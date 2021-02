Corona-Newsblog: Fachkräftemangel könnte sich nach Pandemie verschärfen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹ (Anmerkung des RKI: Aus Sachsen-Anhalt wurden am Sonntag keine Informationen geliefert):

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 21.200 (297.994 Gesamt - ca. 269.500 Genesene - 7.341 Verstorbene)

: ca. 21.200 (297.994 Gesamt - ca. 269.500 Genesene - 7.341 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 7.341

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 63,9

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 196.500 (2264.909 Gesamt - ca. 2.008.200 Genesene - 60.597 Verstorbene)

: ca. 196.500 (2264.909 Gesamt - ca. 2.008.200 Genesene - 60.597 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 60.597

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 79,9

Das Wichtigste auf einen Blick:

Fachkräftemangel könnte sich nach Corona verschärfen (6.12 Uhr)

könnte sich nach Corona verschärfen (6.12 Uhr) Curevac-Gründer: Entwicklung dauert länger, auch mit Blick auf ärmere Länder (6.06 Uhr)

++ Arbeitsagentur warnt vor größerem Fachkräftemangel durch Corona

(6.12 Uhr) Die Bundesagentur für Arbeit warnt vor einer Verschärfung des Fachkräftemangels in Deutschland durch die Corona-Pandemie. „Corona verschärft die demografische Entwicklung: Unserer alternden Gesellschaft stehen noch weniger Fachkräfte zur Verfügung“, sagte der Behördenchef Detlef Scheele der „Augsburger Allgemeinen“ (Freitag). „Wenn wir die Pandemie überstanden haben, wird sich der Mangel an Fachkräften verstärkt zurückmelden.“

Hauptgrund dafür sei, dass in der Krise viel weniger qualifizierte Fachkräfte nach Deutschland zugewandert seien. „Es kommen viel zu wenige Arbeitskräfte nach Deutschland“, sagte Scheele. „Wegen Corona ist die EU-Zuwanderung deutlich zurückgegangen.“

Auch das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz könne noch nicht greifen. Es werde länger dauern, diese Lücke zu schließen. „Deutschland braucht langfristig netto jährlich eine Zuwanderung von 400 000 Menschen, damit der Arbeitsmarkt im Gleichgewicht bleibt“, sagte Scheele. „Im vergangenen Jahr dürften wir mit 200 000 bis 250 000 Menschen deutlich darunter liegen.“

++ Curevac-Gründer: Entwicklung dauert länger, auch mit Blick auf ärmere Länder

(6.06 Uhr) Curevac-Gründer Ingmar Hoerr hat die längere Entwicklungszeit seines Corona-Impfstoffs mit dem Fokus auch auf Entwicklungsländer begründet. „Was Curevac auszeichnet, ist, dass in der präklinischen Entwicklung ein ganz großer Wert auf die Temperaturstabilität gelegt wurde. Für diese Forschung ging natürlich Zeit ins Land“, sagte Hoerr über die Arbeit seines Tübinger Biotechnologie-Unternehmens dem „Mannheimer Morgen“ (Freitag). Ein bei minus 80 Grad gelagerter Impfstoff möge für die westliche Welt funktionieren, sagte Hoerr. Aber das sei ein Unding für Entwicklungsländer. Curevac kooperiert laut Hoerr mit der Bill und Melinda Gates Stiftung und daraus ergebe sich ein großes Bewusstsein für die Probleme in ärmeren Ländern. „Deshalb wurde in der Impfstoff-Entwicklung nicht nur Wert auf die Temperaturstabilität, sondern auch auf geringe Kosten durch eine möglichst niedrige Dosierung geachtet“, sagte er im Gespräch mit dem Blatt.

Der Impfstoff wird von Curevac derzeit noch entwickelt. Er basiert wie die Impfstoffe von Biontech und Moderna auf sogenannter „messenger RNA“ (Boten-RNA). Curevac hofft durch eine Kooperation mit dem Pharmakonzern Bayer, seinen Corona-Impfstoff noch in diesem Sommer einsetzen zu können. Neben Bayer gibt es weitere Kooperationspartner, etwa Wacker Chemie aus München und Rentschler Biopharma aus Laupheim (Kreis Biberach).

Das waren die letzten Meldungen von Donnerstag:

++ Neue Teststrategie in Baden-Württemberg soll am Freitag vorgestellt werden

(21.43 Uhr) Nach einem offenem Streit über die Teststrategie des Landes wollen Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Freitag der Öffentlichkeit ein Konzept vorstellen.

Man habe sich am Abend grundsätzlich auf eine Teststrategie einigen können, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Donnerstagabend. Allerdings müssten noch Detailfragen geklärt werden. Das Modell soll deshalb erst am Freitag der Öffentlichkeit kommuniziert werden. Es sei ein gutes, konstruktives Gespräch gewesen, sagte die Sprecherin.

++ Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten weiter rückläufig

(20 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten ist weiter leicht gesunken. Damit liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche landesweit nun bei 63,5, wie das Landesgesundheitsamt am Donnerstag (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte.

Am Mittwoch hatte der Wert noch bei 66,9 gelegen. Im Vergleich zum Vortag gab es 1244 Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg und 64 neue Todesfälle in Verbindung mit Covid-19.

Damit stieg die Zahl der bestätigten Infektionen auf 297 885, die Zahl der Todesfälle beträgt nun 7320. Als genesen gelten inzwischen 266 385 Menschen. Die Kreise Calw (102,4), Tuttlingen (110,8), Waldshut (111,1), der Ortenaukreis (117,9) und der Stadtkreis Heilbronn (148,5) weisen noch eine Inzidenz von mehr als 100 auf. 26 Kreise liegen bei der Inzidenz zwischen 50 und 100. In 13 Kreisen liegt die Inzidenz unter dem Wert von 50.

++ Gemischte Gefühle bei Pflegenden am Bodensee wegen Impfung

(17.59 Uhr) Die Impfbereitschaft unter den Mitarbeitenden des Medizin Campus Bodensee (MCB), also in der Kliniken Friedrichshafen und Tettnang, ist bei Pflegekräften und Ärzten gleichermaßen sehr hoch. Aber auch bei allen anderen Berufsgruppen, die aber erst später geimpft werden, nehme die Verwaltung eine sehr positive Einstellung zum Thema Impfen wahr, teilt die MCB-Sprecherin, Susann Ganzert, auf Anfrage mit.

Der MCB spreche keine Impfempfehlung im eigentlichen Sinne aus. „Aber wir werben unter den Mitarbeitenden des MCB dafür, sich impfen zu lassen und ebnen die Wege für alle Impfwilligen der Prio 1 in die Impfzentren“, erklärt Ganzert. Die Gründe für eine eventuelle Ablehnung der Impfung erhebe das MCB nicht. Sich impfen zu lassen oder eben nicht sei eine ganz persönliche Entscheidung.

++ Zweite Impfstofflieferung für Ravensburger Kreisimpfzentrum angekommen

(16.07 Uhr) Eine zweite Impfstofflieferung hat früher als erwartet den Landkreis Ravensburg erreicht. Das teilte die Sprecherin des Landratsamtes, Selina Nußbaumer, auf SZ-Anfrage mit.

Die Lieferung ist aber nicht größer ausgefallen als die erste. Damit gibt es für den Landkreis keinen Spielraum, um die Zahl der Impftermine zu erhöhen. Der Betrieb des Kreisimpfzentrums läuft aufgrund des Impfstoffmangels weiter mit niedriger Auslastung.

