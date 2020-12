Corona-Newsblog: Eisenmann stellt Schulbesuch ab 11. Januar in Aussicht

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg: ca. 48.700 (188.241 Gesamt - ca. 136.100 Genesene - 3425 Verstorbene)

Das Wichtigste auf einen Blick:

Eisenmann will Schulunterricht ab 11. Januar ermöglichen (11.12 Uhr)

(11.12 Uhr) Spahn: Ende des Sommers könnten 60 Prozent der Bürger geimpft sein (6.18 Uhr)

(6.18 Uhr) Bayerns Landtag führt den Freistaat in den Corona-Lockdown (6.11 Uhr)

(6.11 Uhr) Ministerium in BaWü will keine Masken an Grundschulen verteilen (18.21 Uhr)

++ Spahn: Impfungen sollen noch vor dem Jahreswechsel beginnen

(11.45 Uhr) Noch vor dem Jahreswechsel will Deutschland mit dem Impfen beginnen. Das sagte Gesundheitsminister Jens Spahn bei einer Pressekonferenz.

Derzeit warte man noch auf die Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA).

„Wir haben von Anfang an gesagt, wir machen keine Notzulassung, sondern eine ordentliche Zulassung, weil es darum geht, Vertrauen in das Impfen zu gewinnen“, sagte Spahn. Deshalb dauere es in Deutschland länger als in Ländern wie den USA oder Großbritannien, in denen das Impfen schon begonnen habe.

++ Kultusministerin stellt Präsenzunterricht ab 11. Januar in Aussicht

(11.12 Uhr) Kultusministerin Susanne Eisenmann will den Schülern im Südwesten ab dem 11. Januar wieder einen konkreten Schulbesuch ermöglichen. „Wir hoffen, durch diesen harten Lockdown die Zahlen natürlich bis zum 10. Januar deutlich nach unten drücken zu können. Unabhängig von den Inzidenzzahlen muss Schule dann wieder angeboten werden können“, sagte die CDU-Politikerin dem SWR.

Fern- und Wechselunterricht, bei dem immer nur ein Teil in der Schule ist oder die Kinder ganz zu Hause sind, brächten große Probleme mit sich. „Nicht in der Frage der Schulausstattung — das ist gar nicht zwingend das Thema — sondern in der Frage des Lernerfolgs.“ Dieser sei bei diesen Varianten geringer. Die CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl fügte hinzu: „Wir haben übrigens auch viele Kinder, die in durchaus schwierigen Verhältnissen leben.“

Auf Kritik am Hin und Her beim Thema vorgezogene Weihnachtsferien reagierte sie mit dem Hinweis, dass wegen der dynamischen Entwicklung der Pandemie auch Entscheidungen angepasst werden müssten. Längerfristige Planungen seien einfach nicht möglich, sagte sie dem Sender.

Eisenmann sagte mit Blick auf die Betreuung von Kita-Kindern, alle Eltern seien gebeten, ihre Kinder selbst zu betreuen. Wer aber unausweichlich arbeiten müsse, auch im Home Office, oder alleinerziehend sei, habe Anspruch auf Notbetreuung. Die gelte nicht nur für Eltern in systemrelevanten Berufen.

++ FDP-Fraktion fordert Rücktritt von Bayerns Kultusminister Piazolo

(10.56 Uhr) Wegen seines Corona-Krisenmanagements fordert die FDP im Landtag den Rücktritt von Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). „Lehrermangel, Digitalisierungsdefizite, Kommunikationschaos: Bayerns Bildungspolitik krankt am Missmanagement des bayerischen Kultusministeriums“, sagte Matthias Fischbach, bildungspolitischer Sprecher der Fraktion, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in München. In der Corona-Krise zeigten sich Piazolos Schwächen überdeutlich.

„Den sogar in der Schulordnung verankerten Distanzunterricht abzusagen, ist eine Kapitulationserklärung. Nach neun Monaten gibt es weder ein verlässliches digitales Lernprogramm noch eine funktionierende Verzahnung von Präsenz- und Distanzunterricht“, sagte Fischbach.

