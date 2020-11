Corona-Newsblog: Fälle bei Vaude und ZF belasten die Produktion

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg : ca. 36.687 (104.702 Gesamt - ca. 65.849 Genesene - 2.166 Verstorbene)

: ca. 36.687 (104.702 Gesamt - ca. 65.849 Genesene - 2.166 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 2.166

Baden-Württemberg: Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland : ca. 239.120 (705.687 Gesamt - ca. 454.800 Genesene - 11.767 Verstorbene)

: ca. (705.687 Gesamt - ca. 454.800 Genesene - 11.767 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 11.767

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

++ Über 2900 Corona-Infektionen seit gestern

(19.25 Uhr) Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist um 2944 auf 107 646 gestiegen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen stieg um 22 auf 2188, wie das Landesgesundheitsamt am Mittwoch (Stand 16.00 Uhr) in Stuttgart mitteilte. Als genesen gelten den Angaben nach geschätzt 67 311 Menschen, 1462 mehr als einen Tag zuvor.

Der Wert für Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt bei 134,4 und ist der Mitteilung zufolge damit leicht gestiegen (Vortag: 132,2). Alle 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen über dem Grenzwert von 50. Am höchsten war die sogenannte 7-Tage-Inzidenz mit 242,1 in der Stadt Pforzheim.

Die Zahl schwer Erkrankter in intensivmedizinischer Behandlung sank den Angaben nach von 352 auf 347. 203 davon würden invasiv — also etwa über einen Schlauch — beatmet, hieß es. 2291 von 3036 Intensivbetten seien belegt, eine Auslastung von 75 Prozent.

++ Fälle bei ZF und Vaude belasten Produktion

(19.03 Uhr) Beim Outdoor-Ausrüster Vaude im Bodenseekreis haben sich einige Mitarbeiter in der Manufaktur am Standort Tettnang, wo das Unternehmen wasserdichte Fahrradtaschen fertigt, mit dem Corona-Virus infiziert. Wie viele Mitarbeiter genau betroffen sind, darüber gibt das Unternehmen keine Auskunft. In der Folge muss ein Teil der Produktion nun vorübergehend eingestellt werden.

„Mit unserer Betriebsärztin haben wir sofort alle Mitarbeitenden der Manufaktur sowie auch die Kollegen an wichtigen Schnittstellen im Unternehmen durchgetestet“, sagte Vaude-Geschäftsführerin Antje von Dewitz auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Da man bei Vaude aber trotz der hohen Sicherheitsauflagen nicht ausschließen konnte, dass die Ansteckung bei Vaude erfolgt sei, habe das Unternehmen beschlossen, die Manufaktur zur Sicherheit für zwei Wochen zu schließen und alle Mitarbeiter in Quarantäne zu schicken.

„Wir hatten schon bisher ein strenges, umfassendes Hygiene-Konzept, das wir analog zur Corona-Entwicklung immer weiter verschärft haben“, sagte von Dewitz. Die Arbeitsplätze in der Manufaktur hätten bereits zwei Meter auseinander gelegen. Auch die Arbeitszeiten und -pausen in der Manufaktur seien schon seit Längerem gestaffelt gewesen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren.

„Bei unseren wasserdichten Fahrradtaschen, die wir in unserer Manufaktur herstellen, sind wir vorübergehend leider nicht voll lieferfähig, aber die Gesundheit unserer Mitarbeiter geht vor“, sagt von Dewitz.

Auch der Automobilzulieferer ZF hat mit dem Coronavirus zu kämpfen - und muss sogar ein komplettes Werk vorrübergehend schließen. Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Einweisung von Quarantäneverweigerern: Minister können sich nicht einigen

(17.54 Uhr) Ein Gespräch von Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) zur Zwangseinweisung von Quarantäneverweigerern hat zu keinem Ergebnis geführt. „Der Ball liegt im Sozialministerium“, teilte Strobl nach dem Treffen am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Aus Luchas Ministerium heißt es, man suche nach einer einvernehmlichen Lösung.

Aus Sicht des Innenministeriums bietet das Infektionsschutzgesetz die Möglichkeit zur Zwangseinweisung. Strobl sieht den Bedarf für ein geschlossenen Krankenhaus, um uneinsichtige Personen unterzubringen, „die viele Menschen vorsätzlich und grob rücksichtslos gefährden“. Er erntete für seinen Vorstoß viel Kritik. Lucha hatte hingegen von Einzelfällen gesprochen, für die keine zentrale Einrichtung aufgebaut werden müsse.

