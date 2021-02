Corona-Newsblog: Experten fordern Schutz der psychischen Gesundheit von Kindern

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 19.900 (300.693 Gesamt - ca. 273.400 Genesene - 7.426 Verstorbene)

: ca. 19.900 (300.693 Gesamt - ca. 273.400 Genesene - 7.426 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 7.426

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 60,8

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 185.600 (2.288.545 Gesamt - ca. 2.041.300 Genesene - 61.675 Verstorbene)

: ca. 185.600 (2.288.545 Gesamt - ca. 2.041.300 Genesene - 61.675 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 61.675

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 76,0

++ Fahrschulen im Südwesten fordern baldige Öffnung

(17.14 Uhr) Die Fahrschulen im Südwesten dringen auf eine rasche Wiederaufnahme des allgemeinen Lehrbetriebs. „Wir sind davon überzeugt, dass die Öffnung der Fahrschulen zum 15. Februar den Trend der abnehmenden Inzidenz in keiner Weise stören würde“, betonte der Verband am Montag in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) mit Blick auf die zuletzt bundesweit sinkende Zahl der Neuinfektionen. In Hessen seien die Ausbildungsstätten während der vergangenen Wochen komplett geöffnet geblieben, und in Niedersachsen sei der Betrieb vor kurzem wieder vollumfänglich zugelassen worden.

In Baden-Württemberg sei nur die berufliche Ausbildung von Fahrschülern, beispielsweise für den Lkw-Führerschein erlaubt. Tausende Schüler für den Autoführerschein hingegen mussten ihre Ausbildung unterbrechen. Der baden-württembergische Fahrlehrerverband warnte vor Folgen der Schließung infolge der Coronakrise. „Wenn Fahrschulen der Reihe nach kaputtgehen, leidet das flächendeckende Ausbildungsangebot. Dies wiederum führt mangels Wettbewerb zu höheren Verbraucherpreisen. Die Politik darf da nicht tatenlos zusehen.“

Ein Sprecher des Verkehrsministeriums erklärte in Stuttgart: „Auf der Grundlage der Ergebnisse des Treffens der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin an diesem Mittwoch und im Lichte des weiteren Pandemiegeschehens wird die Landesregierung über mögliche Änderungen der Corona-Verordnung beraten.“ Dabei werde es voraussichtlich auch um die Forderung der Fahrschulen gehen. Oberste Richtschnur sei wie bisher ein wirksamer Infektionsschutz.

Der Verband vertritt nach eigenen Angaben etwa 1800 Fahrlehrer. Es gibt über 1500 Fahrschulen im Südwesten. Das bald beginnende Frühjahr sei klassische Fahrschulzeit, hieß es. Unter anderem machten viele Menschen den Motorradführerschein.

++ Bayerische Landtags-FDP droht mit Klage gegen nächtliche Ausgangsbeschränkungen

(16.34 Uhr) Die Landtags-FDP erhöht den Druck auf die Staatsregierung, die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen abzuschaffen. „Wir erwarten, dass die Staatsregierung die landesweite Ausgangssperre zum 14. Februar auslaufen lässt. Andernfalls werden wir gerichtlich gegen diese massive Grundrechtseinschränkung vorgehen“, sagte Fraktionschef Martin Hagen am Montag in München.

Zuvor hatte der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg die dortigen nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gekippt — das Land will nun lediglich noch für Corona-Hotspots solche Maßnahmen ergreifen.

„Das Urteil bestätigt unsere Einschätzung, dass pauschale Ausgangssperren angesichts der deutlich gesunkenen Infektionszahlen nicht mehr angemessen sind“, sagte Hagen. „Das gilt auch für Bayern.“

Nach Worten des Stuttgarter Regierungssprechers Rudi Hoogvliet hatten Bayern und Baden-Württemberg am Wochenende schon Kontakt, um gemeinsam zu überlegen, ob und wann man die beiden landesweiten Regelungen im Gleichschritt aufheben könne. In Bayern dürfen die Menschen nach 21.00 Uhr nicht mehr ohne triftigen Grund vor die Tür, in Baden-Württemberg gilt dies aktuell noch von 20.00 Uhr an.