Das ist jetzt der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Piazolo muss daraus die Konsequenzen ziehen und seinen Platz freimachen. Matthias Fischbach, bildungspolitischer Sprecher der FDP

In den vergangenen Wochen habe Piazolos Stuhl aufgrund der ständig überworfenen Hygienevorschriften bereits kräftig gewackelt. „Das ist jetzt der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Piazolo muss daraus die Konsequenzen ziehen und seinen Platz freimachen.“ Ministerpräsident Markus Söder (CSU) könne dann die Weihnachtsferien zur Kabinettsumbildung nutzen.

++ Wegen Verstoß gegen Corona-Regeln im Landtag: Bayerische Minister spenden je 250 Euro

(10.31 Uhr) Für ihren peinlichen Verstoß gegen die Corona-Regeln im bayerischen Landtag spenden Wissenschaftsminister Bernd Sibler und Verkehrsministerin Kerstin Schreyer je 250 Euro für einen guten Zweck.

Die beiden CSU-Politiker hatten in der vergangenen Woche in der Gaststätte des Landtags das Abstandsgebot missachtet und mit den drei Abgeordneten Petra Loibl, Harald Kühn und Andreas Jäckel (alle CSU) an einem Tisch zu Mittag gegessen. Ein Sprecher des Landtags bestätigte am Dienstag einen Bericht der „Bild“-Zeitung.

Die Corona-Schutzregeln im Landtag sehen vor, dass es bei Verstößen zunächst eine Anhörung gibt und erst für den Wiederholungsfall ein Zwangsgeld von 250 Euro fällig wird. Bei weiteren Wiederholungen etwa durch notorische Maskenverweigerer könnte das Zwangsgeld dann auch noch verdoppelt werden. Die fünf CSU-Politiker haben sich nun bereits vor der Anhörung reumütig gezeigt und gegenüber Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) erklärt, jeweils 250 Euro spenden zu wollen.

Die Landtagsgaststätte ist wegen Corona derzeit eigentlich geschlossen, im Maximilianeum wird nur eine „Essen-to-go-Kantine“ betrieben. Wer aber kein eigenes Büro hat, darf dennoch an einem der Tische Platz nehmen - allerdings nur maximal zwei Personen pro Tisch.

++ 99 Corona-Impfzentren in Bayern sind laut Gesundheitsministerin einsatzbereit

(9.40 Uhr) Ursprünglich sollten bis Mitte Dezember in ganz Bayern 96 Corona-Impfzentren einsatzbereit sein — nun sind es sogar 99. Wie die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Dienstag laut Mitteilung in München sagte, hat man damit das Ziel, flächendeckend in jeder kreisfreien Stadt und in jedem Landkreis ein Impfzentrum einzurichten, übertroffen.

Wann aber mit dem Impfen gegen das Coronavirus begonnen werden kann, sei noch unklar. Dies hänge in erster Linie von der Zulassung des Impfstoffs ab, erläuterte die Gesundheitsministerin: „Mit der Auslieferung des Impfstoffs beginnt unser Impfangebot.“

Die meisten einsatzbereiten Impfzentren gibt es aktuell im Regierungsbezirk Oberbayern mit 28 Einrichtungen, gefolgt von Schwaben mit 18. In Niederbayern und der Oberpfalz stehen jeweils bislang elf Standorte zur Verfügung, in Unterfranken zehn, in Oberfranken zwölf und in Mittelfranken neun.

++ Unicef fordert bevorzugten Zugang zu Impfungen für Lehrer

(9.31 Uhr) Die UN-Kinderhilfsorganisation Unicef hat eine bevorzugte Impfung von Lehrkräften gegen das Coronavirus gefordert. „Die Corona-Pandemie hat der Bildung von Kindern auf der ganzen Welt schwer geschadet“, teilte Unicef-Chefin Henrietta Fore am Dienstag mit. Lehrer zu impfen sei ein entscheidender Schritt zurück zu funktionierenden Bildungssystemen.

Lehrer sollten Fore zufolge bevorzugt Zugang zu Impfungen bekommen, sobald medizinisches Personal und Risikogruppen geimpft wurden. „Das hilft, Lehrer vor dem Virus zu schützen, ihnen Präsenzunterricht zu ermöglichen und letztlich, Schulen offen zu halten“, schrieb die Unicef-Chefin.

Die erste Welle an Corona-Infektionen habe Unicef zufolge Ende April die Ausbildung von fast 90 Prozent der Schüler weltweit unterbrochen. Obwohl Schulen nicht zu den wichtigsten Übertragungsorten zählen würden, sei „fast jedes fünfte Kind auf der Welt“ weiterhin von Schulschließungen betroffen.

