens zum 10. Januar 2021 sollte in ganz Deutschland das öffentliche Leben weitgehend ruhen und ein harter Lockdown gelten.“ Hierfür sollten alle Geschäfte bis auf die des täglichen Bedarfs geschlossen, die Weihnachtsferien in den Bildungseinrichtungen verlängert und das Home-Office, wenn möglich, gestattet werden.

Außerdem empfehlen die Wissenschaftler für den Wiederbeginn des Unterrichts ab dem 10. Januar ländereinheitliche Regeln für Wechselunterricht in den weiterführenden Schulen, die ab einem bestimmten Infektionswert greifen sollen. Für alle Jahrgangsstufen sollte ein Mund-Nasen-Schutz im Unterricht verpflichtend sein.

Die Leopoldina begründet ihre Forderungen mit der hohen Zahl an täglichen Todesfällen und der derzeit enormen Belastung des medizinischen Personals in Krankenhäusern. Ob sich Bundesregierung und Ministerpräsidenten vor Weihnachten dazu noch einmal zusammenschalten, ist noch unklar. Nicht alle Länder-Regierungschefs halten das für notwendig. Bislang sind neue Beratungen in dem Rahmen für den 4. Januar geplant.

++ Erste Britin bekommt neuen Impfstoff

(8.56 Uhr) In Großbritannien haben die flächendeckenden Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Biontech-Pfizer begonnen. Als erster Mensch der Welt seit der Zulassung des Impfstoffs vergangene Woche sei die 90-jährige Britin Margaret Keenan geimpft worden, berichtete die BBC am Dienstag. In der ersten Phase sollen 800.000 Dosen des Impfstoffs verabreicht werden.

Keenan erhielt den Impfstoff in einem Krankenhaus im mittelenglischen Coventry. Zunächst sollen in Großbritannien Menschen über 80 Jahre sowie das Gesundheits- und Pflegepersonal geimpft werden.

Zur Zielgruppe gehören auch die 94-jährige Queen Elizabeth II. und ihr 99-jähriger Mann, Prinz Philipp. Laut einem Bericht der „Sunday Times“ wollen sie sich frühzeitig impfen lassen, um ein „mächtiges Gegengewicht zur Bewegung der Impfgegner“ zu bieten.

Großbritannien hatte dem Biontech-Pfizer-Impfstoff am vergangenen Mittwoch als erstes Land der Welt eine Notfallzulassung erteilt. Insgesamt wurde die Lieferung von 40 Millionen Dosen vereinbart. Weitere Impfstoff-Kandidaten könnten bald folgen.

++ Acht Kreise im Südwesten gelten als Hotspots - Strengere Maßnahmen drohen

(8.32 Uhr) Mittlerweile gelten acht Kreise in Baden-Württemberg als Corona-Hotspots. Das teilt das Sozialministerium mit. Als Hotspot gelten Kreise, die mehr als 200 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten haben. Liegt der Wert an mindestens drei Tagen in Folge über 200, muss die Stadt oder der Landkreis strengere Corona-Maßnahmen festlegen. In Mannheim, Pforzheim und der Stadt Heilbronn wurden bereits nächtliche Ausgangssperren verhängt

Hier drohen aktuell strengere Maßnahmen: Landkreis Tuttlingen (209,6), Landkreis Lörrach (205,9), Enzkreis (217,5), Landkreis Heilbronn (200,6), Landkreis Calw (214,2), Stadtkreis Heilbronn (286), Stadtkreis Mannheim (232,1) und der Stadtkreis Pforzheim (327,9).

Der Rems-Murr-Kreis (193,3) und der Landkreis Rottweil (196,6) liegen mit ihren 7 -Tage-Inzidenzen bereits knapp unter der Marke.

++ Lindauer Altenheim: Zwei Dutzend Bewohner infiziert

(8.12 Uhr) Ein Corona-Ausbruch im Heilig-Geist-Hospital in Lindau betrifft etwa zwei Dutzend Bewohner und viele Mitarbeiter. Heimleiter Klaus Höhne braucht deshalb dringend medizinisch geschultes Personal.

Wie Corona ins Hospital gekommen ist, kann sich Höhne immer noch nicht erklären. Seine Hygiene- und Besuchsregeln seien so vorsichtig gewesen, dass manch Angehöriger sich schon beschwert hatte. Bei einem Reihenschnelltests seien fast alle Bewohner negativ gewesen, lediglich drei positive Ergebnisse habe es gegeben. Doch anderthalb Tage später war das Ergebnis des PCR-Test, dass mehrere Bewohner sich mit dem Virus angesteckt hatten. Hier lesen Sie mehr.

++ Zahl der Neuinfektionen steigt im Vergleich zur Vorwoche

(6.51 Uhr) Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt in Deutschland auf hohem Niveau. Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 14.054 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet, wie aus Zahlen des RKI vom Dienstagmorgen hervorgeht. In der Vorwoche waren es am Dienstag 13.604 neue Fälle. Der bisherige Höchststand war am 20. November mit 23.648 gemeldeten Fällen erreicht worden. Binnen eines Tages sind außerdem 423 neue Todesfälle gemeldet worden. In der Vorwoche lag dieser Wert noch bei 388.

