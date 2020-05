Corona-Newsblog: Fast 300.000 Anträge auf Pflege-Bonus in Bayern gestellt

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 1.280 (ca. 34.500 Gesamt - ca. 31.500 Genesene - ca. 1.720 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: ca. 1.720

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 8.210 (ca. 179.360 Gesamt - ca. 162.800 Genesene - ca. 8.350 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: ca. 8.350

Das Wichtigste des Tages:

Bereits fast 300.000 Anträge auf Pflege-Bonus gestellt (06.30)

++ Fast 300.000 Anträge auf Pflege-Bonus — 50.000 schon ausgezahlt

(06.30 Uhr) Inzwischen haben fast 300.000 Pflegerinnen und Pfleger sowie Rettungskräfte in Bayern Anträge auf den wegen der Coronakrise gewährten Pflege-Bonus gestellt.

„In mehr als 50.000 Fällen konnten schon Bewilligungsbescheide verschickt werden“, teilte Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml (CSU) mit. Um die Antragsflut zu bewältigen, stellt das Landesamt für Pflege nach Angaben seines Präsidenten Markus Schick zusätzliche Kräfte ein.

Den bayerischen Corona-Pflegebonus können bis Ende Juni unter anderem Pflegerinnen und Pfleger in Krankenhäusern, Rehabilitationskliniken, stationären Senioren-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie ambulanten Pflegediensten stellen.

Auch Rettungssanitäter, Rettungsassistenten, Notfallsanitäter und nichtärztliche Einsatzkräfte im Rettungsdienst profitieren von der Einmalzahlung. Sie beträgt bei Beschäftigten mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von mehr als 25 Stunden 500 Euro, ansonsten 300 Euro.

Das waren die letzten Meldungen von Dienstag

++ Bund und Länder einig: Kontaktbeschränkungen bis 29. Juni

(20.27 Uhr) Bund und Länder haben sich grundsätzlich darauf verständigt, dass die Kontaktbeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie bis zum 29. Juni verlängert werden. Dazu gehört, dass sich maximal zehn Menschen oder Angehörige zweier Haushalte in der Öffentlichkeit treffen dürfen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen in Berlin und Thüringen erfuhr.

Thüringen hält sich bei neuen Kontaktbeschränkungen aber einen Sonderweg offen, ebenso andere Länder.

++ Baden-Württemberg gewährt Kommunen weitere Soforthilfe

(17.53 Uhr) Die Kommunen im Südwesten bekommen weitere finanzielle Soforthilfe des Landes. Die grün-schwarzen Regierungsfraktionen teilten am Dienstag in Stuttgart mit, sie unterstützten die Pläne, den Kommunen einen Vorschuss in Höhe von 500 Millionen Euro zu geben.

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagte, dies sei ein wichtiger Beitrag, um die Liquidität der Kommunen in der Corona-Krise zu sichern. CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart sagte: „Damit wollen wir mit dazu beitragen, dass die Kommunen bei notwendigen Investitionen keine Vollbremsung machen müssen, was der ohnehin gebeutelten Wirtschaft im Land weiter schaden würde.“

Die Kommunen klagen über hohe Ausgaben und sinkende Steuereinnahmen wegen der Corona-Pandemie. Sie sehen ihre Investitionsfähigkeit gefährdet. Auf die schnelle Finanzhilfe hatte sich am Montagabend die gemeinsame Verhandlungsgruppe des Landes und der Kommunen geeinigt. Demnach will das Land den Städten, Gemeinden und Kreisen über den Finanzausgleich jetzt so viel Geld überweisen, als gäbe es keinen Steuereinbruch.

Unterm Strich machen das 500 Millionen Euro mehr als eigentlich vorgesehen im ersten Halbjahr 2020 aus. Das Land hat den Kommunen bereits eine Soforthilfe von rund 200 Millionen Euro gezahlt, um erste Corona-Kosten abzufedern. Die Verhandlungen über ein großes finanzielles Hilfspaket für die Kommunen stehen noch an.

++ Baden-Württemberg will Hotels und Gastronomie weiter unterstützen

(15.18 Uhr) Von der Corona-Krise schwer getroffene Hotels und Gaststätten sollen noch drei weitere Monate Geld vom Land bekommen. Das Kabinett gab am Dienstag eine „Stabilisierungshilfe“ für die Branche frei, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte.

Im Anschluss an die Corona-Soforthilfe können betroffene Betriebe einmalig weitere 3000 Euro zuzüglich 2000 Euro für jeden in Vollzeit beschäftigten Mitarbeiter bekommen. Die Regierung geht von einem Bedarf in Höhe von 330 Millionen Euro aus, die aus dem Landeshaushalt kommen sollen.

„Es gilt, den Weiterbestand von bislang gesunden Betrieben zu sichern, um so Tausende von Arbeits- und Ausbildungsplätzen im Land zu erhalten“, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Neben der aktuellen Situation werde die Branche auch noch den grundsätzlichen Rückgang der Wirtschaftsleistung zu spüren bekommen.

Die Umsatzrückgänge lägen teils bei 80 bis 100 Prozent, was über einen längeren Zeitraum existenzgefährdend sei, hieß es. Schon in den ersten Tagen nach der Wiedereröffnung der Restaurants habe sich gezeigt: Die Gastronomie werde noch länger mit erheblichen Einbußen rechnen müssen, sagte Tourismusminister Guido Wolf (CDU). „Wir brauchen schnelle Hilfen, um das Überleben zahlreicher Betriebe zu sichern“, betonte er.

Das Wichtigste von Montag:

Kontaktbeschränkungen werden bis 29. Juni verlängert

Öffentliche Veranstaltungen bis 100 Personen ab 1. Juni unter Auflagen erlaubt

Eisenmann will Kitas bis Ende Juni vollständig öffnen

Baden-Württemberg will Hotels und Gastronomie weiter unterstützen

Baden-Württemberg gewährt Kommunen weitere Soforthilfe

Theater und Kinos dürfen in Bayern wieder öffnen, Konzerte auch erlaubt

Bundesregierung will Reisewarnung für 31 Länder aufheben (08.44 Uhr)

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