++ Studie im Südwesten untersucht Menschen mit leichtem Corona-Verlauf

(17.28 Uhr) Mit den Langzeitfolgen von leichten Verläufen einer Corona-Erkrankung beschäftigt sich jetzt eine Studie der Universitätsklinik Tübingen. Dabei sollen möglichst viele Menschen, die Corona hatten und nicht in einem Krankenhaus waren, analysiert werden, sagte Studienleiterin Stefanie Joos vom Institut für Allgemeinmedizin am Mittwoch.

„Es gibt Rückmeldungen aus unseren 250 Lehrpraxen, dass manche Patienten doch noch Langzeitbeschwerden haben und das möchten wir jetzt systematisch untersuchen“, sagte Joos am Mittwoch. Zu den einzelnen Beschwerden gehörten Hautausschläge, lang anhaltende Müdigkeit und Gelenkschmerzen. Joos betonte, es gebe kaum Forschung zu nicht-klinischen Verläufen.

Für die Studie arbeiten die Mediziner mit Gesundheitsämtern unter anderem in Reutlingen, Tübingen und Mannheim zusammen. Die Patienten geben Auskunft über ihre Symptome, ihren Lebensstil und dazu, ob sie Medikamente einnehmen. So lässt sich laut Joos beispielsweise herausfinden, ob Patienten, die wegen einer anderen Erkrankung ein bestimmtes Medikament einnahmen, einen günstigeren Corona-Verlauf zeigten oder nicht.

Mindestens 2000 Antworten wollen die Tübinger Mediziner auswerten. Erste Ergebnisse könnten Anfang kommenden Jahres vorliegen.

++ Weniger Zugverbindungen für Pendler ab Mitte Dezember

(17.02 Uhr) Die Deutsche Bahn dünnt ihr Liniennetz etwas aus und bietet Pendlern in Baden-Württemberg von Mitte Dezember an weniger Alternativen als bisher. So wird im Fernverkehr beispielsweise das Angebot für Reisende zwischen Stuttgart und der Rhein-Neckar-Region reduziert, wie eine Bahn-Sprecherin am Mittwoch in Stuttgart auf Anfrage bestätigte.

Auch bestimmte Verbindungen ins Rheinland fallen weg. Stichtag dafür ist der Fahrplanwechsel am 13. Dezember. Als Grund für die Maßnahme nannte die Sprecherin neue Corona-Beschränkungen und gesunkene Passagierzahlen.

Verzichten will die Bahn künftig auf die IC-Verbindungen 1510 und 2010/2011, die bisher Stuttgart und den Rhein-Neckar-Raum miteinander verbinden. Der IC 2010/2011 fiel allerdings pandemiebedingt schon in den vergangenen Monaten aus. Die Bahn-Sprecherin betonte, trotz der gestrichenen Verbindungen gebe es für Reisende weiter genügend Alternativen.

Zudem reduziert die ihre ICE-Verbindungen von Stuttgart in Richtung Rheinland sowie — bereits von diesem Donnerstag an — nach Frankreich, weil dort ein coronabedingtes Verbot für Privatreisen erlassen wurde. Hiervon betroffen sind die Verbindungen von Stuttgart nach Paris sowie wie der tägliche Zug, der von Frankfurt über Mannheim und Karlsruhe nach Marseille fährt. Diese Verbindung zum Mittelmeer wird vorerst komplett eingestellt.

++ Corona-Ausbruch in Freikirche — Zahl der Infizierten steigt

(16.19 Uhr) Der massenhafte Corona-Ausbruch unter Anhängern einer Freikirche in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) zieht immer weitere Kreise. Mittlerweile ließen sich mindestens 81 Infektionen auf zwei Gottesdienste Ende Oktober zurückführen, sagte eine Sprecherin des zuständigen Landratsamts am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Vor etwa einer Woche lag die Zahl noch bei etwa 60.

An den Gottesdiensten der Gemeinde namens Crystal Forum hatten rund 150 Personen teilgenommen. Das Landratsamt monierte danach, es sei schwierig, die Teilnehmer zu kontaktieren, da auf den vorgelegten Listen teils die Adressen fehlten oder falsche Namen und Telefonnummern angegeben worden seien. Ob Hygieneregeln missachtet worden seien, werde weiter geprüft, sagte die Sprecherin. Die Kirchengemeinde hatte geltend gemacht, dass ein umfangreiches Hygienekonzept für die Gottesdienste erstellt und auch eingehalten worden sei.

