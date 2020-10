Corona-Newsblog: Erstmals mehr als 10.000 Neuinfektionen in Deutschland

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg : ca. 10.582 (63.132 Gesamt - ca. 50.600 Genesene - 1.950 Verstorbene)

: ca. (63.132 Gesamt - ca. 50.600 Genesene - 1.950 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 1.946

Baden-Württemberg: Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland : ca. 76.044 (392.049 Gesamt - ca. 306.100 Genesene - 9.905 Verstorbene)

: ca. (392.049 Gesamt - ca. 306.100 Genesene - 9.905 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 9.905

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Weitere Infektionen im Kabinett ? Sorge nach Spahns Corona-Test

Tägliche Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland erstmals über 10.000

++ „Bewohner brauchen ihre Angehörigen“ - Lindauer Pflegeheime erlauben Besuche trotz hoher Corona-Zahlen

Sie gelten als besonders gefährdet angesichts der Corona-Pandemie – die oft hochbetagten Bewohner der Pflegeheime in und um Lindau. Als im März die Infektionszahlen in Bayern explodierten, beschloss die Regierung des Freistaats, die Heime für Besucher zu schließen.

Zaghaft hat das ein oder andere Haus im Sommer wieder Besuch erlaubt. Nun blicken die Heimleiter besorgt auf die seit Tagen im Kreis Lindau steigenden Infektionszahlen.

Denn eines habe das Corona-Frühjahr gezeigt: Für die Heimbewohner sind die Besuche ihrer Angehörigen genauso wichtig wie der Schutz vor dem Corona-Virus.

Dass im Landkreis Lindau am Dienstag der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von 50 überschritten wird, sorgt in den Pflegeheimen für großes Unbehagen.

++ Weitere Infektionen im Kabinett? Sorge nach Spahns Corona-Test

(06.23 Uhr) — Nach der Corona-Infektion von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) werden nun die Testergebnisse der anderen Kabinettsmitglieder erwartet.

Nach Informationen der „Bild“-Zeitung (Donnerstag) sollen sich alle testen lassen, die mit ihm am Mittwoch an der Kabinettssitzung im Kanzleramt teilgenommen hatten.

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) war bereits mit einem Schnelltest am späten Mittwochnachmittag negativ getestet worden. Giffey hatte am Freitag bei einer Pressekonferenz sehr lange mit Spahn zusammen auf dem Podium gesessen.

Das Kabinett als Ganzes soll aber nicht in Quarantäne gehen. Ein Regierungssprecher erklärte, es tage unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln, die darauf abzielten, dass auch bei Anwesenheit einer infizierten Person eine Quarantäne anderer oder gar aller Teilnehmer nicht erforderlich werde.

Spahn, der als Gesundheitsminister in der Pandemie eine zentrale Rolle spielt, hat sich als erstes Mitglied des Bundeskabinetts angesteckt. Sein Ministerium teilte mit, er habe am Mittwochnachmittag Erkältungssymptome bekommen, sich direkt testen lassen und dann nach dem positiven Ergebnis umgehend zuhause isoliert.

Alle Kontaktpersonen sollten informiert werden.

++ Tägliche Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland erstmals über 10.000

(06.06 Uhr) Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist erstmals seit Beginn der Pandemie auf mehr als 10.000 verzeichnete Fälle binnen eines Tages gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen mitteilte, wurden am Vortag 11.287 neue Ansteckungsfälle erfasst.

Damit wurde der bisherige Rekordwert deutlich übertroffen - er lag bei 7830 Infektionen innerhalb eines Tages und war am vergangenen Freitag von den Gesundheitsämtern gemeldet worden.

Die Zahl der insgesamt seit Beginn der Pandemie in Deutschland registrierten Infektionsfälle stieg laut RKI bis Mittwoch auf 392.049. Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus im Zusammenhang stehenden Todesfälle wuchs auf 9905 - 30 mehr als am Vortag.

Die Zahl der Genesenen lag den Angaben zufolge bei etwa 302.100.

Seit Anfang September schwankt die Zahl der Coronatests pro Woche zwischen 1,1 und 1,2 Millionen — mit ganz leicht steigender Tendenz. Die Positivenrate ist in der Zeit jedoch von 0,75 auf 3,63 Prozent gestiegen. Seit zwei Wochen steigt der Probenrückstau erneut an. Einige Labore wiesen auf Lieferschwierigkeiten für Arbeitsmaterialien hin.

Zuletzt lagen knapp ein Drittel aller vom RKI erfassten Kreise und Städte über dem Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche (Datenstand 21.10.), ab dem vielerorts verschärfte Infektionsschutzmaßnahmen greifen. Bei rund 30 Kreisen und Städten lag der Wert sogar über 100.

