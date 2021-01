Corona-Newsblog: Faschingsferien in Bayern fallen aus

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg: ca. 42.700 (249.397 Gesamt - ca. 201.600 Genesene - 5180 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 5.180

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 124,0

Baden-Württemberg: Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 321.300 (1.808.647 Gesamt - ca. 1.451.000 Genesene - 36.537 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 36.537

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 127,3

Das Wichtigste auf einen Blick:

Einzelhändler in Baden-Württemberg sprechen von „Katastrophe“ (10.34 Uhr)

(10.34 Uhr) Faschingsferien in Bayern fallen aus (13.21 Uhr)

fallen aus (13.21 Uhr) Mehr als 1000 neue Todesfälle gemeldet (07.53 Uhr)

gemeldet (07.53 Uhr) Fleischbetriebe stocken Stammbelegschaft auf (09.16 Uhr)

stocken Stammbelegschaft auf (09.16 Uhr) Wirtschaft fordert mehr Corona-Hilfe (07.01 Uhr)

Eine Übersicht zu den aktuellen Ergebnissen beim Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Dienstag und den konkreten Auswirkungen auf Baden-Württemberg finden Sie hier.

++ Faschingsferien in Bayern fallen aus

(13.21 Uhr) In Bayern werden wegen der Corona-Krise die Faschingsferien abgesagt. Die eigentlich vom 15. bis 19. Februar geplante Ferienwoche werde es nicht geben, in der Zeit könne Unterricht nachgeholt werden, der wegen der Pandemie ausgefallen sei, teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch nach einer Sondersitzung des bayerischen Kabinetts in München mit.

Zuvor hatte das bayerische Kabinett erwartungsgemäß den seit Mitte Dezember bestehenden Corona-Lockdown in Bayern bis Ende Januar verlängert und verschärft. Der Ministerrat stimmte dem Beschluss von Bund und Ländern vom Vortag zu. „Der Lockdown wird verlängert und an einigen Stellen vertieft“, sagte Söder in München.

Damit bleiben in Bayern ab kommendem Montag, 11. Januar, nicht nur weiterhin weite Teile des Handels, der Hotellerie und der Gastronomie geschlossen, sondern trotz Ende der Weihnachtsferien auch Schulen und Kindergärten. Für Kindertagesstätten, Schüler der Stufen 1 bis 6, Förderschüler und Kinder mit Behinderungen soll eine Notbetreuung eingerichtet werden. Außerdem soll es die Möglichkeit geben, Kinder privat zu betreuen - allerdings nur in einer festen anderen Kontaktfamilie, wie Söder sagte.

++ Einzelhändler: Lage durch neuen Lockdown „katastrophal“

(10.34 Uhr) Die Verlängerung des Corona-Lockdowns durch Bund und Länder wirkt sich nach Ansicht der Einzelhändler katastrophal auf die Branche aus. „Je länger der Lockdown andauert, desto mehr Unternehmen kommen an die Grenzen ihrer Möglichkeiten und desto mehr werden pleitegehen“, sagte Sabine Hagmann, die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Baden-Württemberg, der „Stuttgarter Zeitung“.

Im schlimmsten Fall müsse man damit rechnen, dass sich die prognostizierten 6000 Schließungen auf rund 12.000 Schließungen und Insolvenzen in den nächsten zwei Jahren verdoppelten. Kurzfristig stünden 100.000 Arbeitsplätze im Südwesten auf der Kippe, langfristig seien es bis zu 200.000, sagte Hagmann.

Die Branche fühle sich in der Krise allein gelassen, sagte die Geschäftsführerin. „Es werden zwar immer Milliardenhilfen von Seiten der Politik angekündigt, tatsächlich kommen die Hilfen aber im Einzelhandel nicht zur Auszahlung, weil die Zugangshürden viel zu hoch sind.“

Viele Unternehmen hätten ihr Eigenkapital weitgehend aufgezehrt und benötigten wirtschaftliche Unterstützung. Der Verband fordere für die Handelsbranche Zuschüsse nach dem Vorbild der außerordentlichen November- und Dezemberhilfen. Von diesen profitiert beispielsweise das bereits seit längerem weitgehend geschlossene Gastgewerbe.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Fleischbetriebe stocken Stammbelegschaft auf

(09.16 Uhr) In der Fleischindustrie hat das seit Jahresanfang geltende Gesetz für bessere Arbeitsbedingungen die Zahl der Festanstellungen in der Branche deutlich erhöht. Die großen Schlachtbetriebe in Deutschland haben ihre Stammbelegschaft stark aufgestockt.

Bundesweit sind bei den nordrhein-westfälischen Unternehmen Tönnies (Rheda-Wiedenbrück) und Westfleisch (Münster) sowie bei Vion Deutschland im bayerischen Buchloe insgesamt rund 12.300 Werkarbeiter als Angestellte von Subunternehmen in die Unternehmensbelegschaften gewechselt, wie die Sprecher der Firmen der Deutschen Presse-Agentur mitteilten.