++ Ostalbkreis plant derzeit keine Einrichtung einer Fieberambulanz

(16:03 Uhr) — Trotz steigender Infektionszahlen soll es laut dem Landratsamt Ostalbkreis vorerst keine weitere Fieberambulanz auf dem Aalener Greutplatz geben. Das teilt Pressesprecherin Susanne Dietterle auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ mit. Bei Bedarf könne allerdings die ehemalige Musikschule in Aalen zu einer größeren Fieberambulanz aufgerüstet werden.

++ 36 ausländische Corona-Patienten in deutschen Kliniken

(15.44 Uhr) Seit Beginn der zweiten Corona-Welle sind bereits 36 Patienten aus den Nachbarländern in deutsche Krankenhäuser verlegt worden. Wie das Auswärtige Amt am Mittwoch in Berlin mitteilte, handelt es sich dabei um 25 Belgier und drei Niederländer, die in nordrhein-westfälische Kliniken kamen, sowie um acht Menschen aus der französischen Region Grand Est, die ins Saarland überstellt wurden.

Viele europäische Länder sind derzeit deutlich schwerer von der Corona-Pandemie betroffen als Deutschland. Deshalb hatten verschiedene Bundesländer die Aufnahme ausländischer Patienten angeboten. Eine ähnliche grenzüberschreitende Zusammenarbeit gab es bereits bei der ersten Erkrankungswelle. So waren im Frühjahr etwa 130 Corona-Patienten aus französischen Krankenhäusern nach Deutschland verlegt worden.

++ Kein negativer Test mehr für Kita-Kinder mit Schnupfen nötig

(15.32 Uhr) Trotz der Corona-Krise dürfen in Bayern alle Kleinkinder mit Schnupfen und Husten ohne Fieber ab Donnerstag auch ohne negatives Testergebnis in die Kindertagesstätten gehen. „Mit diesem Schritt tragen wir zum einen dem derzeit geringen Infektionsrisiko in den Kindertageseinrichtungen Rechnung“, sagte Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) am Mittwoch in München.

Der bisher gültige Drei-Stufen-Plan der Staatsregierung, der die Zugangsregeln für Kitas und heilpädagogische Tagesstätten entsprechend dem Infektionsgeschehen in einer Kommune regelt, wird bis mindestens 30. November 2020 ausgesetzt. „Flächendeckende Einschränkungen in der Kindertagesbetreuung gibt es in dieser Zeit nicht“, teilte das Ministerium mit. Um in den Kitas dennoch die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle zu behalten, müssen die Kinder vorerst wieder in festen Gruppen betreut werden.

Weiterhin nicht in Kitas gehen dürfen alle kranken Kinder, die etwa Fieber, starken Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall haben. Nach einer solchen Erkrankung darf ein Kind erst wieder in die Einrichtung gehen, wenn es mindestens 24 Stunden lang symptom- und fieberfrei ist und einen negativen Corona-Test oder ein Attest hat, das die Symptomfreiheit belegt.

++ Grünes Licht für EU-Vertrag für Corona-Impfstoff von Biontech

(15.20 Uhr) Die Europäische Union kann bis zu 300 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs der Firmen Biontech und Pfizer kaufen. Die EU-Kommission billigte am Mittwoch formal den Rahmenvertrag mit den beiden Firmen, wie EU-Kreise bestätigten. Deutschland und den übrigen EU-Staaten stehen damit Bezugsrechte für den Impfstoff zu, sobald dieser eine Zulassung bekommt. Wann es soweit ist, ist offen.

++ Landesgartenschau 2021 in Überlingen soll stattfinden

(15.09 Uhr) Gute Nachrichten für Blumen-Fans: Die Landesgartenschau in Überlingen am Bodensee soll im Frühjahr wie geplant stattfinden. Die Pflanzaktionen laufen schon, wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte. Auch an einem Hygienekonzept wird gearbeitet.

„Wir alle wissen nicht, wie sich die Situation im April darstellen wird, deshalb ist unser Konzept ein vorläufiges“, erklärte Landesgartenschau-Geschäftsführer Roland Leitner. Eigentlich sollte die erste Landesgartenschau am Bodensee schon in diesem Jahr veranstaltet werden. Doch sie musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.