Das waren die letzten Meldungen am Mittwoch:

++ Söder fordert harten Anti-Corona-Kampf

(22.53 Uhr) In einem eindringlichen Appell hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das ganze Land zum gemeinsamen Kampf gegen die ungebremst steigenden Corona-Zahlen aufgerufen.

Wenn man neue regionale oder landesweite Lockdowns verhindern wolle, müsse man schnell und konsequent handeln, sagte Söder am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag in München. Für Bayern zog er eine neue „dunkelrote“ Warnstufe für Regionen mit extremen Corona-Zahlen ein, dort sollen Veranstaltungen auf 50 Personen begrenzt werden und eine Sperrstunde ab 21 Uhr gelten. Für Berufspendler aus ausländischen Hotspots will Bayern eine Testpflicht einführen.

„Corona ist wieder voll zurück, die zweite Welle ist da, sie rollt über ganz Europa“, sagte der CSU-Chef. Er wiederholte seine Warnung, man sei einem zweiten Lockdown näher als viele glaubten, zumindest einem Teil-Lockdown. „Der Lockdown ist nicht gewollt - aber er kann die Ultima Ratio sein“, sagte Söder mit Blick auf den Landkreis Berchtesgadener Land. Wegen eines Rekordwerts an Neuinfektionen gelten dort nun für zwei Wochen weitgehende Ausgangsbeschränkungen.

++ Baden-Württemberg überschreitet Warnwert für Neuinfektionen

(19.24 Uhr) In Baden-Württemberg ist der kritische Wert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen landesweit überschritten. Wie das Landesgesundheitsamt am Mittwoch in Stuttgart mitteilte, liegt der Wert für den Südwesten bei 53,4.

Am höchsten war der Wert im Südwesten weiterhin in Heilbronn: Er kletterte auf inzwischen 123,2. Am Dienstag lag der Wert noch bei 115,3. Während in und nach den Sommerferien viele Reiserückkehrer das Virus in die Stadt getragen hätten, spiele diese Gruppe zurzeit kaum mehr eine Rolle, sagte eine Sprecherin der Kommune.

„Nach wie vor ist das Infektionsgeschehen in Heilbronn diffus“, fügte sie am Mittwoch hinzu. Allerdings würden „zahlreiche familiäre Häufungen“ auftreten. Eine Rolle dürften demnach auch Berufspendler spielen, die „die Infektion von Kommune zu Kommune weitertragen.“

++ Strobl kann Quarantäne verlassen

(18.39 Uhr) Nach dem Kontakt mit einem infizierten Personenschützer ist Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) zum zweiten Mal negativ auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Innenministerium am Mittwoch in Stuttgart mit. Strobl war seit vergangenen Samstag vorerst in Quarantäne. Er arbeitete von zuhause aus.

Strobl sagte: „Nun freue ich mich aber, wieder persönlich Termine wahrnehmen zu können, beim Landkreistag und beim Sozialverband VdK, freilich weiter unter Beachtung des Infektionsschutzes.“ Für alle gelte: Man müsse im Kampf gegen die unsichtbare Gefahr weiter sehr vorsichtig und umsichtig sein. Strobl hatte sich in Quarantäne begeben und alle Termine abgesagt, nachdem ein Personenschützer, der mit ihm zusammen im Auto unterwegs war, positiv getestet worden war.

++ Gesundheitsminister Jens Spahn positiv auf Corona getestet

(17.05 Uhr) Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Berlin mit. Spahn habe sich umgehend in häusliche Isolierung begeben, bislang hätten sich bei ihm nur Erkältungssymptome entwickelt, hieß es weiter.

++ Schweiz meldet fast 6000 Fälle in 24 Stunden

(15.48 Uhr) In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb von 24 Stunden insgesamt fast 6000 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das ist ein Rekord, die Zahl ist doppelt so hoch wie am Tag zuvor, wie aus Daten des Bundesamtes für Gesundheit hervorgeht. 5583 Fälle entfielen auf die Schweiz, 13 auf Liechtenstein. Die Schweizer Zahl lag für die vergangenen 24 Stunden gemessen an der Bevölkerungsgröße über siebenmal so hoch wie die von Deutschland.

Die Regierung prüft bereits, ob eine zeitlich begrenzte Schließung aller Geschäfte nötig ist, etwa für 14 Tage. Noch sei das nicht der Fall, sagte Gesundheitsminister Alain Berset. „Die nächsten zwei bis drei Wochen sind entscheidend für uns. Es gibt keinen Grund zur Angst, aber jetzt bitte Engagement,“ sagte er als Aufforderung an die Bevölkerung, Maßnahmen wie Masken, Handhygiene und Abstand halten konsequent umzusetzen.

