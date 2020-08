Corona-Newsblog: Erneut mehr als 1000 Neuinfektionen an einem Tag

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 920 (37.574 Gesamt - ca. 34.800 Genesene - 1.851 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.851

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 8.690 (213.067 Gesamt - ca. 195.200 Genesene - 9.175 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 9.175

Das Wichtigste auf einen Blick:

Erneut mehr als 1000 Neuinfektionen an einem Tag (6.38 Uhr)

an einem Tag (6.38 Uhr) Ausgesetzte Haftstrafen in Bayern wieder vollstreckt (6.21 Uhr)

++ Spahn: Gesundheitswesen kann mit Neuinfektionen umgehen

(6.56 Uhr) Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat nach dem jüngsten Anstieg der Corona-Neuinfektionen klargemacht, dass er derzeit keine kritische Schwelle überschritten sieht. „Im Moment sind wir in jedem Fall noch in einer Größenordnung, mit der das Gesundheitswesen und der öffentliche Gesundheitsdienst umgehen kann“, sagte der CDU-Politiker dem ZDF-„Heute Journal“.

„Wenn wir uns jetzt stabilisieren auf einem bestimmten Niveau, dann können wir damit umgehen. Wenn die Zahlen weiter steigen, dann kommt es auf uns alle an, im Alltag aufeinander zu achten und eben weitere Maßnahmen tatsächlich auch nicht nötig zu machen.“

Auf die Frage, ab wann wieder eine Art Lockdown notwendig wäre, unterstrich Spahn die Linie, im Fall der Fälle vor allem auf regionale Maßnahmen zu setzen. Er betonte, es gebe nicht „die eine Zahl, auf die alles reduziert werden kann“.

„Es gibt den Steigerungsfaktor — also um wie viel dynamischer wird das Infektionsgeschehen? Es gibt die absolute Zahl der Infektionen. Mit um die 1000 Neuinfektionen pro Tag kann das Gesundheitswesen umgehen.“

++ Erneut mehr als 1000 Neuinfektionen an einem Tag

(6.38 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 1147 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland hat damit den höchsten Wert seit Anfang Mai erreicht.

Bereits am Donnerstag lagen die Neuinfektionen mit 1045 Corona-Fällen erstmals wieder über der Schwelle von 1000. Sie war zuletzt am 7. Mai überschritten worden. Danach war die Zahl in der Tendenz gesunken, seit Ende Juli steigen die Werte wieder. Der Höhepunkt bei den neuen Ansteckungen wurde Anfang April mit mehr als 6000 erreicht.

In Baden-Württemberg meldet das Sozialministerium 68 Neuinfektionen an einem Tag. Damit sind im Südwesten aktuell noch etwa 1028 Menschen infiziert.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gab die Behörde mit 1852 an — das ist einer mehr als am Mittwoch.

++ Ausgesetzte Haftstrafen in Bayern wieder vollstreckt

(6.21 Uhr) Verurteilte Straftäter, die ihre Haftstrafe wegen der Corona-Pandemie vorübergehend nicht antreten mussten, werden in Bayern inzwischen wieder zum Haftantritt geladen. Wie das bayerische Justizministerium in München auf Anfrage mitteilte, waren Jugendarreste und Freiheitsstrafen bis zu sechs Monate in der Anfangsphase der Pandemie nicht vollstreckt worden, um die 36 bayerischen Gefängnisse zu entlasten.

Seit Mitte Juni können Täter, die zu solch kurzen Strafen verurteilt wurden, wieder zum Haftantritt aufgefordert werden. Wie viele Straftäter davon betroffen sind oder waren, wird laut Ministerium nicht erfasst. Ende Juni waren nach Angaben einer Sprecherin 9533 der insgesamt 12.020 Haftplätze im Freistaat belegt.

Nur Ersatzfreiheitsstrafen werden in Bayern nach wie vor nicht vollstreckt. Diese verhängt das Gericht dann, wenn ein Straftäter eine Geldstrafe nicht zahlt.

Das waren die letzten Meldungen von Donnerstag:

++ Stuttgart erhöht Bußgelder für Maskenverweigerer

(18.01 Uhr) Maskenverweigerer müssen in Stuttgart künftig ein deutlich höheres Bußgeld zahlen als bisher. „Wird eine Privatperson ohne Mund-Nasen-Bedeckung erwischt, wo sie eine tragen müsste, beträgt die Mindeststrafe jetzt 75 Euro“, teilte die Landeshauptadt am Donnerstag mit. Bislang lag das Bußgeld bei 25 Euro. Für Menschen im gewerblichen Bereich — beispielsweise für Kellner — liege die Mindeststrafe bei 150 Euro.

Für Wiederholungstäter könne es sogar noch teurer werden, sagte Stuttgarts Bürgermeister für Sicherheit, Ordnung und Sport, Martin Schairer (CDU). „Der Bußgeldkatalog sieht eine Strafe von bis zu 250 Euro für Personen vor, die sich beharrlich weigern. Wir sind bereit, diesen Rahmen auszuschöpfen, und können im Ausnahmefall sogar darüber hinaus gehen.“ Die Landeshauptstadt hat rund 130 Bußgeldverfahren eingeleitet.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist nach Angaben der Stadt verpflichtend für alle Menschen, die mit Bussen und Bahnen unterwegs sind, in Geschäften einkaufen oder bei der Ausübung ihres Berufs den Mindestabstand nicht einhalten können.

++ Uferanlage in Sipplingen wieder frei zum Baden

(16 Uhr) Um die Corona-Bestimmungen einhalten zu können, hatte Sipplingen am Bodensee seine Uferanlagen teilweise geschlossen — nun ist das Baden dort aber an allen Tagen wieder erlaubt. Die Sperrung an den Wochenenden fortzuführen, wäre rechtlich nicht zulässig, nicht verhältnismäßig und sachlich auch nicht zielführend, teilte das Landratsamt im Bodenseekreis am Donnerstag mit. Man habe daher bei der Gemeindeverwaltung darauf hingewirkt, die Maßnahme aufzuheben.

Sipplingen hatte vor dem ersten Augustwochenende angekündigt, „vereinzelte Bereiche der Uferanlagen sowie des Westhafens zu sperren“. Die Maßnahme galt von Freitag bis Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr und sollte eigentlich bis September andauern. Alle weiteren Informationen dazu lesen Sie hier.