Knapp 41 000 Tagestickets und 17 000 Dauerkarten sind laut den Organisatoren schon verkauft worden. Auch im bayerischen Lindau am Bodensee ist von Mai an eine Landesgartenschau geplant.

Landesgartenschauen in Baden-Württemberg seit 1980

++ Tuttlinger Feuerwehren trotz zweitem Übungsstopp weiter einsatzfähig

(14.30 Uhr) Auch in Zeiten von Corona bleibt die Feuerwehr im Kreis Tuttlingen im Einsatz. Dabei ist sie ebenfalls von den Einschränkungen betroffen. Nachdem bereits im Frühjahr der Übungsbetrieb eingestellt wurde, folgt seit dem „Lockdown light“ der zweite Übungsstopp.

Kreisbrandmeister Andreas Narr betont auf Anfrage die Wichigkeit der anhaltenden Einsatzbereitschaft. Einerseits soll diese durch die Aufrechterhaltung der notwendigen Qualifikation, andererseits durch gesunde und nicht in Quarantäne befindliche Einsatzkräfte gewährleistet bleiben. Übungen, die gemäß Vorschrift jährlich gemacht werden müssen, sollen ihm zufolge nach Möglichkeit unter strengen Hygienebedingungen weiter ausgeführt werden.

++ Neuer Corona-Toter in Ravensburg und weitere Infektionen in Biberach

(14.12 Uhr) Im Kreis Ravensburg ist ein zweiter Mensch an Covid-19 verstorben. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten im Landkreis auf insgesamt neun.

Details zum Geschlecht, Alter oder Wohnort gibt das Landratsamt aus Datenschutzgründen nicht bekannt. Der- oder diejenige ist nach Auskunft von Winfried Leiprecht, Pressesprecher der Oberschwabenklinik (OSK), allerdings nicht in einem der OSK-Krankenhäuser gestorben.

In Biberach gibt es 28 neue Coronafälle. Davon sind 15 männlich und 13 weiblich. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Landkreis derweil leicht gesunken.

++ Merkel: Alle Spielräume für Besuche in Pflegeeinrichtungen ausschöpfen

(11.32 Uhr) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, die Besuchsmöglichkeiten in Pflegeeinrichtungen auch in der Corona-Pandemie so wenig wie möglich einzuschränken. „Es ist wichtig, alle Spielräume für Besuche und soziale Kontakte auszuschöpfen“, sagte Merkel am Mittwoch in einer Videobotschaft zur Eröffnung des Deutschen Pflegetags.

Gerade ältere Menschen litten unter Einsamkeit. Sie bräuchten neben Schutz vor allem Zuwendung, allen voran von ihren Angehörigen.

Die Aufgabe der Pflege sei schon vor Corona „anspruchsvoll“ gewesen, sagte Merkel. Doch unter den Bedingungen der Pandemie seien die Herausforderungen noch „ungleich schwieriger“. Der Schutz der Gesundheit von Pflegebedürftigen habe höchste Priorität, aber Schutz allein könne nicht die ganze Antwort sein, sagte die Kanzlerin mit Blick auf Besuchsmöglichkeiten in Pflegeeinrichtungen.

Es bestehe kein Zweifel, dass die Pandemie auch die Pflegenden belaste. Sie danke „von Herzen allen, die jeden Tag ihr Bestes geben“. Pflege sei „Ausdruck gelebter Menschlichkeit“, sagte Merkel.

++ USA: Forscher melden Rekord bei Corona-Infektionen an einem Tag

(11.15 Uhr) Neue Corona-Höchststände in den USA: Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (JHU) am Dienstag (Ortszeit) auf 136.325 gestiegen. Das ist den Daten zufolge der höchste Wert für Ansteckungen binnen 24 Stunden seit Beginn der Pandemie.

Auch die Zahl der Covid-19-Patienten in US-Krankenhäusern erreichte nach Medienberichten einen Höchststand. So wurden am Dienstag landesweit 61.964 Menschen mit dem Virus in Kliniken behandelt, mehr als je zuvor, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf Daten des Covid Tracking Project meldeten.