Besonders für benachteiligte Gruppen seien die Folgen gravierend. Je länger sie nicht zur Schule gehen könnten, desto unwahrscheinlicher sei es vielerorts, dass sie überhaupt wieder dorthin zurückkehren würden und desto schwerer werde es für ihre Eltern, wieder arbeiten zu gehen.

++ Wegen Corona-Hilfen: Handelsverband erwartet Klagen

(8.50 Uhr) Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet mit Klagen von Einzelhandelsunternehmen gegen die Art der staatlichen Corona-Entschädigung. HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth begründete dies am Dienstag mit einer Ungleichbehandlung gegenüber der Gastronomie. „Große Handelsunternehmen kriegen überhaupt keinen Betriebskostenzuschuss, während das bei der Gastronomie und Hotellerie völlig anders ist“, sagte Genth im ZDF-Morgenmagazin.

Als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus müssen von diesem Mittwoch an große Teile des Einzelhandels bis zum 10. Januar geschlossen blieben. Supermärkte und andere Geschäfte mit Waren des täglichen Bedarf dürfen weiterhin öffnen.

Genth sagte, der Einzelhandel habe in der Pandemie deutlich weniger Umsatz gemacht, das Eigenkapital von Unternehmen sei häufig aufgebraucht. Es sei zu befürchten, dass bis zu 50.000 Geschäfte und 250.000 Jobs vor allem in den Innenstädten verloren gehen könnten.

++ Corona sorgt für Boom bei Spezialkühlschrank-Herstellern

(8.38 Uhr) Die Vorbereitungen für eine Massenimpfung gegen das Coronavirus in Deutschland sorgen bei den Herstellern von medizinischen Spezialkühlschränken für eine erhöhte Nachfrage. Bei der Philipp Kirsch GmbH aus Willstätt nahe Offenburg, die unter anderem Impfzentren, Pharmaunternehmen und Krankenhäuser beliefert, seien viel mehr Bestellungen eingegangen, sagte Geschäftsführer Jochen Kopitzke der Deutschen Presse-Agenutur.

Zwischen Januar und November sei der Auftragseingang um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen. Der Umsatz steige dieses Jahr voraussichtlich um acht Prozent auf 15 Millionen Euro. Das Unternehmen stellt Kühlschränke mit besonders stabiler Temperatur und Warnsystem für eventuelle Schwankungen her. Vom kältesten bis zum wärmsten Ort im Gerät liegen laut Kopitzke höchstens 1,8 Grad Celsius.

Die Firma Binder aus Tuttlingen, die Ultratiefkühlschränke unter anderem für die Lagerung der neuartigen mRNA-Impfstoffe herstellt, hat die Produktion nach Angaben von Vizepräsident Peter Wimmer massiv ausgeweitet.

Momentan würden vier bis fünf Mal so viele Kühlschränke hergestellt wie sonst üblich, hieß es. Vor der Pandemie seien es knapp tausend pro Jahr gewesen. Insgesamt habe das Geschäft aber wegen Corona gelitten - besonders im zweiten Quartal. „Wir sind auch Zulieferer etwa für die Automobilindustrie. Und da lief es zuletzt ja nicht so gut“, sagte Wimmer.

++ DKMS: Weniger Stammzellenspender wegen Corona

(8.23 Uhr) Die Corona-Pandemie hat die Knochenmarkspenderdatei vor eine der größten Herausforderungen in ihrer fast 30-jährigen Geschichte gestellt. Geschlossene Grenzen, gestrichene Flugverbindungen und verschobene Vor-Ort-Registrierungsaktionen - im Corona-Jahr 2020 werden sich bis Ende Dezember voraussichtlich mehr als 400.000 Menschen bei der DKMS in Deutschland registriert haben.

Der Stand am 4. Dezember belief sich auf 386.259. Dies sind rund ein Drittel weniger als im Vorjahr 2019, wie die DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) in Tübingen mitteilte. Weltweit seien 6843 Stammzellspenden vermittelt worden.