In der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen erwartet wurde. Der bisherige Höchststand von 487 gemeldeten Todesfällen binnen eines Tages wurde am vergangenen Mittwoch erreicht. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 19.342.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 1.197.709 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 08.12., 0 Uhr). Nach Schätzungen sind rund 881.800 Menschen inzwischen genesen.

Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Montag bei 1,06 (Vortag: 1,10). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 106 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

++ Bayern: Landtag stimmt über Corona-Kurs ab

(6.45 Uhr) Einen Tag vor dem geplanten Inkrafttreten der neuen Anti-Corona-Schutzmaßnahmen soll am Dienstag (14 Uhr) noch der bayerische Landtag den Plänen der Staatsregierung zustimmen. Der zehn Punkte umfassende Plan soll ab Mittwoch gelten und zunächst bis zum 5. Januar durch ein Bündel von Maßnahmen die Ansteckungsrisiken reduzieren. Obwohl die Zustimmung wegen der Stimmmehrheit von CSU und Freien Wählern sicher ist, sieht Ministerpräsident Markus Söder (CSU) darin keine „Symbolpolitik“. Vielmehr sei es die Verantwortung des Landtags, das letzte Wort zu haben.

Die neuen Auflagen der Corona-Politik stehen laut Söder unter dem Motto „daheim bleiben“ und setzen im Kern auf Ausgangsbeschränkungen und in Hotspots auch auf nächtliche Ausgangssperren. Nur mit triftigen Gründen darf danach noch die eigene Wohnung verlassen werden.

Zudem sieht der Plan unter anderem die erneute Ausrufung des landesweiten Katastrophenfalls, den Wechsel von Schülern in höheren Klassen in den Hybrid- beziehungsweise kompletten Distanzunterricht und ein landesweites Verbot für den Konsum von Alkohol unter freiem Himmel vor. Im Handel und in der Öffentlichkeit soll es auch mehr Kontrollen zur Einhaltung der Auflagen geben.

++ Großbritannien beginnt mit Corona-Impfungen

(6.36 Uhr) Vor allen EU-Staaten will Großbritannien am Dienstag mit flächendeckenden Impfungen gegen Corona beginnen. Zuerst sollen über 80-Jährige, Mitarbeiter und Bewohner in Pflegeheimen sowie besonders gefährdetes medizinisches Personal das Mittel des Mainzer Herstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer erhalten. Dabei handelt es sich um etwa sechs Millionen Menschen. Der britische Premierminister Boris Johnson sprach von einem „riesigen Schritt vorwärts“.

50 Kliniken sollen als Impfzentren dienen. Die Behörden zeigten sich bereit: „Alle Teile des Vereinigten Königreichs haben Dosen mit dem Corona-Impfstoff erhalten“, schrieb Gesundheitsminister Matt Hancock bei Twitter.

Wie die Vizechefin des nationalen Gesundheitsdiensts NHS, Saffron Cordery, sagte, sollen bis zum Jahresende vier Millionen Dosen mit dem Impfstoff ins Land kommen. Das würde Impfungen für zwei Millionen Menschen bedeuten, da pro Person zwei Dosen für den vollen Schutz notwendig sind. Insgesamt hat das Land 40 Millionen Dosen bestellt, damit können damit 20 Millionen Briten geimpft werden — das ist etwas weniger als ein Drittel der Bevölkerung.

Für die meisten Menschen werde es jedoch noch weit bis ins neue Jahr dauern, bis sie geimpft werden könnten, hieß es vom NHS. Ein Regierungssprecher sagte, dass der Großteil der schutzbedürftigen Menschen im Januar oder Februar geimpft werde. Die Behörden betonten, der Impfstoff sei „sicher und effektiv“.

++ Kultusministerium ermöglicht Fern- und Wechselunterricht

(21.44 Uhr) — An Schulen in Stadt- und Landkreisen mit besonders hohen Corona-Infektionszahlen kann es von diesem Dienstag an auch Wechsel- und Fernunterricht in älteren Jahrgangsstufen geben. Eine entsprechende Regelung beinhaltet die am Montagnachmittag aktualisierte Verordnung des Kultusministeriums.

Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hatte zuvor Wechsel- beziehungsweise Fernunterricht in älteren Jahrgangsstufen für notwendig erachtet. „Das erscheint mir jetzt ein probates Mittel“, sagte er am Montag im Radioprogramm „SWR Aktuell“. Um die Zahl der Corona-Neuinfektionen zu reduzieren, sei es wichtig, Kontakte zu beschränken. Mit dem sogenannten Wechselunterricht, bei dem zum Beispiel Klassen halbiert und abwechselnd zu Hause und in der Schule unterrichtet werden, könnten auch Kontakte auf dem Weg zur Schule und in Bussen und Bahnen eingegrenzt werden, sagte Lucha.