Damit habe sich der Wert für Covid-19-Patienten in Kliniken seit September etwa verdoppelt und übertreffe nun auch den zu Beginn der Pandemie erreichten Höchststand von Mitte April (59.940). Ein zweiter Höhepunkt im Sommer hatte diesen Rekord demnach nur knapp verfehlt. Auf Intensivstationen werden dem Covid Tracking Project zufolge derzeit knapp 12.000 Menschen behandelt. Dieser Wert war im April mit rund 15.000 höher.

Während die Zahl der Patienten weiter steige, fehle es an medizinischem Personal, um mehr Krankenhausbetten bereitstellen zu können, schrieb die „New York Times“.

In den USA mit ihren rund 330 Millionen Einwohnern hatte die Zahl der Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie am Montag die Marke von zehn Millionen überstiegen. Seit einer Woche liegt die Zahl der täglichen Neuinfektionen nach der JHU-Statistik bei mehr als 100.000. Mehr als 239.000 Menschen starben in den Vereinigen Staaten nach einer Infektion.

++ Brüssel will den Weg für Kauf von Corona-Impfstoff frei machen

(9.01 Uhr) Die EU-Kommission will am Mittwoch den Weg für den Kauf von bis zu 300 Millionen Einheiten des vielversprechenden Corona-Impfstoffs der Firmen Biontech und Pfizer frei machen.

Der bereits fertig ausgehandelte Liefervertrag mit den beiden Herstellern soll formal gebilligt werden, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen angekündigt hat.

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) sagte, dass es eine Informations- und Aufklärungskampagne zur Corona-Impfung geben solle. Die Bundesregierung werde bei der Furcht vor Impfungen oder Nebenwirkungen auf volle Transparenz setzen, sagte sie der „Augsburger Allgemeinen“ (Mittwoch). „Um dieser Angst zu begegnen, ist die kontinuierliche Information und Aufklärung der Bevölkerung zur Wirksamkeit der Impfung und ihrer Risiken wichtig.“ Sie bekräftigte, dass keine Impfpflicht vorgesehen sei.

++ Lehrerverband: Immer mehr Schüler in Quarantäne

(8.45 Uhr) Mehr als 300.000 Schüler und bis zu 30.000 Lehrer befinden sich derzeit nach Angaben des Deutschen Lehrerverbandes in Quarantäne. Das berichtet die „Bild“-Zeitung (Mittwoch). Die Folge seien immer mehr Schulschließungen, sagte der Präsident des Verbandes, Heinz-Peter Meidinger, der Zeitung.

Die Corona-Maßnahmen in den Schulen gehen Meidinger nicht weit genug. Der „Passauer Neuen Presse“ (Mittwoch) sagte er: „In fast allen Bundesländern wurden die Hygienestufenpläne, die in den Corona-Hotspots wieder auf halbierte Klassen setzten, außer Kraft gesetzt. Schulen sollen auf Biegen und Brechen offen bleiben.“

Er hoffe, dass generelle Schulschließungen vermeidbar seien, sagte Meidinger. „Dazu müssen aber bei exponentiell wachsenden Infektionszahlen die präventiven Vorsichtsmaßnahmen an Schulen hochgefahren werden“, fordert er. Dazu zähle neben der Maskenpflicht auch die vorübergehende Wiedereinführung der Abstandsregel, was halbierte Klassen und Wechselbetrieb bedeuten würde.

Knapp die Hälfte der Deutschen spricht sich für eine deutschlandweite Maskenpflicht an Grundschulen aus. Bei einer am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen YouGov-Umfrage äußerten sich 48 Prozent der Befragten so. 37 Prozent stimmten dem nicht zu.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat unterdessen eine Verlängerung der Winter-Schulferien im einwohnerstärksten Bundesland wegen der Corona-Pandemie ins Spiel gebracht — und im Gegenzug zwei schulfreie Tage weniger an Karneval. Hintergrund der Überlegungen ist, dass die Menschen vor Weihnachten die Kontakte möglichst beschränken sollten, damit es bei Familienfeiern zu Weihnachten nicht zu Ansteckungen kommt.

++ Zu viele Coronafälle: ZF schließt Werk in Nordrhein-Westfalen vorübergehend

(8.29 Uhr) Der Autozulieferer ZF schließt sein Stoßdämpferwerk in Eitorf in Nordrhein-Westfalen vorübergehend wegen eines Corona-Ausbruchs. In dem Werk seien bisher 91 von knapp 700 Beschäftigten positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden, sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwochmorgen auf Anfrage.

