Corona-Newsblog: Erste Zwischenbilanz nach Schulstart fällt durchwachsen aus

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg : ca. 3.559 (46.428 Gesamt - ca. 41.000 Genesene - 1.869 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.869

Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland : ca. 19.695 (267.773 Gesamt - ca. 238.700 Genesene - 9378 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 9.378

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Mehr als 30 Millionen Corona-Infektionen weltweit (06.44 Uhr)

Neues Schuljahr - erste Zwischenbilanz durchwachsen

(07.38 Uhr) Kurz nach dem Start des neuen Schuljahres in allen Bundesländern ziehen Lehrerverband und Bildungsgewerkschaften eine durchwachsene Zwischenbilanz.

Dass es unter Corona-Bedingungen bis jetzt so gut funktioniert habe, liege weniger an „vollmundigen Hygieneplänen“ der Kultusministerkonferenz und der einzelnen Landesministerien, sondern daran, dass das Infektionsgeschehen in Deutschland derzeit noch überschaubar sei, sagte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, der dpa. „Die eigentliche Bewährungsprobe steht uns noch bevor“, sagte er mit Blick auf Herbst und Winter.

Ilka Hoffmann, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sagte, es gebe viel Verunsicherung. Schulleitungen beschwerten sich, dass vieles an ihnen hängenbleibe und der Rückhalt von der Politik fehle. „Es gibt Vorgaben, die zum Teil - etwa wegen baulicher Gegebenheiten - nicht erfüllt werden können. Und wenn dann etwas schiefgeht, heißt es da hat wohl jemand 'ne Party gefeiert.“

Positiv bewertet wird vom Lehrerverband, dass in allen Ländern wieder Präsenzunterricht in ganzen Klassen und Lerngruppen stattfinde und dass es in einigen Bundesländern gelungen sei, mehr Lehrpersonal in die Schulen zu bekommen. Fortschritte seien auch erzielt worden bei Leihgeräten für Schüler.

Am Vormittag will Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) eine Bilanz zum Schulstart ziehen. Dabei dürfte es vor allem um die Frage gehen, ob die derzeit an allen weiterführenden Schulen geltende Maskenpflicht im Unterricht verlängert wird oder nicht. Piazolo hatte bereits angedeutet, dass diese „Zumutung“ wie geplant Ende dieser Woche auslaufen dürfte.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Schulthema inzwischen zur Chefsache gemacht. Nach einem ersten Treffen mit einigen Ländervertretern, Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) und SPD-Chefin Saskia Esken im August ist am Montag ein weiteres Gespräch im Kanzleramt geplant. Diesmal sollen die Bildungsminister aller Bundesländer teilnehmen.

++ Mehr als 30 Millionen Corona-Infektionen weltweit

(06.44 Uhr) Seit Beginn der Corona-Pandemie sind nach Angaben von US-Wissenschaftlern weltweit mehr als 30 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor.

Die Zahl der Toten liegt demnach bei mehr 943.000. Weltweit entfallen die meisten Infektionen und Todesfälle auf die USA, ein Land mit rund 330 Millionen Einwohnern.

In den USA gibt es Johns Hopkins zufolge bislang mehr als 6,6 Millionen Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 und mehr als 197.000 Todesfälle. An zweiter Stelle steht - gemessen an den Ansteckungen - Indien mit 5,1 Millionen Infektionen und mehr als 83.000 Toten. An dritter Stelle folgt Brasilien mit mehr als 4,4 Millionen Infektionen und gut 134.000 Todesfällen.

++ Bundestag beschließt milliardenschwere Entlastung der Kommunen

(22.25 Uhr) Der Bundestag hat angesichts der Corona-Krise eine milliardenschwere Entlastung der Kommunen beschlossen. Zum einen kompensiert der Bund in diesem Jahr Gewerbesteuerausfälle in Milliardenhöhe. Zum anderen beteiligt er sich dauerhaft stärker an den Kosten für Unterkunft und Heizung bei Hartz-IV-Empfängern.

Für beide Maßnahmen wurde am Donnerstagabend eine Änderung des Grundgesetzes beschlossen. Dafür waren eine Zweidrittel-Mehrheit und damit Stimmen aus der Opposition notwendig. Der Bundesrat muss noch zustimmen, geplant ist dies an diesem Freitag. Der Bundestag beschloss außerdem Entlastungen der neuen Länder.

++ Deutsche Bahn und Gewerkschaft einigen sich auf Tarifpaket

(20.54 Uhr) Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben sich nach wochenlangen Verhandlungen auf ein Corona-Tarifpaket verständigt. Beide Seiten vereinbarten moderate Lohnerhöhungen, wie das Unternehmen und die Gewerkschaft am Donnerstagabend mitteilten. Details wollen Bahn und EVG am Freitagvormittag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz vorstellen.

„Uns war es wichtig, in schwierigen Zeiten einen drohenden Abbau von Arbeitsplätzen zu verhindern und Perspektiven für unsere Kolleginnen und Kollegen zu entwickeln. Das ist uns gelungen“, erklärte der designierte EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel. Der Tarifvertrag schütze die Beschäftigten bei der Deutschen Bahn bis Anfang 2023 vor den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Zudem sei eine moderate Lohnerhöhung vereinbart worden.

Der Konzern bezeichnete die Einigung als „ausgewogenen Abschluss“. Sie sei „in Zeiten von Stellenabbau oder Kurzarbeit in der deutschen Wirtschaft ein gemeinsames Signal der Verantwortung“, erklärte DB-Personalvorstand Martin Seiler. Vereinbart worden sei auch eine Erweiterung des Kündigungsschutzes sowie eine Fortsetzung der Einstellungsoffensive bei der Bahn.

++ Südwesten verzeichnet 386 neue Corona-Infektionen

(20.03 Uhr) In Baden-Württemberg haben sich 386 weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes hervor. Damit sind insgesamt mindestens 46.420 Menschen im Südwesten positiv getestet worden. Aktuell sind etwa 4013 Menschen infiziert.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um einen auf 1869. Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert wurde mit 1,02 angegeben. Der Wert zeigt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