Die neue Verordnung, die an diesem Dienstag in Kraft tritt, erlaubt nun den Wechsel- und Fernunterricht „für Schulen, die in einem Stadt- oder Landkreis liegen, in dem die Anzahl der Neuinfektionen mit dem SARS CoV-2 Virus nach Feststellung des Landesgesundheitsamts im Durchschnitt in den vergangenen sieben Tagen bei über 200 pro 100.000 Einwohner liegt“.

Allgemeinbildende und berufliche Schulen könnten vorübergehend ab der Klassenstufe 8 die Klassen oder Lerngruppen teilen und einen Wechselbetrieb von Präsenz- und Fernunterricht vornehmen, um im Präsenzunterricht einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten, heißt es in dem Papier weiter.

Das Kultusministerium teilte mit, dass es auch in sogenannten Corona-Hotspots nicht automatisch Wechselunterricht geben solle. „Entscheidend ist, ob das Infektionsgeschehen den Schulbetrieb tatsächlich beeinträchtigt.“

++ Stockacher Narrengericht fällt im Jahr 2021 aus

(21.15 Uhr) Das berüchtigte Stockacher Narrengericht gegen einen prominenten Politiker fällt im Jahr 2021 coronabedingt aus. Daneben werde es auch keine Umzüge, Bälle, bunten Abende oder Saalveranstaltungen geben, teilte die Fasnachts-Institution am Montag mit. „Uns schmerzt das närrische Herz, aber es ist die einzig sinnvolle und verantwortungsbewusste Entscheidung“, sagte Narrenrichter Jürgen Koterzyna laut Mitteilung.

Das mehr als 600 Jahre alte „Hohe Grobgünstige Narrengericht zu Stocken“ gehört zu den Höhepunkten der schwäbisch-alemannischen Fastnacht im Südwesten. Auf der Anklagebank der Institution saßen bereits Franz Josef Strauß (CSU), Angela Merkel (CDU) und Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Letztere geriet 2019 im Anschluss an die Verhandlung für Aussagen zum dritten Geschlecht in die Kritik.

Die Narrengerichtsverhandlung lebe von den spontanen Reaktionen des Publikums im Saal, hieß es in der Mitteilung. Daher habe man sich gegen eine Verhandlung in Studioatmosphäre entschieden. Doch man werde andere Angebote machen, damit die Fastnacht „für alle, auch daheim und im Kleinen“, erlebbar bleibe.

++ 1625 neue Corona-Fälle im Südwesten — 76 weitere Tote

(19.43 Uhr) Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um 1625 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind damit 168.265 Fälle registriert worden, wie das Landesgesundheitsamt am Montag (Stand: 16 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg um 76. Insgesamt wurden bisher 3097 Corona-Tote gezählt. Als genesen gelten 118.933 Menschen.

Landesweit liegt der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 152,1. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt. Acht davon überschreiten die kritische 200er-Marke — darunter Pforzheim, Mannheim, Heilbronn sowie die Landkreise Calw, Tuttlingen und Lörrach.

471 schwer an Covid-19 erkrankte Patienten mussten im Südwesten zuletzt auf Intensivstationen behandelt werden, 270 von ihnen wurden über einen Schlauch beatmet. Von derzeit 2949 verfügbaren Intensivbetten im Land sind 78,7 Prozent belegt.

++ Detailergebnisse nach Massentest in Vorarlberg

(19.02 Uhr) Der Landeshauptmann von Vorarlberg Markus Wallner hat am Montag über die Detailergebnisse nach dem flächendeckenden Corona-Testwochenende und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen informiert.

In der Nachprüfung der 476 positiven Antigen-Schnelltests mittels PCR-Test haben sich 404 bestätigt. 72 Antigen-Schnelltests stellten sich als „falsch positiv“ heraus, was rund 15 Prozent aller positiven Tests entspricht. Von allen Proben in Vorarlberg waren damit rund 0,38 Prozent positiv. „Die symptomfreien Infektionen wären ohne die Tests unbemerkt geblieben und hätten womöglich für viele weitere Ansteckungen gesorgt“, verdeutlichte der Landeshauptmann bei seiner Schlussbilanz.

Für das nächste Jahr kündigte der Landeshauptmann weitere Flächentestungen an. Gegen einen dritten Lockdown müsse es noch mehr Tests in der Fläche geben, sagte Wallner: „Für mich ist vorstellbar, dass wir im Jänner nach den Feiertagen in eine weitere Runde einsteigen.“ Ein konkreter Termin sei aber noch nicht fixiert. Parallel hat der Landeshauptmann den Auftrag erteilt, eine mit dem Bund abgestimmte, regionale Impfstrategie aufzubauen.

Die höchsten Teilnahmequoten erreichten die Gemeinden Lech (55.38%), Damüls (49.68%) und Schröcken (49.29%).

Krumbach (18.34%), Dünserberg (20.28%) und Hohenems (20.70%) verzeichneten dagegen die niedrigsten Teilnahmequoten. Im Rahmen der Aktion „Ganz Vorarlberg testet“ wurden insgesamt 344.127 Info-SMS versendet.

Der Blick auf die Altersstruktur der Getesteten zeigt, dass ältere Personen sehr stark repräsentiert sind und jüngere Menschen kaum zum Mitmachen bewegt werden konnten.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