Daher solle das Werk nun von Donnerstag bis Sonntag dichtgemacht werden. Geplant sei, in der Zwischenzeit alle Mitarbeiter auf Corona testen zu lassen.

Wie es zu der Häufung an Corona-Fällen kam, sei unklar. Der Sprecher sagte, das Gesundheitsamt habe ZF bestätigt, dass keine Hygienemängel in dem Werk vorlägen. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet. ZF hat seinen Sitz in Friedrichshafen am Bodensee.

++ USA werden bei Verteilung von Corona-Impfstoff nicht bevorzugt

(7.45 Uhr) Das Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech ist Befürchtungen entgegengetreten, dass der von ihm zusammen mit dem US-Konzern Pfizer entwickelte Corona-Impfstoff zunächst bevorzugt in den Vereinigten Staaten verteilt werden könnte. „Wir haben zusammen mit Pfizer vereinbart, dass wir den Impfstoff gleichmäßig und gerecht verteilen“, sagte Biontech-Finanzvorstand Sierk Poetting den „Stuttgarter Nachrichten“ und der „Stuttgarter Zeitung“ (Mittwoch).

Seine Firma wolle „definitiv nicht, dass es eine unfaire Überhöhung der Chargen in einzelnen Regionen gibt“, betonte Poetting. Deshalb habe Biontech auch Wert darauf gelegt, dass ein Großteil des Impfstoffs in Europa hergestellt werden könne. „Über die Verteilung entscheiden wir mit Pfizer gemeinsam“, sagte der Finanzvorstand.

Die EU-Kommission will an diesem Mittwoch mit Biontech und Pfizer einen Vertrag über die Lieferung von 300 Millionen Impfdosen für die EU-Staaten abschließen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet mit bis zu 100 Millionen Dosen für Deutschland. Wegen unterschiedlicher Zulassungsverfahren in den USA und Europa sei eine Zulassung in Europa frühestens 2021 realistisch, hieß es.

++ Lehrerverband kritisiert Corona-Schutz an Schulen

(7.20 Uhr) Dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, gehen die Corona-Maßnahmen in den Schulen nicht weit genug. Der „Passauer Neuen Presse“ (Mittwoch) sagte er: „In fast allen Bundesländern wurden die Hygienestufenpläne, die in den Corona-Hotspots wieder auf halbierte Klassen setzten, außer Kraft gesetzt. Schulen sollen auf Biegen und Brechen offen bleiben.“

Er hoffe, dass generelle Schulschließungen vermeidbar seien, sagte Meidinger. „Dazu müssen aber bei exponentiell wachsenden Infektionszahlen die präventiven Vorsichtsmaßnahmen an Schulen hochgefahren werden“, fordert er. Dazu zähle neben der Maskenpflicht auch die vorübergehende Wiedereinführung der Abstandsregel, was halbierte Klassen und Wechselbetrieb bedeuten würde.

Die „Bild“-Zeitung (Mittwoch) berichtet unter Berufung auf den Deutschen Lehrerverband, dass sich derzeit mehr als 300.000 Schüler in Quarantäne befänden. Die Zahl der Lehrer in Quarantäne gebe der Verband derzeit mit bis zu 30.000 an. Die Folge seien immer mehr Schulschließungen, sagte Meidinger der „Bild“. „Wir erleben an den Schulen jetzt einen Salami-Lockdown.“ Die Politik habe sich zurückgezogen, jetzt entschieden die Gesundheitsämter.

++ Polizeigewerkschaft: Gewaltrisiko steigt mit Dauer des Teil-Lockdowns

(7.12 Uhr) Bei einer Verlängerung des Teil-Lockdowns über den laufenden Monat hinaus befürchtet die Gewerkschaft der Polizei (GdP) zunehmenden Frust und damit auch mehr Gewaltbereitschaft bei manchen Menschen. „Wenn die Maßnahmen über den November hinausgehen sollten, werden wir wohl keine friedlichen Weihnachten erleben“, sagte der NRW-Vorsitzende der Gewerkschaft, Michael Mertens, der „Rheinischen Post“ (Mittwoch). Er befürchte, dass dann bei vielen Menschen der Geduldsfaden reißen könnte. „Das wird sich nicht nur auf der Straße zeigen, sondern auch bei der häuslichen Gewalt. Damit muss man leider rechnen, weil sich viele Menschen eingesperrt und beengt fühlen. Bei dem einen oder anderen mündet das dann in aggressives Verhalten.“