++ Spahn: Ende des Sommers könnten 60 Prozent der Bürger geimpft sein

(6.18 Uhr) Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass bis Ende Sommer 2021 rund 60 Prozent der Bürger in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft sein könnten. Stand heute könne im Sommer mit einer solch großen Zahl an Impfdosen gerechnet werden, dass dann weite Teile der Bevölkerung geimpft werden könnten, sagte der CDU-Politiker am Montagabend im ZDF-„heute-journal“ auf die Frage, wann 60 Prozent der Bevölkerung geimpft sein könnten. Laut Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist eine Durchimpfungsrate von 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung für eine wirkungsvolle Bekämpfung der Pandemie nötig.

Spahn sagte weiter: „Unser Ziel ist, dass es noch vor Weihnachten eine Zulassung gibt und dass wir dann auch noch in diesem Jahr beginnen können zu impfen, auch hier in Deutschland.“ Entscheiden müsse am Ende die Europäische Arzneimittel-Agentur (Ema). Das Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer hatten bei der Ema die Zulassung des Corona-Impfstoffs beantragt. Spätestens am 29. Dezember soll das Gutachten des Expertenausschusses vorliegen.

Dass in den USA, in Kanada und in Großbritannien schon mit dem in Deutschland entwickelten Impfstoff geimpft werden darf, hierzulande aber noch nicht, stößt auf Kritik. „Es kann nicht sein, dass ein in Deutschland entwickelter Impfstoff erst im Januar zugelassen und verimpft werden kann“, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP im Bundestag, Christine Aschenberg-Dugnus.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) forderte eine Notfallzulassung. „Ich frage mich, ob wir wirklich bis zum 29. Dezember brauchen, um in Europa eine Zulassung des Impfstoffs zu erreichen. Europa sollte auch versuchen, schon vorher eine Notfallzulassung zu schaffen“, sagte DKG-Präsident Gerald Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Dienstag). „Dann könnten wir noch vor Weihnachten mit mobilen Teams in die Pflegeheime gehen und die Bewohner dort impfen.“

++ Bayerns Landtag führt den Freistaat in den Corona-Lockdown

(6.11 Uhr) Nur fünf Tage nach der letzten turnusmäßigen Sitzung des bayerischen Landtags in diesem Jahr treffen sich die Abgeordneten am Dienstag wegen der Corona-Krise wieder im Maximilianeum. Auf der Tagesordnung der Sondersitzung steht dabei die bisher drastischste Kampfansage gegen das Coronavirus: der harte Lockdown.

Nachdem das Kabinett die Verschärfungen in der Corona-Strategie bereits beschlossen hat, muss nun auch der Landtag dem noch zustimmen. Dazu wird der Kabinettsbeschluss als Antrag von CSU und Freien Wählern ins Plenum eingebracht. Zuvor will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einer Regierungserklärung für den Kurs werben.

Der Lockdown sieht unter anderem verschärfte Ausgangsbeschränkungen und — wie es die Regierung nennt — auch eine nächtliche Ausgangssperre vor. Einzig über Weihnachten sollen die strengen Kontaktbeschränkungen kurzzeitig gelockert werden.

Ansonsten wird der Freistaat auch den Jahreswechsel in seltener Stille erleben: Der Verkauf von Feuerwerk ist nämlich verboten, das Böllern nur an bestimmten Orten erlaubt. Wer um Mitternacht das neue Jahr mit Raketen begrüßen will, der kann das nur vom eigenen Garten aus — denn ab 21.00 Uhr darf die Straße vor dem Haus nur aus triftigen Gründen betreten werden — und ohne Alkohol.

Das waren die letzten Meldungen am Montag:

++ Schweden meldet höchste Zahl an Todesfällen seit Spanischer Grippe

(21.56 Uhr) Schweden hat vor dem Hintergrund der Corona-Krise im November die höchste Zahl an Todesfällen binnen eines Monats seit der Spanischen Grippe verzeichnet. Insgesamt starben im vergangenen Monat landesweit 8088 Menschen, wie die staatliche Statistikbehörde (SCB) am Montag mitteilte. Die Zahl liegt etwa zehn Prozent über der durchschnittlichen Sterberate der Jahre 2015 bis 2019.