++ Experten fordern Schutz der psychischen Gesundheit von Kindern

(16.10 Uhr) Vor den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten in der Corona-Krise am Mittwoch haben Fachleute den Schutz der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen angemahnt. Eine sichere Öffnung von Kitas und Schulen und das Ermöglichen von Freizeitangeboten seien „unaufschiebbar“, heißt es in einem Offenen Brief unter anderem von Psychologen, Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten und -Psychiatern.

Die Zahl der Zeichner liege mittlerweile bei mehr als 180, sagte Psychologe Tobias Hecker von der Universität Bielefeld am Montag auf Anfrage. In dem Brief wird ein Gremium mit Expertise zur Lage von Kindern und Jugendlichen als fester Bestandteil in der Beratung der Regierung gefordert. Bundeslandübergreifend zeigten sich in der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen unter anderem vermehrt Angststörungen, Depressionen, Schlafstörungen, Essstörungen und Substanzmissbrauch, hieß es.

++ Polizei beendet zwei Geburtstagsfeiern im Kreis Konstanz

(16.09 Uhr) Die Polizei hat wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung zwei Geburtstagsfeiern im Kreis Konstanz beendet. Wie die Beamten am Montag mitteilte, feierte auf einem Reiterhof in Bodman-Ludwigshafen ein Mann mit 33 Gästen in seinen 51. Geburtstag hinein. Als mehrere Polizisten die Party am Samstagabend auflösen wollten, waren die teils stark betrunkenen Feiernden uneinsichtig. Der Jubilar und ein Gast setzten sich außerdem zur Wehr.

Ebenfalls am Samstagabend wurden die Beamten zu einem Wohnhaus in Konstanz gerufen. Dort feierte eine Frau mit mehreren Gästen ihren 26. Geburtstag. Auch dieses Treffen wurde aufgelöst. Alle Feiernden wurden wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung angezeigt.

++ Sechs positive Corona-Fälle: Champions League in Friedrichshafen findet ohne den VfB Friedrichshafen statt

(15.30 Uhr) Bundesligist VfB Friedrichshafen hat seine Teilnahme am Champions League-Turnier des europäischen Volleyball-Verbandes CEV vom 9. bis zum 11. Februar abgesagt. Sechs positive Corona-Fälle haben die Verantwortlichen dazu bewogen, das Team von Cheftrainer Michael Warm nicht gegen Lokomotiv Novosibirsk, CEZ Karlovarsko und Trentino Itas antreten zu lassen, wie der Club am Montagmittag mitteilte. Die geplanten drei Spiele der verbliebenen drei Teams finden wie geplant in der Zeppelin CAT Halle A1 statt. Den vollständigen Artikel dazu lesen Sie hier.

++ 105 statt 30 Besucher — Polizei löst Gottesdienst auf

(15.05 Uhr) Wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung hat die Polizei einen freikirchlichen Gottesdienst in Zimmern ob Rottweil aufgelöst. Anstatt der genehmigten 30 Besucher nahmen 105 Menschen an der Zusammenkunft teil, wie die Beamten am Montag mitteilten. Zudem hielt sich etwa ein Drittel der Besucher nicht an die Maskenpflicht. Auch die Teilnehmerliste sei nicht ordentlich geführt worden. Der Gottesdienst der freikirchlichen Gemeinde im Kreis Rottweil wurde daraufhin am Sonntagabend beendet. Der Veranstalter und die Besucher zeigten sich den Beamten zufolge kooperativ und einsichtig.

++ Tübingen startet Schnelltest-Offensive an Schulen und Kitas

(14.49 Uhr) Mit Schulungen startet die Stadt Tübingen eine Offensive für Corona-Schnelltests an Kitas und Schulen. In dieser Woche soll Lehr- und Kitapersonal geschult werden, wie Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) und Notärztin Lisa Federle am Montag mitteilten. Von nächster Woche an sollen Erzieherinnen in Kitas zwei Mal wöchentlich getestet werden. An den Schulen soll es nach den Faschingsferien richtig losgehen.