Polizisten würden schon jetzt eine zunehmende Aggressivität während ihrer Einsätze feststellen, sagte Mertens. „Immer häufiger werden meine Kollegen bei Einsätzen angespuckt. In Corona-Zeiten kommt das Anhusten dazu. Das Anhusten ist das neue Spucken. Von den Polizisten wird das als extrem bedrohlich empfunden.“

++ Schulden wegen Corona bringen Obdachlose in Schwierigkeiten

(6.46 Uhr) Die Corona-Pandemie verschärft die prekäre Lage der wohnsitzlosen Menschen im Land. Viele würden wegen Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum zu Bußgeldern verdonnert, sagte Julia Schlembach vom Referat Wohnungslosenhilfe der Diakonie Baden. „Das sind zum Teil horrende Beträge, die von den Ordnungsbehörden besonders vehement eingetrieben werden.“ Sozialarbeiter Uwe Enderle von der Einrichtung Tagestreff Tür in Karlsruhe sprach von mehreren Tausend Euro, mit denen die Betroffenen jeweils in der Kreide stünden.

Die Behörden seien in der Regel nicht bereit, auf diese Gelder zu verzichten. Das Sozialministerium appellierte in diesem Zusammenhang an die Ordnungsämter, mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl vorzugehen. Die Wohnsitzlosen seien darüber hinaus in Schwierigkeiten, weil ihnen wegen des weitgehenden Stillstands des öffentlichen Lebens Einnahmequellen wie etwa das Betteln oder Flaschensammeln vor Veranstaltungen verloren gingen, ergänzte die Liga der Freien Wohlfahrtspflege.

Nach Angaben der Liga gibt es zudem große Defizite in ländlichen Gebieten und auch so manchen Städten bezüglich der Versorgung dieser Menschengruppe. Die von der Regierung wegen Corona zugesagten Sonderhilfen in Höhe von rund 750.000 Euro, von denen rund 250.000 Euro für die Wohlfahrtsverbände bestimmt gewesen seien, „sind nur ein Tropfen auf dem heißen Stein“, sagte Schlembach.

++ Umfrage: Knapp 90 Prozent der Deutschen verzichten an Weihnachten auf Restaurantbesuch

(6.27 Uhr) Die Corona-Pandemie hat den Deutschen laut einer Umfrage die Lust auf einen Restaurantbesuch zu Weihnachten verdorben. Nur etwas mehr als sechs Prozent der Befragten planen, über die Feiertage auswärts essen zu gehen, heißt es in einer Umfrage des Kassensystem- und E-Commerce-Anbieters Lightspeed. Stattdessen wollen sich fast 90 Prozent der Befragten ins traute Heim zurückziehen und dort selber kochen.

Die Umfrage in insgesamt vier Ländern, die der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorab vorlag, wurde Ende Oktober erhoben. Demnach war nirgendwo sonst die Lust auf einen weihnachtlichen Restaurantbesuch so niedrig wie in Deutschland. In Belgien sind es demnach „nur“ 75 Prozent. Befragt wurden zudem Menschen in den Niederlanden und der Schweiz.

Allgemein drückt die Corona-Krise auf die Ausgehlaune der Deutschen. Seit Beginn der Pandemie geht laut Umfrage fast die Hälfte der Befragten hierzulande gar nicht mehr ins Restaurant. Dafür bestellt über ein Drittel der Befragten seither öfter Essen zum Liefern oder Abholen. 13 Prozent gaben an, damit gezielt die örtliche Gastronomie unterstützen zu wollen. In keinem anderen Land ist diese Zahl so hoch.

Eigentlich sind die Deutschen laut Umfrage trotz Corona bei Restaurantbesuchen vergleichsweise furchtlos: Nur jeder Siebte hat Angst, sich im Restaurant mit Corona anzustecken. Am größten ist die Furcht vor Ansteckung in den Niederlanden. Dafür sind die deutschen Gäste von den Corona-bedingten Hygiene- und Abstandsregeln im Restaurant am meisten genervt - hierzulande sagten das 22 Prozent, in Belgien dagegen nur sieben Prozent.