Verschiedene Sorten Schweinefleisch und Rindfleisch in einer Fleischtheke in einem Supermarkt. (Foto: Jan Woitas / DPA)

Tönnies, Westfleisch und Vion hatten entsprechende Programme im Zuge der Corona-Pandemie bereits im Sommer angekündigt. Nach zahlreichen Infektionen in der Belegschaft war die Fleischbranche im Frühjahr unter Druck geraten. Besonders die hohe Zahl der Werkarbeiter aus Osteuropa, von denen manche in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht waren, hatte Kritik ausgelöst. Die Schlachthöfe wurden zum Teil für Wochen geschlossen, um die Infektionsketten zu unterbrechen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Wirtschaft fordert mehr Corona-Hilfe

(07.01 Uhr) Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften haben Kritik am verlängerten Lockdown geäußert und mehr Hilfe vom Staat gefordert.

Die Gewerkschaften NGG und Verdi pochen auf ein höheres Kurzarbeitergeld für Beschäftigte der Gastronomie. Der Einzelhandel fordert einen Fahrplan zur Wiedereröffnung der Geschäfte und höhere Staatshilfen.

Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer mahnte nach den jüngsten Beschlüssen von Bund und Ländern mehr Tempo bei Corona-Impfungen an. Ökonomen glauben, dass der verlängerte Lockdown und neue Beschränkungen der Bewegungsfreiheit in Corona-Hotspots insgesamt überschaubare Folgen für die Wirtschaft haben.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Das waren die letzten Meldungen vom Dienstag

++ Bewegungsfreiheit wird in einem Viertel der bayerischen Landkreise eingeschränkt

(21.55 Uhr) In rund einem Viertel der bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte wird im Kampf gegen die Corona-Pandemie die Bewegungsfreiheit der Menschen drastisch eingeengt. In Kreisen mit einer Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche soll die Bewegungsfreiheit auf einen Radius von 15 Kilometern um den Wohnort begrenzt werden — sofern kein triftiger Grund für weitere Fahrten vorliegt, wie die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei ihrer Sitzung am Dienstag in Berlin beschlossen.

„Tagestouristische Ausflüge stellen explizit keinen triftigen Grund dar“, heißt es in dem Beschluss. Damit soll laut Merkel einem Ausflugstourismus Einhalt geboten werden, wie er zuletzt vor allem aus Wintersportgebieten bekannt wurde. In den bayerischen Alpen aber auch in Mittelgebirgen hatten Bürgermeister geklagt, ihre Orte würden von Ausflüglern überrannt, die Parkplatzsituation sei am Limit. Neben den neuen Regeln gelten auch die alten Regeln des bisherigen Lockdowns allesamt weiter.

200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen wurden am Dienstag laut Robert Koch-Institut und Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in 24 der 96 bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte gezählt. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht zudem davon aus, dass die Zahlen weiter steigen könnten, wenn nach dem Jahreswechsel wieder mehr getestet wird und die Gesundheitsämter alle Zahlen melden.

Damit könnte auch die Zahl der betroffenen Landkreise weiter zunehmen - zumal zahlreiche Gebiete derzeit nur knapp unter der 200er-Marke liegen. Auch Reiserückkehrer seien noch nicht in den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts abgebildet. „Wir müssen eher davon ausgehen, dass diese Zahlen wachsen“, betonte Söder. Deswegen lassen die Länder private Treffen auch nur noch im eigenen Haushalt oder mit höchstens einer weiteren Person zu.

++ Drosten: Neue Corona-Variante noch schwer einzuordnen

(20.40 Uhr) Der Virologe Christian Drosten sieht noch viele offene Fragen rund um die neue, zuerst in Großbritannien nachgewiesene Corona-Variante B.1.1.7. „Das ist ganz schwer einzuordnen, immer noch“, sagte der Leiter der Virologie an der Berliner Charité im Podcast „Coronavirus-Update“ vom Dienstag bei NDR-Info. „Ich gehe davon aus, dass wir, sagen wir, vielleicht bis Ostern oder bis Mai ganz klare experimentelle Evidenz haben, ob jetzt dieses Virus übertragbarer und gefährlicher ist oder nicht. Aber das wird einfach dauern.“

Derzeit werde noch zusammengetragen, wie verbreitet die neue Variante in Deutschland ist, schilderte der Virologe. Von einem großen Problem damit gehe er momentan nicht aus. Nachdem er auch Daten aus Dänemark zum Thema gesehen habe, sei er der Ansicht, dass die Variante ernst genommen werden müsse, erläuterte Drosten. Auch in Deutschland müsse man verstärkt nach der Mutation schauen. Hintergrund sind Befürchtungen, dass die Variante übertragbarer ist — also dass ein Infizierter im Schnitt mehr Menschen ansteckt als bisher, die Variante also mit einer höheren Reproduktionszahl einhergeht.

In Hinblick auf die Wirksamkeit der Impfung bekräftigte Drosten: „Da haben wir im Moment keine großen Sorgen.“ Die Sorge sei vielmehr, dass die Variante im Vergleich zu früheren Formen einen deutlich höheren R-Wert haben könnte, etwa von 1,5 statt von 1. Sollte sich ein solches Szenario bestätigen, wäre es Drosten zufolge ein Problem. „Das ist ja ein exponentielles Phänomen“, betonte er. Der Virologe äußerte aber auch schon wiederholt die Hoffnung, dass B.1.1.7 weniger stark krank machen könnte.

Nach dem Nachweis in Großbritannien wurde die Variante auch in anderen Ländern bestätigt. In Deutschland sind bislang nur vereinzelt Fälle bekannt, etwa in Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen. Das Robert Koch-Institut erwartet aber, dass weitere Fälle hinzukommen. Experten befürchten, dass die Ausbreitung die Pandemiebekämpfung erschweren könnte.

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