„Das ist die höchste Zahl an Todesfällen, die im Monat November seit 1918, dem Jahr, in dem die Spanische Grippe ausbrach, verzeichnet wurde“, erklärte der SCB-Statistiker Tomas Johansson. Allerdings wurden damals mit 16.600 mehr als doppelt so viele Tote registriert. Zudem hatte Schweden vor rund hundert Jahren deutlich weniger Einwohner.

Die zweite Welle der Corona-Pandemie führte in Schweden zu einem sprunghaften Anstieg der Neuinfektionen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden am Montag 2406 Menschen mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt - ein Höchststand seit April. Allerdings befanden sich nur rund zehn Prozent der Patienten auf der Intensivstation, im April waren es 22 Prozent.

Schweden geht seit Beginn der Corona-Pandemie einen weniger restriktiven Weg als die meisten anderen europäischen Länder. Kritiker warfen den Behörden deshalb vor, mit ihrer Strategie Menschenleben zu gefährden. Dennoch verzichtete die Regierung lange auf das Verhängen von Einschränkungen und sprach stattdessen Empfehlungen für die Bürger aus.

++ Corona in drei Asylunterkünften im Kreis Neu-Ulm

(19.44 Uhr) In Asylunterkünften in Illertissen und Neu-Ulm haben sich Bewohner mit Covid-19 infiziert. Das schreibt das Landratsamt Neu-Ulm in seiner aktuellen Corona-Pressemitteilung. Jeweils ein bestätigter Fall wurde in zwei Asylunterkünften in Illertissen und einer Asylunterkunft in Neu-Ulm gemeldet. Das teilte das Landratsamt nun mit. Es wurden bereits entsprechende Reihentestungen veranlasst. Hier lesen Sie mehr.

++ WHO: Geimpfte sollen zunächst weiter Masken tragen

(19.10 Uhr) Auch wer sich gegen das Coronavirus impfen lässt, muss nach Überzeugung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit Rücksicht auf andere Menschen weiter Vorsichtsregeln beachten. Nach bisherigen Erkenntnisstand schützten die Impfungen wirksam davor, die Lungenkrankheit zu entwickeln. Aber ob sie auch eine Infektion grundsätzlich verhinderten — und damit die Möglichkeit, dass Geimpfte das Virus verbreiteten — sei noch unklar, betonten WHO-Expertinnen am Montag in Genf.

Soziale Distanz, das Tragen von Masken und häufiges Händewaschen seien deshalb eine Zeit lang auch für die Gruppe der Geimpften wichtig. „Die Forschung über die Impfungen muss wirklich noch fortgesetzt werden“, wies die WHO-Impfspezialistin Kate O'Brien auf offene Fragen hin.

++ Weihnachtsfeier mit 40 Personen in Seniorenzentrum

(18.58 Uhr) Ausgerechnet in einem Seniorenzentrum haben rund 40 Mitarbeiter Weihnachten gefeiert. Nach einem anonymen Hinweis rückten mehrere Streifenwagen aus und lösten die Betriebsversammlung in Erding auf, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Feier fand am Freitag im Innenbereich und im Innenhof der Einrichtung statt. Neben einem Ausschank für Getränke fanden die Beamten auch einen Foodtruck vor. Die Polizei nahm die Personalien auf und leitete sie an das zuständige Landratsamt weiter.

++ Ministerium in BaWü will keine Masken an Grundschulen verteilen

(18.21 Uhr) Trotz der grassierenden Corona-Infektionswelle will die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) keine Masken an Grundschullehrer verteilen. In einem Schreiben des Gesundheitsministeriums, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wird das Kultusministerium um Prüfung gebeten, ob aus den Beständen an FFP2-Masken auch Grundschullehrer bedient werden könnten. Einem Sprecher des Gesundheitsministeriums zufolge sind derzeit 1,6 Millionen Masken im Bestand übrig.

Allerdings bremst das Kultusministerium. „Da es für die Grundschulen keine Maskenpflicht gibt, hat unsere Amtsleitung entschieden, diesen Schulen keine Masken zu liefern“, heißt es in dem Antwortschreiben. „So soll nicht die Erwartung befördert werden, dass auch an den Grundschulen eine Maskenpflicht kommt.“ Das Kultusministerium verweist auf wissenschaftliche Studien, die festgestellt haben, dass das Infektionsrisiko bei Kindern unter zehn Jahren erheblich geringer ist als bei älteren. Eine Maskenpflicht gibt es für weiterführende Schulen.

