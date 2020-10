Corona-Newsblog: Eurobike ist endgültig abgesagt

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg : ca. 7.335 (57.455 Gesamt - ca. 48.200 Genesene - 1.920 Verstorbene)

: ca. (57.455 Gesamt - ca. 48.200 Genesene - 1.920 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 1.920

Baden-Württemberg: Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland : ca. 51.223 (348.557 Gesamt - ca. 287.600 Genesene - 9.734 Verstorbene)

: ca. (348.557 Gesamt - ca. 287.600 Genesene - 9.734 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 9.734

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

7334 Neuinfektionen in Deutschland (06.49 Uhr)

in Deutschland (06.49 Uhr) Eurobike ist endgültig abgesagt (10.17 Uhr)

(10.17 Uhr) Söder distanziert sich vom Beherbergungsverbot (05.25 Uhr)

sich vom Beherbergungsverbot (05.25 Uhr) Mehr Menschen haben Angst vor Ansteckung mit Coronavirus (08.28 Uhr)

++ Eurobike ist endgültig abgesagt

(10.17 Uhr) Die Würfel sind gefallen: Die für den 24. bis 26. November 2020 geplante Spezialausgabe der Eurobike findet nicht statt. „Aufgrund der Neubewertung der Corona-Krise muss die Messe Friedrichshafen diese Entscheidung treffen“, heißt es am Freitag vonseiten der Messe in einer Pressemitteilung.

Demnach entwickeln die Organisatoren für 2021 jetzt ein Präsenzformat, das die künftigen Bedürfnisse der Branche berücksichtigt. Termin und Details sollen zeitnah bekanntgegeben werden.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Umfrage: Angst vor Ansteckung mit Coronavirus nimmt zu

(08.28 Uhr) Die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus hat laut einer Umfrage zugenommen. 43 Prozent der Menschen in Deutschland haben „sehr große“ oder „eher große Angst“; im Juli waren es 40 Prozent gewesen. Knapp die Hälfte der Befragten gab an, keine Angst zu haben. Das geht aus dem aktuellen YouGov-Covid-19-Tracker hervor, der am Freitag veröffentlicht wurde.

72 Prozent glauben zudem, dass die Coronavirus-Lage in Deutschland derzeit schlimmer wird. Auch die globale Krise sehen die meisten noch nicht beendet. 75 Prozent der Befragten glauben an eine Verschlechterung; Ende Juli waren es 66 Prozent gewesen.

++ Schwarzwald-Baar-Kreis jetzt auch Hotspot

(07.51 Uhr) Mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche gilt der Schwarzwald-Baar-Kreis jetzt auch als Corona-Hotspot. Der Landkreis hat die Coronaregeln verschärft. Ab sofort dürfen sich nur noch maximal zehn Menschen treffen, auch die Maskenpflicht wurde - wie von der Landesregierung gestern angekündigt - ausgeweitet. Die Regeln gelten bis 16. November.

Insgesamt gibt es landesweit neun Hotspot-Regionen, acht Städte und Kreise nähern sich der kritischen Marke. Sie zählen mehr als 35 Neuninfektionen pro Woche und 100.000 Einwohnern. Dazu gehören die Stadt Ulm und auch der Kreis Tuttlingen.

++ Die Zahlen steigen: 7334 Neuinfektionen in Deutschland

(06.49 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen 7334 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet.

Am Vortag war mit 6638 neuen Fällen der bis dato höchste Wert seit Beginn der Pandemie in Deutschland registriert worden. In der vergangenen Woche meldete das RKI am Freitag 4516 Neuinfektionen. Die jetzigen Werte sind nur bedingt mit denen aus dem Frühjahr vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird - und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden.

Bei den intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Patienten zeichnet sich ein deutlicher Anstieg ab. Laut RKI-Lagebericht wurden am Donnerstag 655 Corona-Infizierte intensivmedizinisch behandelt, 329 davon wurden beatmet. Eine Woche zuvor (8.10.) hatte der Wert noch bei 487 (239 beatmet) gelegen, in der Woche davor (1.10.) bei 362 (193 beatmet). Rund 8700 Intensivbetten sind in Deutschland derzeit jedoch noch frei.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Söder distanziert sich vom Beherbergungsverbot

(05.25 Uhr) Bayerns Ministerpräsident Markus Söder geht nun auch auf Distanz zu dem bundesweit umstrittenen Beherbergungsverbot für Urlauber aus Corona-Hotspots. Die Einschränkungen für Reisende aus Gegenden mit besonders hohen Infektionszahlen seien im Kampf gegen die Seuche „in der Tat nicht das Wichtige. Das wird jetzt auch Stück für Stück auslaufen“, sagte der CSU-Chef am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“.