Wer sich das Testen nicht zutraut, bekommt ein Angebot, kostenlose Schnelltests beim sogenannten Arztmobil auf dem Tübinger Marktplatz machen zu lassen. Palmer sagte: „Wenn wir es schaffen, regelmäßig mit Schnelltests abzusichern, dass sich in den Betreuungs- und Bildungseinrichtungen kein Hotspot entwickelt, dann ist es verantwortbar zu öffnen.“ Zertifiziert seien die Tests, bei denen ein Wattestäbchen in die Nase eingeführt wird, für Laien noch nicht. Dies soll aber zeitnah möglich sein.

Palmer sagte, in Deutschland stehe man sich mit „Bürokratismus“ oft im Weg. „Ich übernehme die volle Verantwortung, diese Pandemie pragmatisch und sinnvoll zu bekämpfen und nicht auf Juristen und TÜV-Prüfer zu warten.“ Aktuell liegt die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Tübingen pro 100 000 Einwohner bei 31. Auch die Landesregierung will Tests an Kitas und Schulen ausweiten — mit zunächst zwei Schnelltests pro Woche bis Ostern.

++ Österreich spricht Reisewarnung für sein Bundesland Tirol aus

(13.58 Uhr) Für das österreichische Bundesland Tirol gilt aufgrund der als brisant eingeschätzten Corona-Lage eine Reisewarnung. Das erklärte die österreichische Regierung am Montag in Wien.

++ Gericht hebt nächtliche Ausgangssperre in Baden-Württemberg auf

(12.37 Uhr) Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof hat die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg mit Wirkung ab Donnerstag aufgehoben.

In einem am Montag in Mannheim verkündeten unanfechtbaren Beschluss gaben die Richter dem Eilantrag einer Frau aus Tübingen statt. Dem Beschluss zufolge ist die von 20.00 Uhr bis 05.00 Uhr geltende pauschale Ausgangssperre wegen der erheblich verbesserten Pandemielage nicht mehr angemessen. Hier lesen Sie mehr.

++ Klinik-Mitarbeiter sollen Prämie von bis zu 1500 Euro bekommen

(12.07) Besonders belastete Klinikmitarbeiter sollen als Anerkennung in der Corona-Pandemie bis Ende Juni eine Prämie von bis zu 1500 Euro pro Person bekommen. Das geht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus einer Vorlage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für das sogenannte Corona-Kabinett der Bundesregierung an diesem Montag hervor.

Die Zeitungen der Funke Mediengruppe hatten zuerst darüber berichtet. Insgesamt stellt die Bundesregierung dafür 450 Millionen Euro bereit.

++ Bayern sieht Grenzschließungen nach Tirol als letzte Möglichkeit

(11.48 Uhr) Trotz der großen Sorge in Deutschland wegen der Corona-Lage in Tirol hält Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek Grenzschließungen weiter für noch nicht angemessen.

„Grenzschließungen kann man als Ultima Ratio nicht ausschließen. Aber zunächst gilt es, den Grenzverkehr auf das notwendigste Maß zu reduzieren“, sagte der CSU-Politiker am Montag vor Journalisten in München. Ziel müsse es sei, die Infektionsketten über die Grenzen hinweg zu brechen, dazu müsse jeglicher Austausch hinterfragt werden.

Bayern und Deutschland würden die Lage genau beobachten und bereits jetzt verstärkt kontrollieren, sagte Holetschek. Je nach Entscheidung auf österreichischer Seite müsse das auch weiter engmaschig begleitet werden. Generell sei aber klar, man müsse die Lage sehr ernst nehmen.

Nach sechs Wochen Corona-Lockdown öffnen in Österreich am Montag die Geschäfte wieder. Zunächst blieb aber unklar, ob es spezielle Maßnahmen für das Bundesland Tirol geben wird.