++ 18.487 neue Corona-Infektionen in Deutschland

(6.15 Uhr) In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 18.487 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind 3155 Fälle mehr als am Dienstag, wie aus den Angaben des RKI vom Mittwochmorgen hervorgeht. Im Vergleich zum Mittwoch vergangener Woche ist der Wert etwas höher. Zu dem Zeitpunkt hatte die Zahl gemeldeter Neuinfektionen bei 17.214 gelegen. Der Höchststand war am Samstag mit 23.399 verzeichneten Fällen erreicht worden.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie insgesamt 705.687 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 11.11., 00.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Mittwoch um 261 auf insgesamt 11.767. Am Dienstag betrug diese Steigerung 154 Fälle. Das RKI schätzt, dass rund 454.800 Menschen inzwischen genesen sind.

Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstagabend bei 0,92 (Vortag: 0,98). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch etwa 92 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

++ Schule in Bodnegg schließt wegen Corona

(20.05 Uhr) Wegen eines positiven Corona-Falls sind die Türen des Bildungszentrums Bodnegg am Dienstag geschlossen geblieben. Wie die Schulleitung in einem Elternbrief mitteilt, ist eine Lehrkraft positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Vorsorglich entschied die Schulleitung in Absprache mit dem Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt in Markdorf bereits am Montagabend, dass am Dienstag kein Präsenzunterricht stattfinden wird. Wie es weitergehen soll, lesen Sie hier.

++ Schulen erhalten 40 Millionen Euro für Pandemie-Ausgaben

(18.34 Uhr) Ob Luftfilter oder Laptops — für coronabedingte Investitionen sollen Schulen künftig eigene Budgets bekommen. Diese sollen von 40 Millionen Euro aus der Landeskasse gespeist werden, wie Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) im Interview der „Badischen Zeitung“ (Mittwoch) ankündigte.

Alle 4500 Schulen erhielten einmalig einen Grundsockel plus einen weiteren Betrag je nach Schülerzahl. „Eine Schule mit 100 Schülerinnen und Schülern wird etwa 5000 Euro bekommen, eine mit 500 Schülerinnen und Schülern etwa 15 000 Euro“, erläuterte Eisenmann. Die Schulen könnten dafür Dinge kaufen, die ihnen im Kampf gegen die Pandemie wichtig seien.

Die Ministerin sprach sich trotz steigender Infektionszahlen gegen eine Rückkehr zu einem rollierenden Schulsystem mit Schichten aus, wie es das Robert Koch-Institut empfiehlt und SPD-Chefin Saskia Esken angeregt hat. „Wir machen nicht an Inzidenzen fest, ob wir flächendeckend Schulen und Kitas schließen“, sagte Eisenmann dem Blatt.

Ihr Ziel sei, Schulen und Kitas geöffnet zu halten. Alles jenseits des Präsenzunterrichts sei für viele junge Menschen mehr als schwierig. Vor den Sommerferien sei das rollierende System auf allergrößte Kritik gestoßen.

Eisenmann mahnte im Umgang mit der Krankheit zu Geduld. „Auch mit einem Impfstoff kehren wir nicht von heute auf morgen zur Normalität zurück. Ich gehe davon aus, dass das ganze Schuljahr ein Schuljahr unter Corona-Bedingungen werden wird.“ Deshalb seien Prüfungen nach hinten verschoben worden. Es bestehe auch die Möglichkeit, den Lernstoff auf das Kerncurriculum zu reduzieren.

++ Mehr als 2400 Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg

(18.15 Uhr) Die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg ist um 2414 auf 104.702 gestiegen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen stieg um 34 auf 2.166, wie das Landesgesundheitsamt am Dienstag (Stand 16.00 Uhr) in Stuttgart mitteilte. Als genesen gelten den Angaben nach geschätzt 65.849 Menschen, 1334 mehr als einen Tag zuvor.

Der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt bei 132,2 und ist der Mitteilung zufolge damit leicht gesunken (Vortag: 135,7). Alle 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen über dem Grenzwert von 50. Am höchsten war die sogenannte 7-Tage-Inzidenz mit 234,6 in der Stadt Heilbronn.

Die Zahl schwer Erkrankter in intensivmedizinischer Behandlung stieg den Angaben nach von 343 auf 352. 195 davon würden invasiv — also etwa über einen Schlauch — beatmet, hieß es. 2291 von 3036 Intensivbetten seien belegt, eine Auslastung von 75 Prozent.