Das liege auch daran, dass Gerichte die Verbote teilweise kassieren. Söder sagte mit Blick auf Bayern: „Auch bei uns wird das so sein, dass wir das Stück für Stück auslaufen lassen“ - Voraussetzung sei aber, dass die Menschen sich an die neuen, strengeren Kontaktbeschränkungen hielten.

++ Gericht: Abendliches Alkohol-Ausschankverbot verhältnismäßig

(22.14 Uhr) Gaststätten in München dürfen wegen Corona nach 22 Uhr zunächst weiter keinen Alkohol ausschenken. Das Verwaltungsgericht München wies am Donnerstag die Eilanträge zweier Restaurants gegen die entsprechende Allgemeinverfügung der Stadt zurück. Die vorerst bis 27. Oktober geltende Regelung sei angesichts weiter steigender Infektionszahlen verhältnismäßig, argumentierte die Kammer in dem am Donnerstag bekanntgegebenen Beschluss.

„Wir bedauern die Entscheidung des Verwaltungsgerichts. Nach unserer Rechtsauffassung stellt diese Allgemeinverfügung einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Berufsfreiheit unserer Mandanten dar“, teilte die Kanzlei Noerr, die beide Restaurants vertritt, am Abend mit. „Das Verbot, Alkohol nach 22 Uhr an Gäste auszuschenken, die zumeist getrennt von anderen an Tischen sitzen und zum Essen Alkohol trinken, ist nach unserer Ansicht nicht geeignet, das Infektionsgeschehen in München zu reduzieren.“

In einem Restaurant, in dem fünf oder sechs Gänge serviert würden, wollten die Gäste unter Umständen auch nach 22 Uhr gerne noch Getränke bestellen, sagte Anwalt Christian Mayer. Wenn das nicht mehr möglich sei, blieben die Kunden womöglich ganz weg. Dabei steige das Infektionsrisiko um 22 Uhr nicht. „Die Leute sitzen am Tisch, essen und trinken — und bleiben auf ihrem Platz sitzen“, sagte Mayer.

Die Richter sahen das anders. „Auch beim Genuss von Speisen unter Alkoholbegleitung sind die mit dem Alkoholkonsum typischerweise einhergehenden Infektionsgefahren nicht ausgeschlossen. Denn der Konsum von Alkohol lässt die Lautstärke von Gesprächen und Gelächter ansteigen und auch die Verweildauer in einem Lokal verlängern“, erläuterten sie. „Dies begünstigt gerade in der kalten Jahreszeit ohne ausreichende Belüftung typischerweise die Ansteckungsgefahr.“

Offen war, ob die Anwälte Beschwerde zum Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einlegen. Nicht zuletzt könnte das Ausschankverbot nach dem jüngsten Kabinettsbeschluss von Donnerstag ohnehin bald abgelöst werden. Demnach soll bei Überschreitung des Inzidenz-Grenzwerts von 50 Infektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ab 22 Uhr eine Sperrstunde gelten, bei einem Inzidenzwert von 35 sollen Gaststätten um 23 Uhr schließen.

Der Wert von 50 war in München seit mehreren Tage überschritten und lag am Donnerstag nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebenmittelsicherheit und des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 54,6.

++ Jodel-Konzert in Schweiz wohl Auslöser für massiven Anstieg von Corona-Fällen

(21.47 Uhr) Im Kanton Schwyz hat offenbar ein Jodel-Konzert zu einem massiven Anstieg von Corona-Neuinfektionen geführt. An der Veranstaltung Ende September nahmen laut Behörden rund 600 Menschen teil, die keinen Mund- und Nasenschutz tragen mussten.

„Wir haben neun Tage nach den Aufführungen erfahren, dass sich mehrere Personen der Gruppe angesteckt haben“, sagte der Organisator Beat Hegner dem öffentlich-rechtlichen Sender RTS. Allein am Mittwoch wurden 94 Personen positiv getestet, doppelt so viele wie am Vortag.

Das überlastete Kantonskrankenhaus bat die Menschen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und Versammlungen zu vermeiden. Der Kanton gehört mittlerweile mit mehr als 1230 Coronavirus-Fällen zu einem der Hotspots in Europa.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