++ Südafrika stoppt vorerst Impfungen mit Astrazeneca-Vakzin

(10.51 Uhr) Südafrika hat geplante Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff vorübergehend gestoppt, weil eine Studie auf eine begrenzte Wirkung des Vakzins gegen die in dem Land aufgetauchte Corona-Variante hindeutet. Studien zum Astrazeneca- sowie zum Novavax-Wirkstoff in Südafrika hätten gezeigt, dass die klinische Wirksamkeit wesentlich verringert sei, sagte am Sonntag Salim Abdool Karim, der Leiter des Corona-Beratungskomitees der Regierung.

„Also muss die Einführung des Astrazeneca-Impfstoffs vorübergehend unterbrochen werden.“ Gesundheitsminister Zweli Mkhize sagte, es müsse noch mehr Arbeit getan werden, um das Problem zu verstehen.

Südafrika, das zahlenmäßig am schwersten von Corona betroffene Land in Afrika, hatte vergangene Woche eine Million Dosen des Astrazeneca-Impstoffs erhalten und geplant, schon bald mit der Impfung von Gesundheitsmitarbeitern zu beginnen.

Am Sonntag aber veröffentlichten die Universitäten von Witwatersrand und Oxford vorläufige Ergebnisse einer Studie, die zeigen, dass der Astrazeneca-Wirkstoff leichte Erkrankungen der in Südafrika kursierenden Variante weniger verhindert. Allerdings hatte die Studie nur rund 2000 primär junge Probanten.

++ Alleine lernen: Wie Schüler unter dem Lockdown leiden

(9.56 Uhr) Wie hält man einen Stift? Wie geht man mit Leuten um, die so ganz anders ticken als man selbst? Manche Dinge können Lehrer ihren Schülern im Fernunterricht einfach nicht beibringen. Experten und Lehrer schlagen nach knapp zwei Monaten im Lockdown Alarm.

Der Lockdown macht der Gesellschaft als Ganzes zu schaffen, doch Schüler und Schülerinnen leiden besonders — da sind sich viele Lehrer und Psychologen einig. Seit Mitte Dezember sind die Schulen dicht, mal abgesehen von Notbetreuungsangeboten. Eine klare Perspektive, wie es weitergeht, gibt es bislang nicht. Am Mittwoch wird das Thema Schulöffnungen jedoch bei der Ministerpräsidentenkonferenz sicher wieder diskutiert werden.

Schulpsychologen sind schon länger in Sorge. Immer mehr Schüler verweigerten sich dem Unterricht komplett, tauchten ab und seien nicht mehr erreichbar, erklärt der Landesverband Schulpsychologie Baden-Württemberg. Manche brächen gar die Schule ab — und viele Hilfsangebote griffen derzeit nicht. Hier lesen Sie mehr.

++ Schulpsychologen: Öffnen von Schulen muss Priorität haben

(8.48 Uhr) Baden-Württembergs Schulpsychologen dringen darauf, bei Lockerungen der Corona-Maßnahmen zuerst an Schulöffnungen zu denken. Kinder brauchten Schulen nicht nur als Lernort, sondern auch für soziale Begegnungen und ihre psychische Entwicklung, teilte der Landesverband Schulpsychologie Baden-Württemberg der Deutschen Presse-Agentur mit.

Schüler wenden sich in der Pandemie verstärkt wegen Problemen beim Fernlernen an die Schulpsychologen. Es gehe etwa um fehlende Motivation und Konzentration sowie Schwierigkeiten bei der Selbstorganisation. Die Schulen in Baden-Württemberg sind seit Mitte Dezember geschlossen. Wann sie wieder geöffnet werden, dürfte auch Thema bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch sein.

++ Trotz Kontaktbeschränkungen - Handwerker dürfen Wohnungen betreten

(8.14 Uhr) Liegt ein dringender Schaden in einer Mietwohnung vor, können Mieter den Zutritt der Handwerker nicht untersagen. Das gilt selbst, wenn wegen der Corona-Pandemie Kontaktbeschränkungen angeordnet wurden. Darauf weist der Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland hin.

Grundsätzlich dürfen Handwerker unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygienestandards weiterhin ihrer Tätigkeit nachgehen. Reparaturen in den Wohnungen, die nicht dringend sind, können jedoch wegen geltenden Kontaktbeschränkungen verschoben werden.

Mängel oder Schäden, die eine Gefahr für die Bewohner oder das Eigentum darstellen — zum Beispiel Wasserschäden oder Heizungsausfälle — sollten unter Einhaltung der gebotenen Abstands- und Hygienemaßnahmen weiterhin umgehend behoben werden. Diesbezüglich besteht auch der Duldungsanspruch gegenüber dem Mieter fort.

Gleiches gilt für sicherheitsrelevante Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen. Für die Arbeiten sind - soweit möglich - die Anzahl der beteiligten Personen zu begrenzen sowie Hygiene und Mindestabstände einzuhalten.

++ Mehrheit der Deutschen vertraut nicht auf Merkels Impfversprechen

(7.27 Uhr) Eine große Mehrheit der Deutschen glaubt nicht daran, dass die Bundesregierung wie versprochen jedem Impfwilligen bis zum 21. September eine Corona-Impfung anbieten kann. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur erwartet nur etwa jeder Vierte (26 Prozent), dass das Ziel eingehalten wird. 57 Prozent rechnen dagegen nicht damit. 17 Prozent machten keine Angaben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mehrfach angekündigt, bis zum 21. September allen Erwachsenen in Deutschland, die geimpft werden wollen, ein Angebot machen zu wollen. Die Skepsis überwiegt selbst in ihren eigenen Reihen. 47 Prozent der Wähler von CDU und CSU glauben nicht an ein Impfangebot für alle bis zum Ende des Sommers. Dagegen rechnen nur 38 Prozent damit, dass das Ziel erreicht wird.

Bei allen anderen im Bundestag vertretenen Parteien ist das Vertrauen in das Impfversprechen noch geringer. Von den Grünen-Wählern glauben immerhin noch 37 Prozent daran, dahinter folgen die Anhänger der SPD (32 Prozent), FDP (27 Prozent), der Linken (22 Prozent) und der AfD (12 Prozent).

++ Rund 1000 Proben mit Virusvarianten in BaWü vollständig untersucht

(6.49 Uhr) Rund 1000 Proben mit Virusvarianten sind in Baden-Württemberg inzwischen vollständig sequenziert worden. Nach Auskunft des Wissenschaftsministeriums wurden dabei sowohl die in Großbritannien (B.1.1.7) als auch die in Südafrika (B.1.351) erstmals beschriebenen Varianten von Sars-CoV-2, die eine höhere Infektiosität aufweisen, gefunden.

Universitätskliniken und private Labore bauten derzeit die Logistik auf, um die Kapazitäten weiter hochzufahren. „Wir haben in Baden-Württemberg die Kapazitäten, in wenigen Tagen 100 Prozent der positiven Proben zu analysieren“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) laut einer Mitteilung.

Experten bereitet die Dynamik der Verbreitung der Varianten aus Großbritannien und Südafrika Sorgen. Am 24. Dezember vergangenen Jahres wurde die erste mit einer Auslandsreise in Verbindung gebrachte Virusvariante in Baden-Württemberg bekannt. Nach dem Ausbruch einer mutierten Coronavirus-Variante in einer Freiburger Kita hatte Baden-Württemberg auf eine frühere Öffnung von Kitas und Grundschulen verzichtet.

Nach einem Streit über die Corona-Teststrategie haben sich Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) vor ein paar Tagen daneben darauf verständigt, Corona-Tests an Kitas und Grundschulen auszuweiten. Das Personal an Bildung- und Betreuungseinrichtungen in Präsenz solle zunächst bis Ostern ein Angebot von zwei Schnelltests pro Woche erhalten.

++ 4535 Neuinfektionen und 158 neue Todesfälle gemeldet

(6.36 Uhr) Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 4535 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 158 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Montag hervorgeht. Die erfassten Fallzahlen sind an Montagen in der Regel niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Der Höchststand von 1244 neuen gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden — darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Montagmorgen bei 76. Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2.288.545 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 08.02., 0 Uhr). Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 61.675. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.041.300 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntagabend bei 0,94 (Vortag 0,95). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 94 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

++ Österreich lockert Einschränkungen und verschärft Grenzkontrollen

(6.28 Uhr) Österreich lockert am Montag seine Corona-Einschränkungen. Schulen, Museen und Geschäfte dürfen dann wieder öffnen. Besucher und Kunden müssen aber medizinische Masken tragen. Für Besuche bei Friseuren muss zusätzlich ein negativer Corona-Test vorgewiesen werden. Auch Treffen von Menschen aus mehr als zwei Haushalten sind ab Montag wieder erlaubt.

Zugleich will Österreich von Montag an die Grenzkontrollen zu allen Nachbarländern verschärfen, um eine Verbreitung des Virus durch Reisende einzudämmen. Die Reisebewegungen sollen nach Angaben des Innenministeriums auf ein Minimum reduziert werden.

++ 457 bestätigte Neuinfektionen mit Coronavirus im Südwesten

(21.49 Uhr) Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus hat sich im Südwesten am Sonntag im Vergleich zum Vortag um 457 erhöht. Das geht aus Angaben des Landesgesundheitsamts vom Sonntag hervor. Mittlerweile gibt es damit 300 575 bestätigte Fälle im Südwesten. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 4 auf 7404 - am Vortag waren es noch 19 neue Fälle gewesen.

Allerdings fallen die Zahlen am Wochenende häufig geringer aus, weil nicht alle Gesundheitsämter Rückmeldung geben. Als genesen gelten 271 600 Menschen, das sind 1642 mehr als am Vortag. Die Angaben zu Genesenen sind Schätzwerte.

Inzwischen liegen vier Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg über einer Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb einer Woche. Am Vortag waren es noch fünf. Darüber liegen nun nach den Angaben der Landkreis Calw (103,0), der Hohenlohekreis (128,7), der Ortenaukreis (106,3) und die Stadt Heilbronn (116,1). Landesweit liegt die Inzidenz bei 60,4.

++ Söder plädiert für Verlängerung des Lockdowns

(20.27 Uhr) Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich vor dem Bund-Länder-Gipfel in der kommenden Woche für eine Verlängerung des Lockdowns ausgesprochen.

„Grundsätzlich wird der Lockdown erstmal verlängert werden müssen. Es hat ja keinen Sinn, jetzt abzubrechen einfach“, sagte Söder am Sonntag in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“.

„Ja, wir haben eine Priorität, was Erleichterungen begrifft, wenn die Zahlen weiter sinken.“ Dies gelte vor allem für Schulen und Kitas. Auf der anderen Seite sei insbesondere wegen der neuen und hochansteckenden Coronavirus-Varianten weiter Vorsicht geboten.

„Ich rate dringend dazu, dass wir jetzt nichts überstürzen, dass wir nichts verstolpern“, betonte Söder. Es müsse eine Perspektive für stufenweise Lockerungen der Corona-Maßnahmen entwickelt werden, dabei müsse aber die Sicherheit der „oberste Maßstab“ sein.

++ Acht Corona-Todesfälle im Ostalbkreis

(19.11 Uhr) Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Ostalbkreis ist über das Wochenende weiter zurückgegangen. Nach Angaben des Landratsamtes des Ostalbkreises wurden am Samstag 20 neue Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Infektionen im Kreis seit Beginn der Pandemie beträgt damit 9023.

Allerdings wurden dem Landratsamt acht weitere Todesfälle gemeldet. Somit sind im Kreis seit Beginn der Pandemie 235 Menschen verstorben, die mit dem Virus Sars-CoV 2 infiziert waren. Da 42 Personen seit Samstag als genesen gelten, sank die Zahl der aktiven Fälle auf 362. Die Sieben-Tages-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner, beträgt nun 55.

Am stärksten ist nach wie vor Schwäbisch Gmünd mit einer Fallzahl von 97 (-1) betroffen. Aalen verzeichnet 61 derzeit 61 infizierte Personen (-6), Ellwangen meldet 38 Infizierte (-3). Bopfingen und Abtsgmünd liegen fast gleichauf mit 14 (-1) beziehungsweise 13 (-4) Fällen.

